Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Frostpunk: The Last Autumn
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В данном обзоре будет проведено сводное тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Frostpunk: The Last Autumn, основанной на движке Liquid Engine.
С рецензией по ней вы можете ознакомиться, перейдя по этой ссылке.
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Системные требования
Минимальные:
- Операционная система: Windows 7, Windows 8.1 и Windows 10 (х64 версия).
- Процессор: Intel Core i3 или AMD FX-43хх.
- Оперативная память: 4 Гбайт.
- Свободное место на HDD: 8 Гбайт.
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 660 2048 Мбайт или ATI Radeon R7 370 2048 Мбайт.
Рекомендованные:
- Операционная система: Windows 7, Windows 8.1 и Windows 10 (х64 версия).
- Процессор: Intel Core i5 или AMD Ryzen 3 1300Х.
- Оперативная память: 8 Гбайт.
- Свободное место на HDD: 8 Гбайт.
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970 4096 Мбайт или ATI Radeon RX 480Х 4096 Мбайт.
Графические настройки
Комплектующие тестировались при следующих настройках графики:
- Версия 1.6.0.
- DirectX 11
- Качество теней - очень высокое.
- Качество текстур - очень высокое.
- Качество снега - очень высокое.
- Качество частиц - полное.
- Полноэкранное сглаживание - включено.
- Рассеянное затенение - включено.
- Общее освещение - включено.
- Глубина поля - включена.
Прежде чем приступить к тестам видеокарт и процессоров, проведем мониторинг использования оперативной и видеопамяти в данной игре.
Мониторинг использования видеопамяти и оперативной памятиВидеопамять
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Оперативная память
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Мбайт
Для комфортной игры в Frostpunk: The Last Autumn необходим системный блок с восемью гигабайтами оперативной памяти и видеокартой, оснащенной таким же объемом набортной памяти.
Сводные диаграммы результатов тестов одиночных видеокарт
1920х1080Разгон
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Номинал
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2560х1080Разгон
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Номинал
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2560х1440Разгон
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Номинал
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3440х1440Разгон
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Номинал
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3840х2160Разгон
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Номинал
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1% low и average FPS
Игра Frostpunk: The Last Autumn предъявила умеренные требования к графической подсистеме. Как следствие, в разрешении 1920 х 1080 все участники тестирования обеспечили комфортную производительность, за исключением ускорителя GeForce GTX 1650.
В разрешениях 2560 х 1080 и 2560 х 1440 видеокарты верхнего и среднего ценовых сегментов показали высокие результаты. А большинство младших GPU смогли продемонстрировать приемлемую производительность лишь после разгона.
В разрешении 3440 х 1440 комфортную производительность обеспечили старшие модели. После разгона с этой задачей справились почти все «середнячки». Разрешение 3840 х 2160 покорилось только графическим ускорителям NVIDIA из верхнего ценового сегмента.
В игре Frostpunk: The Last Autumn видеокарты из «зеленого» лагеря были значительно быстрее «красных» конкурентов. Так, например, графический ускоритель Radeon RX 5700 XT уступил GeForce RTX 2060 Super, а версия Radeon RX 5700 показала равные результаты с GeForce RTX 2060.
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Сводные диаграммы результатов тестов процессоров
1920х1080Разгон
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Номинал
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Проект Frostpunk: The Last Autumn настолько хорошо оптимизирован под многоядерные процессоры, что все модели CPU показали высокие результаты, независимо от производителя.
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
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