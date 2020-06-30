В данном материале будет рассмотрено противостояние относительной новинки бюджетного сегмента GeForce GTX 1650 Super с сородичами прошлых поколений: GeForce GTX 1060 и GeForce GTX 980.

Тесты проводились в разрешениях 1920 х 1080, 2560 х 1080 и 2560 х 1440. Посмотрим, кто выйдет победителем из этого противостояния.

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Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования Тестовая конфигурация Тесты проводились на следующем стенде: Процессор: Intel Core i7-8700K (Coffee Lake, L3 12 Мбайт), 3700-4300 @ 4900 МГц;

Intel Core i7-8700K (Coffee Lake, L3 12 Мбайт), 3700-4300 @ 4900 МГц; Материнская плата №1: ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6, LGA 1151v2;

ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6, LGA 1151v2; Видеокарта: GeForce RTX 2080 Ti 11264 Mбайт - 1815/14000 МГц (ASUS);

GeForce RTX 2080 Ti 11264 Mбайт - 1815/14000 МГц (ASUS); Система охлаждения CPU: Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин);

Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин); Оперативная память: 2 x 8 Гбайт DDR4 Patriot Viper Steel (Spec: 2666 - 4133 МГц / CL17 / 1.35 В), X.M.P. - on;

2 x 8 Гбайт DDR4 Patriot Viper Steel (Spec: 2666 - 4133 МГц / CL17 / 1.35 В), X.M.P. - on; Дисковая подсистема №1: 64 Гбайт, SSD ADATA SX900;

64 Гбайт, SSD ADATA SX900; Дисковая подсистема №2: 500 Гбайт SSD Samsung 860 EVO;

500 Гбайт SSD Samsung 860 EVO; Блок питания : Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140 мм на вдув);

: Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140 мм на вдув); Корпус : открытый стенд;

: открытый стенд; Монитор: 27" ASUS PB278Q BK (Wide LCD, 2560x1440 / 60 Гц). Видеокарты: GeForce GTX 1650 Super 4096 Mбайт - 1840/12000 @ 2025/14000 МГц (Gigabyte);



GeForce GTX 1060 6144 Mбайт - 1870/8008 @ 2070/9400 МГц (ASUS);



GeForce GTX 980 4096 Mбайт - 1216/7012 @ 1440/8000 МГц (Palit). Программное обеспечение: Операционная система: Windows 10 x64;

Windows 10 x64; Драйверы видеокарт: NVIDIA GeForce 451.48 WHQL.

NVIDIA GeForce 451.48 WHQL. Утилиты: FPS Monitor Build 5102, AutoHotkey v1.0.48.05, MSI Afterburner 4.6.2. анонсы и реклама RTX 3000 в составе компьютера уже в Москве Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b> Лютая мать S1200 ASUS ROG за 72 т.р. <b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену Инструментарий и методика тестирования Для более наглядного сравнения видеокарт игры, используемые в качестве тестовых приложений, запускались в разрешениях 1920 х 1080, 2560 х 1080 и 2560 х 1440. В качестве средств измерения быстродействия применялись утилиты FPS Monitor Build 5102 и AutoHotkey v1.0.48.05. Во всех играх замерялись 1% мгновенные (редкие события) и средние значения FPS. Вертикальная синхронизация при проведении тестов была отключена. Список игровых приложений: Assassin's Creed Origins.

Borderlands 3.

Gears 5.

Grand Theft Auto V.

Rage 2.

The Witcher 3: Wild Hunt.

Total War: Three Kingdoms.

World War Z.

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Результаты тестов: сравнение производительности

Assassin's Creed Origins

Версия 1.5.1.

DirectX 11.

Угол обзора - 100.



Динамическое разрешение - выключено.



Сглаживание - высокое.



Качество теней - самое высокое.



Качество окружения - самое высокое.



Детализация текстур - высокая.



Тесселяция - очень высокая.



Качество рельефа - высокое.



Плотность мелких объектов - очень высокая.



Качество тумана - очень высокое.



