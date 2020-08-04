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Обзор и тестирование корпуса ASUS TUF Gaming GT301

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Оглавление

Вступление

Мы рассматриваем много моделей корпусов, но среди них мало тех, что выпускаются производителями материнских плат и других компонентов. Объясняется это тем, что подобные компании предпочитают продавать уже готовые продукты, и в целом интереснее реализовывать баребоны, куда нужно добавить только процессор, память и накопитель. В такой системе зачастую корпус, блок питания и материнская плата тесно интегрированы друг с другом так, что по отдельности их использовать уже проблематично. А отдельный корпус подразумевает то, что там может быть установлено абсолютно любое «железо», и уровень совместимости должен быть максимально высоким, чтобы постараться охватить максимальную аудиторию.

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Все это приводит к тому, что крупным фирмам не всегда охота развивать отдельное направление, если оно не является основным. Однако есть и другая цель – популяризация. Это как кино со встроенной рекламой (product placement), которая ненавязчиво появляется на заднем плане. У производителей есть какая-то линейка продукции, которую надо двигать со страшной силой вперед. Для этого нужно представить в ней всю периферию и все остальные компоненты, чтобы ассортимент казался огромным, и пользователь понимал: да, это же та самая крутая линейка продуктов, в которой есть все. А еще иногда срабатывает схема: вот эта видеокарта мне понравилась, возьму я и материнскую плату той же серии.

ASUS TUF Gaming. Многим уже знакома эта группа разных устройств, объединенных общим названием и целью – недорогие продукты для геймеров. Одно время я сожалел о том, что легендарный TUF трансформировался в TUF Gaming. Однако потом понял, что производитель поступил правильно. Не отказался от известного бренда, а произвел его омоложение. Не нужны уже никому больше (а больше всего самой индустрии) эти платы Sabertooth, которые в огне горят, в воде тонут и работают по пять лет без перерыва. Народ хочет выгодный прайс и чтобы вид был «найс». У этой линейки продуктов даже есть свой сайт.

Сегодня мы рассмотрим новый недорогой корпус ASUS TUF Gaming GT301, который позиционируется как «облегченная» версия TUF Gaming GT501.

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Корпус смотрится интересно и необычно. Осталось протестировать его и понять, насколько он хорош и сможет ли стать популярным вне линейки TUF Gaming.

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Упаковка и комплектация

Коробка средних размеров и по весу тоже средне. Ручки для переноски есть в виде прорезей в картоне и это уже хорошо. Одному с ней обходиться терпимо, но уже где-то на грани комфорта, ведь масса почти 8.5 кг. Сталь, стекло, да и пластик тоже не невесомый.

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Упаковка без изысков, но все достаточно информативно. Понятно, что в недорогих моделях используется обычный картон и черная печать сверху. Надежда лишь на художников-оформителей, что им удастся предать хотя бы часть того, что есть в действительности в черно-желтом цвете.

На основной поверхности можно увидеть фрагмент корпуса при просмотре на него спереди. Однако, зная модельный ряд компании сначала можно предположить, что это вид сверху. Именно сверху в модели ASUS ROG Strix Helios была похожая матерчатая лента.

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Слева крупными буквами указано наименование модели. В правом верхнем углу мы видим логотип компании. Внизу есть предупреждающий значок о том, что внутри стекло и обращаться нужно аккуратно. А еще ниже находится логотип и надпись TUF Gaming.

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На другой стороне мы как раз видим корпус сверху. Это в левой части, а в правой на нескольких языках указаны три основные особенности устройства. На русском это выглядит так:

  • Компактный корпус форм-фактора ATX с поддержкой установки радиаторов систем водяного охлаждения размером 360 мм.
  • Прочная боковая панель из тонированного закаленного стекла толщиной 4 мм для удобного обзора установленных компонентов.
  • Передняя панель выполнена в виде сот для улучшения вентиляции.

Давайте теперь посмотрим на коробку со всех сторон.

