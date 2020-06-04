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Обзор и тестирование блока питания AeroCool Aero White 500W

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Оглавление

Вступление

Aero White – новая линейка бюджетных блоков питания AeroCool, призванная стать базовым решением для недорогих игровых систем. Устройства данного семейства лишены излишеств, но при этом обеспечивают достаточную мощность для питания «прожорливых» комплектующих и обладают всеми необходимыми разъемами.

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Модели серии Aero White сертифицированы по стандарту 80 Plus, производитель отдельно подчеркивает, что в самых «удобных» режимах КПД может достигать 87%, превышая обязательные требования стандарта 80 Plus Bronze. Еще одним преимуществом на фоне одноклассников является элементная база – в конструкции используются твердотельные японские конденсаторы, которые мы привыкли видеть в дорогостоящих флагманских моделях.

Но главный козырь Aero White, конечно же, невысокая стоимость. В серию входят пять устройств мощностью от 450 до 700 Вт, что позволяет точно подобрать блок под аппетиты конкретной системы. При этом пятисотваттная модель, рассматриваемая сегодня, предлагается в рознице по цене около 3000 рублей, а старшая 700-ваттная – около 4000 рублей. Для мощного и эффективного БП, подходящего для игровых сборок, это совсем недорого. Осталось выяснить, является ли Aero White таковым на практике.

Упаковка и комплектация


Устройство поставляется в картонной коробке, оформленной в характерном для новых продуктов AeroCool стиле. Аналогичным образом выглядела упаковка модели Aero Bronze, недавно протестированной в нашей лаборатории.
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В сравнении с более старыми продуктами AeroCool дизайн упаковки заметно изменился, а вот информативность осталась на прежнем – высоком – уровне.

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На коробке приводится подробное описание блока (с фотографиями и графиками), таблица характеристик и полный перечень разъемов.

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Для защиты устройства от ударов использован пакет из пузырчатой пленки – это стандартный тип упаковки для БП среднего уровня. Плотный жгут шнуров исполняет роль дополнительного смягчающего элемента.

Комплект поставки – спартанский, в него входят инструкция по установке, крепежные винты и кабель питания.

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Внешний вид и особенности конструкции

Внешний вид Aero White окажется хорошо знакомым постоянным читателям. AeroCool использует одинаковые корпуса для всех новых блоков младших серий. Аккуратность сборки и окраски не вызывает нареканий, для недорогой модели Aero White смотрится солидно. Ключевой дизайнерский элемент – оригинальная решетка вентилятора:

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Смотрится интересно – блок выделяется на фоне «безликих» бюджетных одноклассников. Однако у такой конструкции есть и свой минус – решетка «выштампована» прямо в стенке корпуса, которую невозможно снять без полной разборки БП (и, следовательно, потери гарантии). Это заметно усложняет очистку вентилятора от пыли.

Как и другие модели серии, Aero White 500W выполнен по стандартной (немодульной) схеме. Все шнуры представляют собой плоские шлейфы без дополнительной оплетки. Они отлично гнутся и обеспечивают минимальное сопротивление потокам воздуха при правильной укладке внутри системного блока.

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Габариты Aero White 500W составляют 149 x 139 x 86 мм, что в точности соответствует спецификациям ATX. Следовательно, эту модель можно установить даже в самые тесные корпуса такого форм-фактора.

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За охлаждение компонентов отвечает стандартный для младших моделей AeroCool вентилятор DWPH с подшипником скольжения (типичный ресурс таких вертушек составляет 20-25 тысяч часов).

Как и положено блоку питания для современных игровых систем, Aero White располагает мощной единой линией 12 В, что полностью исключает проблемы с балансированием нагрузки. Максимальная сила тока на основном канале достигает 38 А, что соответствует мощности 456 Вт. Это 91.2% от заявленного номинала блока – достойный показатель. Отдельно отмечу, что блок оснащен активным PFC, поэтому проблем с «отдачей» полной мощности быть не должно.

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Сила тока на каналах 3.3 В и 5 В ограничена на уровне 18 Вт, максимальная суммарная нагрузка – 110 Вт. Устройство сертифицировано по стандарту 80 Plus 230 EU.

