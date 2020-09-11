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Обзор и тестирование ноутбука ASUS PRO P2540FA

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Оглавление

Вступление

Ноутбук это универсальный инструмент, без которого не обойтись практически в любой сфере деятельности. Проектирование, программирование, бухгалтерия – это лишь несколько сфер, в которых необходимо использование надежной компьютерной техники.

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Мы регулярно рассказываем читателям о новых моделях игровых ноутбуков и ультрабуков компании ASUS. Сегодня же поговорим совсем о другом сегменте. Наше внимание привлекла модель, предназначенная для профессионального использования и с соответствующей оптимизацией.

В бизнесе все подчинено строгой математике и экономическим расчетам. Техника должна максимально быстро окупаться и приносить доход, надежность ставится выше дизайна или технологичности. На примере ASUS PRO P2540FA мы оценим приоритеты в бизнесе по части выбора компьютерной техники.

Технические характеристики

Модель ASUS PRO P2540FA
Тип устройства Ноутбук
Процессор Intel Core i3-10110U / Intel Core i5-10210U / Intel Core i7-10510U
Видеопроцессор Intel UHD Graphics
Операционная система Microsoft Windows 10 / Endless OS
Оперативная память, Гбайт До 32
Накопители, Гбайт SSD: 128, 256, 512, 1000;
HDD: 500, 1000
Экран 15.6", 1366 х 768 /
15.6", 1920 х 1080
Беспроводные интерфейсы Wi-Fi 5; Bluetooth v5.0
Аккумулятор, Вт*ч 72
Размеры, мм 380 х 256 х 23.3
Масса, кг 2.2-2.28
Цена, руб. 36 990 – 81 990*
*Итоговая стоимость зависит от конкретной модификации.

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Современные энергоэффективные процессоры – залог минимального энергопотребления и нагрева, при весьма неплохой производительности. Конечно, про хоть сколько-нибудь серьезную вычислительную мощность в играх можно даже не думать, но для выполнения офисных и рабочих задач – то, что нужно. Зато, предусмотрен емкий аккумулятор, солидные запасы памяти и набор средств защиты конфиденциальных данных. Но об этом поговорим в ходе тестирования.

Внешний вид и конструкция

Ноутбук выполнен в классическом дизайне, без каких-либо визуальных изысков. Крышка украшена только фирменным логотипом производителя и едва выраженной текстурой горизонтальной шлифовки.

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Поверхность матовая и не склонна собирать отпечатки пальцев. На протяжении длительного времени, она сохраняет опрятный внешний вид.

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В отличие от большинства современных ноутбуков, снизу мы наблюдаем не цельную крышку, а раздельные элементы. В первую очередь, привлекает внимание съемный аккумулятор. Также, предусмотрена отдельная крышка для доступа к некоторым внутренним элементам.

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Ноутбук опирается на четыре крупных резиновых ножки и прочно фиксируется на поверхности.

Рабочее пространство также можно охарактеризовать как эталон классического ноутбука. Топкейс повторяет стилем оформления верхнюю крышку, клавиатура немного утоплена ниже уровня корпуса.

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Петлевой механизм также абсолютно типичен и представлен парой петель. Максимальный угол раскрытия не слишком большой, но вполне достаточный для организации удобного рабочего места.

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А вот чем корпоративный ноутбук выделяется, так это ассортиментом и разнообразием портов для подключения периферии. Слева можно увидеть три порта USB-A 3.1 Gen 1, RJ-45, HDMI и D-SUB. Дальше всего от пользователя расположился разъем питания.

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Расположение компонентов достаточно грамотное – дальше от рабочей зоны находится регулярно используемый штекер питания и массивный D-SUB. А ближе к пользователю – менее крупные разъемы USB, которые чаще всего используются кратковременно и требуют удобного доступа.

Справа разъемов меньше – комбинированный аудиоджек 3,5 мм и один USB-A 2.0. Ближе к дисплею можно увидеть отверстие кенсингтоновского замка. Практически все пространство справа отведено для дисковода. В случае с нашим образцом, вместо дисковода установлена заглушка.

