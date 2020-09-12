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Обзор и тестирование неттоп-платформы HIPER Ultion A320(AMD)

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Оглавление

Вступление

Многие уже знают, что такое NUC компании Intel. Это небольшая коробочка, которая представляет собой практически готовый компьютер, где надо добавить память и накопитель, чтобы получить полноценную рабочую машину. Вот была бы такая модель с возможностью замены процессора. А еще лучше, если б это была платформа AMD. Требования небольшие: компактность, малое энергопотребление, гибкость, универсальность и, конечно же, возможность повесить всю систему за монитор, чтобы получился моноблок. Почему бы тогда сразу не купить моноблок?

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Здесь я для себя нашел несколько причин. Начнем с самой очевидной – экран. В моноблоке мне дают то, что я может и не хочу, но должен буду использовать. В случае с компактным ПК можно самому выбрать тот монитор, что нравится, можно заменить его в дальнейшем, можно пересесть со своим компьютером за другой монитор и тому подобное. В этом плане руки развязаны и нет жесткой привязки к какой-то конкретной модели.

Хорошо, если будет HDMI и встроенные динамики, а остальное не так важно. Еще одна причина: моноблок не так просто модернизировать и обслуживать. В корпусе компьютера надо открутить всего пару винтов, сдвинуть крышку и делать все, что нужно. С моноблоком можно потратить полдня, чтобы понять, как он разбирается. В особо извращенных случаях нужен специальный инструмент, а бывает и так, что подходит далеко не все «железо». Иногда менять просто нечего, поскольку что-то распаяно на плате.

Единственный плюс моноблока – внешний вид. Если же монитор, беспроводной комплект клавиатуры и мыши у меня уже есть, то смысла в моноблоке нет. Логичнее взять компактный компьютер или корпус класса HTPC, чтобы можно было работать и играть на современной платформе AMD Ryzen. Производительности хватает для большинства задач, ценник приятный, энергопотребление и температуры на уровне. Благо как в настольном, так и в мобильном сегменте процессоры AMD Ryzen 2000G и 3000G очень популярны.

Многие производители попробовали свои силы с этой платформой, и решения получились неплохие по соотношению цена/производительность. А для меня наиболее интересной оказалась неттоп-платформа HIPER Ultion A320(AMD).

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С виду простое устройство, которое представляет собой компактный корпус, материнскую плату thin mini-ITX и внешний блок питания. Ultion A320(AMD) необходимо дооснастить процессором AM4, памятью SO-DIMM DDR4 и накопителем M.2 (SATA/NVMe) или 2.5" SATA. Возможно, именно за такой простотой и скрывается гениальность разработчиков.

Упаковка и комплектация

Упаковка простая, как и само устройство. Это обычная картонная коробка небольших размеров. Габариты ее составляют 242 х 287 х 90 мм, масса – 2330 г. Устройство не очень легкое, и поэтому предусмотрена белая пластиковая ручка для удобства транспортировки.

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Спереди и сзади упаковки приведено изображение устройства с разных ракурсов. В левом верхнем углу находится логотип компании HIPER, а внизу указано, что перед нами Mini-PC platform.

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Информации на упаковке немного и больше вопросов, чем ответов, но с одного торца есть небольшая наклейка. На ней находятся данные о модели, производителе, импортере, сроке гарантии и эксплуатации. Честно указано, что срок службы три года. Это стандартный гарантийный срок современной материнской платы, что наводит на интересную мысль.

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С другой стороны есть упоминание о двух моделях и квадратики напротив них, где галочкой отмечается нужная. У меня оказалась версия AMD. Это устройство HIPER Ultion A320 (AMD), а еще есть Ultion B365 (ITX), что на платформе Intel под сокет LGA 1151-v2.

Если сравнить оба устройства на сайте, то видно, что отличия не только в материнских платах, но и элементах корпуса.

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Внутри коробки все аккуратно разложено. Здесь мы видим, что в качестве основного упаковочного материала используется вспененный полиэтилен.

