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Вступление

Смартфоны прочно закрепились в нашей жизни, их по праву можно назвать самыми востребованными устройствами современности. Сложно представить себе человека без личного смартфона, каким бы он ни был.

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Востребованность смартфонов ведет к росту популярности бюджетных устройств, а современный мировой кризис лишь способствует этому. И китайские производители не заставляют долго ждать, предлагая пользователям новые модели по доступным ценам. Уже давно на рынке представлены смартфоны компании Cubot, и мы не раз обращали на них внимание.

Одной из таких новинок стала модель Cubot Note 20, совсем недавно появившаяся в продаже. Среди особенностей отметим солидные объемы памяти, современный процессор, емкий аккумулятор и четыре модуля основной камеры.

Технические характеристики

Модель Cubot Note 20 Тип устройства Смартфон Процессор MediaTek Helio A22 Видеопроцессор PowerVR GE8320 Память, Гбайт Оперативная: 3;

Основная: 64 Экран 6.5" IPS, 1560 x 720 Камера, Мпикс Фронтальная: 8;

Основная:12+20+0.3+0.3 Поддержка MicroSD Да NFC Да Батарея, мАч 4 200 Размеры, мм 162.8 х 75.4 х 8.8 Масса, г 200 Цена, руб. ~8 000*

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Как видим, смартфон легко опознать как бюджетную модель по невысокому разрешению дисплея и процессору MediaTek младшей серии. В остальном же Cubot Note 20 выглядит уверенно. Только масса в 200 г способна несколько озадачить и заставить задуматься об удобстве эксплуатации.

Упаковка и комплектация

Новинка поставляется в компактной коробке из черного плотного картона. Упаковка оформлена в лучших традициях минимализма, здесь нет каких-то рисунков или орнаментов.

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Лицевую сторону занимает крупное обозначение модели, без уточнения каких либо деталей. На нижней грани можно также увидеть наклейку с идентификационной информацией конкретного экземпляра.

Тыльная сторона украшена набором пиктограмм и пояснений, описывающих основные технические характеристики модели. Здесь всё наглядно и по делу, озадачило только отсутствие упоминания о наличии модуля NFC – хотя данная функция сейчас весьма актуальна и востребована.

Внутри мы находим адаптер питания и провод к нему, а также набор сопроводительной документации. Кстати, инструкция по эксплуатации даже предусматривает перевод на русский язык, хоть и среднего качества.

Из дополнительных аксессуаров, отметим прозрачный силиконовый чехол, который плотно облегает корпус и хорошо защищает его от механических повреждений при эксплуатации.

Итак, в комплект поставки входит:

Адаптер питания;

Кабель USB Type C;

Силиконовый чехол;

Документация.

Упаковка выполнена из добротного материала и сможет надежно защитить содержимое при транспортировке. При этом, производитель последовал современным трендам и не стал придумывать сложный дизайн, ограничившись минимальным цветовым акцентом надписей.

Внешний вид и конструкция

Корпус изготовлен из пластика и представляет собой классический моноблок с сенсорным экраном. Какие-либо трансформируемые решения пока еще остаются прерогативой флагманских устройств.

Лицевая сторона полностью накрыта стеклянной панелью с немного скругленными краями по периметру. Боковые рамки дисплея выполнены в черном цвете и не выделяются, если экран отключен.

Задняя крышка также пластиковая и сделана матовой. Поверхность абсолютно не подвержена сбору отпечатков пальцев, долго сохраняет презентабельный внешний вид. Предлагается три варианта цвета – черный, синий и зеленый.

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Сзади привлекает внимание большая круглая секция основной камеры с четырьмя отдельными объективами и круглой металлической вставкой. А в нижней части крышки можно увидеть логотип производителя.

Торцы объединены единой пластиковой рамкой темного цвета. Она немного скруглена и комфортно ложится в ладонь. На правой грани разместились механические кнопки управления питанием и громкостью, а снизу можно увидеть порт для зарядки, решетку основного динамика и разговорный микрофон.

