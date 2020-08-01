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Обзор и тест ноутбука ASUS ROG Strix Scar 17 (G732LXS)

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Оглавление

Вступление

Линейка игровых ноутбуков Republic Of Gamers включает разные семейства с различными особенностями. Например, серия Zephyrus отличается компактностью (и может похвастать 14-ти дюймовой моделью). В свою очередь ноутбуки Strix позиционируются как классические игровые модели с акцентом на производительность.

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Нашего внимания удостоилась флагманская модель ROG Strix Scar 17 G732LXS с топовым оснащением, рассчитанным на самые сложные задачи. Естественно, предусмотрен и богатый набор фирменных стилистических и конструктивных решений.

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Оценим новинку подробнее и начнем с рассмотрения технических характеристик.

Технические характеристики


Модель ASUS ROG Strix Scar G732LXS
Тип устройства Ноутбук
Процессор Intel Core i9-10980HK
Видеопроцессор NVIDIA GeForce RTX 2080 Super
Операционная система Microsoft Windows 10
Оперативная память 32 Гбайт
Накопитель 2 Тбайта
Экран 17.3" IPS-level, 1920 x 1080 300 Гц
Беспроводные интерфейсы Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1
Блок питания 280 Вт
Размеры 399 x 293 x 27.9 мм
Масса 2.99 кг
Цена 229 000* руб.
*Официальная стоимость тестовой модификации.

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Стоимость может озадачить большинство пользователей, но вряд ли шокирует профессионалов, на которых и рассчитана данная модель. Ведь топовая техника никогда не была доступной, и этот ценник объясняется применением наиболее продвинутых и качественных компонентов.

Внешний вид и конструкция

Корпус исполнен в классическом дизайне для большинства современных ноутбуков ROG. Это фирменный логотип на крышке, геометрическая фактура. Крышка закрывает лишь часть корпуса, как бы убираясь в пределы корпуса.

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Нижняя крышка пластиковая, с большим количеством формованных элементов, придающих жесткость детали. Кстати, с внутренней стороны она также усиленна.

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Опирается ноутбук на крупные резиновые ножки, обеспечивая прочную установку на плоскости. По периметру можно увидеть полоску световода для подсветки.

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Панель вокруг клавиатуры пластиковая с фирменным дизайном, она гладкая, с рифлением по правому краю. Для достижения большей жесткости и прочности, топкейс усилили сотовой структурой на внутренней стороне.

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На левой грани находим два порта USB-A 3.2 Gen 1 и комбинированный аудиоразъем 3,5 мм. Также, здесь предусмотрена крупная вентиляционная решетка, а ближе к пользователю – решетка для вывода звука от динамика.

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Правая сторона лишена интерфейсов в привычном понимании. Помимо решеток для системы охлаждения и динамика, предусмотрено только гнездо для установки брелка Keystone II. О его функционале мы поговорим в последующих разделах.

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Наиболее широкий ассортимент разъемов разместился сзади – здесь находится круглый разъем питания, RJ-45, HDMI 2.0b, USB-C 3.2 Gen 2 и USB-A 3.2 Gen 1. Слева и справа от разъемов находятся крупные решетки системы охлаждения, за которыми можно увидеть массивные медные радиаторы.

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Максимальный угол открытия крышки не самый большой, но его вполне достаточно для выбора удобного положения. Тем более если учесть, что основной сценарий использования данного ноутбука это именно работа за столом.

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Сам петлевой механизм полностью прячется внутрь корпуса в закрытом положении и как бы выдвигается из корпуса при открытии крышки.

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Заглянем внутрь корпуса и оценим конструкцию ноутбука изнутри. Сама крышка фиксируется винтами по периметру и в центре, а также прочными защелками по всему периметру.

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Внутри можно отметить достаточно плотную компоновку размещения компонентов. Хотя ноутбук достаточно крупный ввиду диагонали дисплея, солидную часть пространства занимает развитая система охлаждения. А вот батарея не выглядит внушительной и тем интереснее будет оценить ее возможности. Левее батареи можно увидеть свободное пространство, напоминающее по форме классический жесткий диск 2,5". Хотя точной информации об этом нет, можем предположить, что данная модель может комплектоваться подобными жесткими дисками в каких-то модификациях.