Прямо сверху находится блок питания. Он крупный и тяжелый, но зато достаточно мощный. Характеристики очень неплохие, а еще им можно подзаряжать ноутбук.

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19.5 В, 6.15 А, 120 Вт – это очень хорошо, но я подключал его к ваттметру, чтобы посмотреть потребляемую мощность устройства и бывают ситуации, когда он работает на пределе.

В комплекте также есть силовой кабель для подключения блока питания к электросети. Здесь обычная вилка евро-стандарта с заземлением.

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Также можно обнаружить две антенны для беспроводного модуля, который находится в устройстве. Еще есть два приспособления для установки компьютера. Первое – настольная стальная подставка.

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По бокам губок внутри заходятся мягкие демпфирующие элементы из мягкого пористого материала. Второе приспособление позволяет установить блок непосредственно сзади монитора. Это специальная стальная П-образная пластина с крепежом VESA 100 x 100.

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Она также оборудована мягкой защитной поверхностью внутри. Благодаря этому ничего не царапается и вибрация отсутствует. Еще есть пакетик с терморезинкой и с крепежными винтами.

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Видно, что есть все самое необходимое для установки и использования системы. Жалко, не оказалось инструкции. Это тестовый образец и скорее всего она просто где-то затерялась.

Дизайн и особенности устройства

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Устройство очень компактное. NUC меньше, но там нельзя менять процессор потому, что он распаян на плате. Здесь же можно устанавливать обычный настольный процессор в обычный сокет AMD AM4. И уже исходя из этого устройство компактное.

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Простота же его заключается в том, что используется материнская плата стандарта Thin mini-ITX. Размеры платы 170 х 170 мм, а габариты устройства 180 х 190 х 40 мм.

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Конструкция очень удобна и продумана. У компьютера есть передняя панели и задняя, а по бокам устройства нет никаких портов.

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На передней панели мы видим кнопку включения, которая при нажатии подсвечивается индикатором работы синего цвета. Также есть два стандартных миниджека для наушников и микрофона и четыре порта USB 2.0.

Передняя панель пластиковая. Мы видим в ней множество отверстий в форме сот.

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Сзади разъемов еще больше. Здесь, например, подключается питание через стандартное гнездо. Есть COM-порт, D-Sub, HDMI, Ethernet, 4 x USB 3.0 и два вывода антенн, которые мы уже видели в комплекте. Есть прорезь для замка Кенсингтона и зона с отверстиями для выхлопа горячего воздуха.

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Для того чтобы снять верхнюю крышку, необходимо открутить два винта сзади и сдвинуть ее назад.

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Крышка изготовлена из стали толщиной около 0,8 мм. Она окрашена только сверху в черный цвет. Изнутри металл не голый, а нанесен какой-то грунт. В крышке присутствуют отверстия напротив вентилятора кулера для того, чтобы ему было легче всасывать прохладный воздух снаружи. Сетки от пыли тут нет, хотя ее можно приклеить самостоятельно.

После того, как крышка снята, можно посмотреть на внутреннее пространство модели.

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Сперва мы видим кронштейн для установки накопителя 2.5”. Для него же подведены два кабеля SATA (питание и данные). Кронштейн держится на одном винте и выступе, который вставляется в паз.

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Кабель SATA подключается непосредственно к плате.

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Всего можно подключить два таких накопителя, однако, на мой взгляд, здесь лучше использовать M.2.

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Компоновка на плате очень плотная. Однако, практически все оказывается рядом и легко доступно.

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Беспроводной модуль устанавливается в разъем M.2 со специальным ключом для подобных устройств. Это модуль Intel 3168NGW.

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Правее находится радиатор чипсета, батарейка CMOS, два порта SATA 3 и два порта питания. Выше расположен разъем M.2 для установки накопителя.

NVMe поддерживается точно, а вот про поддержку SATA режима я информацию не нашел, возможно ее нет.