Сверху нашел для себя место выделенный разъем AUX для подключения проводной гарнитуры, а левый торец абсолютно пуст.

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Вопреки привычной конструкции большинства современных моделей, мы не встретили слота для SIM-карт. Все дело в том, что здесь съемная задняя крышка и карты устанавливаются под ней.

Крышка надежно крепится на защелки по периметру и не люфтит, полностью отсутствуют скрипы или похрустывания при нажатии. На самой крышке можно увидеть антенну NFC.

Хотя смартфон относится к сегменту доступных устройств и это хорошо видно по используемым материалам корпуса, он не разочаровывает качеством сборки деталей. Жесткость корпуса позволяет ему неплохо сопротивляться нагрузкам на изгиб или скручивание, а визуально не создается ощущение, что на смартфоне максимально экономили. Среди плюсов также отметим необычное оформление основной камеры и наличие отдельного порта для гарнитуры.

Дисплей

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Дисплей занимает практически всю лицевую панель. Его диагональ составляет 6,5 дюймов, а разрешение 1560 х 720. Плотность пикселей невысокая – всего 264 ppi. Этого достаточно для повседневного использования, но рассчитывать на отличную детализацию не приходится. Рассмотреть отдельные пиксели получится без особого труда.

Боковые и верхняя рамки достаточно узкие, по меркам бюджетного сегмента. Фронтальная камера расположена на небольшом выступе в форме капли. Такое решение сейчас смотрится наиболее органично.

Рамка снизу чуть толще, но не критично. Здесь отсутствуют какие-либо элементы конструкции или дизайна. Углы дисплея скруглены.

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Технология мультитач поддерживает до десяти одновременных касаний. Каждое из них определяется корректно и без каких-либо сбоев.

Углы обзора широкие, изображение не проявляет заметных искажений даже при взгляде под углом.

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Натурально смотрится и белый цвет – нет выраженных отклонений в цветовой температуре и оттенках.

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Главной бедой бюджетных дисплеев является точность отображения черного цвета и наш герой не стал исключением – черный цвет обладает синеватым оттенком, под углом преобразующимся в сероватый.

Впрочем, на общих впечатлениях при повседневной эксплуатации это никак не сказывается.

Мы воспользовались колориметром для замеров яркости подсветки и тестирования качества заводской калибровки цветопередачи.

Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1 100 544 0.376 1447 75 417 0.287 1453 50 281 0.192 1464 25 143 0.098 1459 0 2 0 ∞

Как видно, диапазон яркости подсветки весьма широкий. Дисплей обладает солидным запасом по максимальному уровню яркости и практически полностью отключает подсветку на минимальных значениях. Результатом стала достаточно высокая контрастность и неплохая читаемость даже в ясную солнечную погоду.

Оба графика показывают неплохую стабильность по каждому из цветов. Немного выбивается из общей картины синий цвет, но даже эти отклонения минимальны и никак не скажутся на общих впечатлениях от использования.

Цветовая температура завышена относительно «референса» примерно на 1500К. Это позволило добиться эффекта более контрастного изображения, но увидеть данную погрешность визуально не получится, только при непосредственном сравнении с эталонным дисплеем.

А вот цветовой диапазон порадовал практически полным совпадением с общепринятыми sRGB. Оттенки будут отображаться точно, без существенных отклонений в сторону какого-либо из основных цветов.

Точки серого клина сгруппировались неподалеку от границ дельты. Паразитные оттенки могут присутствовать, но не окажут значимого влияния на общие впечатления от работы дисплея.

Хотя наш герой не может похвастать высоким разрешением, необходимо отметить высокий запас по яркости подсветки и очень хорошие показатели калибровки цветопередачи. Видно, что производитель с умом подошел к вопросу, приложив усилия, чтобы добиться максимума возможностей, доступных для такого бюджетного устройства.

