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Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980 – июнь 2020

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В данном материале будет рассмотрено противостояние относительной новинки бюджетного сегмента GeForce GTX 1650 Super с сородичами прошлых поколений: GeForce GTX 1060 и GeForce GTX 980.

Тесты проводились в разрешениях 1920 х 1080, 2560 х 1080 и 2560 х 1440. Посмотрим, кто выйдет победителем из этого противостояния.

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Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

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Результаты тестов: сравнение производительности

Assassin's Creed Origins

Настройки графики:
  • Версия 1.5.1.
  • DirectX 11.
    • Угол обзора - 100.
    • Динамическое разрешение - выключено.
    • Сглаживание - высокое.
    • Качество теней - самое высокое.
    • Качество окружения - самое высокое.
    • Детализация текстур - высокая.
    • Тесселяция - очень высокая.
    • Качество рельефа - высокое.
    • Плотность мелких объектов - очень высокая.
    • Качество тумана - очень высокое.
    • Качество воды - очень высокое.
    • Качество полноэкранных отражений - очень высокое.
    • Объемные облака - включены.
    • Качество персонажей - самое высокое.
    • Объемное освещение - очень высокое.
    • Глубина резкости - включена.

1920х1080

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2560х1080

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2540х1440

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Borderlands 3

Настройки графики:
  • Версия 1.05.
  • DirectX 12.
    • Масштаб разрешения - 100%.
    • Поле зрения - 90.
    • Сглаживание - FXAA.
    • Эффект повышения четкости FidelityFX - отключен.
    • Эффект скорости камеры - отключен.
    • Трансляция текстур - ультра высокая.
    • Анизотропная фильтрация - 16х.
    • Сложность материалов - ультра высокая.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Дальность прорисовки - ультра высокая.
    • Качество пейзажей - ультра высокое.
    • Качество рельефа - ультра высокое.
    • Качество растительности - ультра высокое.
    • Качество персонажей - ультра высокое.
    • Объемное освещение - ультра высокое.
    • Качество объемного тумана - ультра высокое.
    • Отражения в экранном пространстве - ультра высокие.

1920х1080

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2560х1080

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2540х1440

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Gears 5

Настройки графики:
  • Версия 1.1.15.0 (7280369) Update 1.
  • DirectX 12.
    • Поле зрения - 90.
    • Качество текстур персонажа - ультра высокое.
    • Качество текстур окружения - ультра высокое.
    • Качество текстур эффектов - ультра высокое.
    • Пошаговое конусное отражение - ультра высокое.
    • Потоковая загрузка текстур - ультра высокая.
    • Анизотропная фильтрация текстур - 16х.
    • Детализация персонажа - ультра высокая.
    • Детализация мира - ультра высокая.
    • Детализация листвы - ультра высокая.
    • Качество анимации - наилучшее.
    • Качество динамических теней - ультра высокое.
    • Качество капсульных теней - ультра высокое.
    • Качество рассеянного затенения - ультра высокое.
    • Интенсивность рассеянного затенения - 15.
    • Качество тесселяции - ультра высокое.
    • Качество объемного тумана - ультра высокое.
    • Отражения экранного пространства - ультра высокие.
    • Преломления - включены.
    • Стиль пост-обработки - стандартный.
    • Качество пост-обработки - ультра высокое.
    • Качество бликов объектива - ультра высокое.
    • Качество лучей света - ультра высокое.
    • Качество глубины резкости - ультра высокое.
    • Подповерхностное рассеивание - включено.
    • Размытие в движении - включено.
    • Интенсивность размытия - 2.
    • Резкость - 6.
    • Мозаичные ресурсы - включены.
    • Асинхронное вычисление - включено.