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На одной боковой стороне мы видим небольшую спецификацию устройства, а на другой просто есть место для транспортировочных наклеек.

Открыв коробку, я обнаружил, что корпус расположен немного необычно – верхней панелью вверх.

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В качестве каркаса используется пенопласт, но статики в этот раз почему-то было мало. Извлечение корпуса из упаковки не вызывает проблем. Комплект поставки находится внутри корпуса. Он не очень большой, но интересный.

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  • Руководство пользователя;
  • Гарантийная карта на 21 языке;
  • Три стяжки на липучках;
  • Комплект разных винтов;
  • Несколько нейлоновых стяжек;
  • Пластиковый рычаг, чтобы вешать гарнитуру снаружи корпуса;
  • Стальная штанга для поддержки видеокарты.

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На самом деле комплект немного богаче потому, что у каждого слота расширения своя съемная заглушка и еще в корпусе уже установлено 4 вентилятора, три из которых с RGB подсветкой.

Дизайн и особенности

Корпус средних размеров, но производитель считает его компактным. Действительно, если сравнивать его с ASUS ROG Strix Helios, то можно назвать даже миниатюрным. Его габариты составляют согласно спецификации 214 х 482 х 426 мм. Масса – 7 кг. В данном случае все соответствует действительности.

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Стеклянная панель одна и находится она с левого бока. Справа – обычная стальная. Не совсем понятно, к какому типоразмеру относится эта модель, но скорее всего это Mid Tower с нижним расположением блока питания.

Рама корпуса стальная, передняя панель пластиковая с вставкой из стальной сетки и матерчатым ремнем спереди. В местах соединения используются заклепки. Про толщину металла ничего не сказано, но на фольгу не похоже. Ничего не гнется, мнется или люфтит.

В целом изготовление аккуратное. Все ровно подогнано, нет ни щелей не заусенцев и прочих производственных дефектов/недоработок.

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Корпус выглядит брутально и агрессивно. Поскольку это геймерский корпус, то такой внешний облик только приветствуется.

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Сразу бросается в глаза необычная передняя панель с петлями и натянутым посередине ремнем. Смотрится это очень необычно и можно предположить, что этот аксессуар используется для переноски. На самом деле если приложить немного усилий, то передняя панель просто снимется, поэтому переносить компьютер в сборе, да еще со стеклянной боковиной за эту конструкцию я бы не рискнул.

Как обычно, внешний вид можно оценивать субъективно. На мой взгляд, получилось стильно и красиво. Боковая стеклянная панель здесь фиксируется двумя барашками сзади потому, что стекло приклеено к двум стальным планкам.

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Решение очень хорошее потому, что даже разбив случайно стекло, планки останутся и на них можно будет приклеить либо новое стекло, либо акрил.

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Стальные планки находятся только с двух боковин. Сверху и снизу к стеклу ничего не крепится. Надежно ли они приклеены?

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Да, очень хорошо. На одной планке есть специальные круглые выступы, которые вставляются в пазы на раме. На другой находятся крепежные втулки-барашки, которые остаются на своих местах и не выпадают.

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Другая боковая панель также крепится на двух барашках, которые удобно откручивать без специального инструмента.

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Края этой боковины загнуты и образуют углубление толщиной около 5 мм, чтобы удобнее было закрывать ее, когда кабели немного выступают. Кроме этого, внутренняя панель утоплена вглубь где-то на сантиметр. Посмотрим на корпус со всех сторон.

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После того, как боковые панели сняты, видно, что конструкция привычна и знакома. Снизу во всю длину находится туннель, где размещаются жесткие диски и блок питания.

Здесь мы видим, что конструкция стоек не такая простая. По периметру есть изгибы на боковых планках. Они образуют сложные профили и увеличивают жесткость. В местах соединения профилей каркаса корпуса присутствуют заклепки. Металл не кажется тонким, и в целом рама получилась прочная и жесткая.

