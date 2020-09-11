Оглавление

Вступление

Ноутбук это универсальный инструмент, без которого не обойтись практически в любой сфере деятельности. Проектирование, программирование, бухгалтерия – это лишь несколько сфер, в которых необходимо использование надежной компьютерной техники.

реклама

Мы регулярно рассказываем читателям о новых моделях игровых ноутбуков и ультрабуков компании ASUS. Сегодня же поговорим совсем о другом сегменте. Наше внимание привлекла модель, предназначенная для профессионального использования и с соответствующей оптимизацией.

В бизнесе все подчинено строгой математике и экономическим расчетам. Техника должна максимально быстро окупаться и приносить доход, надежность ставится выше дизайна или технологичности. На примере ASUS PRO P2540FA мы оценим приоритеты в бизнесе по части выбора компьютерной техники.

Технические характеристики

Модель ASUS PRO P2540FA Тип устройства Ноутбук Процессор Intel Core i3-10110U / Intel Core i5-10210U / Intel Core i7-10510U Видеопроцессор Intel UHD Graphics Операционная система Microsoft Windows 10 / Endless OS Оперативная память, Гбайт До 32 Накопители, Гбайт SSD: 128, 256, 512, 1000;

HDD: 500, 1000 Экран 15.6", 1366 х 768 /

15.6", 1920 х 1080 Беспроводные интерфейсы Wi-Fi 5; Bluetooth v5.0 Аккумулятор, Вт*ч 72 Размеры, мм 380 х 256 х 23.3 Масса, кг 2.2-2.28 Цена, руб. 36 990 – 81 990*

анонсы и реклама Рухнула цена i9 10900 50% скидки в Ситилинке - промокод внутри Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке Новейшая RTX 4000 - 76тр

Современные энергоэффективные процессоры – залог минимального энергопотребления и нагрева, при весьма неплохой производительности. Конечно, про хоть сколько-нибудь серьезную вычислительную мощность в играх можно даже не думать, но для выполнения офисных и рабочих задач – то, что нужно. Зато, предусмотрен емкий аккумулятор, солидные запасы памяти и набор средств защиты конфиденциальных данных. Но об этом поговорим в ходе тестирования.

Внешний вид и конструкция

Ноутбук выполнен в классическом дизайне, без каких-либо визуальных изысков. Крышка украшена только фирменным логотипом производителя и едва выраженной текстурой горизонтальной шлифовки.

Поверхность матовая и не склонна собирать отпечатки пальцев. На протяжении длительного времени, она сохраняет опрятный внешний вид.

реклама

В отличие от большинства современных ноутбуков, снизу мы наблюдаем не цельную крышку, а раздельные элементы. В первую очередь, привлекает внимание съемный аккумулятор. Также, предусмотрена отдельная крышка для доступа к некоторым внутренним элементам.

Ноутбук опирается на четыре крупных резиновых ножки и прочно фиксируется на поверхности.

Рабочее пространство также можно охарактеризовать как эталон классического ноутбука. Топкейс повторяет стилем оформления верхнюю крышку, клавиатура немного утоплена ниже уровня корпуса.

Петлевой механизм также абсолютно типичен и представлен парой петель. Максимальный угол раскрытия не слишком большой, но вполне достаточный для организации удобного рабочего места.

А вот чем корпоративный ноутбук выделяется, так это ассортиментом и разнообразием портов для подключения периферии. Слева можно увидеть три порта USB-A 3.1 Gen 1, RJ-45, HDMI и D-SUB. Дальше всего от пользователя расположился разъем питания.

Расположение компонентов достаточно грамотное – дальше от рабочей зоны находится регулярно используемый штекер питания и массивный D-SUB. А ближе к пользователю – менее крупные разъемы USB, которые чаще всего используются кратковременно и требуют удобного доступа.

Справа разъемов меньше – комбинированный аудиоджек 3,5 мм и один USB-A 2.0. Ближе к дисплею можно увидеть отверстие кенсингтоновского замка. Практически все пространство справа отведено для дисковода. В случае с нашим образцом, вместо дисковода установлена заглушка.

Хотя к съемным компонентам доступ осуществляется через отдельную крышку, посмотрим организацию всего внутреннего пространства. Для этого потребуется выкрутить винты по периметру и один – в центре. После чего, крышка остается зафиксирована только защелками.