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Хотя к съемным компонентам доступ осуществляется через отдельную крышку, посмотрим организацию всего внутреннего пространства. Для этого потребуется выкрутить винты по периметру и один – в центре. После чего, крышка остается зафиксирована только защелками.

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Здесь можно увидеть достаточно плотную компоновку пространства. Свободного места не наблюдается вовсе. Но при этом, конструкция сделана грамотной для максимального упрощения обслуживания устройства в процессе эксплуатации. Например, демонтаж системы охлаждения займет буквально несколько минут.

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С точки зрения дизайна и стиля, новинка не производит какого-либо впечатления. Но этого ей и не нужно, ведь задача обстоит в совсем другом. Главная цель такого ноутбука – работать максимально длительный срок, привлекая минимум внимания. И тогда все встает на свои места. Практичный корпус без глянцевых поверхностей, удобство обслуживания и прочный материалы – вот основные акценты модели ASUS PRO.

Клавиатура и тачпад

Топкейс исполнен единой панелью, клавиатура устанавливается с обратной стороны. Зона клавиатуры немного утоплена вниз, располагая поверхность кнопок на одном уровне с панелью под запястья.

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Кнопка питания расположена отдельно и такое решение остается наиболее удобным, так как полностью исключает случайное нажатие. Это подтверждается применением исключительно такого решения в игровых и профессиональных моделях.

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Клавиатура полноразмерная, с выделенным цифровым блоком кнопок. Стрелки вписаны в пределы клавиатуры, но обладают достаточно крупными размерами и удобны в использовании.

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Клавиши выполнены из черного пластика с нанесением символов белой краской. Такое решение не может похвастать "премиальностью" ощущений, но зато обеспечивает снижение стоимости и долговечность. Не стоит рассчитывать также и на светодиодную подсветку – в ноутбуках данного класса это лишь ненужное удорожание конечного продукта.

В противовес визуальным ощущениям, работа самих кнопок оказалась весьма приятной. Срабатывания ощущаются точно и четко, ход кнопок небольшой, а их габариты и промежутки подобраны максимально оптимально для минимизации ошибочных нажатий.

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Тачпад достаточно крупный, обладает гладкой поверхностью и хорошо определяет касания. Хотя в нижней части визуально выделены зоны левой и правой кнопок, нажимать можно на всю площадь панели.

В комплекте поставки также обнаружилась беспроводная фирменная мышь. Она выполнена в серебрисо-белом цвете и выглядит весьма симпатично. Для небольшой руки, управление будет максимально удобным.

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А вот каких-либо элементов управления здесь нет, даже кнопку питания обнаружить не удалось. Под крышкой снизу разместилась стандартная батарейка типа АА и место для размещения USB-передатчика.

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Не совсем понятной оказалась схема отсутствия выключателя. Получается, мышь активна всегда, пока сохраняется заряд батарейки. Достаточно спорное решение, в контексте длительности "жизни" от одной батарейки. Особенно учитывая что стоимость выключателя копеечная.

Тем не менее, с мышью лучше, чем без нее и такое внимание со стороны производителя достаточно приятное.

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Для офисной работы наш герой подходит весьма неплохо. Он обладает удобной полноразмерной клавиатурой, отзывчивым тачпадом и даже может похвастать наличием беспроводной мыши в комплекте. Отметим также удаление кнопки питания от основной клавиатуры – нажать ее случайно уже не получится.

А вот о каких-то дополнительных приятных мелочах говорить не приходится – здесь не удастся встретить подсветку клавиатуры или фирменную сенсорную панель ScreenPad.

Дисплей

Диагональ дисплея – стандартные 15.6 дюйма. Используется матрица с матовой поверхностью и заявленным цветовым диапазоном 40% NTSC. Разрешение может составлять 1366х768 точек или 1920х1080 точек.

Подкрепляется впечатление о применении достаточно недорого дисплея и весьма широкими боковыми рамками.

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Если еще несколько лет назад, такие рамки считались нормой, то сейчас это уже воспринимается неким пережитком прошлого. Однако, у профессиональной техники иные приоритеты.

В процессе работы, изображение воспринимается вполне натуральным, нет выраженных уклонов по цветовой температуре или приоритету какого-то из оттенков.