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Давайте сначала посмотрим на корпус снизу. Здесь мы видим большую стальную сетку для защиты от пыли. Система крепления очень простая. Она вставляется в выступы из металла самого корпуса. Еще она легко снимается, ее можно мыть и пылесосить.

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Корпус опирается на четыре крупные пластиковые ножки, на них есть мягкие площадки для большей устойчивости.

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Каждая из них крепится при помощи винтов к основанию. Здесь используются вставки из мягкой резины. Корпус даже пустой, стоит очень хорошо и сдвинуть его трудно. Вместе с собранной системой он стоит как прикрученный.

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Сверху корпуса тоже находится большая стальная сетка. На этот раз по е периметру проходит магнитная полоска и таким образом сетка фиксируется в своем специальном углублении.

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Она также легко снимается и ее можно мыть или пылесосить. На корпусе заметны монтажные отверстия для установки двух вентиляторов диаметром 120 мм.

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Ближе к передней панели находится крупная пластиковая вставка с портами и кнопками. Сначала даже не понятно элементом чего она является.

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Поскольку она пластиковая, то кажется, что это часть передней панели. На самом деле это отдельная деталь, которая крепится к шасси корпуса. Здесь мы видим кнопки Power, Reset, два порта USB 3.0 и один разъем миниджек для гарнитуры. Еще есть отдельная кнопка переключения режимов подсветки. Индикаторы питания находится внутри кнопки Power.

Слева и справа от этого блока есть две заглушки. Они закрывают монтажную площадку для крепления пластикового рычага из комплекта, чтобы получился держатель гарнитуры.

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Спереди находится массивная пластиковая панель. Крепится она традиционно специальными пластиковыми шпильками, которые вставляются в отверстия на шасси и там фиксируются.

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Спереди мы видим петли и матерчатый ремень, продетый через них и закрепленный липучками на концах. Возможно, эта конструкция предназначена для демонтажа передней панели. Однако мне показалось, что если дернуть за ремень, то корпус банально сдвинется, а с панелью ничего не произойдет. Если дернуть сильно рывком, то либо ремень порвется, либо петли отлетят, либо эта панель вылетит с большим ускорением и больно ударит.

Резких движений здесь лучше не делать, а ремень использовать только как часть декора или снять его совсем, чтобы не было соблазна.

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В передней панели есть отверстия для вентиляции в форме сот. Чтобы воздух как-то фильтровался от пыли, предусмотрена специальная стальная сетка с пластиковым каркасом. Однако, чтобы ее снять нужна отвертка. Неясно, зачем такая сложная схема. Видимо для того, чтобы чискта осуществлялась снаружи при помощи пылесоса.

За панелью находятся три одинаковых вентилятора диаметром 120 мм. Каждый оборудован RGB подсветкой.

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Еще один без подсветки находится сзади и работает на вытяжку. Характеристики устройств указаны с обратной стороны на двигателях.

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Самое забавное то, что маркировка одинакова A1225M 125U, но характеристики разные. А еще визуально отличаются формы лопастей, несмотря на то, что их число одинаково.

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Все вентиляторы без ШИМ управления, и изначально соединены друг с другом через разветвитель. Подсветка выводится отдельным кабелем с обычным разъемом ARGB на конце.

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Монтажные отверстия заднего вентилятора вытянуты вертикально и его можно смещать вверх и вниз. Еще сзади мы видим проем для заглушки задней панели и семь заглушек для карт расширения.

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Схема установки усложняется тем, что сначала нужно снять фиксирующую пластину, которая держится на двух барашках. Внизу находится проем со стандартными монтажными отверстиями для блока питания.

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За правой боковой стенкой находится много чего интересного. Например, есть специальная монтажная пластина для установки накопителя 2,5”.

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Еще одна такая же находится внутри на нижнем тоннеле. Обе изготовлены из металла и оборудованы монтажными отверстиями под накопитель. Сами они фиксируются установкой выступами в пазы и одним закручивающимся барашком.

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Еще за правой боковой панелью находится хаб для ARGB устройств. К нему подключаются три вентилятора и еще три разъема остаются свободными.