Здесь можно увидеть достаточно плотную компоновку пространства. Свободного места не наблюдается вовсе. Но при этом, конструкция сделана грамотной для максимального упрощения обслуживания устройства в процессе эксплуатации. Например, демонтаж системы охлаждения займет буквально несколько минут.

реклама





С точки зрения дизайна и стиля, новинка не производит какого-либо впечатления. Но этого ей и не нужно, ведь задача обстоит в совсем другом. Главная цель такого ноутбука – работать максимально длительный срок, привлекая минимум внимания. И тогда все встает на свои места. Практичный корпус без глянцевых поверхностей, удобство обслуживания и прочный материалы – вот основные акценты модели ASUS PRO.

Клавиатура и тачпад

Топкейс исполнен единой панелью, клавиатура устанавливается с обратной стороны. Зона клавиатуры немного утоплена вниз, располагая поверхность кнопок на одном уровне с панелью под запястья.

Кнопка питания расположена отдельно и такое решение остается наиболее удобным, так как полностью исключает случайное нажатие. Это подтверждается применением исключительно такого решения в игровых и профессиональных моделях.

реклама

Клавиатура полноразмерная, с выделенным цифровым блоком кнопок. Стрелки вписаны в пределы клавиатуры, но обладают достаточно крупными размерами и удобны в использовании.

Клавиши выполнены из черного пластика с нанесением символов белой краской. Такое решение не может похвастать "премиальностью" ощущений, но зато обеспечивает снижение стоимости и долговечность. Не стоит рассчитывать также и на светодиодную подсветку – в ноутбуках данного класса это лишь ненужное удорожание конечного продукта.

В противовес визуальным ощущениям, работа самих кнопок оказалась весьма приятной. Срабатывания ощущаются точно и четко, ход кнопок небольшой, а их габариты и промежутки подобраны максимально оптимально для минимизации ошибочных нажатий.

реклама

Тачпад достаточно крупный, обладает гладкой поверхностью и хорошо определяет касания. Хотя в нижней части визуально выделены зоны левой и правой кнопок, нажимать можно на всю площадь панели.

В комплекте поставки также обнаружилась беспроводная фирменная мышь. Она выполнена в серебрисо-белом цвете и выглядит весьма симпатично. Для небольшой руки, управление будет максимально удобным.

А вот каких-либо элементов управления здесь нет, даже кнопку питания обнаружить не удалось. Под крышкой снизу разместилась стандартная батарейка типа АА и место для размещения USB-передатчика.

реклама

Не совсем понятной оказалась схема отсутствия выключателя. Получается, мышь активна всегда, пока сохраняется заряд батарейки. Достаточно спорное решение, в контексте длительности "жизни" от одной батарейки. Особенно учитывая что стоимость выключателя копеечная.

Тем не менее, с мышью лучше, чем без нее и такое внимание со стороны производителя достаточно приятное.

реклама

Для офисной работы наш герой подходит весьма неплохо. Он обладает удобной полноразмерной клавиатурой, отзывчивым тачпадом и даже может похвастать наличием беспроводной мыши в комплекте. Отметим также удаление кнопки питания от основной клавиатуры – нажать ее случайно уже не получится.

А вот о каких-то дополнительных приятных мелочах говорить не приходится – здесь не удастся встретить подсветку клавиатуры или фирменную сенсорную панель ScreenPad.

Дисплей

Диагональ дисплея – стандартные 15.6 дюйма. Используется матрица с матовой поверхностью и заявленным цветовым диапазоном 40% NTSC. Разрешение может составлять 1366х768 точек или 1920х1080 точек.

Подкрепляется впечатление о применении достаточно недорого дисплея и весьма широкими боковыми рамками.

реклама

Если еще несколько лет назад, такие рамки считались нормой, то сейчас это уже воспринимается неким пережитком прошлого. Однако, у профессиональной техники иные приоритеты.

В процессе работы, изображение воспринимается вполне натуральным, нет выраженных уклонов по цветовой температуре или приоритету какого-то из оттенков.

А вот при взгляде под углом, изображение заметно высветляется и теряет контрастность. И вновь вспоминаем времена, когда ноутбуки комплектовались стандартными TN матрицами.

Белый цвет смотрится натурально и естественно. Не наблюдается выраженных сдвигов по гамме или цветовой температуре.

А вот при отображении черного выделяется неравномерность подсветки. Сильнее всего, засветка отмечается на углах и в нижней части матрицы. Сам по себе, черный цвет обладает выраженным темно-синим оттенком. Хотя, последнее заметно, только при отображении полностью черного дисплея.

