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Вступление

Мы уже рассматривали различные корпуса компании AeroCool, многие из них были необычные и незаурядные. Однако иногда хочется просто взять какую-то простую и хорошую модель для недорогой сборки, чтобы было не стыдно показать друзьям, да и самому чтобы было приятно смотреть и пользоваться.

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Такие модели в изобилии у компании потому, что фирма предлагает интересные модели по привлекательной цене. Самое главное – зачастую предоставляется большой простор для творчества и разных модификаций. Помимо самих корпусов, у компании есть много аксессуаров для кастомизации. Есть наборы с вентиляторами, есть вентиляторы отдельно. Поэтому в конечном итоге выбор остается за пользователем.

Как ни странно, но у компании практически отсутствует унификация. Лишь изредка можно заметить, что где-то используются аналогичные вентиляторы или боковые панели. Что касается шасси, как правило, у каждой новой модели оно уникально. Наверное, есть исключения, но я пока с этим не сталкивался. И еще в бюджетных моделях используется один вентилятор, акриловое стекло, простая рама и глухая панель спереди. Очевидно, производитель старается снизить расходы на производство и поэтому вынужден экономить, чтобы сделать максимально доступные модели.

Мы рассмотрим недорогую модель AeroCool Menace Saturn FRGB, которая оборудована решеткой на передней панели, вентилятором с RGB-подсветкой и закаленным стеклом. Будет ли и здесь свой уникальный дизайн рамы или наконец-то это будет унификация?

На этот вопрос может ответить только тестирование и детальное изучение устройства. Приступим.

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Упаковка и комплектация

Коробка достаточно компактная для корпуса размера Mid Tower и относительно легкая. А еще есть прорези в картоне, которые образуют ручки для переноски. Одному с ней обращаться очень комфортно. Она изготовлена из обычного картона. Габариты составляют 505 х 263 х 455 мм, а вес 5,56 кг. Если б не закаленное стекло, то вес был бы еще меньше. На самом деле за стеклом проще ухаживать, и оно практически не царапается в отличие от акрила.

В оформлении прослеживается уже знакомый стиль. Сверху и снизу коробка заклеена прозрачным скотчем. Там нет никакой информации кроме транспортировочных значков. Поэтому будем изучать боковые стенки.

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На основной поверхности можно увидеть фрагмент корпуса, точнее его фронтальной части. Изображение абсолютно не передает объем. Видно, что спереди есть фрагмент с сеткой и за ней находится вентилятор. Самое главное, создается иллюзия, что есть еще один выше и один ниже, но на самом деле их нет. Несмотря на небольшие габариты коробки, корпус относится к формату Mid Tower. Также здесь присутствует текст, где указано, что передняя панель сетчатая. По факту здесь просто вставка из сетки, а не вся панель сетчатая, но это мелочи. Еще нам сообщают, что в оформлении используется текстура под карбон и есть поддержка систем СЖО.

Опять мы видим изображение корпуса, но на этот раз с правого бока и под углом. В левой части на этот раз находится огромная таблица со спецификацией. В ней указано, что толщина металла 0,5 мм, что похоже на правду. Передняя панель сделана из пластика ABS и стальной сетки. Также тут много другой полезной информации. Снизу на нескольких языках сообщается следующая информация:

Сетчатая передняя панель обеспечивает превосходную циркуляцию воздуха;

Кронштейн вентилятора VGA обеспечивает превосходное охлаждение VGA;

Поддержка систем жидкостного охлаждения;

Максимальная высота системы охлаждения процессора - 157 мм;

Поддержка видеокарт премиум класса длинной до 317 мм;

Давайте теперь посмотрим на коробку со всех сторон.

На одной боковой стороне мы видим информацию о комплектации устройства, а на другой просто есть место для транспортировочных наклеек. Открыв коробку снизу, я обнаружил, что корпус расположен задней панелью вниз.

В качестве каркаса используется вспененный полиэтилен. Статика не образуется вообще. Извлечение корпуса из упаковки не вызывает проблем, но для начала надо выпрямить картон в местах, где он прорезан под ручки.

Комплект поставки находится внутри корпуса. Он состоит из небольшой инструкции и пакета с аксессуарами. Инструкцию эту можно изучить непосредственно на сайте компании или здесь. Что касается аксессуаров, то их не так много.

Несколько стяжек.

Комплект разных винтов.

Заглушки для карт расширения здесь выламываются, как в любой бюджетной модели, а запасных вставляющихся в комплекте нет.

Дизайн и особенности

Корпус очень компактный и удобный. Его габариты составляют согласно спецификации 205 х 457 х 392 мм. Масса - 4,55 кг. В ванном случае все приблизительно соответствует действительности.

В описании не указано, что одна боковая стенка из стекла, но маркер есть в обозначении комплектации. Корпус размера Mid Tower с нижним расположением блока питания.