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К нему подается питание от провода с коннектором SATA, один кабель от него идет к кнопке переключения режимов и еще один кабель с коннектором ARGB на конце подключает хаб к материнской плате для синхронизации эффектов.

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Внизу, внутри кожуха находится корзина для жестких дисков. В штатные выдвижные лотки можно смонтировать как 3.5” устройства, так и 2,5”, для чего предусмотрены специальные отверстия.

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Тестовый стенд

Тестирование корпуса ASUS TUF Gaming GT301 проводилось со следующими компонентами:

  • Процессор: AMD Ryzen 7 3800X (3900 / 4500 МГц база/турбо);
  • Кулер: Noctua NH-D15;
  • Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;
  • Материнская плата: ASUS ROG STRIX B550-F Gaming (Wi-Fi), версия BIOS 0603;
  • Память: 2 x 8Гб DDR4-4133, A-Data XPG Spectrix D80 (Samsung B-die);
  • Видеокарта: ASUS ROG STRIX nVidia RTX 2070 Super 8Gb (1605 / 1800 / 14000 МГц (ядро/boost/память));
  • Накопитель SSD M.2: Samsung 970 EVO 250 Гб;
  • Блок питания: AeroCool VX700 (700 Вт);

Сборка системы

Сборка системы не вызывает никаких сложностей, все манипуляции проводятся комфортно. Сверху есть даже пространство, чтобы просунуть руку и подключить коннектор дополнительного питания.

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Корпус удобен для сборки, и нет никаких нюансов или подводных камней, с которыми пришлось столкнуться. Даже за правой стенкой все отлично укладывается, и она легко закрывается потому, что пространства достаточно.

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Система собрана, теперь можно запустить и посмотреть на ее работу.

Результаты тестов

Для тестов было решено использовать AIDA64 Stress Test, для разогрева процессора и видеокарты, который неплохо справляется с этой задачей.

Помимо этого было проверено несколько вариантов использования штатных вентиляторов ASUS TUF Gaming GT301 и проведено сравнение корпуса с открытым стендом.

  • Открытый стенд (ОС);
  • Все корпусные вентиляторы включены профиль (Silent);
  • Все корпусные вентиляторы включены профиль (Standard);
  • Все корпусные вентиляторы включены (MAX);
  • Все корпусные вентиляторы отключены (OFF).

Уровень шума

Уровень шума, дБ

10 см
Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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100 см
Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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Температура

Температура CPU

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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Температура HDD

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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Температура GPU

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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Заключение

Поначалу я думал, что это будет тяжелый и неудобный монстр, но на поверку корпус оказался простым, удобным и функциональным. Конечно, его внешний вид нельзя назвать строгим, для офиса он скорее всего не подойдет. Однако дома он, наоборот, будет смотреться круто и современно.

Главное – сразу предупреждать всех зрителей, чтобы они не дергали сильно за ремни спереди, ведь они играют декоративную роль. И если в остальных корпусах компании ремни были функциональными (за них можно было переносить устройство), то тут переносить с их помощью не стоит, поскольку предназначены они не для этого.

Корпус не очень большой, легкий и очень удобный в сборке. Еще его легко обслуживать. Вентиляция хорошая уже в базе, и есть возможность ее улучшить. Неплохо, а на самом деле просто отлично реализована подсветка. Впервые я вижу, что производители в недорогой модели сделали ТРИ кнопки, одна из которых отдельно управляет подсветкой.

С режимами работы разберется любой ребенок: короткое нажатие – переключение режима, дольше подержал – подсветка отключилась, еще дольше подержал – включилась синхронизация ARGB c материнской платой. Все. Многим производителям корпусов стоит этому поучиться. Следующим этапом, наверное, будет внедрение четвертой кнопки для изменения скорости оборотов вентиляторов. Хочется в это верить.

Андрей Понкратов aka wildchaser


Выражаем благодарность:

  • Компании ASUS за предоставленный на тестирование корпус ASUS TUF Gaming GT301.

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