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А вот при взгляде под углом, изображение заметно высветляется и теряет контрастность. И вновь вспоминаем времена, когда ноутбуки комплектовались стандартными TN матрицами.

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Белый цвет смотрится натурально и естественно. Не наблюдается выраженных сдвигов по гамме или цветовой температуре.

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А вот при отображении черного выделяется неравномерность подсветки. Сильнее всего, засветка отмечается на углах и в нижней части матрицы. Сам по себе, черный цвет обладает выраженным темно-синим оттенком. Хотя, последнее заметно, только при отображении полностью черного дисплея.

При взгляде под углом, черный цвет еще сильнее высветляется, становясь светло-синим.

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С помощью колориметра были проведены замеры яркости подсветки, а также протестировано качество заводской калибровки цветопередачи.

Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1
100 214 0.701 305
50 80 0.261 307
0 12 0.039 308

Не самая высокая максимальная яркость определила и не самую высокую контрастность изображения. Не стоит рассчитывать на очень комфортную работу на улице в солнечную погоду. Да и не предусмотрен данный ноутбук для такого сценария использования.

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Графики практически совпали друг с другом и хорошо повторяют референсное значение. Только график синего цвета немного отклонился от остальных.

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Здесь также графики разместились максимально близко друг к другу, но к стабильности показателей есть вопросы. Впрочем, отклонения минимальны и не окажут существенного влияния на ощущения от использования.

450x300 13 KB. Big one: 1500x1000 32 KB

Цветовая температура завышена не слишком сильно. Но присутствует выраженный "скачок" показателей в начале графика. Хотя очевидными такие отклонения назвать не получится.

450x300 123 KB. Big one: 1500x1000 619 KB

Цветовой диапазон заметно скромнее общепринятого sRGB, что вполне соответствует заявленному в характеристиках.

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Точки серого клина выстроились в ряд внутри дельты. С паразитными оттенками не будет возникать существенных неудобств.

Для повседневного использования в рабочем режиме, дисплей нашего героя подойдет вполне неплохо. Он исправно выполняет свою основную задачу – отображение информации. Не стоит рассчитывать на идеальное отображение всех оттенков, высокую контрастность или идеальную читаемость в ясную солнечную погоду. Но такие задачи и не ставятся перед офисным рабочим ноутбуком. В свою очередь, применение простого дисплея позволяет снизить себестоимость ноутбука целиком.

Программное обеспечение и прошивка

Традиционно, ноутбук рассчитан на работу с операционной системой Microsoft Windows 10. Предусмотрены домашняя или профессиональная версии, но также доступны версии и без встроенной лицензии. В таком случае, стоимость ноутбука будет существенно ниже, но пользователю придется решать этот вопрос самостоятельно. Например, такой вариант может оказаться оптимальным для тех кто пользуется корпоративными лицензиями или работает на каких-то иных операционных системах.

В нашем случае, ноутбук укомплектован профессиональной версией Microsoft Windows 10.

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Среди предустановленного фирменного софта, хочется отметить удобную утилиту MyASUS. Здесь можно проводить диагностику основных функций ноутбука и отслеживать статус гарантии. В отдельном разделе предусмотрено автоматическое обнаружение и установка свежих версий драйверов и ПО.

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Так как ноутбук относится к профессиональной линейке, комплект стандартного ПО включает в себя специальные средства безопасности. В частности, предусмотрена утилита ASUS Business Manager с возможностью настройки различных параметров безопасности.

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Например, здесь можно заблокировать некоторые функции ноутбука, обеспечив дополнительную защиту хранящихся файлов, настроек или профилей работы системы.

Аппаратная платформа и производительность

Если сэкономить на типе дисплея или материалах корпуса можно, то аппаратная составляющая профессиональной техники должна быть актуальной и продвинутой, ведь именно от этого зависит эффективность использования.

Так и здесь, ноутбук оснастили низковольтажными процессорами актуального поколения из семейства Intel Core. В зависимости от модификации, могут использоваться Intel Core i3-10110U, Intel Core i5-10210U или Intel Core i7-10510U.

К нам на тестирование попала старшая версия. Мы уже не раз тестировали ноутбуки с процессором данной модели и примерно понимаем его возможности. При неплохой производительности, он отличается скромным энергопотреблением и хорошими показателями стабильности.