При взгляде под углом, черный цвет еще сильнее высветляется, становясь светло-синим.

С помощью колориметра были проведены замеры яркости подсветки, а также протестировано качество заводской калибровки цветопередачи.

Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1 100 214 0.701 305 50 80 0.261 307 0 12 0.039 308

Не самая высокая максимальная яркость определила и не самую высокую контрастность изображения. Не стоит рассчитывать на очень комфортную работу на улице в солнечную погоду. Да и не предусмотрен данный ноутбук для такого сценария использования.

Графики практически совпали друг с другом и хорошо повторяют референсное значение. Только график синего цвета немного отклонился от остальных.

Здесь также графики разместились максимально близко друг к другу, но к стабильности показателей есть вопросы. Впрочем, отклонения минимальны и не окажут существенного влияния на ощущения от использования.

Цветовая температура завышена не слишком сильно. Но присутствует выраженный "скачок" показателей в начале графика. Хотя очевидными такие отклонения назвать не получится.

Цветовой диапазон заметно скромнее общепринятого sRGB, что вполне соответствует заявленному в характеристиках.

Точки серого клина выстроились в ряд внутри дельты. С паразитными оттенками не будет возникать существенных неудобств.

Для повседневного использования в рабочем режиме, дисплей нашего героя подойдет вполне неплохо. Он исправно выполняет свою основную задачу – отображение информации. Не стоит рассчитывать на идеальное отображение всех оттенков, высокую контрастность или идеальную читаемость в ясную солнечную погоду. Но такие задачи и не ставятся перед офисным рабочим ноутбуком. В свою очередь, применение простого дисплея позволяет снизить себестоимость ноутбука целиком.

Программное обеспечение и прошивка

Традиционно, ноутбук рассчитан на работу с операционной системой Microsoft Windows 10. Предусмотрены домашняя или профессиональная версии, но также доступны версии и без встроенной лицензии. В таком случае, стоимость ноутбука будет существенно ниже, но пользователю придется решать этот вопрос самостоятельно. Например, такой вариант может оказаться оптимальным для тех кто пользуется корпоративными лицензиями или работает на каких-то иных операционных системах.

В нашем случае, ноутбук укомплектован профессиональной версией Microsoft Windows 10.

Среди предустановленного фирменного софта, хочется отметить удобную утилиту MyASUS. Здесь можно проводить диагностику основных функций ноутбука и отслеживать статус гарантии. В отдельном разделе предусмотрено автоматическое обнаружение и установка свежих версий драйверов и ПО.

Так как ноутбук относится к профессиональной линейке, комплект стандартного ПО включает в себя специальные средства безопасности. В частности, предусмотрена утилита ASUS Business Manager с возможностью настройки различных параметров безопасности.

Например, здесь можно заблокировать некоторые функции ноутбука, обеспечив дополнительную защиту хранящихся файлов, настроек или профилей работы системы.

Аппаратная платформа и производительность

Если сэкономить на типе дисплея или материалах корпуса можно, то аппаратная составляющая профессиональной техники должна быть актуальной и продвинутой, ведь именно от этого зависит эффективность использования.

Так и здесь, ноутбук оснастили низковольтажными процессорами актуального поколения из семейства Intel Core. В зависимости от модификации, могут использоваться Intel Core i3-10110U, Intel Core i5-10210U или Intel Core i7-10510U.

К нам на тестирование попала старшая версия. Мы уже не раз тестировали ноутбуки с процессором данной модели и примерно понимаем его возможности. При неплохой производительности, он отличается скромным энергопотреблением и хорошими показателями стабильности.

Это четырехъядерный чип, работающий в восемь потоков и выполненный по 14 нм техпроцессу. Максимальный уровень тепловыделения составляет всего 15 Вт, что позволяет обходиться достаточно компактной системой охлаждения. Стандартная тактовая частота составляет 1,8 ГГц, а в режиме Turbo Boost она может повышаться до 4,9 ГГц.

Модель P2540FA оснащается только интегрированным графическим адаптером. Версия с дискретной графикой компании NVIDIA есть, но тогда модель будет именоваться P2540FB.

Объем оперативной памяти может достигать 32 Гбайт. Применяется память DDR4. Тестовый образец укомплектован 8 Гбайтами памяти, работающей в одноканальном режиме.

Посмотрим на результаты тестирования в различных приложениях и оценим возможности новинки.