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Большое пространство сверху занимает система охлаждения. Она турбинного типа и схожа с используемой в ноутбуках. Стоит отметить, что здесь используются настольные процессоры с TDP 65 Вт.

Кажется, что это немного, но всегда должен быть какой-то запас и обычный настольный процессор – это совсем не то же самое, что ноутбучный. Поэтому по возможности также стоит сделать выбор в пользу энергоэффективных моделей с приставкой GE.

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Устройство кулера не такое сложное, но он все равно состоит из нескольких компонентов. Его основа – две крупные медные тепловые трубки с медным теплосъемником и радиатором с тонкими алюминиевыми пластинами.

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Вся конструкция пропаяна и здесь вопросов нет. Через пластины дует турбина. Характеристики двигателя не указаны, однако видно, что она крупная, кожух плотно прилегает и воздух идет только через ребра радиатора. Крепление кулера похоже на LGA115X.

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Если турбина будет дуть слабо, то такой маленький радиатор ничего отвести нормально не сможет, а если будет дуть сильно, то система будет шумной. Это вечный компромисс, однако, для компактных систем лучше турбины пока ничего не придумали.

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После того, как кулер снят, можно посмотреть на материнскую плату. Компоновка немного необычная. Здесь становится более очевидно, что корпус и плата взаимно-интегрированы друг с другом и отдельно их использовать не получится.

Для установки модулей памяти предусмотрено два слота SO-DIMM DDR4. В спецификации сказано только про DDR4-2133, что для встроенной графики не самое подходящее решение. Я использовал планки DDR4-3200, однако необходимую частоту приходится выставлять вручную в BIOS, потому что по умолчанию устанавливается DDR4-2400, хотя в SPD памяти зашито DDR4-3200.

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Подсистема питания процессора выполнена по формуле 4+2. В качестве основного ШИМ-контроллера используется микросхема Richtek RT3667BB.

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На каждую фазу приходится по одному транзистору UBIQ QN3103 и по одному QN3107, а также по одной супер ферритовой катушке индуктивности.

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Поскольку процессоры здесь используются не очень мощные, с интегрированной графикой, то этой подсистемы питания должно быть достаточно. Разгонять эту систему никто не будет, а вот с охлаждением могут быть проблемы потому, что кулер турбинный и околосокетное пространство не обдувается.

В качестве звукового кодека используется микросхема Realtek ALC662.

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Гигабитный сетевой контроллер представлен чипом Realtek RTL8111H.

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На плате еще есть несколько неиспользуемых разъемов, среди которых LVDS и два джампера. Документации не оказалось, а на самой плате подписи не очень информативные. Однако один джампер расположен рядом с батарейкой и похоже, что это ClrCMOS.

Технические характеристики

Модель HIPER Ultion A320(AMD)
Поддерживаемые процессоры AMD Athlon GE, Ryzen 3 2000G, Ryzen 5 2000G, Ryzen 3 3000G, Ryzen 5 3000G
Шина процессор-чипсет PCI-e x4 Gen3
Системная логика AMD A320
Оперативная память 2 x 260-pin DDR4 DIMM, двухканальный режим, до 32 Гбайт при частоте 2133 МГц
Слоты расширения Нет
Поддержка Multi-GPU Нет
Поддержка SATA/RAID 2 x SATA 6.0 Гбит/с порта – AMD A320; RAID 0, 1;
M.2 порт – PCI-e x4 Gen3
Поддержка M.2 SATA/PCI-e ?/Да
Сеть 1 x Realtek RTL8111H;
1 x Wi-Fi/BT Intel 3168NGW
Аудио Realtek ALC662– 6-канальный HD аудиокодек
USB 2.0 4 x USB 2.0 (AMD A320)
USB 3.2 Gen1 4 x USB 3.2 Gen1 (AMD A320)
USB 3.2 Gen2 Нет
Thunderbolt 3 Нет
Системный мониторинг ITE IT8613E
Питание материнской платы 19 В, 6 А
Разъемы и кнопки панелей 1 x HDMI 1.4b;
1 x D-Sub;
4 x USB 2.0;
4 x USB 3.2 Gen1;
1 x RJ45;
2 x 3.5 мм Jack;
2 x Ant. Out;
1 x DC 19V;
1 x Power
Размеры, мм 190 x 180 x 40