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Это четырехъядерный чип, работающий в восемь потоков и выполненный по 14 нм техпроцессу. Максимальный уровень тепловыделения составляет всего 15 Вт, что позволяет обходиться достаточно компактной системой охлаждения. Стандартная тактовая частота составляет 1,8 ГГц, а в режиме Turbo Boost она может повышаться до 4,9 ГГц.

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Модель P2540FA оснащается только интегрированным графическим адаптером. Версия с дискретной графикой компании NVIDIA есть, но тогда модель будет именоваться P2540FB.

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Объем оперативной памяти может достигать 32 Гбайт. Применяется память DDR4. Тестовый образец укомплектован 8 Гбайтами памяти, работающей в одноканальном режиме.

Посмотрим на результаты тестирования в различных приложениях и оценим возможности новинки.

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Как видно, ноутбук точно разработан для работы с офисными приложениями и веб-серфинга. Не стоит рассчитывать на высокие показатели мультимедийной производительности или быструю работу в играх – ноутбук не для этого.

А вот свои прямые задачи он способен выполнять быстро и стабильно, не вызывая дискомфорта или неудобств у пользователя и не отвлекая на себя излишнего внимания.

Поскольку процессор обладает невысоким тепловыделением, удалось обойтись и без массивной системы охлаждения. Отвод тепла осуществляется через одну небольшую тепловую трубку и достаточно скромный радиатор, продуваемый одним стандартным вентилятором. Выброс теплого воздуха осуществляется влево от пользователя.

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Мы провели ряд стресс-тестов для определения стабильности работы ноутбука. Для этого, применялось приложение OCCT. При первом тестировании, нагрузка осуществлялась только тестовым приложением и затрагивала центральный процессор. Нагрузки на графическую составляющую практически не было.

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Температура процессора только однажды и кратковременно достигла отметки в 80 градусов, поддерживаясь стабильно около 70 градусов. Тактовая частота процессора стабильно держалась на отметке около 3 Ггц, без склонности к троттлингу.

Добавим также нагрузку на графическую составляющую с помощью стресс-теста FurMark. Теперь, все ресурсы ноутбука задействованы на 100%. К сожалению, приложение OCCT никак не отслеживает активность данного графического адаптера, но заметить изменения показателей нетрудно.

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Причем, первое, что бросается в глаза – заметное снижение температуры. Показатели стабильны на отметке около 60 градусов. Здесь вовсе не наблюдается каких-либо существенных скачков. Однако, частота процессора при этом также снизилась примерно до 2,5 Ггц – отсюда и снижение температуры.

Впрочем, такой режим позволяет ноутбуку обеспечивать стабильную работоспособность и не показывает заметного снижения общего уровня производительности. Стоит также учитывать, что стресс-тесты создают максимальную нагрузку, крайне редко достигаемую в условиях реальной эксплуатации и фактическая температура при использовании будет еще ниже.

Коммуникация и безопасность

Когда речь идет о корпоративном сегменте рынка, немаловажной составляющей является безопасность. В частности, важным моментом является безопасность интеллектуальной собственности и различных данных. В компании ASUS это отлично понимают и заботятся о средствах безопасности в своих моделях корпоративных ноутбуков.

Так, ASUS PRO P2540F получил классический дактилоскопический сканер. Он расположен в правой части корпуса и отличается высокими показателями скорости и стабильности работы. Считывание отпечатка происходит за доли секунды, сбоев за время тестирования не наблюдалось.

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Работа сканера управляется встроенными средствами Windows Hello. Настройка происходит максимально просто и понятно.

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А вот систему распознавания по лицу здесь внедрять не стали и это хорошо показывает консервативность корпоративного рынка. Да, в рамках имиджевых ультрабуков более логично продвигать современные функции, вроде инфракрасных камер для распознания по лицу. Однако не секрет, что надежность сканера отпечатков пальцев выше и по этой причине корпоративный рынок не торопится отказываться от таких сканеров.

Кроме того, опционально может быть предусмотрен криптопроцессор TPM 2.0 для дополнительной защиты хранящейся аутентификационной информации. Такой чип обеспечивает безопасную работу с данными о паролях, конфиденциальной информацией и проведением платежей. Безопасность системы контролируется в реальном времени и при обнаружении опасности – доступ к компьютеру может быть заблокирован для исключения возможности кражи данных.

