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Обзор и тестирование корпуса AeroCool Menace Saturn FRGB

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Оглавление

Вступление

Мы уже рассматривали различные корпуса компании AeroCool, многие из них были необычные и незаурядные. Однако иногда хочется просто взять какую-то простую и хорошую модель для недорогой сборки, чтобы было не стыдно показать друзьям, да и самому чтобы было приятно смотреть и пользоваться.

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Такие модели в изобилии у компании потому, что фирма предлагает интересные модели по привлекательной цене. Самое главное – зачастую предоставляется большой простор для творчества и разных модификаций. Помимо самих корпусов, у компании есть много аксессуаров для кастомизации. Есть наборы с вентиляторами, есть вентиляторы отдельно. Поэтому в конечном итоге выбор остается за пользователем.

Как ни странно, но у компании практически отсутствует унификация. Лишь изредка можно заметить, что где-то используются аналогичные вентиляторы или боковые панели. Что касается шасси, как правило, у каждой новой модели оно уникально. Наверное, есть исключения, но я пока с этим не сталкивался. И еще в бюджетных моделях используется один вентилятор, акриловое стекло, простая рама и глухая панель спереди. Очевидно, производитель старается снизить расходы на производство и поэтому вынужден экономить, чтобы сделать максимально доступные модели.

Мы рассмотрим недорогую модель AeroCool Menace Saturn FRGB, которая оборудована решеткой на передней панели, вентилятором с RGB-подсветкой и закаленным стеклом. Будет ли и здесь свой уникальный дизайн рамы или наконец-то это будет унификация?

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На этот вопрос может ответить только тестирование и детальное изучение устройства. Приступим.

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Упаковка и комплектация

Коробка достаточно компактная для корпуса размера Mid Tower и относительно легкая. А еще есть прорези в картоне, которые образуют ручки для переноски. Одному с ней обращаться очень комфортно. Она изготовлена из обычного картона. Габариты составляют 505 х 263 х 455 мм, а вес 5,56 кг. Если б не закаленное стекло, то вес был бы еще меньше. На самом деле за стеклом проще ухаживать, и оно практически не царапается в отличие от акрила.

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В оформлении прослеживается уже знакомый стиль. Сверху и снизу коробка заклеена прозрачным скотчем. Там нет никакой информации кроме транспортировочных значков. Поэтому будем изучать боковые стенки.

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На основной поверхности можно увидеть фрагмент корпуса, точнее его фронтальной части. Изображение абсолютно не передает объем. Видно, что спереди есть фрагмент с сеткой и за ней находится вентилятор. Самое главное, создается иллюзия, что есть еще один выше и один ниже, но на самом деле их нет. Несмотря на небольшие габариты коробки, корпус относится к формату Mid Tower. Также здесь присутствует текст, где указано, что передняя панель сетчатая. По факту здесь просто вставка из сетки, а не вся панель сетчатая, но это мелочи. Еще нам сообщают, что в оформлении используется текстура под карбон и есть поддержка систем СЖО.

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Опять мы видим изображение корпуса, но на этот раз с правого бока и под углом. В левой части на этот раз находится огромная таблица со спецификацией. В ней указано, что толщина металла 0,5 мм, что похоже на правду. Передняя панель сделана из пластика ABS и стальной сетки. Также тут много другой полезной информации. Снизу на нескольких языках сообщается следующая информация:

  • Сетчатая передняя панель обеспечивает превосходную циркуляцию воздуха;
  • Кронштейн вентилятора VGA обеспечивает превосходное охлаждение VGA;
  • Поддержка систем жидкостного охлаждения;
  • Максимальная высота системы охлаждения процессора - 157 мм;
  • Поддержка видеокарт премиум класса длинной до 317 мм;

Давайте теперь посмотрим на коробку со всех сторон.

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На одной боковой стороне мы видим информацию о комплектации устройства, а на другой просто есть место для транспортировочных наклеек. Открыв коробку снизу, я обнаружил, что корпус расположен задней панелью вниз.

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В качестве каркаса используется вспененный полиэтилен. Статика не образуется вообще. Извлечение корпуса из упаковки не вызывает проблем, но для начала надо выпрямить картон в местах, где он прорезан под ручки.

Комплект поставки находится внутри корпуса. Он состоит из небольшой инструкции и пакета с аксессуарами. Инструкцию эту можно изучить непосредственно на сайте компании или здесь. Что касается аксессуаров, то их не так много.

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  • Несколько стяжек.
  • Комплект разных винтов.

Заглушки для карт расширения здесь выламываются, как в любой бюджетной модели, а запасных вставляющихся в комплекте нет.

Дизайн и особенности

Корпус очень компактный и удобный. Его габариты составляют согласно спецификации 205 х 457 х 392 мм. Масса - 4,55 кг. В ванном случае все приблизительно соответствует действительности.

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В описании не указано, что одна боковая стенка из стекла, но маркер есть в обозначении комплектации. Корпус размера Mid Tower с нижним расположением блока питания.