Возможности BIOS

Оболочка BIOS здесь не для новичков. Она уходит своими корнями в далекое прошлое и сегодня выглядит обычно лишь в брендовых рабочих станциях или ноутбуках, хотя даже там намечается тенденция применению красивого и понятного графического интерфейса.

Меню сложное и вторая группа очень сильно перегружена. Также следовало бы отдельно вынести раздел изменения частот и напряжений, чтобы каждый раз не лазить по этим длинным ветвям меню. В общем, немного не хватает User Friendly.

Самое интересное, что настроек действительно очень много, но вот информативность немного хромает. Тут должна быть отдельная книга по меню настроек BIOS, и она будет по толщине почти такая же как «Война и Мир», если подробно описывать все настройки. Частоту памяти менять можно, тайминги менять можно, но с большими костылями и можно разгонять видеоядро.

С частотами процессора сложнее. Явно таких функций как разгон или изменение напряжений нет, но есть пункты, где можно процессор загнать в лимиты 35, 45 и 65 Вт. Это одна из важнейших функций, но производитель о ней ничего подробно не рассказывает.

Тестовый стенд

Тестирование неттоп-платформы HIPER Ultion A320(AMD) проводилось в составе следующей конфигурации:

  • Процессор: AMD Ryzen 3 2200G (3500 / 3700 МГц база/турбо);
  • Процессор: AMD Ryzen 5 3400G (3700 / 4200 МГц база/турбо);
  • Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;
  • Платформа: HIPER Ultion A320(AMD), версия BIOS 5.14;
  • Память: 1 x 8 Гб DDR4-2133, Micron 16ATF1G64HZ-2G1B1;
  • Память: 2 x 4 Гб DDR4-3200, Kingston KVR32S22S6/4;
  • Накопитель SSD M.2: Samsung 970 EVO 250 Гбайт.

Тестирование

Сборка системы проходит очень просто. Как я уже отмечал, я использовал термопасту вместо терморезинки из комплекта.

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Все легко монтируется, а драйвера устанавливаются самостоятельно. Никаких сложностей не возникло, поэтому описывать процесс сборки нет смысла. А вот с работой устройства все гораздо интереснее.

Еще ничего толком не успел сделать. Только запустил Prime95, а кулер не тянет. Процессор AMD Ryzen 3 2200G уже троттлит. Потребление системы составляет 89,1 Вт. Турбина раскручивается до 2300 об/мин, шум составляет 30,7 дБ, что очень комфортно.

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Температуры других компонентов тоже не сильно радуют. Силовые элементы греются почти до 100?.

И это все с процессором AMD Ryzen 3 2200G с памятью DDR4-2133 в режиме Default. Что же будет дальше с процессором AMD Ryzen 5 3400G и двухканальной памятью DDR4-3200?

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Еще перед сборкой системы я понимал, что без процессора GE тут не обойтись. Однако, какой-то выход просто обязан быть, и я легко нашел его в BIOS. В разделе Advanced есть пункт AMD CBS. Открывается меню, где надо выбрать строчку NBIO Common Options и далее в следующем меню обратить внимание на пункт System Configuration. Здесь шесть значений. Два по 35 Вт, два по 45 Вт и два по 65 Вт.

И вот в любом из режимов на 35 Вт все работает как часы, однако производительность при этом немного падает. Теперь Prime95 можно легко пройти без всяких троттлингов.

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Память выставляется вручную в режим DDR4-3200, а вот с таймингами начинается проблема. И усугубляется она тем, что нет кнопки Reset, и сброс происходит после пяти циклов попыток.