Аппаратная платформа и производительность

Бюджетный смартфон получил центральный процессор соответствующего уровня. Здесь применили чип MediaTek Helio A22. Это четырехъядерное решение с максимальной тактовой частотой 2 ГГц, выполненное по 12-ти нм техпроцессу – весьма неплохо для бюджетного решения.

Правда, приложение CPU-Z определяет предельное значение тактовой частоты как 1.8 ГГц, хотя производитель процессора заявляет более высокие показатели.

За обработку графики отвечает видеоядро PowerVR Rogue GE8300. Это бюджетное решение нижнего ценового сегмента для выполнения базовых задач. А вот по части памяти здесь все в порядке – 3 Гбайт памяти будет более чем достаточно для бюджетного смартфона.

Обратимся к нескольким приложениям-бенчмаркам и оценим общий уровень производительности Cubot Note 20.

Как видно, назвать результаты выдающимися не получится. Да и не претендует наш герой на звание производительного устройства. Он построен на базовых компонентах и рассчитан на соответствующие задачи.

Соответственно, говорить о выполнении каких-то сложных вычислений или работе в "тяжелых" играх не приходится – смартфон попросту не для этого.

А вот по части стабильности, далеко не всегда низкая производительность означает отсутствие вопросов к охлаждению. Вот как обстоят дела в данном случае.

Как видно, частоты процессора периодически снижаются, хотя назвать это значимым троттлингом не получится. Заметного влияния на скорость работы системы, нагрев компонентов не оказывает. Судя по всему, свои плоды принесло выполнение процессора по достаточно современному техпроцессу.

Программное обеспечение и прошивка

Основой интерфейса выступила операционная система Google Android 10. Стандартный интерфейс получил минимальные модификации.

Если пользователю приходилось пользоваться смартфонами брендов третьего эшелона, такое решение не станет удивительным – многие производители поступают именно так.

Настройки разделены на отдельные подпункты и снабжены комментариями, помогающими оперативно найти нужный параметр.

Поддерживается беспроводное обновление ПО, хотя рассчитывать на длительную и масштабную поддержку смартфона едва ли стоит. Поэтому радует, что здесь уже установлена свежая версия Android, которая будет актуальна еще какое-то время.

В целом, рассказать что-то новое о данном интерфейсе не получится – он максимально стандартен и прост. Отметим абсолютно корректную русификацию, полноценную поддержку Google-сервисов и стабильную работу. В процессе тестирования, не наблюдалось зависаний системы или отдельных приложений, ни разу не требовалось перезагружать смартфон.

Безопасность

Над безопасностью современных смартфонов производители трудятся очень активно. Они стараются развивать имеющиеся технологии аутентификации и внедрять новые. Это касается и бюджетных устройств, хотя необходимость экономить не может не накладывать свой след.

Так, классический и привычный большинству сканер отпечатков пальцев, который можно встретить в абсолютной массе современных аппаратов, здесь отсутствует. Всё объясняется тем, что сканер стоит денег и неизменно бы увеличивал конечную стоимость устройства.

Зато систему разблокировки по лицу вполне можно было реализовать на базе имеющейся фронтальной камеры и эту возможность не упустили. Да, здесь есть функции разблокировки по лицу.

Процесс настройки выглядит максимально просто и не занимает много времени. После сохранения данных о лице, можно дополнительно настроить несколько параметров.

Система работает достаточно быстро и корректно, при наличие достаточной освещенности. А вот по мере уменьшения количества света, снижается и эффективность системы. Это типичная ситуация при отсутствии специализированных инфракрасных камер, которые не зависят от количества света вокруг.

В целом, данная функция реализована потому что вся аппаратная база под нее есть и ничего дополнительного внедрять не нужно, но пользователю необходимо понимать что эффективность такой системы невысока и гораздо безопаснее пользоваться классическим паролем.

Мультимедиа

Приложение Antutu Video Tester помогает увидеть список поддерживаемых форматов видео.