Качество воды - очень высокое.



Качество полноэкранных отражений - очень высокое.



Объемные облака - включены.



Качество персонажей - самое высокое.



Объемное освещение - очень высокое.



Глубина резкости - включена.

Настройки графики:

1920х1080 Включите JavaScript, чтобы видеть графики 2560х1080 Включите JavaScript, чтобы видеть графики 2540х1440 Включите JavaScript, чтобы видеть графики 1% low и average FPS

Borderlands 3

Версия 1.05.

DirectX 12.

Масштаб разрешения - 100%.



Поле зрения - 90.



Сглаживание - FXAA.



Эффект повышения четкости FidelityFX - отключен.



Эффект скорости камеры - отключен.



Трансляция текстур - ультра высокая.



Анизотропная фильтрация - 16х.



Сложность материалов - ультра высокая.



Качество теней - ультра высокое.



Дальность прорисовки - ультра высокая.



Качество пейзажей - ультра высокое.



Качество рельефа - ультра высокое.



Качество растительности - ультра высокое.



Качество персонажей - ультра высокое.



Объемное освещение - ультра высокое.



Качество объемного тумана - ультра высокое.



Отражения в экранном пространстве - ультра высокие.

Настройки графики:

1920х1080 Включите JavaScript, чтобы видеть графики 2560х1080 Включите JavaScript, чтобы видеть графики 2540х1440 Включите JavaScript, чтобы видеть графики 1% low и average FPS

Gears 5

Версия 1.1.15.0 (7280369) Update 1.

DirectX 12.

Поле зрения - 90.



Качество текстур персонажа - ультра высокое.



Качество текстур окружения - ультра высокое.



Качество текстур эффектов - ультра высокое.



Пошаговое конусное отражение - ультра высокое.



Потоковая загрузка текстур - ультра высокая.



Анизотропная фильтрация текстур - 16х.



Детализация персонажа - ультра высокая.



Детализация мира - ультра высокая.



Детализация листвы - ультра высокая.



Качество анимации - наилучшее.



Качество динамических теней - ультра высокое.



Качество капсульных теней - ультра высокое.



Качество рассеянного затенения - ультра высокое.



Интенсивность рассеянного затенения - 15.



Качество тесселяции - ультра высокое.



Качество объемного тумана - ультра высокое.



Отражения экранного пространства - ультра высокие.



Преломления - включены.



Стиль пост-обработки - стандартный.



Качество пост-обработки - ультра высокое.



Качество бликов объектива - ультра высокое.



Качество лучей света - ультра высокое.



Качество глубины резкости - ультра высокое.



Подповерхностное рассеивание - включено.



Размытие в движении - включено.



Интенсивность размытия - 2.



Резкость - 6.



Мозаичные ресурсы - включены.



Асинхронное вычисление - включено.

Настройки графики:

1920х1080 Включите JavaScript, чтобы видеть графики 2560х1080 Включите JavaScript, чтобы видеть графики 2540х1440 Включите JavaScript, чтобы видеть графики 1% low и average FPS

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Grand Theft Auto V

Версия 1.0.1180.1.

DirectX 11.

Сглаживание FXAA - включено.



Анизотропная фильтрация - Х16.



Игнорирование предложенного ограничения памяти - включено.



Населенность города - максимальная.



Разновидность населения - максимальная.



Фокусировочная шкала - максимальная.



Качество текстур - очень высокое.



Качество шейдеров - очень высокое.



Качество теней - очень высокое.



Качество отражений - максимально высокое.



Сглаживание MSAA для отражений - выключено.



Качество воды - очень высокое.



Качество частиц - очень высокое.



Качество травы - стандартное.



Мягкие тени - максимально мягкие.



Настройки спецэффектов - максимально высокие.



Степень размытия при движении - максимальная.



Эффект глубины резкости - включен.



Качество сложного затенения (АО) - высокое.



Качество тесселяции - очень высокое.