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Рама корпуса стальная, передняя панель пластиковая с вставкой из стальной сетки и вентиляционными отверстиями по бокам. В местах соединения используются заклепки. Толщина металла заявлена производителем как 0.5 мм, что похоже на правду. Да, металл тонкий, но прочный. Ничего не гнется, мнется или люфтит.

В целом изготовление добротное. Все ровно подогнано, нет ни щелей не заусенцев и прочих производственных дефектов/недоработок.

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В описании сказано, что корпус выглядит футуристично и задает геймерский настрой, благодаря карбоновой текстуре. Здесь я не соглашусь. Скорее он выглядит строго и аккуратно. Да есть вставка со стальной сеткой, но она не смотрится как-то вычурно, дерзко или вызывающе. Все получается гармонично. Если б эта сетка была красной, а форма панели была бы какой-то необычной, то можно было бы говорить о каком-то космосе в дизайне. Здесь все спокойно. Сбоку действительно есть стеклянная панель, но этим сейчас уже никого не удивить. Внешний вид можно оценивать субъективно. На мой взгляд, получилось и симпатично, грамотно и недорого.

Боковая стеклянная панель здесь крепится по-простому четырьмя барашками прямо через отверстия в стекле. На самих барашках есть резиновые втулки, которые фиксируются в стекле, а еще на раме есть резиновые шайбы.

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Стекло сверху заклеено защитной пленкой. Оно немного тонировано и поэтому смотрится еще лучше, чем просто прозрачное.

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Вторая боковая панель изготовлена из стали и окрашена в черный цвет. Она крепится двумя барашками сзади.

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Фиксация осуществляется ими и П-образной планкой спереди, которая вставляется в переднюю стойку рамы.

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Производитель заявляет, что за правой стальной боковиной находится ниша глубиной 20 мм для комфортной укладки кабеля.

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Сняв боковые панели, становится понятно, что рама не унифицирована с другими моделями. Еще заметно, что она тонкая, легкая и в ней много отверстий и проемов. Внутреннее убранство компактное, поэтому объем скромный и нужна хорошая вентиляция при использовании производительной системы. Внизу есть тоннель, где спрятан блок питания и часть его проводов.

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Здесь мы видим, что конструкция стоек не такая простая. По периметру есть изгибы на боковых планках. Они образуют сложный профили и увеличивают жесткость. В местах соединения профилей каркаса корпуса присутствуют заклепки. Метал здесь тонкий, но в целом рама получилась прочная и жесткая.

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Давайте сначала посмотрим на корпус снизу. Здесь мы видим стандартную стальную сетку, которую компания AeroCool использует в большинстве моделей. Как обычно она вставляется в металлические направляющие. Она расположена в месте захвата воздуха блоком питания. Еще она легко снимается, ее можно мыть и пылесосить.

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Корпус опирается на четыре пластиковые ножки на них есть мягкие площадки для большей устойчивости.

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Каждая из них крепится при помощи саморезов к основанию. Вместо резины здесь используются вставки из мягкого пористого материала. Корпус даже пустой стоит очень хорошо и сдвинуть его трудно. Вместе с собранной системой он становится еще более устойчивый.

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Сверху картина тоже привычная. Большую часть здесь занимает стальная сетка на магнитной полоске. Держится она очень неплохо, но если при работе с корпусом нечаянно за нее ухватиться, то она напомнит о том, что держится на магнитной полоске по периметру.

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Сверху можно установить два вентилятора диаметром 120 мм. Сетка больше нужна для того, чтобы мусор сверху не сыпался вниз, а не как защита от пыли потому, что теплый воздух выходит из нее, а не поступает в корпус. Еще сверху находятся кнопки, разъемы и индикаторы.

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Здесь они находятся не на раме, а на передней панели сверху и поэтому снимаются с ней. Есть кнопки Power, Reset, два USB 3.0 и два разъема миниджек для наушников и микрофона. Индикаторы питания и активности диска представляют из себя две точки. Передняя панель легко снимается.

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Она изготовлена из пластика и стальной сетки.

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По бокам есть щели для лучшего захвата воздуха. Сверху находятся несколько модулей с разъемами и кнопками.

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После панели нет больше никакой сетки для улавливания пыли. Прямо за ней находится рама, куда крепятся вентиляторы.

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Здесь можно установить три штуки диаметром 120 мм, но изначально установлен только один, но с подсветкой и без управления. Такие же вентиляторы использовались в корпусе AeroCool Flo.

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Сзади указаны характеристики: 12В, 0,15А. Это единственный вентилятор в системе. На задней стенке ничего нет, а обычно именно на ней находится хотя бы один.

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Здесь находятся семь заглушек для карт расширения, которые нужно выламывать, а еще есть место для установки вентилятора диаметром 120 мм.

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Здесь же находится проем для установки заглушки задней панели материнской платы. Поскольку этот корпус с нижним расположением блока питания, то монтажная рамка для него находится внизу.

