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Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Frostpunk: The Last Autumn

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В данном обзоре будет проведено сводное тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Frostpunk: The Last Autumn, основанной на движке Liquid Engine.

С рецензией по ней вы можете ознакомиться, перейдя по этой ссылке.

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Системные требования

Минимальные:

  • Операционная система: Windows 7, Windows 8.1 и Windows 10 (х64 версия).
  • Процессор: Intel Core i3 или AMD FX-43хх.
  • Оперативная память: 4 Гбайт.
  • Свободное место на HDD: 8 Гбайт.
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 660 2048 Мбайт или ATI Radeon R7 370 2048 Мбайт.

Рекомендованные:

  • Операционная система: Windows 7, Windows 8.1 и Windows 10 (х64 версия).
  • Процессор: Intel Core i5 или AMD Ryzen 3 1300Х.
  • Оперативная память: 8 Гбайт.
  • Свободное место на HDD: 8 Гбайт.
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970 4096 Мбайт или ATI Radeon RX 480Х 4096 Мбайт.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Графические настройки

Комплектующие тестировались при следующих настройках графики:

  • Версия 1.6.0.
  • DirectX 11
    • Качество теней - очень высокое.
    • Качество текстур - очень высокое.
    • Качество снега - очень высокое.
    • Качество частиц - полное.
    • Полноэкранное сглаживание - включено.
    • Рассеянное затенение - включено.
    • Общее освещение - включено.
    • Глубина поля - включена.


Прежде чем приступить к тестам видеокарт и процессоров, проведем мониторинг использования оперативной и видеопамяти в данной игре.

Мониторинг использования видеопамяти и оперативной памяти

Видеопамять

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 Оперативная память

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 Мбайт

Для комфортной игры в Frostpunk: The Last Autumn необходим системный блок с восемью гигабайтами оперативной памяти и видеокартой, оснащенной таким же объемом набортной памяти.

Сводные диаграммы результатов тестов одиночных видеокарт

1920х1080

Разгон

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 Номинал

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2560х1080

Разгон

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 Номинал

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2560х1440

Разгон

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 Номинал

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3440х1440

Разгон

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 Номинал

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3840х2160

Разгон

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 Номинал

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 1% low и average FPS

Игра Frostpunk: The Last Autumn предъявила умеренные требования к графической подсистеме. Как следствие, в разрешении 1920 х 1080 все участники тестирования обеспечили комфортную производительность, за исключением ускорителя GeForce GTX 1650.

В разрешениях 2560 х 1080 и 2560 х 1440 видеокарты верхнего и среднего ценовых сегментов показали высокие результаты. А большинство младших GPU смогли продемонстрировать приемлемую производительность лишь после разгона.

В разрешении 3440 х 1440 комфортную производительность обеспечили старшие модели. После разгона с этой задачей справились почти все «середнячки». Разрешение 3840 х 2160 покорилось только графическим ускорителям NVIDIA из верхнего ценового сегмента.

В игре Frostpunk: The Last Autumn видеокарты из «зеленого» лагеря были значительно быстрее «красных» конкурентов. Так, например, графический ускоритель Radeon RX 5700 XT уступил GeForce RTX 2060 Super, а версия Radeon RX 5700 показала равные результаты с GeForce RTX 2060.

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Сводные диаграммы результатов тестов процессоров

1920х1080

Разгон

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 Номинал

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Проект Frostpunk: The Last Autumn настолько хорошо оптимизирован под многоядерные процессоры, что все модели CPU показали высокие результаты, независимо от производителя.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

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Сказ о том, как Phoenix тестирует комплектующие в играх

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Теги

amd intel nvidia тест phoenix 11 bit studios frostpunk liquid engine frostpunk the last autumn

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