Настройки графики:

1920х1080 Включите JavaScript, чтобы видеть графики 2560х1080 Включите JavaScript, чтобы видеть графики 2540х1440 Включите JavaScript, чтобы видеть графики 1% low и average FPS

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Rage 2

Версия 1.09 update 4.

Vulkan.

Поле зрения - 110.



Размытие в движении - включено.



Хроматическая аберрация - включена.



Масштаб разрешения - ручной.



Анизотропная фильтрация ландшафта - включена.



Геометрические детали - ультра высокие.



Глобальное освещение - включено.



Глубина резкости - включена.



Сложное затенение (SSAO) - ультра высокое.



Сглаживание - FXAA.



Тень игрока - включена.



Динамические отражения - включены.



Разрешение теней - ультра высокое.



Число теней - ультра высокое.



Качество теней - высокое.



Мягкие частицы - включены.

Настройки графики:

1920х1080 Включите JavaScript, чтобы видеть графики 2560х1080 Включите JavaScript, чтобы видеть графики 2540х1440 Включите JavaScript, чтобы видеть графики 1% low и average FPS

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The Witcher 3: Wild Hunt

Версия 1.31.

DirectX 11.

Размытие при движении - включено.



Размытие - включено.



Сглаживание - включено.



Свечение - включено.



Повышенная четкость - включена.



Рассеянное затенение - HBAO+.



Глубина кадра - включена.



Виньетирование - включено.



Световые шахты - включены.



NVIDIA HairWorks - выключено.



Число персонажей на экране - запредельное.



Качество теней - запредельное.



Качество рельефа - запредельное.



Качество воды - запредельное.



Количество травы - запредельное.



Качество текстур - запредельное.



Дальность видимости растительности - запредельная.



Качество детализации - запредельное.

Настройки графики:

1920х1080 Включите JavaScript, чтобы видеть графики 2560х1080 Включите JavaScript, чтобы видеть графики 2540х1440 Включите JavaScript, чтобы видеть графики 1% low и average FPS

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Total War: Three Kingdoms

Версия 1.5.0.

DirectX 11.

Сглаживание - FXAA.



Фильтрация текстур - анизотропная, 16х.



Качество текстур - максимальное.



Качество теней - максимальное.



Качество эффектов - максимальное.



Качество деревьев - максимальное.



Детализация отрядов - максимальная.



Качество глубины резкости - высокое.



Отражения - выключены.



Детализация травы - максимальная.



Детализация ландшафта - максимальная.



Детализация построек - максимальная.



Размер отрядов - максимальный.



Стиль пост-обработки - роман.



Сложное затенение (SSAO) - включено.



Неограниченная память - включена.



Тени - выключены.



Виньетирование - включено.



Полупрозрачность отрядов - включена.



Резкость - включена.

Настройки графики:

1920х1080 Включите JavaScript, чтобы видеть графики 2560х1080 Включите JavaScript, чтобы видеть графики 2540х1440 Включите JavaScript, чтобы видеть графики 1% low и average FPS

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World War Z

Версия 1.52.

Vulkan.

Детализация объектов - ультра высокая.



Сглаживание - FXAA.



Качество пост-обработки - ультра высокое.



Качество теней - ультра высокое.



Качество освещения - ультра высокое.



Качество эффектов - ультра высокое.



Качество текстур - ультра высокое.



Фильтрация текстур - ультра высокая.

Настройки графики:

1920х1080 Включите JavaScript, чтобы видеть графики 2560х1080 Включите JavaScript, чтобы видеть графики 2540х1440 Включите JavaScript, чтобы видеть графики 1% low и average FPS

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Среднегеометрические результаты видеокарт в восьми играх 1920х1080 Включите JavaScript, чтобы видеть графики 2560х1080 Включите JavaScript, чтобы видеть графики 2540х1440 Включите JavaScript, чтобы видеть графики 1% low и average FPS

По диаграмме среднегеометрической производительности видеокарт в восьми играх видно, что в целом все графические ускорители NVIDIA показали приблизительно равные результаты.

Теперь рассмотрим противостояние участников в отдельно взятых играх.

