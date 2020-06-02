Total War Saga Troy выйдет в середине августа в Epic Games Store, а в первый день её раздадут бесплатно
Студия Creative Assembly совместно с издательством Sega наконец-то огласили точную дату выхода анонсированной прошлой осенью Total War Saga Troy. Игра поступит в продажу 13 августа в Epic Games Store, где будет распространяться эксклюзивно в течение двенадцати месяцев. Таким образом, неизменные поклонники Steam смогут приступить к прохождению Total War Saga Troy лишь в середине августа 2021 года.
Тем же, кто не ограничивают себя в выборе, уготован подарок: в первые 24 часа после выхода Total War Saga Troy в Epic Games Store можно будет забрать бесплатно раз и навсегда.
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Как понятно из названия, новая часть «саги» Total War посвящена Троянской войне, а нас, по традиции, ждут необходимости как принимать важные решения стратегического характера, так и управлять войсками в боевом режиме.
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