Как видно, ноутбук точно разработан для работы с офисными приложениями и веб-серфинга. Не стоит рассчитывать на высокие показатели мультимедийной производительности или быструю работу в играх – ноутбук не для этого.

А вот свои прямые задачи он способен выполнять быстро и стабильно, не вызывая дискомфорта или неудобств у пользователя и не отвлекая на себя излишнего внимания.

Поскольку процессор обладает невысоким тепловыделением, удалось обойтись и без массивной системы охлаждения. Отвод тепла осуществляется через одну небольшую тепловую трубку и достаточно скромный радиатор, продуваемый одним стандартным вентилятором. Выброс теплого воздуха осуществляется влево от пользователя.

Мы провели ряд стресс-тестов для определения стабильности работы ноутбука. Для этого, применялось приложение OCCT. При первом тестировании, нагрузка осуществлялась только тестовым приложением и затрагивала центральный процессор. Нагрузки на графическую составляющую практически не было.

Температура процессора только однажды и кратковременно достигла отметки в 80 градусов, поддерживаясь стабильно около 70 градусов. Тактовая частота процессора стабильно держалась на отметке около 3 Ггц, без склонности к троттлингу.

Добавим также нагрузку на графическую составляющую с помощью стресс-теста FurMark. Теперь, все ресурсы ноутбука задействованы на 100%. К сожалению, приложение OCCT никак не отслеживает активность данного графического адаптера, но заметить изменения показателей нетрудно.

Причем, первое, что бросается в глаза – заметное снижение температуры. Показатели стабильны на отметке около 60 градусов. Здесь вовсе не наблюдается каких-либо существенных скачков. Однако, частота процессора при этом также снизилась примерно до 2,5 Ггц – отсюда и снижение температуры.

Впрочем, такой режим позволяет ноутбуку обеспечивать стабильную работоспособность и не показывает заметного снижения общего уровня производительности. Стоит также учитывать, что стресс-тесты создают максимальную нагрузку, крайне редко достигаемую в условиях реальной эксплуатации и фактическая температура при использовании будет еще ниже.

Коммуникация и безопасность

Когда речь идет о корпоративном сегменте рынка, немаловажной составляющей является безопасность. В частности, важным моментом является безопасность интеллектуальной собственности и различных данных. В компании ASUS это отлично понимают и заботятся о средствах безопасности в своих моделях корпоративных ноутбуков.

Так, ASUS PRO P2540F получил классический дактилоскопический сканер. Он расположен в правой части корпуса и отличается высокими показателями скорости и стабильности работы. Считывание отпечатка происходит за доли секунды, сбоев за время тестирования не наблюдалось.

Работа сканера управляется встроенными средствами Windows Hello. Настройка происходит максимально просто и понятно.

А вот систему распознавания по лицу здесь внедрять не стали и это хорошо показывает консервативность корпоративного рынка. Да, в рамках имиджевых ультрабуков более логично продвигать современные функции, вроде инфракрасных камер для распознания по лицу. Однако не секрет, что надежность сканера отпечатков пальцев выше и по этой причине корпоративный рынок не торопится отказываться от таких сканеров.

Кроме того, опционально может быть предусмотрен криптопроцессор TPM 2.0 для дополнительной защиты хранящейся аутентификационной информации. Такой чип обеспечивает безопасную работу с данными о паролях, конфиденциальной информацией и проведением платежей. Безопасность системы контролируется в реальном времени и при обнаружении опасности – доступ к компьютеру может быть заблокирован для исключения возможности кражи данных.

Файловая система

Вариантов оснащения накопителями данных довольно много. Ноутбук позволяет установить один твердотельный накопитель формата M.2. Это могут быть накопители с объемами 128, 256 или 512 Гбайт и интерфейсом PCIe Gen3 x2 или объемом 1 Тбайт и интерфейсом PCIe Gen3 x4.

Также, предусмотрена установка классического накопителя формата 2,5" с интерфейсом SATA. Доступны классические жесткие диски с объемами 500 или 1000 Гбайт. Каждый из этих объемов может быть представлен жестким диском со скоростью вращения шпинделя 5400 или 7200 оборотов в минуту.

А можно приобрести модификацию с одним только твердотельным накопителем и добавить еще SSD-диск формата 2,5". Так получится сэкономить, получив необходимый объем памяти и не сильно потеряв в скорости. Ведь даже процесс замены накопителей занимает буквально пару минут и требует только демонтажа специальной крышки.