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За правой боковой панелью находится ниша для укладки кабелей. Здесь она углубляется на 20 мм и этого вполне достаточно. Внизу находится корзина для установки жестких дисков размера 3.5”. Их можно поставить два, один внутрь, а другой сверху. Кстати, вместо верхнего 3.5” можно поставить 2.5”.

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Еще два накопителя 2.5” можно установить внутрь на боковую панель.

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Тестовый стенд

Тестирование корпуса AeroCool Menace Saturn проводилось со следующими компонентами:

  • Процессор: Intel Core i5 10600K (4100 / 4800 МГц база/турбо);
  • Кулер: Noctua NH-D15;
  • Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;
  • Материнская плата: MSI MAG Z490 Tomahawk, версия BIOS 1.10;
  • Память: 2 x 8Гб DDR4-4133, A-Data XPG Spectrix D80 (Samsung B-die);
  • Видеокарта: ASUS ROG Strix GeForce RTX 2070 Super 8Gb (1605 / 1800 / 14000 МГц (ядро/boost/память));
  • Накопитель SSD M.2: Samsung 970 EVO 250 Гб;
  • HDD 3.5";
  • Блок питания: AeroCool VX PLUS (700 Вт).

Сборка системы

Только при тестировании уже где-то двадцатого корпуса я натолкнулся на мысль, что для приводов 5.25" уже давно не делают никаких креплений и проемов. Сам я этими дисками не пользуюсь давно, но вот с новыми материнскими платами они постоянно идут в комплекте. Зачем?

Сборка проходит легко потому, что корпус легкий и с ним удобно работать. Порядок монтажа такой же, как обычно. Сначала монтируется жесткий диск, потом блок питания.

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Если нужно установить накопитель сверху корзины, то сначала нужно закрепить его, а уже потом ставить 3.5" вниз. Для этого нужно сначала снять корзину. Не очень удобно, но зато просто и функционально.

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Затем можно смонтировать блок питания. Это очень просто. Он просто устанавливается сбоку в нижний тоннель и прикручивается винтами через отверстия в корпусе.

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Потом устанавливается материнская плата в сборе с процессором, памятью, кулером и в самом конце видеокарта. Раньше я тестировал подобные корпуса со своей старенькой nVidia GeForce GTX1080Ti Founders Edition. Она была компактная и влезала везде. А сейчас с ASUS ROG Strix GeForce RTX 2070 Super 8Gb у меня возникли большие сомнения. Однако видеокарта влезла без каких-либо сложностей.

После того как все готово, можно начинать тестирование

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Однако, сначала предлагаю посмотреть видео работающей сборки.

Результаты тестов

При тестировании для разогрева процессора и видеокарты было решено использовать AIDA64 Stress Test, который неплохо справляется с этой задачей.

Помимо этого было проверено несколько вариантов использования штатных вентиляторов AeroCool Menace Saturn и проведено сравнение корпуса с открытым стендом.

  • Открытый стенд (ОС);
  • Все корпусные вентиляторы включены (ON);
  • Все корпусные вентиляторы отключены (OFF).

Уровень шума

Уровень шума, дБ

10 см
Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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100 см
Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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Температура

Температура CPU

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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Температура HDD

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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Температура GPU

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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Проблема заключается в том, что когда видеокарта греется, то процессору приходится туговато, поэтому в этом корпусе разумнее использовать СЖО для процессора, а радиатор поставить вперед перед видеокартой.

Заключение

Корпус хорошо подходит как основа для системы начального уровня. С ним удобно работать, и по традиции компании AeroCool здесь большое поле для модификаций. Первое, с чего бы я начал – дооснастил бы его одним вентилятором на выдув, а лучше купить комплект типа AeroCool Duo 12 Pro и сразу убить нескольких зайцев, получив возможность управлять подсветкой и скоростью вращения вентиляторов.

Как обычно, корпуса компании AeroCool выглядят дороже, чем стоят на самом деле. Внешний вид устройства скорее классический, но зато спереди есть небольшая сетка, а в качестве боковой панели настоящее стекло, а не акрил.

Металл не очень толстый и поэтому корпус больше подходит для сценария: один раз собрал и забыл. Еще он достаточно компактный, поэтому место внутри ограничено, но даже несмотря на это, большая видеокарта встала без каких-либо усилий. И, конечно же, он не очень подходит для топового «железа» без серьезных доработок. Однако даже в таком случае легко найти выход. Достаточно снять стекло и охлаждение ваших компонентов значительно улучшится.

Сам корпус Menace Saturn больше рассчитан на массового покупателя и на самые популярные сборки типа «AMD Ryzen 5 2600 + AMD B450, а остальные деньги на видеокарту». Поэтому он легко справится со своей задачей.

Андрей Понкратов aka wildchaser


Выражаем благодарность:

  • Компании AeroCool за предоставленный на тест корпус AeroCool Menace Saturn FRGB.

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обзор тест корпус wildchaser midi tower aerocool aerocool menace saturn frgb

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