1920х1080

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2560х1080

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2540х1440

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Grand Theft Auto V

Настройки графики:
  • Версия 1.0.1180.1.
  • DirectX 11.
    • Сглаживание FXAA - включено.
    • Анизотропная фильтрация - Х16.
    • Игнорирование предложенного ограничения памяти - включено.
    • Населенность города - максимальная.
    • Разновидность населения - максимальная.
    • Фокусировочная шкала - максимальная.
    • Качество текстур - очень высокое.
    • Качество шейдеров - очень высокое.
    • Качество теней - очень высокое.
    • Качество отражений - максимально высокое.
    • Сглаживание MSAA для отражений - выключено.
    • Качество воды - очень высокое.
    • Качество частиц - очень высокое.
    • Качество травы - стандартное.
    • Мягкие тени - максимально мягкие.
    • Настройки спецэффектов - максимально высокие.
    • Степень размытия при движении - максимальная.
    • Эффект глубины резкости - включен.
    • Качество сложного затенения (АО) - высокое.
    • Качество тесселяции - очень высокое.

1920х1080

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2560х1080

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2540х1440

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Rage 2

Настройки графики:
  • Версия 1.09 update 4.
  • Vulkan.
    • Поле зрения - 110.
    • Размытие в движении - включено.
    • Хроматическая аберрация - включена.
    • Масштаб разрешения - ручной.
    • Анизотропная фильтрация ландшафта - включена.
    • Геометрические детали - ультра высокие.
    • Глобальное освещение - включено.
    • Глубина резкости - включена.
    • Сложное затенение (SSAO) - ультра высокое.
    • Сглаживание - FXAA.
    • Тень игрока - включена.
    • Динамические отражения - включены.
    • Разрешение теней - ультра высокое.
    • Число теней - ультра высокое.
    • Качество теней - высокое.
    • Мягкие частицы - включены.

1920х1080

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2560х1080

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2540х1440

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The Witcher 3: Wild Hunt

Настройки графики:
  • Версия 1.31.
  • DirectX 11.
    • Размытие при движении - включено.
    • Размытие - включено.
    • Сглаживание - включено.
    • Свечение - включено.
    • Повышенная четкость - включена.
    • Рассеянное затенение - HBAO+.
    • Глубина кадра - включена.
    • Виньетирование - включено.
    • Световые шахты - включены.
    • NVIDIA HairWorks - выключено.
    • Число персонажей на экране - запредельное.
    • Качество теней - запредельное.
    • Качество рельефа - запредельное.
    • Качество воды - запредельное.
    • Количество травы - запредельное.
    • Качество текстур - запредельное.
    • Дальность видимости растительности - запредельная.
    • Качество детализации - запредельное.

1920х1080

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2560х1080

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2540х1440

Включите JavaScript, чтобы видеть графики 1% low и average FPS

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Total War: Three Kingdoms

Настройки графики:
  • Версия 1.5.0.
  • DirectX 11.
    • Сглаживание - FXAA.
    • Фильтрация текстур - анизотропная, 16х.
    • Качество текстур - максимальное.
    • Качество теней - максимальное.
    • Качество эффектов - максимальное.
    • Качество деревьев - максимальное.
    • Детализация отрядов - максимальная.
    • Качество глубины резкости - высокое.
    • Отражения - выключены.
    • Детализация травы - максимальная.
    • Детализация ландшафта - максимальная.
    • Детализация построек - максимальная.
    • Размер отрядов - максимальный.
    • Стиль пост-обработки - роман.
    • Сложное затенение (SSAO) - включено.
    • Неограниченная память - включена.
    • Тени - выключены.
    • Виньетирование - включено.
    • Полупрозрачность отрядов - включена.
    • Резкость - включена.

1920х1080

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2560х1080

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2540х1440

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World War Z

Настройки графики:
  • Версия 1.52.
  • Vulkan.
    • Детализация объектов - ультра высокая.
    • Сглаживание - FXAA.
    • Качество пост-обработки - ультра высокое.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Качество освещения - ультра высокое.
    • Качество эффектов - ультра высокое.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Фильтрация текстур - ультра высокая.

1920х1080

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2560х1080

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2540х1440

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Среднегеометрические результаты видеокарт в восьми играх

1920х1080

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2560х1080

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2540х1440

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По диаграмме среднегеометрической производительности видеокарт в восьми играх видно, что в целом все графические ускорители NVIDIA показали приблизительно равные результаты.

Теперь рассмотрим противостояние участников в отдельно взятых играх.