Тестовая модификация обладает только одним твердотельным накопителем с объемом 256 Гбайт. Именно на его примере и будет тестироваться скорость работы файловой системы.

Как видим, независимо от объема обрабатываемых файлов скорость сохраняется на хорошем уровне, и произвоительность ноутбука не будет ограничиваться возможностями накопителя.

Время автономной работы

Помимо безопасности, рабочий ноутбук должен гарантировать работоспособность в течение всего рабочего дня, даже если день выдался активным и загруженным. С точки зрения снижения энергопотребления, предусмотрели использование максимально эффективных современных процессоров, скромная система охлаждения будет обеспечивать достаточный отвод тепла, но не окажет существенной нагрузки на батарею. Нет здесь и дополнительных потребителей, вроде подсветки клавиатуры.

Сам аккумулятор выполнен съемным и это позволяет не только легко заменить его после выработки ресурса, но также иметь несколько сменных батарей и тогда автономность ноутбука кратно увеличивается.

Емкость аккумулятора составляет 72 Вт*ч – весьма солидный запас, с учетом экономичных компонентов. Кажется, есть все составляющие для оптимистичных прогнозов. Оправдаются ли они? Узнаем с помощью тестов.

Для начала, проведем тестирование под нагрузкой, заставляющей активно работать процессор и систему охлаждения. Яркость дисплея максимальная, режим работы с максимальной производительностью и активное Wi-Fi соединение.

Результат составил два с половиной часа – весьма неплохой показатель для такого теста. Особенно, если учитывать, что в типичных условиях эксплуатации такой нагрузки практически никогда создаваться не будет.

Повторим тестирование, но теперь в режиме чтения. Это максимально типичный сценарий использования для офисных задач. Режим работы – оптимальная производительность, минимальная яркость подсветки и активное Wi-Fi соединение.

В таком режиме сразу заметна менее активная работа вентилятора системы охлаждения.

И здесь наш герой раскрылся во всей своей красе – результат немного превысил сутки! Получается, в формате офисного использования, ноутбук сможет гарантировать несколько полных рабочих дней работы без подзарядки. Весьма внушительный показатель и на нашей памяти он уступил только флагманскому ASUS ExpertBook B9450.

Режим простоя протестировать не удалось по причине ограниченности времени, но можно точно сказать что он составил бы порядка двух суток.

Комплектный адаптер питания классический для современных компактных моделей ноутбуков ASUS с выходной мощностью 65 Вт. Он достаточно компактный и позволит брать его с собой по мере необходимости.

Полный цикл заряда составляет порядка двух с половиной часов и происходит достаточно равномерно.

Автономность является одним из самых главных параметров для корпоративной техники и это учли при разработке новинки. Емкий аккумулятор и минимальное энергопотребление позволили добиться весьма внушительных результатов. Кроме того, быстросъемная конструкция аккумулятора позволяет в разы продлевать время работы без подзарядки, просто заменяя аккумуляторы по мере разрядки. Да и замена элемента питания после выработки ресурса будет максимально легкой.

Заключение

Чтобы верно оценить ASUS Pro P2540FA, необходимо точно понимать позиционирование и назначение такой модели. Рабочий ноутбук не должен быть красивым и утонченным, перед ним не ставится задача эталонно отображать все оттенки на фотографиях или работать бесшумно независимо от нагрузки.

Это корпоративная модель, разработанная строго для бизнеса и подчиненная именно экономическим законам. Если та или иная функция либо технология увеличивает стоимость, но не приносит пользы делу – она не нужна. Главным и решающим фактором становится стоимость продукта, и все характеристики оцениваются через призму «выгодно/не выгодно». Отсюда экономия на подсветке клавиатуры, характеристиках дисплея и прочем. Есть и специфическая адаптация именно под корпоративный сектор – возможность установить дисковод, съемный аккумулятор. Стоит упомянуть выделенный крипточип TPM и сканер отпечатков пальцев, призванные защитить данные от несанкционированного доступа.

И с точки зрения таких расчетов модель воспринимается логичной и сбалансированной. Материалы корпуса не премиальные, но они обеспечивают надежность конструкции, у дисплея в меру широкие рамки, но он исправно выполняет свои задачи и так далее. Эти решения позволяют выпустить конкурентное устройство, интересное для оптовых закупок предприятиями. А вот обычного пользователя такой вариант ноутбука вряд ли заинтересует, да и встретить его на полках розничных магазинов сложно. Такова реальность сугубо профессиональной техники.

Алексей Пащук

Выражаем благодарность: