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Total War Saga Troy выйдет в середине августа в Epic Games Store, а в первый день её раздадут бесплатно

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Студия Creative Assembly совместно с издательством Sega наконец-то огласили точную дату выхода анонсированной прошлой осенью Total War Saga Troy. Игра поступит в продажу 13 августа в Epic Games Store, где будет распространяться эксклюзивно в течение двенадцати месяцев. Таким образом, неизменные поклонники Steam смогут приступить к прохождению Total War Saga Troy лишь в середине августа 2021 года.

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Тем же, кто не ограничивают себя в выборе, уготован подарок: в первые 24 часа после выхода Total War Saga Troy в Epic Games Store можно будет забрать бесплатно раз и навсегда.

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Как понятно из названия, новая часть «саги» Total War посвящена Троянской войне, а нас, по традиции, ждут необходимости как принимать важные решения стратегического характера, так и управлять войсками в боевом режиме.

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SATelit
17:54
Надо автору зарплату сделать "дешовую" как на периферии РФ - 17-20К в месяц, чтоб в преть кликбейтными заголовками к говно-статьям не прикручивал.
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Twisted Evil
17:53
А давай твои синие поделки будут стоить раза в 1.5 дешевле, а то я за этот конский прайс могу конфиг собрать, пока ты там на один камень со школьных завтраков собираешь.
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Shinkirou
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я перед тем как коммент написал посмотрел, и пример с ку и привел //upd, лол и правда, боксовый 3700х дешевле трея, это лол
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SATelit
17:51
Опять сервера лягут?
Total War Saga Troy выйдет в середине августа в Epic Games Store, а в первый день её раздадут бесплатно
Twisted Evil
17:50
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Saibel
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Спасибо за статью, теперь точно на аэрокул не гляну, с боксовым лучше возьму для сборок неприхотливым пользователям)
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