  • Видеокарта GeForce GTX 1650 Super была быстрее ускорителей GeForce GTX 1060 и GeForce GTX 980 в играх Assassin's Creed Origins и Rage 2.
  • Видеокарта GeForce GTX 1650 Super показала относительно равные результаты с ускорителями GeForce GTX 1060 и GeForce GTX 980 в играх Borderlands 3, Gears 5, Grand Theft Auto V и World War Z.
  • Видеокарта GeForce GTX 1660 Ti была немного медленнее ускорителей GeForce GTX 1060 и GeForce GTX 980 в играх The Witcher 3: Wild Hunt и Total War: Three Kingdoms.

Видеокарта GeForce GTX 1650 Super опередила GeForce GTX 1060 и GeForce GTX 980 в двух играх из восьми. В шести проектах ускорители показали приблизительно равную производительность, а в двух играх «новичок» отстал от «старичков».

Подопытные обеспечили высокие результаты в таких проектах, как Assassin's Creed Origins, Grand Theft Auto V, Rage 2, The Witcher 3: Wild Hunt и World War Z. Однако в играх Borderlands 3, Gears 5 и Total War: Three Kingdoms графика оказалась настолько тяжелой, что герои материала испытывали затруднения с обеспечением комфортной производительности.

Итак, видеокарта GeForce GTX 1650 Super подняла производительность бюджетного сегмента на новый уровень. Она смогла на равных соперничать, а кое-где заметно опережать таких ярких представителей прошлых поколений, как GeForce GTX 1060 и GeForce GTX 980.

Также необходимо упомянуть новые технологические возможности, заложенные в графический ускоритель GeForce GTX 1650 Super:

  1. Традиционно видеокарты GeForce отличаются не только производительностью в играх и энергоэффективностью, но и поддержкой приложений для работы с фото/видео и компьютерной графикой. Специальная драйверная программа NVIDIA STUDIO отслеживает обновления всех популярных приложений для работы с контентом (Adobe, Autodesk и прочие). Драйверы STUDIO также проходят дополнительное тестирование на стабильность и надежность работы, в том числе при работе с несколькими приложениями. Переключиться на STUDIO можно в меню GeForce Experience.

  2. NVIDIA Adaptive Shading – адаптивное затенение, которое позволяет увеличить производительность без видимой потери качества изображения. В основе новой техники лежит аппаратно-ускоренная возможность архитектуры Turing под названием «Изменяемая частота затенения» (Variable Rate Shading или VRS). VRS разбивает экран на множество плиток по «16 на 16» пикселей и позволяет изменять количество обрабатываемых пикселей для каждой плитки в отдельности. Так, если в «плитке» находится однотонный участок изображения, количество обрабатываемых пикселей можно снизить без видимой потери качества, за счет чего и достигается более высокая производительность. Технология уже применена в играх Wolfenstein II: New Colossus и Wolfenstein: Youngblood.

  3. Mesh Shading – полностью программируемый конвейер обработки геометрии. Task и Mesh шейдеры позволяют вывести количество полигонов и объектов в сцене на новый, ранее недоступный уровень и разгрузить центральный процессор за счет переноса расчетов уровня детализации объектов и других на GPU.

  4. Multi-View Rendering – это более гибкая реализация технологии Simultaneous Multi-Projection. Без этой технологии объекты выводятся по несколько раз для каждого глаза в VR-режиме (проекции для каждого экрана/зоны экрана в VR-шлеме). При использовании технологии объекты выводятся сразу в 4 плоскости за один раз, это позволяет увеличить скорость вывода объектов до 4 раз. Технология ускоряет стереорендеринг для VR-шлемов и шлемов с несколькими экранами для широкого обзора. Но также она востребована в «классическом» рендеринге для быстрой генерации теней.

  5. Texture-Space Shading – затенение в пространстве текстур. Технология сохраняет результаты шейдинга в текстуры, затем эти текстуры можно повторно использовать в следующем кадре для повышения производительности. Также эта технология эффективна для рендеринга виртуальной реальности.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

Сказ о том, как Phoenix тестирует комплектующие в играх

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