Самое непонятное с таймингами в меню – это их обозначение. Еще нельзя увеличить напряжение на памяти, поэтому как я не старался с этим калькулятором памяти ничего нормального не вышло. Лишь немного удалось понизить CL и все.

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Тестирование неттопа платформы HIPER Ultion A320(AMD) проводилось при комнатной температуре 25°C в следующих режимах:

  • HIPER Ultion A320, AMD Ryzen 3 2200G (3500 / 3700 МГц), память 1х8 Гб DDR4-2133 МГц, тайминги 15-15-15-43-2Т;
  • HIPER Ultion A320, AMD Ryzen 5 3400G (3700 / 4200 МГц), память 2x4 Гб DDR4-2400 МГц, тайминги 17-17-17-39-2Т;
  • HIPER Ultion A320, AMD Ryzen 5 3400G @ 45Вт, память 2x4 Гб DDR4-3200 МГц, тайминги 18-24-24-55-1Т;

Для начала посмотрим на результаты теста AIDA64 GPGPU Benchmark. AMD Ryzen 3 2200G:

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AMD Ryzen 5 3400G:

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AMD Ryzen 5 3400G @ 45 Вт:

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PCMark 10
Overall, Marks


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Essentials, Marks


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Productivity, Marks


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Digital Content Creation, Marks


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Gaming, Marks


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Cinebench R11.5
OpenGL, FPS


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CPU, FPS


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Cinebench R15
OpenGL, FPS


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CPU, cb


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Cinebench R20
CPU, cb


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AIDA64 6.25.5400 Cache & Memory Benchmark
Memory read, Мбайт/с


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Memory write, Мбайт/с


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Memory copy, Мбайт/с


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Memory latency, нс


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Winrar 5.90
Кбайт/с


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7-Zip
Упаковка, MIPS


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Распаковка, MIPS


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Общий рейтинг, MIPS


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3DMark
Cloud Gate, Marks


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Crystal Disk Mark 7.0.0
М.2

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Посмотрим теперь на температуру компонентов системы.

Температура транзисторов
Простой | Нагрузка, °C


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Температура радиатора чипсета
Простой | Нагрузка, °C


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Для начала проверил тепловизором первую сборку (AMD Ryzen 3 2200G) при тестировании Prime95, а затем блок питания.

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После оптимизации системы я решил проверить ее еще раз.

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Заключение

Перед нами неплохая задумка и хорошая реализация. Производителю удалась сложная задача: соединить корпус, материнскую плату и систему охлаждения с взаимной интеграцией, чтобы это и смотрелось хорошо, и работало отлично. Тут совершенно не видно, что было первично: системная плата, корпус или кулер. Похоже, что все это проектировалось вместе.

В HIPER Ultion A320(AMD) заложена широкая функциональность благодаря большому количеству портов и поддержке самых распространенных стандартов. Например, на месте COM-порт и D-Sub. Из-за специфики устройства поддерживаются далеко не все процессоры, а только с интегрированной графикой, поскольку установка дискретного видеоадаптера не предусмотрена. Отчасти это компенсируется большим количеством настроек в BIOS (есть даже некоторые функции разгона, хотя для модели такого уровня это ни к чему).

Однако не обошлось без трудностей. Многое решено благополучно, но производителю есть над чем поработать. Например, можно сделать красивую графическую оболочку BIOS и упростить меню, создав больше категорий и грамотно распределив часто используемые функции и изредка настраиваемые параметры. Это вопрос не только эстетического характера, но и удобства использования, а также информативности. Ведь, чтобы разобраться с системой, нужно быть продвинутым пользователем, энтузиастом. Хотелось бы попроще или хотя бы с подробной инструкцией. А уж если какие-то функции есть, то чтобы они работали на 100%. Например, это касается настройки таймингов памяти.