Файловая система

Вариантов оснащения накопителями данных довольно много. Ноутбук позволяет установить один твердотельный накопитель формата M.2. Это могут быть накопители с объемами 128, 256 или 512 Гбайт и интерфейсом PCIe Gen3 x2 или объемом 1 Тбайт и интерфейсом PCIe Gen3 x4.

Также, предусмотрена установка классического накопителя формата 2,5" с интерфейсом SATA. Доступны классические жесткие диски с объемами 500 или 1000 Гбайт. Каждый из этих объемов может быть представлен жестким диском со скоростью вращения шпинделя 5400 или 7200 оборотов в минуту.

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А можно приобрести модификацию с одним только твердотельным накопителем и добавить еще SSD-диск формата 2,5". Так получится сэкономить, получив необходимый объем памяти и не сильно потеряв в скорости. Ведь даже процесс замены накопителей занимает буквально пару минут и требует только демонтажа специальной крышки.

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Тестовая модификация обладает только одним твердотельным накопителем с объемом 256 Гбайт. Именно на его примере и будет тестироваться скорость работы файловой системы.

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Как видим, независимо от объема обрабатываемых файлов скорость сохраняется на хорошем уровне, и произвоительность ноутбука не будет ограничиваться возможностями накопителя.

Время автономной работы

Помимо безопасности, рабочий ноутбук должен гарантировать работоспособность в течение всего рабочего дня, даже если день выдался активным и загруженным. С точки зрения снижения энергопотребления, предусмотрели использование максимально эффективных современных процессоров, скромная система охлаждения будет обеспечивать достаточный отвод тепла, но не окажет существенной нагрузки на батарею. Нет здесь и дополнительных потребителей, вроде подсветки клавиатуры.

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Сам аккумулятор выполнен съемным и это позволяет не только легко заменить его после выработки ресурса, но также иметь несколько сменных батарей и тогда автономность ноутбука кратно увеличивается.

Емкость аккумулятора составляет 72 Вт*ч – весьма солидный запас, с учетом экономичных компонентов. Кажется, есть все составляющие для оптимистичных прогнозов. Оправдаются ли они? Узнаем с помощью тестов.

Для начала, проведем тестирование под нагрузкой, заставляющей активно работать процессор и систему охлаждения. Яркость дисплея максимальная, режим работы с максимальной производительностью и активное Wi-Fi соединение.

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Результат составил два с половиной часа – весьма неплохой показатель для такого теста. Особенно, если учитывать, что в типичных условиях эксплуатации такой нагрузки практически никогда создаваться не будет.

Повторим тестирование, но теперь в режиме чтения. Это максимально типичный сценарий использования для офисных задач. Режим работы – оптимальная производительность, минимальная яркость подсветки и активное Wi-Fi соединение.

В таком режиме сразу заметна менее активная работа вентилятора системы охлаждения.

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И здесь наш герой раскрылся во всей своей красе – результат немного превысил сутки! Получается, в формате офисного использования, ноутбук сможет гарантировать несколько полных рабочих дней работы без подзарядки. Весьма внушительный показатель и на нашей памяти он уступил только флагманскому ASUS ExpertBook B9450.

Режим простоя протестировать не удалось по причине ограниченности времени, но можно точно сказать что он составил бы порядка двух суток.

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Комплектный адаптер питания классический для современных компактных моделей ноутбуков ASUS с выходной мощностью 65 Вт. Он достаточно компактный и позволит брать его с собой по мере необходимости.

Полный цикл заряда составляет порядка двух с половиной часов и происходит достаточно равномерно.

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Автономность является одним из самых главных параметров для корпоративной техники и это учли при разработке новинки. Емкий аккумулятор и минимальное энергопотребление позволили добиться весьма внушительных результатов. Кроме того, быстросъемная конструкция аккумулятора позволяет в разы продлевать время работы без подзарядки, просто заменяя аккумуляторы по мере разрядки. Да и замена элемента питания после выработки ресурса будет максимально легкой.

