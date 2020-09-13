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Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: сентябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров

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В данном обзоре будет протестировано несколько конфигураций игровых ПК, находящихся в ценовом диапазоне до 60 000 рублей.

Цикл материалов «Выбор оптимальной конфигурации игрового ПК» носит исключительно рекомендательный характер и ни в коем случае не является истиной в последней инстанции. Стоимость комплектующих формировалась путем анализа цен нескольких крупных московских магазинов. На их основе был рассчитан среднеарифметический ценник.

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Производители комплектующих указаны исключительно в справочных целях. Наши читатели вольны подбирать конкретные конфигурации, основываясь на личных предпочтениях в пользу того или иного бренда.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

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Режимы работы игровых компьютеров

Номинал:
  • Процессор (номинал) + видеокарта (номинал).
Разгон:
  • Процессор (разгон) + видеокарта (разгон).

Anno 1800

Настройки графики:
  • Версия 1.0 Update 8.1.
  • DirectX 12
    • Сглаживание - 4X.
    • Качество шейдеров - высокое.
    • Качество теней - максимально высокое.
    • Качество пост-обработки - высокое.
    • Дальность прорисовки - максимальная.
    • Положение солнца - закрепленное.
    • Качество текстур - высокое.
    • Качество освещения - очень высокое.
    • Детализация воды - высокая.
    • Детализация объектов - максимально высокая.
    • Детализация рельефа - высокая.
    • Детализация толпы - максимально высокая.

1920х1080

Разгон

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 Номинал

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 1% low и average FPS

Assassin's Creed Unity

Настройки графики:
  • Версия 1.5.0.
  • DirectX 11.
    • Качество прорисовки местности - максимально высокое.
    • Качество текстур - максимально высокое.
    • Качество теней - PCSS.
    • Сложное затенение - HBAO+.
    • Качество сглаживания - FXAA.
    • Свечение - включено.

1920х1080

Разгон

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 Номинал

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 1% low и average FPS

Battlefield 1

Настройки графики:
  • Версия 1.0 сборка 26338.
  • DirectX 12.
    • Угол обзора - 105.
    • Размытие в движении - 50%.
    • Глубина резкости оружия - включено.
    • Шкала разрешения - 100%.
    • Ограничение памяти видеокарты - выключено.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Фильтрация текстур - ультра высокая.
    • Качество освещения - ультра высокое.
    • Качество эффектов - ультра высокое.
    • Качество пост-обработки - ультра высокое.
    • Качество сетки - ультра высокое.
    • Качество ландшафта - ультра высокое.
    • Качество травы - ультра высокое.
    • Качество сглаживания - TAA (высокое).
    • Объемное освещение - HBAO.

1920х1080

Разгон

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 Номинал

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 1% low и average FPS

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Crysis 3

Настройки графики:
  • Версия 1.3.
  • DirectX 11.
    • Полноэкранное сглаживание (MSAA) - 4.
    • Анизотропная фильтрация (AF) - 16.
    • Разрешение текстур - максимальное.
    • Качество эффектов - максимальное.
    • Качество объектов - максимальное.
    • Качество частиц - максимальное.
    • Качество пост-обработки - максимальное.
    • Качество затенения - максимальное.
    • Качество теней - максимальное.
    • Качество воды - максимальное.
    • Степень размытости - высокая.
    • Блики - включены.

1920х1080

Разгон

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 Номинал

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 1% low и average FPS

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Death Stranding

Настройки графики:
  • Версия Бета.
  • DirectX 12.
    • Детализация объектов - очень высокая.
    • Память для стриминга текстур - высокая.
    • Разрешение теней - высокое.
    • Объемный свет - включен.
    • Отражения в экранном пространстве - включены.
    • NVIDIA DLSS - выключена.
    • FidelityFX CAS - выключена.
    • Сглаживание - TAA.
    • Глубина резкости - включена.
    • Размытие в движении - включено.

1920х1080

Разгон

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 Номинал

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 1% low и average FPS

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Предыдущие материалы Phoenix

Страницы материала
Вступление, Anno 1800, Assassin's Creed Unity, Battlefield 1, Crysis 3, Death Stranding
Deliver Us The Moon, Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint, Tom Clancy's Rainbow Six Siege, итоговые результаты, заключение
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Лента материалов раздела

Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: сентябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
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Обзор и тестирование неттоп-платформы HIPER Ultion A320(AMD)
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