Еще, как бы странно это не звучало, нужна более производительная система охлаждения. Все дело в том, что корпус позволяет разместить массивный кулер с выхлопом горячего воздуха за пределы корпуса. В настоящее время можно говорить о том, что система способна на 100% справиться с 45 Вт процессором. Причем это будет не свист и вой, а тихая и комфортная работа. Сама СО щадит уши пользователя и не раскручивает крыльчатку сильнее 2300 об/мин. Это хорошо, но для охлаждения обычного 65 Вт процессора ее недостаточно. Выход прост – ограничить потребление ЦП до 35 или 45 Вт. Это все настраивается в BIOS и отлично работает, но не работает сразу «из коробки» (и нет подробных инструкций).

В целом мне все понравилось. Чтобы не возникло никаких трудностей на первом этапе, лучше сразу взять процессор версии GE и память DDR4-3200: данная связка будет неплохо работать и обеспечит неплохие результаты для такого компактного устройства. А между тем на горизонте уже чипсет AMD A520 и процессоры AMD Ryzen 4000 серии.

Андрей Понкратов aka wildchaser


Выражаем благодарность:

  • Компании HIPER за предоставленную на тестирование неттоп-платформу HIPER Ultion A320(AMD).

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Сейчас обсуждают

mol887
09:50
а вы думаете,много кто карты за 100к покупает?
Российские продавцы начали снижать цены на флагманы NVIDIA – несколько моделей потеряли более 11 тысяч рублей
Tyconcat
09:49
каждый раз когда кажется что сайт на дне - кто то стучиться снизу
Новые кабели из Китая Wirewoo и не только
yewefo2518
09:49
Ну, это как гомеопатия. Вроде пытаются научно обосновать, и, может даже какой-то эффект дает, но настолько незначительный, что заметить его можно только внушив себе наличие этого самого эффекта
Новые кабели из Китая Wirewoo и не только
Keltis
09:46
Ни один нормальный человек не ждал прироста в 2Х А - в старых играх, Б - 1080р, В - в играх без RTX. Если, конечно, вчера не родились. Другое дело, что меняет ли это хоть что-то кардинальным образом?
Обзоры GeForce RTX 3080 слегка задержатся, GeForce RTX 3070 выйдет 15 октября
hohmahohma
09:43
Я в соседней новости прочитал, что смысла ждать 3080 нет, лучше успеть купить подешевевшую 2080ti в Ситилинке за 110к. Там их активно разбирают.
На вкус и цвет – за несколько дней было представлено 17 различных видов видеокарты RTX 3080
LEVAK
09:42
Тока вот это всё непомерно жрёт электричество. Но судя по интернетам, теперь это совсем не важно. Токсичность зелени зашкаливает. 300+ предъявляют совершенно другие требования ко всему железу и особен...
Обзоры GeForce RTX 3080 слегка задержатся, GeForce RTX 3070 выйдет 15 октября
ACDCOVER
09:40
Так и есть. По ядрам между Ампера 3080 и тюнингом 2080 Ти разница 100%, а в играх разница не более 30%. Между Ампера 3080 и тюринг 2080 супер разница в ядрах 183% в играх 40%
Чипы NVIDIA GeForce RTX 30xx имеют три уровня качества (бининга) с преобладанием хороших кристаллов
hohmahohma
09:39
Цена на 2080ti в Ситилинке растёт прямо пропорционально оплате статей про "подешевело" на оверах.
Российские продавцы начали снижать цены на флагманы NVIDIA – несколько моделей потеряли более 11 тысяч рублей
Timur Vladimirov
09:37
"ВиснИт..." всё понятно, можно считать отзывом ИкспЕрда)))
Xiaomi Redmi Note 9 с NFC рекордно подешевел – Helio G85, 48-Мп камера и аккумулятор ёмкостью 5020 мА*ч по самой низкой цене
Владимир Олефиренко
09:37
В России, думаю, начальная цена будет от 75 тыс. за 3080, а может и больше. Founders edition не берём в расчёт, скорее всего будет дефицит на них первое время.
На вкус и цвет – за несколько дней было представлено 17 различных видов видеокарты RTX 3080
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