Заключение

Чтобы верно оценить ASUS Pro P2540FA, необходимо точно понимать позиционирование и назначение такой модели. Рабочий ноутбук не должен быть красивым и утонченным, перед ним не ставится задача эталонно отображать все оттенки на фотографиях или работать бесшумно независимо от нагрузки.

Это корпоративная модель, разработанная строго для бизнеса и подчиненная именно экономическим законам. Если та или иная функция либо технология увеличивает стоимость, но не приносит пользы делу – она не нужна. Главным и решающим фактором становится стоимость продукта, и все характеристики оцениваются через призму «выгодно/не выгодно». Отсюда экономия на подсветке клавиатуры, характеристиках дисплея и прочем. Есть и специфическая адаптация именно под корпоративный сектор – возможность установить дисковод, съемный аккумулятор. Стоит упомянуть выделенный крипточип TPM и сканер отпечатков пальцев, призванные защитить данные от несанкционированного доступа.

И с точки зрения таких расчетов модель воспринимается логичной и сбалансированной. Материалы корпуса не премиальные, но они обеспечивают надежность конструкции, у дисплея в меру широкие рамки, но он исправно выполняет свои задачи и так далее. Эти решения позволяют выпустить конкурентное устройство, интересное для оптовых закупок предприятиями. А вот обычного пользователя такой вариант ноутбука вряд ли заинтересует, да и встретить его на полках розничных магазинов сложно. Такова реальность сугубо профессиональной техники.

Алексей Пащук


Выражаем благодарность:

  • Официальному представительству компании ASUS в Москве за предоставленный на тестирование ноутбук ASUS PRO P2540FA.

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обзор тест asus windows 10 алексей пащук ноутбук core i7-10510u asus pro p2540fa intel uhd graphics

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Владимир Горбатенков
12:50
Вот как раз наоборот, оказалось что при одинаковом количестве ядер-потоков и более высокой частоте Интел все равно медленнее во многих рабочих и прикладных сценариях, причём еще и стоит дороже на 30%
AMD Zen 3 превзойдёт предложения Intel в игровом быстродействии
warmuza
12:49
Моё основано на личном опыте использования, как не трудно догадаться.
Мышь Logitech M190 - хотели как лучше, а получился… плач по эргономике
Владимир Кулешов
12:47
и мне тоже))))
NVIDIA GeForce RTX 3080 была протестирована в ряде тестов - первая информация о реальной производительности видеокарты в играх и синтетике
Crouse
12:45
До скидок сизон пас контрол стоил 585, во время скидок за 1100 почти =) Благо купон теперь можно применить и купить дешевле кому надо.
В Epic Games Store началась крупная распродажа со скидками до 75 %
vad89
12:45
Ты попутал, Хуанг говорил RTX 3080 для 4к. Для 8к только RTX 3090.
NVIDIA GeForce RTX 3080 была протестирована в ряде тестов - первая информация о реальной производительности видеокарты в играх и синтетике
Twisted Evil
12:44
Да, мы знаем.
Сбалансированный игровой ПК за 1000 долларов – мой вариант конфигурации
Kopcheniy
12:43
Скажем так, даже несмотря на наличие всего 8 гигов у 2080/2080S, это не мешает им обходить 1080Ti в 4К. Оптимизации потребления памяти тоже зарешали. А версии с увеличенным буфером памяти скорее всег...
AMD призвала не привязывать сроки анонса Big Navi к планам NVIDIA
mig00001
12:41
я смотрю в сторону 3080, плохо что в ней всего 10 г, в игре Horizon Zero Dawn загружает +-10600 видеопамяти. Скорей всего в 2021 г выпустят с увеличенной памятью
AMD призвала не привязывать сроки анонса Big Navi к планам NVIDIA
Jaster
12:41
да картинка то не хуже, но fps в 2 раза ниже.. )
AMD призвала не привязывать сроки анонса Big Navi к планам NVIDIA
1injener
12:41
В этом году вышли недорогие процессоры на LGA1200 - i5 и i7 с НТ и оказалось, что не так уж хороши процессоры 3600 и 3700X. Что интересно цены на АМД практически не упали, что сделало бессмысленной и...
AMD Zen 3 превзойдёт предложения Intel в игровом быстродействии
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