В целом, корпус получился ожидаемо прочным и отлично собранным. Это традиционная ситуация для современных ноутбуков данного бренда, да и стоимость этого попросту требует. Отметим применение металлических панелей в корпусе, точную сборку и стильный дизайн.

Кстати, над разработкой дизайна инженеры ASUS работали совместно с дизайнерским бюро компании BMW в стремлении создать одновременно игровое и классическое решение, позволяющее применять данный ноутбук в самых разных условиях.

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Клавиатура и тачпад

Металлический топкейс с фирменным рисунком обрамляет островную клавиатуру. Кнопки возвышаются над плоскостью на несколько миллиметров. Они обладают достаточно крупным размером и оптимальными боковыми промежутками.

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Точно выверенный механизм нажатия позволил добиться четкого хода клавиш с минимальным усилием. Клавиатура оптимизирована для использования в играх. Например, кнопка питания вынесена отдельно, а пробел сделан расширенным.

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Над основным блоком кнопок предусмотрен ряд функциональных. Здесь расположилось управление громкостью, активностью микрофона, профилями работы системы охлаждения и быстрым запуском фирменной утилиты Armoury Crate.

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Цифровой блок не разделен с основной клавиатурой дополнительным промежутком, а кнопки со стрелками сделаны увеличенными.

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Доступна многоцветная независимая подсветка с управлением эффектами и синхронизацией по технологии Aura Sync. Яркость подсветки достаточна для заметности не только в темноте, но и в светлых помещениях.

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А вот тачпад исполнен в наиболее классическом варианте. Это стандартная сенсорная панель средних размеров с поддержкой мультитач жестов. Механические кнопки выполнены отдельными.

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Если сенсорная панель обычно не участвует в игровом процессе, то качество клавиатуры и комфорт ее использования напрямую определяет удобство для пользователя. Производитель это понимает и традиционно применяет в своих ноутбуках качетсвенных клавиатуры с выверенной архитектурой и надежной конструкцией. Присутствуют также оптимизации непосредственно под игровой процесс – увеличен размер пробела и клавиш со стрелками, управление громкостью выделено в отдельные клавиши и прочее.

Дисплей

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Диагональ дисплея составляет 17,3 дюйма – перед нами крупный ноутбук с весьма продвинутым дисплеем. Он обладает классическим разрешением 1920 х 1080 и широкими углами обзора, но его отличительной особенностью является быстродействие.

Частота обновления составляет весьма внушительные 300 Гц, а скорость обновления всего 3 мс! Даже по меркам настольных мониторов, эти показатели весьма внушительны, а среди ноутбуков это попросту топовое решение. Такое быстродействие обеспечивает максимально плавную смену кадров.

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Боковые рамки дисплея минимальные и даже для веб-камеры над дисплеем не нашлось места. Зато, модель с дисплеем такой диагонали удалось сделать максимально компактной и удобной для транспортировки. Более широкой, выполнена только нижняя рамка, но это нисколько не мешает общему восприятию "безрамочности" ноутбука.

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К цветопередаче и углам обзора не возникает каких-либо нареканий. Картинка практически не изменяется в зависимости от угла зрения.

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К отображению белого цвета не возникает никаких нареканий – отсутствуют паразитные оттенки и под углом цвет изменяется лишь едва заметно, никак не влияя на ощущения от использования.

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Черный цвет отображается максимально приближенно к эталонному, лишь немного уходя в розоватый оттенок при взгляде под углом. Подсветка достаточно равномерная, в процессе эксплуатации не наблюдается паразитных засветок.

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С помощью колориметра мы провели тестирование яркости подсветки и качества заводской калибровки цветопередачи.

Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1
100 326 0.276 1181
50 124 0.103 1204
0 18 0.015 1200

Диапазон яркости подсветки достаточно широкий. Он характеризуется и достаточно высоким уровнем максимальной, и практически нулевой минимальной яркостью. Не возникает вопросов и к контрастности изображения.

