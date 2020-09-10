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Обзор и тестирование процессорной СВО ASUS TUF Gaming LC 240 RGB

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Оглавление

Вступление

Системы жидкостного охлаждения становятся все более популярными. Сейчас присутствует очень много моделей необслуживаемых систем, которые просты в эксплуатации и установке. Недаром все производители корпусов твердят о том, что их изделия поддерживают СЖО.

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Как правило, речь идет именно о готовых моделях, где основной сложностью является монтаж основного радиатора. Готовая СВО необслуживаемого типа состоит из радиатора, шлангов и комбинированного с помпой водоблока, который устанавливается непосредственно на процессор. Основные характеристики, которые влияют на производительность – размер радиатора и производительность помпы. Это все понятно: чем больше радиатор – тем больше площадь теплоотвода, а чем мощнее помпа, тем интенсивнее она работает и лучше теплообмен.

Наиболее оптимальными по соотношению цена/производительность являются версии с радиатором 240 мм. На самом деле подразумевается, что их размеры подходят под монтаж двух вентиляторов диаметром 120 мм. Принцип работы прост. Помпа качает воду и выполняет роль циркуляционного насоса. Система герметичная и ничего доливать не нужно. Скорость работы помпы регулируется так же, как скорость вентилятора с ШИМ-управлением. Процессор разогрелся – помпа качает сильнее. Как ни странно, но такие готовые комплекты необслуживаемых СЖО стоят даже меньше, чем суперкулеры, при схожей эффективности, но самым главным плюсом таких систем является относительно компактный теплосъемник. Вместо огромного радиатора надо поставить небольшое устройство, которое является теплосъемником и помпой.

Среди большого разнообразия моделей фирм, специализирующихся на охлаждении, попадаются устройства производителей корпусов и другого оборудования. Одной из наиболее крупных является компания ASUS у которой очень большой ассортимент продукции. Эта фирма не специализируется на охлаждении, но есть линейки продукции, которые активно продвигаются. Поэтому покупатель может себе позволить где-то там на стороне купить процессор и оперативную память, а все остальное будет ASUS TUF Gaming.

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Сегодня у нас на тестировании комплект системы жидкостного охлаждения ASUS TUF Gaming LC 240 RGB. Это модель среднего уровня с хорошими техническими характеристиками и внешним видом. Я не тестировал подобные системы, используя преимущественно воздушные суперкулеры, поэтому будет любопытно проверить новинку в работе. Выдержит ли эта система разгон процессора Ryzen 7 3800X?

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Упаковка и комплектация

Коробка очень большая для кулера. Однако, мы понимаем, что это большое, сложное устройство, которое состоит из нескольких компонент. Должен быть радиатор, вентиляторы, помпа, водоблок и вспомогательные компоненты для монтажа.

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Упаковка выглядит в стиле других устройств ASUS TUF Gaming и достаточно симпатичная. Все выполнено опрятно, аккуратно и красиво. По различным сторонам коробки представлена разнообразная информация об устройстве.

Посмотрим на упаковку со всех сторон.

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Основная информация находится спереди и сзади. По бокам указано наименование модели. На основной стороне мы видим изображение устройства. Все очень обычно. Радиатор с вентиляторами, два шланга и водоблок. На самом деле устройство не такое простое, как выглядит. Тут компонентов гораздо больше потому, что еще есть помпа, которая совмещается с водоблоком.

В левом верхнем углу находится логотип производителя и знакомый слоган: в поисках невероятного. Внизу указано полное наименование модели и сообщается, что это система жидкостного охлаждения. В правом нижнем углу находятся три значка. Первый представляет компанию Asetek, которая специализируется на создании СЖО и возможно помогала ASUS с этой системой. Далее находится знакомый значок ASUS AUR Sync и логотип TUF Gaming.

Посмотрим на противоположную сторону. Сверху мы снова видим наименование модели. Ниже еще одно изображение устройства, но на этот раз со сносками и подписями к некоторым компонентам. Еще ниже находится спецификация, которая поделена на четыре столба.