Как видно, список не слишком большой, хотя самые популярные форматы воспроизводятся без каких-либо затруднений. Если же возникнет необходимость в работе с форматами, которые не поддерживаются аппаратными средствами – можно установить сторонний видеоплеер с функцией программного декодирования.

Для подключения проводной гарнитуры, на корпусе предусмотрели классический разъем AUX.

В целом, звук можно охарактеризовать как средний. Детализация звука вполне нормальная, а в частотном диапазоне преобладают средние. Для ультрабюджетного смартфона, звук просто соответствующий. Скрасить время за просмотром фильма или прослушиванием музыки в дороге Cubot Note 20 сможет помочь, а большего ждать от доступного устройства и не приходится.

Беспроводные интерфейсы и связь

Корпус предполагает возможность снятия задней крышки и установка SIM-карт осуществляется непосредственно в разъемы на корпусе. Предполагается использование двух nano-SIM. Причем, установка карты памяти никак не мешает использованию двух SIM-карт.

Поддерживается работа в диапазонах GSM, WCDMA, LTE. В условиях Москвы и ближайшего Подмосковья, к стабильности приема сигнала не возникало никаких нареканий.

Скорость соединения не получается назвать запредельной, но для потребностей смартфона – ее будет достаточно с запасом.

А вот чего не ожидаешь от столь бюджетного смартфона – так это поддержки бесконтактных платежей посредством модуля NFC. А здесь эта функция полноценно реализована и исправно функционирует.

Работа с навигацией осуществляется через спутниковые системы GPS, BeiDou и ГЛОНАСС.

"Холодный" старт занимает порядка двадцати секунд, после чего обнаруживается и подключается достаточное количество спутников, для корректного позиционирования. В дальнейшем, каких-то трудностей с навигацией не наблюдается. Смартфон исправно определяет местоположение, рассчитывает маршрут движения и сопровождает по нему.

Файловая система

Как и в случае с оперативной памятью, на основном хранилище также не стали экономить и отрядили для пользователя 64 Гбайта встроенного хранилища.

Кроме того, при необходимости, этот объем можно расширить с помощью карты памяти формата microSD. Эту карту можно установить без каких-либо конфликтов с второй SIM-картой.

С помощью приложений AndroBench и PC Mark была протестирована скорость работы памяти и файловой системы.

Как видно, работа памяти не станет "узким" местом в производительности всей платформы и не окажет сдерживающего влияния.

Время автономной работы

В отличие от большинства современных смартфонов, аккумулятор выполнен съемным и поставляется с изолированными контактами. По этой причине пользователь может решить, что смартфон полностью разряжен или неисправен, хотя на самом деле нужно извлечь АКБ и удалить защитный стикер с контактов.

Аккумулятор обладает емкостью 4200 мАч или 16.17 Вт*ч. Это базовый показатель для современных смартфонов, хотя и солидным энергопотреблением Cubot Note 20 отличаться не должен.

Тем интереснее провести замеры автономности с помощью нескольких специализированных приложений.

Как видим, результаты неплохие, хотя и рекордными их не назвать. В целом, пользователь может рассчитывать на пару дней автономной работы при средней активности. Конечно, этот результат можно увеличить при снижении активности или существенно уменьшить при активном использовании ресурсоемких приложений.

В настройках предусмотрен стандартный режим энергосбережения, позволяющий продлить время работы без подзарядки, за счет изменения алгоритмов работы. Например, смартфон ограничит визуальные эффекты и анимации интерфейса, будет строже контролировать работу фоновых процессов и ограничивать передачу данных в режиме ожидания.

Комплектный адаптер питания предназначен для использования со стандартными розетками европейского формата. Заявленная мощность адаптера составляет всего 7.5 Вт при выходной силе тока в 1.5 А. На полный цикл зарядки потребуется около 4 часов.

Автономность нельзя назвать отличительной стороной Cubot Note 20, но и слабой стороной она не является. Запаса энергии хватит, чтобы не беспокоиться о необходимости подзарядки в течение дня.