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Графики достаточно точно повторяют референсный показатель, только синий цвет немного отделяется от остальных.

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Вновь графики разместились возле референса и отличаются стабильными показателями, не наблюдается преобладания какого-либо из цветов.

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Цветовая температура завышена примерно на 500 К относительно референсного значения. Преобладание холодных оттенков минимально и никак не сказывается на восприятии изображения в целом.

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Цветовой диапазон практически идеально повторяет общепринятый стандарт RGB. Минимальные отклонения никак не повлияют на использование и их можно считать погрешностью измерений.

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Точки серого клина разместились внутри дельты. Паразитные оттенки не будут привлекать внимание и не окажут влияния на комфорт использования.

Используемый дисплей можно назвать эталоном игрового варианта. Запас яркости достаточный, разрешение FullHD наилучшим образом подходит по соотношению требовательности к вычислительной мощности и оптимизации в играх, а точная цветопередача с покрытием RGB-диапазона обеспечивает правильное отображение оттенков. Но это все отличительные особенности просто качественного и тщательно настроенного дисплея. А вот разрешение 300 Гц и время отклика всего 3 мс делает его игровым. Такое быстродействие обеспечивает максимально плавную анимацию и минимальное время реакции на изменяющуюся обстановку в игровом процессе.

Программное обеспечение и прошивка

Используется актуальная версия Microsoft Windows 10 Домашняя. Ноутбук комплектуется электронной лицензией.

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Самым значимым дополнением со стороны производителя, является установка фирменной утилиты Armoury Crate. Здесь можно отслеживать состояние отдельных компонентов, конфигурировать профили с индивидуальными настройками и многое другое.

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Главная страница открывает доступ к мониторингу загруженности процессора и видеокарты, показателей их температуры и активность работы системы охлаждения. Здесь же возможно переключение между различными режимами питания.

Поскольку ноутбук обладает многоцветной подсветкой AURA Sync, соответствующее меню отведено для настройки режимов подсветки.

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Для максимально точной настройки работы дисплея, в зависимости от выполняемых задач или личных предпочтений пользователя, доступен целый набор различных режимов цветопередачи и ручная регулировка цветовой температуры.

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Для отдельных пользователей или для отдельных задач, можно создать свои профили с индивидуальными настройками и параметрами. Это позволит максимально быстро и удобно применять комплекс необходимых настроек.

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Особенностью нашего героя является поддержка специальных меток Keystone II. К каждому ключу можно привязать свои параметры и ноутбук будет применять их автоматически при подключении.

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Также, для хранения конфиденциальных файлов можно создать защищенное хранилище, которое будет становиться доступным только при подключении соответствующего ключа.

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Сам ключ располагается в специальном брелке с креплением. Его можно удобно разместить, например, на связке ключей.

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Keystone II надежно фиксируется и точно не сможет случайно потеряться. Но при необходимости, извлечь его будет нетрудно.

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Для его установки, на корпусе ноутбука предусмотрен специальный паз. Фиксация в ноутбуке осуществляется за счет магнита.

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В комплекте предусмотрен один Keystone II красного цвета, но пользователь можно докупить необходимое количество таких меток для других пользователей.

Аппаратная платформа и производительность

Мы рассказываем о флагманской модели и это звание абсолютно оправдано, ведь новинка построена на базе флагманского восьмиядерного процессора Intel Core i9-10980HK. Он выполнен по 14 нм техпроцессу и является самым производительным из актуальной линейки.

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Базовая тактовая частота составляет 2,4 ГГц, а максимальная – 5,3 ГГц. В зависимости от степени нагрузки и нагрева, максимально возможный показатель частоты изменяется.

Использование такого процессора накладывает требования для системы охлаждения, ведь TDP составляет внушительные 45 Вт. К этому вопросу мы вернемся более подробно в конце данного раздела.

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За обработку графики отвечает дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX2080 Super с собственной GDDR6 памятью объемом 8 Гбайт. А для обработки базовых задач и экономии энергии может применяться интегрированный видеоадаптер Intel UHD Graphics 630.

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Объем оперативной памяти может достигать 32 Гбайт. Предусмотрено два отдельных слота для памяти DDR4-3200. Оба модуля могут демонтироваться и заменяться при необходимости.

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Хотя не возникает сомнений в топовом уровне вычислительной мощности такой конфигурации, проведем различные тесты производительности в нескольких тестовых приложениях.

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Как и ожидалось, с производительностью не возникает никаких вопросов. Причем, показатели остаются стабильно высокими как при кратковременных нагрузках, так и при длительной работе в ресурсоемких задачах.

Например, даже на максимальных настройках качества графики, современные игры запускаются и работают без каких-либо нареканий. В течение длительного игрового процесса, система охлаждения выходит на максимальные обороты и ее эффективности хватает для стабильного поддержания штатного температурного режима.

Рабочая зона становится лишь немного теплой, а основной нагрев распределяется за дисплеем, никак не создавая дискомфорта пользователю.

Присмотримся поближе к системе охлаждения и оценим ее конструкцию более подробно.

Самые теплонагруженные элементы непосредственно контактируют с целым набором теплопроводных медных трубок. Кстати, в качестве термоинтерфейса всех современных ноутбуков ROG на базе процессоров Intel 10 Gen, используется жидкий металл. Это позволило добиться большей эффективности отвода тепла, а следовательно – снизить нагрев и повысить стабильность работы компонентов.

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Отвод тепла к вентиляторам осуществляется через семь медных теплопроводных трубок. Для рассеивания тепла применяются четыре медных радиатора, продуваемых вентиляторами. Причем, холодный воздух забирается из под корпуса, а теплый – выбрасывается в стороны. Так достигается минимальной перемешивание нагретого и холодного воздуха.

На максимальных оборотах вентиляторы слышно, но нельзя сказать, что их шум создает сильный дискомфорт пользователю. Тем более, обычно пользователи пользуются наушниками, полностью исключающими слышимость шума от вентиляторов.

Для начала, мы провели тестирование стабильности в 3D Mark. Показатель более 97% стабильности это весьма хороший результат.

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Далее, обратимся к утилите OCCT и проверим ноутбук в критических нагрузках. Первый тест проводился с нагрузкой только средствами данной утилиты, максимально нагружающий процессор и лишь немного затрагивающий видеокарту.

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Первое, что привлекает внимание – стабильность показателей. Процессор работает на частоте около 4 ГГц при температуре около 70 градусов. Причем, за час тестирования в таком режиме, не наблюдалось ни одного заметного повышения температуры или снижения частоты.

Но может быть система охлаждения справляется с такой задачей на пределе возможностей? Добавим нагрузку на видеокарту с помощью приложения FurMark. Теперь процессор и видеокарта работают "на полную".

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И вновь, картина остается прежней. Да, температура выросла до отметки в 80 градусов, а частота снизилась до 3 ГГц. И лишь по прошествии почти целого часа такого тестирования, был замечен один кратковременный "скачок" температуры, после чего она снова выровнялась до прежних показателей.

И даже при столь серьезной нагрузке, корпус ноутбука остался нагретым только вне рабочей зоны. Стоит отметить, что подобные стресс-тесты создают существенно более ощутимую нагрузку на систему, нежели работа в реальных задачах, пусть и очень ресурсоемких. А с учетом большого запаса производительности, в большинстве случаев ноутбук и вовсе будет работать в режиме частичной нагрузки. Все это будет означать только одно – запас эффективности системы охлаждения позволяет не беспокоиться за стабильность работы ноутбука.

Конечно, для достижения такого результата производитель был вынужден сделать корпус толще. Это особенность ноутбуков, оснащенных видеокартой NVIDIA GeForce RTX2080 Super. Тем самым, было освобождено место под размещение самой системы охлаждения, а также, появилось пространство для циркуляции воздуха. Стоит отметить, что даже при использовании такого решения, ноутбук остался в разумных пределах габаритов, не превращаясь в вариант стационарного ноутбука, но сохранив возможность транспортировки.

Мультимедиа

Как и прочие модели ROG, новинка лишена встроенной камеры для видеосвязи. Вместо нее, комплект поставки предусматривает наличие отдельной камеры, которая может устанавливаться на дисплей или в специальную подставку.

Такое решение позволило одновременно уменьшить габариты корпуса ноутбука и предложить качественную камеру с автофокусировкой и стерео-микрофонами. Подключение осуществляется по интерфейсу USB.

За вывод звука отвечает пара крупных стереодинамиков, направленных влево и вправо от пользователя. В комплексе с динамиками, предусмотрен интеллектуальный усилитель, призванный снизить количество помех и защитить динамики от перегрузок.

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Звук обладает солидным запасом по громкости и отличается приятным частотным диапазоном. Не наблюдается выраженного недостатка низких или высоких частот.

Как уже отмечалось ранее, Strix Scar 17 оснащается развитой светодиодной подсветкой AURA с возможностью конфигурации эффектов. Независимой подсветкой снабжена клавиатура. С помощью специального софта, пользователь может выделять цветом отдельные клавиши или их комбинации.

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Периметр ноутбука также оснащен RGB подсветкой. Световоды находятся на нижней грани и равномерно подсвечивают пространство вокруг ноутбука.

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А чтобы даже в темноте все окружающие знали, что в вашем пользовании именно ноутбук Republic Of Gamers – фирменный логотип на крышке также подсвечивается.

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Столь развитая система подсветки AURA позволяет придать ноутбуку индивидуальное оформление и создать подходящее настроение для игр. Однако, грамотная модель управления позволяет полностью отключить подсветку или перевести ее в режим белого цвета и получить просто стильный ноутбук, не привлекающий к себе излишнего внимания.

Такое решение придется по вкусу тем кто ищет ноутбук с флагманскими параметрами, но не желает устраивать на рабочем месте светомузыку, да и в обычном офисе такой аппарат не станет привлекать излишнего внимания. Получается, разработчики смогли ответить на потребности и желания максимально широкой аудитории пользователей.

Коммуникация и безопасность

Подключение к интернету осуществляется посредством проводной или беспроводной связи. Для первого варианта предусмотрен классический порт RJ-45 в задней части корпуса.

Работу с беспроводными сетями поручили гигабитному модулю Wi-Fi 6 802.11ax. Для более стабильного сигнала и увеличения зоны покрытия, используется технология Range Boost.

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Она предполагает использование каскада антенн, среди которых выбирается пара, способная обеспечить максимально эффективную работу именно в этот момент.

Традиционно для ноутбуков ROG, к работе беспроводных модулей не возникает никаких нареканий. Прием сигнала стабилен и ноутбук без проблем покрывает максимальную скорость соединения, поддерживаемую используемым Wi-Fi-роутером.

Для подключения беспроводных аксессуаров и передачи файлов предусмотрен модуль Bluetooth v5.1.

Файловая система

Тестовая модификация укомплектована парой твердотельных накопителей формата M.2 по 1 Тбайту каждый. Для максимально эффективной работы, они объединены в массив RAID.0.

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Если пользователю этого недостаточно – на материнской плате предусмотрен еще один свободный слот для установки третьего накопителя. Для этого потребуется только демонтировать крышку корпуса.

С помощью утилиты CrystalDiskMark, мы провели тестирование скорости работы накопителей с файлами различных объемов.

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Как видно, скорость работы сохраняется стабильно высокой. К скорости обработки файлов не возникает каких-либо нареканий. Ноутбук максимально быстро стартует и загружается, запуск приложений также осуществляется максимально быстро.

Время автономной работы

Ноутбук такого класса обычно используется при постоянном подключении к внешнему питанию. Вопрос автономности обычно воспринимается как вторичный и не столь существенный. А на что способен новый флагман?

Герой обзора укомплектован аккумулятором емкостью 66 Вт*ч, который смотрится скромно на фоне прочих компонентов. Причем наличие свободного пространства намекает, что он мог быть и крупнее.

Проведем тестирование в различных условиях и оценим возможности нового ROG Strix Scar 17. В первую очередь проверим время работы в режиме простоя с минимальным энергопотреблением. Активен режим «Тихий» с отключенным дисплеем и фоновыми приложениями. Работать остается только Wi-Fi соединение.

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Результат в 16 часов может показаться скромным по сравнению с ультрабуками. Но если речь идет об игровом устройстве – такой показатель неплох.

Повторим замеры в режиме чтения для имитирования работы с офисными приложениями. Режим работы остается прежним, яркость дисплея установлена на минимум.

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До полного отключения ноутбук продержался почти 10.5 часов. Результат показывает, что ROG Strix Scar 17 способен продержаться целый рабочий день без подзарядки. Правда, если коротать время перерывов за любимыми играми – могут быть варианты.

Наконец, запустим классический сценарий теста, обеспечивающий существенную нагрузку на процессор и видеокарту, для имитирования активного использования. Здесь применялся режим «Эффективный» с дисплеем на максимальной яркости. По-прежнему остается активным Wi-Fi соединение.

Помимо большей нагрузки на процессор и видеокарту, на энергопотреблении сказывается активная работа системы охлаждения.

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Результат чуть менее полутора часов типичен для современных игровых ноутбуков и нисколько не удивляет. Хотя сложно представить ситуацию, когда пользователю потребуется длительная работа с серьезными и требовательными задачами без подключения к блоку питания. Но если такая потребность появится – в запасе более часа.

Столь производительный ноутбук должен комплектоваться соответствующим зарядным устройством, и новинка не стала исключением. Комплект поставки включает блок питания с выходной мощностью 280 Вт.

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Его достаточно, чтобы полностью зарядить ноутбук с 0 до 100 процентов за два с половиной часа. Причем скорость заряда постепенно меняется для сохранности батареи.

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Быстрее всего осуществляется заряд с 0 до 60 процентов. На этот период потребуется всего 45 минут. Следующий этап подразумевает заряд с 60 до 90 процентов за 40 минут. Оставшееся время ноутбук потратит на зарядку последних 10 процентов. Получается, всего полтора часа потребуется для того, чтобы зарядить аккумулятор практически полностью.

Пусть вопрос автономности не является для игровой модели принципиальным, современные компоненты и технологии позволяют получить неплохие результаты и здесь. Герой обзора может обеспечить полный рабочий день в офисе при работе с несложными задачами или почти полтора часа с достаточно серьезной нагрузкой. Последнее может пригодиться, например, если нужно быстро обработать какие-то мультимедийные файлы «на месте» и нет доступа к электрической розетке. В любом случае запас автономности лучше, чем отсутствие оного.

Заключение

Ноутбук ROG Strix Scar 17 совместил целый ряд важных качеств. Он обладает продвинутой аппаратной платформой и обеспечивает необходимую производительность в любых современных задачах, будь то работа с «тяжелыми» мультимедийными файлами или современные игры.

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Производитель логично позиционирует данную линейку ноутбуков как модели для киберспорта. Но помимо запаса производительности, новинка грамотно скомпонована по части прочих компонентов. Инженеры применили эффективную и развитую систему охлаждения с медными радиаторами и жидким металлом, а для конфигураций с видеокартой GeForce RTX 2080 Super предусмотрен корпус с увеличенной толщиной для лучшего охлаждения. Результатом стала высокая стабильность работы и отсутствие троттлинга даже при длительных максимальных нагрузках.

Для любителей создавать индивидуальный стиль своего устройства предусмотрена многоцветная подсветка клавиатуры, периметра корпуса и логотипа ROG. Кроме того, поддерживается синхронизация с прочими аксессуарами по технологии AURA Sync.

Производитель представил эту модель как логичное продолжение и развитие модели G703. При сравнимой производительности новая версия получилась компактнее, да и второй блок питания не нужен.

Единственное – не каждый согласится, что ценник более 200 тысяч рублей за ноутбук это разумно. Но таковы решения для профессионалов и тех, кому действительно требуется столь производительное устройство.

Алексей Пащук

По итогам обзора ноутбук ASUS ROG Strix Scar 17 G732LXS получает награду:


Выражаем благодарность:

  • Официальному представительству компании ASUS в Москве за предоставленный на тестирование ноутбук ASUS ROG Strix Scar 17 (G732LXS).

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