Модель ASUS TUF Gaming LC 240 RGB
Габариты помпы 80 х 80 х 45 мм
Габариты радиатора 272 х 121 х 27 мм
Материал радиатора Алюминий
Материал теплосъемника Медь
Трубка Резиновая трубка с оплеткой
Модель вентилятора TUF FAN Model 12 RGB
Конфигурация вентиляторов 2 х 120 мм
Скорость вращения 800-2000 ±10% об/мин, ШИМ-управление
Воздушный поток 67 CFM
Воздушное давление 3 мм водяного столба
Уровень шума 29 дБ
Тип подшипника Гидравлический
Номинальное напряжение 12 В
Номинальная сила тока 0.35 А
Гарантийный срок 5 лет
Совместимые сокеты Intel: LGA 115X, LGA 1200, LGA 1366;
AMD: AM4

Гарантия 5 лет – это очень хорошо. К сожалению, ничего не сказано про тепловую мощность, которую эта система способна отвести от процессора. Это не очень удобно потому, что от какой-то цифры надо отталкиваться, чтобы не попасть впросак.

Посмотрим теперь, что внутри.

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Здесь все аккуратно упаковано. По краям дугой огибается само устройство. Сверху находится радиатор, а внизу слева водоблок с помпой. Соединяются они двумя шлангами. Посередине находится остальной комплект поставки, включая два вентилятора. А еще есть инструкция и пакет с аксессуарами.

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Что в комплекте? Сейчас посмотрим:

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  • Универсальный пластиковый бэкплейт для платформ Intel;
  • Четыре втулки-адаптера;
  • Четыре втулки-гайки для фиксации монтажных пластин;
  • Монтажная пластина для Intel (установлено на водоблоке);
  • Монтажная пластина для AMD с ушком крепления под выступ штатной системы крепления AM4;
  • Комплект винтов и шайб для крепления вентиляторов к радиатору и радиатора к корпусу;
  • Разветвитель питания вентиляторов 4-Pin.
  • Разветвитель подсветки RGB.

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Термоинтерфейс уже нанесен на водоблок, поэтому отдельно его в комплекте нет.

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Устройство и особенности СЖО

Внешне система похожа на другие похожие устройства. Конструкция классическая: радиатор 240 мм, алюминиевый, тонкий и легкий. Он окрашен в черный цвет.

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Монтажные отверстия на раме есть с двух сторон потому, что с любой стороны можно разместить вентиляторы, а вот сам радиатор к корпусу можно закрепить только выводами внутрь потому, что к стенке они не прижмутся. Соответственно вентиляторы лучше устанавливать со стороны выводов трубок, а на приток или вытяжку надо решать по ситуации.

Сами вентиляторы достаточно производительные и тихие.

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Каждый оборудован RGB подсветкой и поэтому у них по два разъема: 4-pin RGB и 4-pin PWM FAN.

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Подушечек мягких по углам нет, только жесткий пластик. Лопасти обычные и их немного. Светодиоды находятся за корпусом крыльчатки в районе двигателя.

Схема подключения вентиляторов выглядит так:

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Используется Y-образный разветвитель из комплекта. Помпа подключается отдельно через 3-pin коннектор. Ее скоростью тоже можно управлять в режиме DC, но смысла в этом нет потому, что даже в штатном режиме ее не слышно. Вентиляторы управляются через ШИМ. В качестве ориентира температуры логично выбрать процессор. Чем он горячее, тем выше скорость вентиляторов.

Для подключения подсветки используется другой разветвитель. В мом случае попался брак и не работал один канал.

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Я подключал устройства напрямую к плате, и тогда все работало как надо. Помпа с водоблоком – достаточно сложное устройство, но производитель сам объясняет нам как оно устроено.

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Со стороны основания винты есть и конструкция разбирается. Я не рискнул это сделать, чтобы не нарушить герметичность и не сломать устройство.

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Еще здесь видно, что термоинтерфейс уже нанесен. Это мягкая термопаста. Чтобы ее случайно не смазать в комплекте есть прозрачная пластиковая крышка, которая фиксируется к монтажной пластине Intel.

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Перед использованием ее обязательно нужно снять. А еще мне предстоит процедура замены монтажной пластины. Она проходит очень просто. После тестирования проверяем отпечаток. Вроде все отлично.

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Тестовый стенд

Тестирование СЖО ASUS TUF Gaming LC 240 RGB проводилось со следующими компонентами:

  • Процессор: AMD Ryzen 7 3800X (3900 / 4500 МГц база/турбо);
  • СЖО ASUS TUF Gaming LC 240 RGB;
  • Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;
  • Материнская плата: ASUS PRIME X570-PRO, версия BIOS – 2602;
  • Память: 2 x 8Гб A-DATA XPG Spectrix D50 AX4U360038G18A-DT50 (SKhynix);
  • Видеокарта: ASUS TUF Gaming RX5700 (1720 / 1750 / 14000 МГц (ядро/boost/память));
  • Накопитель SSD M.2: Samsung 970 EVO 250 Гб;
  • Блок питания: Seasonic (1000 Вт);

Тестирование

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Прежде чем приступать к тестированию, нужно все это собрать. Инструкция очень простая и понятная. Штатное крепление сокета AM4 остается, а сверху за выступы крепится монтажная планка. Специальное ушко продевается в отверстие и закручивается сверху одной из гаек фиксации.

Посмотрим на систему в штатном режиме через утилиты.

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Крепление очень надежное и простое. После сборки системы запускаем и смотрим как все работает. При первом запуске, система прокачивается и есть заметный шум от помпы похожий на скрип. После длительной работы он исчезает.

Разъем RGB подключен к материнской плате и через разветвитель сигнал передается на каждое устройство отдельно. В данном случае получилось так, что зеленый канал не работает. Все дело было в разветвителе, поскольку если подключать устройства напрямую к материнской плате, все работает исправно.

Шум в автоматическом режиме при интенсивной нагрузке очень умеренный.

И совсем другое дело, когда система правильно настроена на оптимальную работу. Для этого всего лишь нужно вручную задать частоту процессора и снизить напряжение настолько, чтобы на ней он стабильно работал.

А теперь посмотрим на работу в разных режимах. AMD Ryzen 7 3800X (default):

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AMD Ryzen 7 3800X @ 4.3 при 1.3 В:

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AMD Ryzen 7 3800X @ 4.0 при 1.1 В:

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Результаты тестов

Для разогрева процессора было решено использовать утилиту Prime95 Small FFT. Процессор проходил тесты, работая в следующих режимах:

  • AMD Ryzen 7 3800X (default);
  • AMD Ryzen 7 3800X @ 4.3 при 1.3 В;
  • AMD Ryzen 7 3800X @ 4.0 при 1.1 В.

Уровень шума

Уровень шума, дБ

30 см
Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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100 см
Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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Температура

Температура CPU

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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Температура транзисторов

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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Обороты вентиляторов

Скорость вращения крыльчатки, об/мин

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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Тепловизор показывает, что сам радиатор сильно не разогревается.

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Также хорошо заметно, что один шланг горячее другого, но разница незначительна.

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Заключение

Очень хорошие результаты, которых я даже не ожидал. Думал, все будет скромнее, но в итоге мне очень понравилось. Шум от помпы есть только в самый первый момент, когда система прокачивает жидкость, а потом она становится относительно бесшумной. Да и вентиляторы работают на комфортных для слуха скоростях. Их слышно, но не очень критично, даже на максимальных оборотах.

В итоге вся система отлично справляется с разгоном и показывает хорошие результаты. Сборка ASUS TUF Gaming LC 240 RGB проходит легко, в комплекте есть все самое необходимое. Замечу, что в корпусе радиатор лучше ставить или спереди, или сверху. В первом случае вентиляторы должны работать на приток, во втором – на вытяжку. СВО не только легко собирать, но и обслуживать. Почистил радиатор и все.

Внешний вид также привлекателен. RGB-подсветка отлично синхронизируется с материнской платой. В моем случае просто попался бракованный разветвитель RGB, но его можно легко сделать самостоятельно. С материнской платой ASUS все отлично совместимо, но как будет с моделью другого производителя – сказать сложно.

Если коротко, то это отличная модель с отличными результатами и отличным внешним видом.

Андрей Понкратов aka wildchaser


Выражаем благодарность:

  • Компании ASUS за предоставленную на тестирование СВО ASUS TUF Gaming LC 240 RGB.

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