Камера

Даже при разработке доступных моделей производители стараются соответствовать трендам. К примеру, бюджетные модели быстро перешли на использование вытянутых дисплеев и «вырезов» для фронтальной камеры.

А тут не обошли вниманием и количество камер. Cubot Note 20 получил четыре модуля основной камеры. Главный построен на базе сенсора Sony IMX486 и обладает разрешением 12 Мпикс, дополнительный Sony IMX350 – 20 Мпикс. Присутствуют два вспомогательных модуля по 0.3 Мпикс.

Точных параметров оптики производитель не уточняет. Однако больше всего вопросов возникло к распределению задач между двумя модулями. В ходе тестирования не получилось найти ни одного режима, задействующего дополнительный модуль. Во всех режимах съемки используется один и тот же сенсор с разрешением 12 Мпикс.

Фронтальный модуль проще – один сенсор с разрешением 8 Мпикс. Все камеры снабжены поддержкой технологий улучшения снимков с помощью алгоритмов искусственного интеллекта. Да, пришли времена, когда даже ультрабюджетные смартфоны поддерживают такие технологии.

Приложение камеры обладает базовой функциональностью и понятным управлением. На главный экран поместили основные управляющие кнопки и переключение режимов съемки.

Интерфейс корректно русифицирован, понятен и прост в освоении. За время тестирования не наблюдалось сбоев или подтормаживаний. Сам процесс съемки занимает минимальное время.

В настройках камеры можно скорректировать основные параметры работы приложения. В нем можно выбрать разрешение съемки, включить или выключить некоторые функции и режимы. Основная часть пунктов снабжена небольшими пояснениями для облегчения управления.

Мы сделали ряд тестовых снимков для оценки качества работы камер на практике. Примеры представлены ниже.

Тест камеры Cubot Note 20

Пример снимка фронтальной камерой:

Примеры снимков основной камеры (уличные):

Примеры снимков основной камеры (помещение):

Пример видеосъемки:

Как и ожидалось, требовать от бюджетной модели впечатляющих результатов качества съемки не стоит. Любые технологии стоят денег, и за качественные модули камер нужно платить. Тем не менее, базовые задачи Cubot Note 20 выполняет исправно и сделанные им снимки соответствуют его цене.

В условиях съемки с достаточной освещенностью фотографии смотрятся весьма неплохими, с натуральной цветопередачей и неплохой детализацией. Ситуация меняется, как только освещенность снижается. Не радует детализацией и фронтальная камера.

Сравнение с конкурентами

Бюджетный сегмент рынка всегда востребован и сейчас его популярность лишь возрастает. Посмотрим, на что можно рассчитывать при выборе ультрабюджетного смартфона на китайских интернет-площадках или в российской рознице.¬

Модель Cubot Note 20 Doogee N20 Realme C3 Alcatel 3X (2019) Процессор MediaTek Helio A22 MediaTek Helio P23 MediaTek Helio G70 MediaTek Helio P23 Видеопроцессор PowerVR GE8320 Mali-G71 MP2 Mali-G52 MC2 Mali-G71 MP2 Память, Гбайт Оперативная: 3;

Основная: 64 Оперативная: 4;

Основная: 64 Оперативная: 3;

Основная: 64 Оперативная: 4;

Основная: 64 Экран 6.5" IPS, 1560 x 720 6.3" IPS, 2246 x 1080 6.52" IPS, 1600 x 720 6.52" IPS, 1600 x 720 Камера, Мпикс Фронтальная: 8;

Основная:12+20+0.3+0.3 Фронтальная: 16;

Основная: 16+8+8 Фронтальная: 5;

Основная: 12+2+2 Фронтальная: 8;

Основная: 16+8+5 Поддержка MicroSD Да Да Да Да NFC Да Нет Да Да Батарея, мАч 4 200 4 350 5 000 4 000 Размеры, мм 162.8 х 75.4 х 8.8 159 х 77 х 8.4 164 х 75 х 8.95 165 х 76 х 8.4 Масса, г 200 192 195 178 Цена, руб. ~8 000* ~7 500* ~9 500 ~8 900

Первым конкурентом выбран Doogee N20, предлагающийся с доставкой из Поднебесной по цене совсем немного ниже тестовой модели. А вот отличий здесь хватает.

При чуть меньшей диагонали дисплея, разрешение FullHD обеспечить существенно более высокую детализацию изображения, а процессор будет заметно производительнее. Выше здесь и разрешение каждой из камер. Однако, данная модель старше и это сказывается на прочих нюансах. Например, здесь отсутствует модуль NFC, а сам аппарат работает под управлением предыдущей версии Android. При меньшей диагонали дисплея, корпус окажется шире чем у Cubot Note 20 – рамки дисплея здесь крупнее.

Если же посмотреть на предложения в российской рознице, сразу же придется смириться с необходимостью увеличения бюджета. Например, доплатив около 1500 рублей, пользователь может обратить внимание на Realme C3 с формулой памяти 4/64. Именно такая модификация будет комплектоваться модулем NFC.

Дисплей лишь немного больше в высоту и следовательно – получил чуть больше пикселей. Процессор обеспечит более высокую скорость работы, а вот разрешение фронтальной камеры напротив – скромнее, равно как и заявленные параметры основной камеры. Хотя, здесь большее значение имеют не характеристики, а фактическая реализация. При чуть меньшей массе, заявленная емкость аккумулятора выше.

Последним конкурентом представлен не самый очевидный аппарат – Alcatel 3X (2019). А вот по характеристикам, он весьма интересен. Так, девайс обладает схожими параметрами дисплея, но получил больше оперативной памяти и более производительный процессор. Разрешение основной камеры выше.

Среди отставаний отметим меньшую емкость батареи. С учетом использования менее экономичного процессора, это может оказать заметное влияние на общие показатели автономности.

Заключение

Cubot Note 20 – типичный представитель ультрабюджетных смартфонов третьего эшелона. Прослеживается стремление производителя добиться максимума при ограниченной себестоимости устройства. Материалы корпуса простые, но дизайнеры придали ему стильный и современный дизайн, да и на качестве сборки экономить не стали.

Дисплей с невысоким разрешением радует качественной цветопередачей и неплохим запасом яркости подсветки. Это обеспечивает комфорт при использовании, а разрешение не создает ощутимых затруднений. Аналогичный компромисс наблюдается и с процессором – он не самый производительный, но выполнен по современному техпроцессу, поддерживает технологии искусственного интеллекта и отличается небольшим тепловыделением.

Зато на памяти экономить не стали, оснастив новинку приличным объемом оперативной и основной памяти. Кроме того, доступна возможность расширения пространства с помощью карты памяти microSD. Отдельных пользователей порадует модуль NFC с возможностью осуществления бесконтактных платежей. К плюсам отнесем и неплохую автономность, и современный разъем USB Type C.

Среди явных компромиссов отметим простые камеры со средним качеством снимков и отсутствие функции быстрой зарядки. Стоит упомянуть отсутствие сканера отпечатков пальцев, который привычен для подавляющего большинства пользователей.

В итоге новый смартфон Cubot получился неплохим и соответствующим стоимости. Он не поражает воображение своими возможностями, но зато исправно отработает каждый вложенный рубль.

Плюсы Cubot Note 20:

Качественная сборка корпуса;

Отсутствие склонности к нагреву под нагрузкой;

Применение разъема USB Type C;

Неплохой уровень автономности;

Солидные объемы памяти;

Модуль NFC с поддержкой Google Pay;

Хорошо откалиброванный дисплей.

Минусы смартфона:

Отсутствие сканера отпечатков пальцев;

Невысокое разрешение дисплея.

Может не устроить:

Качество камер.

Алексей Пащук