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Рама корпуса стальная, передняя панель пластиковая с вставкой из стальной сетки и вентиляционными отверстиями по бокам. В местах соединения используются заклепки. Толщина металла заявлена производителем как 0.5 мм, что похоже на правду. Да, металл тонкий, но прочный. Ничего не гнется, мнется или люфтит.

В целом изготовление добротное. Все ровно подогнано, нет ни щелей не заусенцев и прочих производственных дефектов/недоработок.

В описании сказано, что корпус выглядит футуристично и задает геймерский настрой, благодаря карбоновой текстуре. Здесь я не соглашусь. Скорее он выглядит строго и аккуратно. Да есть вставка со стальной сеткой, но она не смотрится как-то вычурно, дерзко или вызывающе. Все получается гармонично. Если б эта сетка была красной, а форма панели была бы какой-то необычной, то можно было бы говорить о каком-то космосе в дизайне. Здесь все спокойно. Сбоку действительно есть стеклянная панель, но этим сейчас уже никого не удивить. Внешний вид можно оценивать субъективно. На мой взгляд, получилось и симпатично, грамотно и недорого.

Боковая стеклянная панель здесь крепится по-простому четырьмя барашками прямо через отверстия в стекле. На самих барашках есть резиновые втулки, которые фиксируются в стекле, а еще на раме есть резиновые шайбы.

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Стекло сверху заклеено защитной пленкой. Оно немного тонировано и поэтому смотрится еще лучше, чем просто прозрачное.

Вторая боковая панель изготовлена из стали и окрашена в черный цвет. Она крепится двумя барашками сзади.

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Фиксация осуществляется ими и П-образной планкой спереди, которая вставляется в переднюю стойку рамы.

Производитель заявляет, что за правой стальной боковиной находится ниша глубиной 20 мм для комфортной укладки кабеля.

Сняв боковые панели, становится понятно, что рама не унифицирована с другими моделями. Еще заметно, что она тонкая, легкая и в ней много отверстий и проемов. Внутреннее убранство компактное, поэтому объем скромный и нужна хорошая вентиляция при использовании производительной системы. Внизу есть тоннель, где спрятан блок питания и часть его проводов.

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Здесь мы видим, что конструкция стоек не такая простая. По периметру есть изгибы на боковых планках. Они образуют сложный профили и увеличивают жесткость. В местах соединения профилей каркаса корпуса присутствуют заклепки. Метал здесь тонкий, но в целом рама получилась прочная и жесткая.

Давайте сначала посмотрим на корпус снизу. Здесь мы видим стандартную стальную сетку, которую компания AeroCool использует в большинстве моделей. Как обычно она вставляется в металлические направляющие. Она расположена в месте захвата воздуха блоком питания. Еще она легко снимается, ее можно мыть и пылесосить.

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Корпус опирается на четыре пластиковые ножки на них есть мягкие площадки для большей устойчивости.

Каждая из них крепится при помощи саморезов к основанию. Вместо резины здесь используются вставки из мягкого пористого материала. Корпус даже пустой стоит очень хорошо и сдвинуть его трудно. Вместе с собранной системой он становится еще более устойчивый.

Сверху картина тоже привычная. Большую часть здесь занимает стальная сетка на магнитной полоске. Держится она очень неплохо, но если при работе с корпусом нечаянно за нее ухватиться, то она напомнит о том, что держится на магнитной полоске по периметру.

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Сверху можно установить два вентилятора диаметром 120 мм. Сетка больше нужна для того, чтобы мусор сверху не сыпался вниз, а не как защита от пыли потому, что теплый воздух выходит из нее, а не поступает в корпус. Еще сверху находятся кнопки, разъемы и индикаторы.

Здесь они находятся не на раме, а на передней панели сверху и поэтому снимаются с ней. Есть кнопки Power, Reset, два USB 3.0 и два разъема миниджек для наушников и микрофона. Индикаторы питания и активности диска представляют из себя две точки. Передняя панель легко снимается.

Она изготовлена из пластика и стальной сетки.

По бокам есть щели для лучшего захвата воздуха. Сверху находятся несколько модулей с разъемами и кнопками.

После панели нет больше никакой сетки для улавливания пыли. Прямо за ней находится рама, куда крепятся вентиляторы.

Здесь можно установить три штуки диаметром 120 мм, но изначально установлен только один, но с подсветкой и без управления. Такие же вентиляторы использовались в корпусе AeroCool Flo.

Сзади указаны характеристики: 12В, 0,15А. Это единственный вентилятор в системе. На задней стенке ничего нет, а обычно именно на ней находится хотя бы один.

Здесь находятся семь заглушек для карт расширения, которые нужно выламывать, а еще есть место для установки вентилятора диаметром 120 мм.

Здесь же находится проем для установки заглушки задней панели материнской платы. Поскольку этот корпус с нижним расположением блока питания, то монтажная рамка для него находится внизу.