Модель Aero White 500W снабжается составными коннекторами CPU 4+4-pin и Mainboard 20+4-pin, что обеспечивает совместимость с максимальным числом материнских плат. Для питания видеокарт предлагается использовать два разъема PCIe 6+2-pin, что полностью соответствует мощностной категории блока.

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За питание периферии отвечают пять разъемов SATA и три четырехпиновых «Молекса» – это оптимальный набор коннекторов для домашнего ПК среднего класса. Длина шнуров достаточна для сборки системы в корпусе среднего размера.

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Краткие технические характеристики

Наименование модели AeroCool Aero White 500W
OEM-производитель Andyson (?)
Заявленная максимальная мощность, Вт 500
Нагрузочная способность линии 12 В, Вт 456
Отношение нагрузочной способности линии 12 В к общей мощности блока, % 91.2
Заявленный класс эффективности (сертификат) 80 Plus
Габариты, мм 139 х 149 х 86
Масса блока питания, г ~1650
Типоразмер вентилятора, мм 120 х 25
Модульная конструкция Нет
Разъемы 20+4-pin Mainboard;
4+4-pin CPU;
2 x 6+2-pin PCIe;
5 х SATA;
3 х Molex
Длина шнуров, мм 500 (Mainboard);
550 (CPU);
600 (PCIe),
950 (Molex/SATA)

Тестовый стенд

Конфигурация:

  • Материнская плата: ASUS P8P67 Pro (BIOS v 1204);
  • Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
  • Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор TR-TY140, 1150 об/мин);
  • Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2x2 Гбайт, двухканальный режим);
  • Видеокарта: 2 x Radeon HD 6970 (CrossFireX);
  • Жесткий диск: Western Digital WD10EALX, 1000 Гбайт;
  • Блок питания: AeroCool Aero White 500W;
  • Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
  • Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
  • Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.4;
  • Вспомогательные утилиты:
    • MSI Afterburner 2.3.1;
    • ASUS TurboV EVO;
    • Prime 95 v.27.9;
    • Furmark 1.10.6;
    • Real Temp 3.7.

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Инструментарий и методика тестирования

Методика тестирования рассматривалась ранее и приводится в отдельном материале.

Результаты тестов

По обязательным требованиям нашей методики блоки питания с заявленной мощностью 500 В должны обеспечивать работу реальной системы с нагрузкой не менее 400 Вт (на 100 Вт меньше заявленного номинала). Критерий введен для отсева откровенно слабых устройств офисного типа.

Благодаря мощной единой линии 12 В Aero White 500W легко справляется с нагрузкой 400 Вт и следующим режимом – 450 Вт. А вот при 500 Вт начинает заметно проседать КПД и увеличиваться обороты вентилятора. Таким образом, эту модель рекомендуется использовать хотя бы с минимальным запасом по мощности.

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AeroCool Aero White 500W

КПД
При разных уровнях нагрузки
%


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Максимальный уровень КПД при тестировании по нашей методике составил 86%. Достойный показатель – блок может конкурировать с более дорогими моделями, сертифицированными по стандарту 80 Plus Bronze.

AeroCool Aero White 500W

Напряжение по линиям 3.3/5/12 В
При разных уровнях нагрузки
В


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Система стабилизации заслуживает оценки «хорошо». Основные напряжения чуть завышены, с ростом нагрузки они проседают и оказываются близки к эталонным значениям – известный прием, которым пользуются многие производители.

AeroCool Aero White 500W

Скорость вращения вентилятора
При разных уровнях нагрузки
Об/мин


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Благодаря приличному КПД и умеренной мощности тепловыделение Aero White 500W совсем невелико. В большинстве режимов 120 мм вентилятор справляется с охлаждением компонентов на минимальных оборотах. Скорость вращения начинает возрастать, только когда нагрузка превышает 350 Вт.

AeroCool Aero White 500W

Уровень шума
С расстояния 150 мм
При разных уровнях нагрузки
дБ


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AeroCool Aero White 500W работает тихо независимо от нагрузки. Посторонних шумов не отмечено, даже при максимальном энергопотреблении 120 мм вентилятор издает лишь тихий «шелест», не переходящий в гул.

Сравнение результатов

Ранее по массовой методике была протестирована большая подборка 500-ваттных БП разных ценовых категорий. В ней есть совсем простые устройства (Power Box, Linkworld, младшие модели FSP), дорогостоящие флагманы и даже модели с пассивным охлаждением (Chieftec GPS-500C, FSP AU-500FL, SilverStone SST-NJ520). В качестве прямых соперников для AeroCool Aero White 500W можно рассматривать все блоки из середины этого списка. Отдельно отмечу популярные модели Zalman ZM500-LE и GS, HIPER Type V500, Chieftec CTB-500S и, конечно, «родственников» героя обзора – AeroCool VX-500 и AeroCool KCAS-500W.

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Минимальная нагрузка – 150 Вт.

КПД при нагрузке 150 Вт

%


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Напряжение по линиям 3.3/5/12 В при нагрузке 150 Вт

В


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Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 150 Вт

Об/мин


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Уровень шума при нагрузке 150 Вт
С расстояния 150 мм
дБ


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Aero White 500W показывает достаточно высокий КПД уже при минимальной нагрузке, на равных конкурируя с моделями, сертифицированными по стандарту 80 Plus Bronze. Кроме того, этот блок снабжен «тихоходным» вентилятором, что обеспечивает ему преимущество в тесте на уровне шума.

Средняя нагрузка – 350 Вт.

КПД при нагрузке 250 Вт

%


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Напряжение по линиям 3.3/5/12 В при нагрузке 250 Вт

В


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Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 250 Вт

Об/мин


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Уровень шума при нагрузке 250 Вт

С расстояния 150 мм
дБ


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При среднем уровне нагрузки между участниками тестирования намечается более серьезный разрыв по характеристикам. Aero White 500W вновь отлично проявляет себя в тесте эффективности: блок выступает на равных с KCAS-500 и обходит такого серьезного конкурента, как Fractal Design Integra R2 500W. Кроме того, новинка AeroCool демонстрирует отличное качество стабилизации.

Высокая нагрузка – 600 Вт. Четыре блока питания сходят с дистанции из-за недостаточной мощности.

КПД при нагрузке 350 Вт

%


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Напряжение по линиям 3.3/5/12 В при нагрузке 350 Вт

В


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Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 350 Вт

Об/мин


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Уровень шума при нагрузке 350 Вт

С расстояния 150 мм
дБ


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Это наиболее важный режим – характерный уровень нагрузки для игровой системы с мощной одиночной видеокартой. При высокой нагрузке Aero White 500W становится одним из лучших блоков по совокупности характеристик: он работает почти бесшумно, показывает образцовое качество стабилизации и вновь ничуть не уступает по КПД более дорогим устройствам с сертификатом 80 Plus Bronze.

Заключение

Подведем итог, кратко выделив достоинства и недостатки протестированного блока питания.

Плюсы AeroCool Aero White 500W:

  • Достаточная реальная мощность;
  • Высокий (по меркам ценовой группы) показатель КПД – устройство вплотную приближается к требованиям стандарта 80 Plus Bronze;
  • Низкий уровень шума – Aero White работает тихо даже при максимальной нагрузке;
  • Достаточно высокое качество стабилизации;
  • Качественная элементная база (особенно по меркам моделей сопоставимого уровня);
  • Наличие всех необходимых разъемов для производительной системы с мощной одиночной видеокартой.

Минусы блока питания:

  • Заметных недостатков не выявлено.

Может не устроить:

  • Стандартная (немодульная) конструкция.

Новинка работает тихо, обеспечивает достаточно высокий КПД (~85%) и отличное качество стабилизации. Для абсолютного большинства игровых систем среднего класса большего просто не требуется. Фактически здесь нечего улучшать – даже с бюджетом в полтора-два раза больше вы можете получить лишь небольшой выигрыш в эффективности.

Блоки AeroCool всегда были востребованы в бюджетном сегменте и, если время подтвердит высокую надежность Aero White, эта серия может стать настоящим бестселлером.

Константин Назаров aka Лакс Наваху


Выражаем благодарность:

  • Компании AeroCool за предоставленный на тестирование БП AeroCool Aero White 500W.

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