Видеокарта GeForce GTX 1650 Super была быстрее ускорителей GeForce GTX 1060 и GeForce GTX 980 в играх Assassin's Creed Origins и Rage 2.

Видеокарта GeForce GTX 1650 Super показала относительно равные результаты с ускорителями GeForce GTX 1060 и GeForce GTX 980 в играх Borderlands 3, Gears 5, Grand Theft Auto V и World War Z.

Видеокарта GeForce GTX 1660 Ti была немного медленнее ускорителей GeForce GTX 1060 и GeForce GTX 980 в играх The Witcher 3: Wild Hunt и Total War: Three Kingdoms.

Видеокарта GeForce GTX 1650 Super опередила GeForce GTX 1060 и GeForce GTX 980 в двух играх из восьми. В шести проектах ускорители показали приблизительно равную производительность, а в двух играх «новичок» отстал от «старичков».

Подопытные обеспечили высокие результаты в таких проектах, как Assassin's Creed Origins, Grand Theft Auto V, Rage 2, The Witcher 3: Wild Hunt и World War Z. Однако в играх Borderlands 3, Gears 5 и Total War: Three Kingdoms графика оказалась настолько тяжелой, что герои материала испытывали затруднения с обеспечением комфортной производительности.

Итак, видеокарта GeForce GTX 1650 Super подняла производительность бюджетного сегмента на новый уровень. Она смогла на равных соперничать, а кое-где заметно опережать таких ярких представителей прошлых поколений, как GeForce GTX 1060 и GeForce GTX 980.

Также необходимо упомянуть новые технологические возможности, заложенные в графический ускоритель GeForce GTX 1650 Super:

Традиционно видеокарты GeForce отличаются не только производительностью в играх и энергоэффективностью, но и поддержкой приложений для работы с фото/видео и компьютерной графикой. Специальная драйверная программа NVIDIA STUDIO отслеживает обновления всех популярных приложений для работы с контентом (Adobe, Autodesk и прочие). Драйверы STUDIO также проходят дополнительное тестирование на стабильность и надежность работы, в том числе при работе с несколькими приложениями. Переключиться на STUDIO можно в меню GeForce Experience.

NVIDIA Adaptive Shading – адаптивное затенение, которое позволяет увеличить производительность без видимой потери качества изображения. В основе новой техники лежит аппаратно-ускоренная возможность архитектуры Turing под названием «Изменяемая частота затенения» (Variable Rate Shading или VRS). VRS разбивает экран на множество плиток по «16 на 16» пикселей и позволяет изменять количество обрабатываемых пикселей для каждой плитки в отдельности. Так, если в «плитке» находится однотонный участок изображения, количество обрабатываемых пикселей можно снизить без видимой потери качества, за счет чего и достигается более высокая производительность. Технология уже применена в играх Wolfenstein II: New Colossus и Wolfenstein: Youngblood.

Mesh Shading – полностью программируемый конвейер обработки геометрии. Task и Mesh шейдеры позволяют вывести количество полигонов и объектов в сцене на новый, ранее недоступный уровень и разгрузить центральный процессор за счет переноса расчетов уровня детализации объектов и других на GPU.

Multi-View Rendering – это более гибкая реализация технологии Simultaneous Multi-Projection. Без этой технологии объекты выводятся по несколько раз для каждого глаза в VR-режиме (проекции для каждого экрана/зоны экрана в VR-шлеме). При использовании технологии объекты выводятся сразу в 4 плоскости за один раз, это позволяет увеличить скорость вывода объектов до 4 раз. Технология ускоряет стереорендеринг для VR-шлемов и шлемов с несколькими экранами для широкого обзора. Но также она востребована в «классическом» рендеринге для быстрой генерации теней.

Texture-Space Shading – затенение в пространстве текстур. Технология сохраняет результаты шейдинга в текстуры, затем эти текстуры можно повторно использовать в следующем кадре для повышения производительности. Также эта технология эффективна для рендеринга виртуальной реальности.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