За правой боковой панелью находится ниша для укладки кабелей. Здесь она углубляется на 20 мм и этого вполне достаточно. Внизу находится корзина для установки жестких дисков размера 3.5”. Их можно поставить два, один внутрь, а другой сверху. Кстати, вместо верхнего 3.5” можно поставить 2.5”.

Еще два накопителя 2.5” можно установить внутрь на боковую панель.

Тестовый стенд

Тестирование корпуса AeroCool Menace Saturn проводилось со следующими компонентами:

Процессор: Intel Core i5 10600K (4100 / 4800 МГц база/турбо);

Кулер: Noctua NH-D15;

Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;

Материнская плата: MSI MAG Z490 Tomahawk, версия BIOS 1.10;

Память: 2 x 8Гб DDR4-4133, A-Data XPG Spectrix D80 (Samsung B-die);

Видеокарта: ASUS ROG Strix GeForce RTX 2070 Super 8Gb (1605 / 1800 / 14000 МГц (ядро/boost/память));

Накопитель SSD M.2: Samsung 970 EVO 250 Гб;

HDD 3.5";

Блок питания: AeroCool VX PLUS (700 Вт).

Сборка системы

Только при тестировании уже где-то двадцатого корпуса я натолкнулся на мысль, что для приводов 5.25" уже давно не делают никаких креплений и проемов. Сам я этими дисками не пользуюсь давно, но вот с новыми материнскими платами они постоянно идут в комплекте. Зачем?

Сборка проходит легко потому, что корпус легкий и с ним удобно работать. Порядок монтажа такой же, как обычно. Сначала монтируется жесткий диск, потом блок питания.

Если нужно установить накопитель сверху корзины, то сначала нужно закрепить его, а уже потом ставить 3.5" вниз. Для этого нужно сначала снять корзину. Не очень удобно, но зато просто и функционально.

Затем можно смонтировать блок питания. Это очень просто. Он просто устанавливается сбоку в нижний тоннель и прикручивается винтами через отверстия в корпусе.

Потом устанавливается материнская плата в сборе с процессором, памятью, кулером и в самом конце видеокарта. Раньше я тестировал подобные корпуса со своей старенькой nVidia GeForce GTX1080Ti Founders Edition. Она была компактная и влезала везде. А сейчас с ASUS ROG Strix GeForce RTX 2070 Super 8Gb у меня возникли большие сомнения. Однако видеокарта влезла без каких-либо сложностей.

После того как все готово, можно начинать тестирование

Однако, сначала предлагаю посмотреть видео работающей сборки.

Результаты тестов

При тестировании для разогрева процессора и видеокарты было решено использовать AIDA64 Stress Test, который неплохо справляется с этой задачей.

Помимо этого было проверено несколько вариантов использования штатных вентиляторов AeroCool Menace Saturn и проведено сравнение корпуса с открытым стендом.

Открытый стенд (ОС);

Все корпусные вентиляторы включены (ON);

Все корпусные вентиляторы отключены (OFF).

Уровень шума

Уровень шума, дБ



10 см

Простой | Нагрузка

Меньше – лучше





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100 см

Простой | Нагрузка

Меньше – лучше





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Температура

Температура CPU



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше





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Температура HDD



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше





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Температура GPU



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше





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Проблема заключается в том, что когда видеокарта греется, то процессору приходится туговато, поэтому в этом корпусе разумнее использовать СЖО для процессора, а радиатор поставить вперед перед видеокартой.

Заключение

Корпус хорошо подходит как основа для системы начального уровня. С ним удобно работать, и по традиции компании AeroCool здесь большое поле для модификаций. Первое, с чего бы я начал – дооснастил бы его одним вентилятором на выдув, а лучше купить комплект типа AeroCool Duo 12 Pro и сразу убить нескольких зайцев, получив возможность управлять подсветкой и скоростью вращения вентиляторов.

Как обычно, корпуса компании AeroCool выглядят дороже, чем стоят на самом деле. Внешний вид устройства скорее классический, но зато спереди есть небольшая сетка, а в качестве боковой панели настоящее стекло, а не акрил.

Металл не очень толстый и поэтому корпус больше подходит для сценария: один раз собрал и забыл. Еще он достаточно компактный, поэтому место внутри ограничено, но даже несмотря на это, большая видеокарта встала без каких-либо усилий. И, конечно же, он не очень подходит для топового «железа» без серьезных доработок. Однако даже в таком случае легко найти выход. Достаточно снять стекло и охлаждение ваших компонентов значительно улучшится.

Сам корпус Menace Saturn больше рассчитан на массового покупателя и на самые популярные сборки типа «AMD Ryzen 5 2600 + AMD B450, а остальные деньги на видеокарту». Поэтому он легко справится со своей задачей.

Андрей Понкратов aka wildchaser

Выражаем благодарность: