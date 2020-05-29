Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming Z490-Plus (Wi-Fi)

+
Новейший Comet Lake LGA 1200 за 3999р !
Новейший 10700K в Ситилинке
10400F за копейки в Регарде, жми
Новейший 10600K в Регарде
MSI Gaming 2080 Ti - цена упала на порядок
Новейший 10400F в Ситилинке

Оглавление

Вступление

В распоряжении компании ASUS богатый арсенал материнских плат на флагманском чипсете Intel Z490, которые обладают передовыми возможностями. Но одна серия выделяется экстравагантным дизайном и отмечена специальной наградой, присуждаемой продуктам с повышенным уровнем надежности. Конечно же, речь идет о семействе ASUS TUF Gaming, ставшей любимицей у геймеров и любителей оригинального дизайна.

анонсы и реклама
Новейший 10700K в Регарде
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже
Новый Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА
<b>Comet Lake S1200</b> дешевеет в Ситилинке
2060 Super Zotac Gaming за копейки - успей забрать
Ryzen 4000 серии в Ситилинке
Материнская плата ASUS TUF Gaming Z490-Plus (Wi-Fi) поддерживает имидж серии и продолжает славную линейку The Ultimate Force. Новинка отличается мощной подсистемой питания с массивными радиаторами, оснащена беспроводным модулем Wi-Fi, несет на борту два разъема M.2 для твердотельных накопителей и позиционируется как доступное решение для построения игрового ПК. А как она покажет себя в деле?

Технические характеристики ASUS TUF Gaming Z490-Plus (Wi-Fi)

Модель ASUS TUF Gaming Z490-Plus (Wi-Fi)
Сокет Intel LGA 1200
Поддерживаемые процессоры Supports 10h Gen Intel Core and Pentium Gold/Celeron Processors
Оперативная память 4 x DIMM DDR4, Dual Channel DDR4-4600 МГц (OC)
Слоты расширения 2 х PCIe 3.0 x16;
3 х PCIe 3.0 x1
Сетевые контроллеры Intel I219-V 1G LAN
Аудиокодек 7.1-канальный HD Audio Realtek ALC1220A
Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V, 4-pin ATX 12V
Разъемы на задней панели 1 x PS/2 Keyboard/Mouse Port;
1 x DisplayPort;
1 x HDMI;
1 x USB 3.2 Gen 2 (Type-A);
1 x USB 3.2 Gen 2 (Type-C);
4 x USB 3.2 Gen 1 (Type-A);
1 x 1G LAN;
2 x Wi-Fi/Bluetooth Antenna Connectors;
5 x audio jacks;
1 x Optical S/PDIF-Out
Форм-фактор ATX

Внешний вид и особенности дизайна

Материнская плата ASUS TUF Gaming Z490-Plus (Wi-Fi) выполнена на черном шестислойном текстолите с холодным серым отливом в форм-факторе ATX с габаритами 305 х 244 мм.

реклама

Новинка принадлежит к экстравагантной линейке The Ultimate Force с характерным зубастым оскалом и геометрическим исполнением внешнего вида, подчеркнутый желтыми вставками.

383x450 138 KB. Big one: 1701x2000 2070 KB

Дизайн модели направлен на привлечение всеобщего внимания, что с практической точки зрения является верным ходом, и лишь затем, когда покупатель подошел поближе, производитель уверенно перечисляет основные достижения продукта, а не кричит громкими лозунгами издалека.

370x450 141 KB. Big one: 1646x2000 2009 KB

ASUS TUF Gaming Z490-Plus (Wi-Fi) базируется на процессорном сокете Intel LGA1200, поддерживающий процессоры десятого поколения Comet Lake-S. Разъем окружен парой высоких радиаторов с заостренным оребрением.

реклама

450x281 103 KB. Big one: 1500x936 779 KB

На борту материнской платы располагаются четыре DIMM-слота оперативной памяти стандарта DDR4 с максимальным поддерживаемым объемом 128 Гбайт.

Производителем заявлена поддержка тактовой частоты 2133 / 2400 / 2666 МГц в штатном режиме и в диапазоне 2800 – 4600 МГц при оверклокинге. Питание организовано по схеме «24 + 8 + 4» pin.

Неподалеку располагается светодиодная панель ASUS Q-LED, позволяющая идентифицировать этапы прохождения POST (CPU, DRAM, VGA, Boot).

450x286 87 KB. Big one: 1500x954 676 KB

ASUS TUF Gaming Z490-Plus (Wi-Fi) имеет характерный вырез в текстолите материнской платы для размещения двух портов SATA-III, позволяющие дизайнерски обыграть подключение двух накопителей и воссоздать оригинальное решение с приятным оформлением.

450x202 49 KB. Big one: 1500x672 355 KB

Оставшиеся четыре порта SATA-III перекочевали в нижнюю интерфейсную часть новинки, где также размещены коннекторы панели USB 2.0, подсветки RGB, контакты Clear CMOS и системная панель.

450x218 55 KB. Big one: 1500x726 404 KB

В левую часть смещены аудиоразъем, порты lThunderbolt и COM. Что же касается колодок для подключения внешних портов, то на плате расположены по одному USB 3.2 у коннектора питания 24-pin и USB 3.2 Gen 2 Type-C у слотов DIMM.

В качестве звукового тракта задействован популярный восьмиканальный кодек Realtek ALC1220 с литерой «А» с использованием качественных аудиоконденсаторов Nichicon Fine Gold.

450x203 54 KB. Big one: 1500x675 417 KB

Для расширения функциональности ASUS TUF Gaming Z490-Plus (Wi-Fi) снабжена пятью слотами PCIe:

  • PCI Express 3.0 x1;
  • PCI Express 3.0 x16 с технологией SafeSlot;
  • PCI Express 3.0 x1;
  • PCI Express 3.0 x4;
  • PCI Express 3.0 x1.

Для построения конфигурации из нескольких видеокарт новинка поддерживает технологии AMD CrossFireX и NVIDIA SLI.

450x241 99 KB. Big one: 1500x802 795 KB

реклама



Между разъемами PCI Express скрываются слоты для накопителей формата M.2 с поддержкой следующих форм-факторов и интерфейсов:
  • Первый слот M.2 – чипсетные линии, поддержка накопителей PCIe 3.0 x4 и SATA-III, 2242/ 2260 /2280 /22110;
  • Второй слот M.2 – чипсетные линии, поддержка накопителей PCIe 3.0 x4 и SATA-III, 2242/ 2260 /2280.

Для удобства ориентирования на текстолите материнской платы имеется разметка какие линии и интерфейсы поддерживаются слотами M.2.

450x333 156 KB. Big one: 1500x1109 1350 KB

На материнской плате ASUS TUF Gaming Z490-Plus (Wi-Fi) изменена нумерация слотов M.2 и нижний является основным, накрытый металлическим радиатором Aluminum M.2 Heatsink.

400x163 31 KB. Big one: 1400x572 228 KB

реклама

Микросхема системной логики Intel Z490 продемонстрировала свой холодный нрав, поэтому многие модели получили небольшой радиатор чипсета.

450x198 82 KB. Big one: 1500x661 596 KB

Отдельная декоративная насадка преобразует внешний вид новинки и маскирует габариты системы охлаждения.

450x194 35 KB. Big one: 1500x647 248 KB

Материнская плата ASUS TUF Gaming Z490-Plus (Wi-Fi) без радиаторов.

реклама

379x450 157 KB. Big one: 2108x2500 3167 KB

Подсистема питания насчитывает 14 фаз (12+2) и располагается вокруг процессорного сокета. В качестве ШИМ-контроллера используется восьмифазный чип DIGI+ VRM EPU ASP1900B. В качестве сборок применены SIC639 с максимальной силой тока 50 А.

Разработчики переработали цифровую систему питания: используется силовой модуль DrMos, каждый из которых включает драйвер и два MOSFET-ключа (нижний и верхний), что дает удвоенную мощность без удвоителей.

Благодаря такому тандему итоговая формула получается следующая: шесть усиленных фаз отведены на CPU, по одной на VCCIO и VCCSA.

450x310 117 KB. Big one: 2000x1378 1676 KB

реклама

За качественное исполнение охлаждения подсистемы питания отвечают два крупных радиатора The Ultimate Force.

450x233 33 KB. Big one: 1500x776 239 KB

Два массивных элемента системы охлаждения контактируют с мосфетами через серые термопрокладки.

450x213 32 KB. Big one: 1500x709 224 KB

Одной из изюминок материнской платы ASUS TUF Gaming Z490-Plus (Wi-Fi) заключена в специальном брекете для установки малого вентилятора 40х40 мм или 50х50 мм над частью соприкосновения радиаторов.

реклама

450x224 67 KB. Big one: 1500x748 479 KB

Подобный подход позволяет улучшить охлаждение силовой части и дизайнерски освежить внешний вид итоговой сборки. В качестве примера использована вертушка Noctua NF-A4x10, но забегая вперед отметим, что нагрев зоны VRM не потребует столь необходимых мер.

450x198 44 KB. Big one: 1500x661 295 KB

Напоследок изучим набор интерфейсов на панели ввода-вывода:

  • 1 x комбинированный порт PS/2;
  • 1 x DisplayPort;
  • 1 x HDMI;
  • 1 x USB 3.2 Gen 2 (Type-A);
  • 1 x USB 3.2 Gen 2 (Type-C);
  • 4 x USB 3.2 Gen 1 (Type-A);
  • 1 x 1G LAN;
  • 2 x Wi-Fi/Bluetooth Antenna Connectors;
  • 5 x audio jacks;
  • 1 x Optical S/PDIF-Out.

450x160 52 KB. Big one: 1500x532 345 KB

реклама

Упаковка и комплектация

ASUS TUF Gaming Z490-Plus (Wi-Fi) поставляется в картонной коробке с темной полиграфией, над которой возвышается крупное наименование линейки ASUS TUF Gaming. Производитель подчеркивает основные достоинства продукта, а на обратной стороне приводит детальные технические характеристики.

450x365 106 KB. Big one: 1500x1218 845 KB

Внутри располагается интересный набор аксессуаров, необходимый для построений игрового ПК. Комплектация содержит руководство пользователя и диск с драйверами, включает фирменный сертификат с используемыми высококачественными компонентами и набор стикеров.

450x337 71 KB. Big one: 1500x1124 505 KB

Что же касается «железной» части, то пользователю доступны заглушка на панель, антенна Wi-Fi, два кабеля SATA и специальный брекет для крепления вентиляторы зоны VRM.

450x246 46 KB. Big one: 1500x820 337 KB

Возможности BIOS

Материнская плата ASUS TUF Gaming Z490-Plus (Wi-Fi) получила обновленную оболочку UEFI BIOS Utility с фирменной для серии TUF цветовой гаммой черно-бирюзового оттенков.

450x337 144 KB. Big one: 1024x768 331 KB

150x112 19 KB. Big one: 1024x768 314 KB 150x112 21 KB. Big one: 1024x768 327 KB 150x112 19 KB. Big one: 1024x768 312 KB

150x112 18 KB. Big one: 1024x768 310 KB 150x112 18 KB. Big one: 1024x768 310 KB 150x112 19 KB. Big one: 1024x768 310 KB

Тестовый стенд

  • Материнская плата: ASUS TUF Gaming Z490-Plus (Wi-Fi) (Intel Z490, LGA1200);
  • Процессор: Intel Core i5-10600K;
  • Система охлаждения: Noctua NH-U12A;
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
  • Оперативная память: Team Xtreem 8Pack 4500 МГц 16 Гбайт (2 x 8 Гбайт);
  • Видеокарта: GeForce GTX 1660 Super;
  • Накопители: Western Digital Black SN750, 500 Гбайт;
  • Блок питания: Corsair HX1200, 1200 Ватт;
  • Операционная система: Microsoft Windows 10 x64.

450x431 100 KB. Big one: 1500x1438 788 KB

Инструментарий и методика тестирования

В тестировании использовался процессор Intel Core i5-10600K.

На момент подготовки материала материнские платы проходили ежедневное тестирование производителями и получали актуальные обновления BIOS.

BIOS материнской платы ASUS TUF Gaming Z490-Plus (Wi-Fi) был обновлен до последней актуальной и доступной версии 0704.

450x224 96 KB. Big one: 805x402 65 KB

Чтобы исключить слабые стороны материнской платы при работе с оперативной памятью (из-за проблем непосредственно с самой DDR4), в тестировании был задействован «экстремальный» комплект Team Xtreem 8Pack с тактовой частотой 4500 МГц.

450x224 89 KB. Big one: 805x402 48 KB

На графиках во всех случаях указана температура самого горячего ядра. Мониторинг скоростей вращения крыльчаток вентиляторов и температуры процессора осуществлялся с помощью последней версии утилиты HWiNFO. Температура воздуха во время проведения замеров составляла 26 градусов Цельсия.

Тест ASUS TUF Gaming Z490-Plus (Wi-Fi)

В последней версии BIOS повысили стабильность. «Из коробки» поведение системы на материнской плате ASUS TUF Gaming Z490-Plus (Wi-Fi) с версией BIOS 0704 следующее: CPU бустит до 4800 МГц на все ядра, но в режиме стресс-теста с AVX для шести ядер средняя частота составляет 4500 МГц при автоматическом напряжении 1.2 В.

Часть лимитов и второстепенные параметры сдерживают потребление процессора на отметке 158 Вт, в то время как другие участники со схожими настройками демонстрировали 180-185 Вт. Отсюда температура с кулером Noctua NH-U12A держится на отметке 60-62°C, а прошлых решений – около 67°C.

Потребление стенда без учета монитора составляет в простое 38 Вт, в выключенном состоянии 1,32 Вт, в LinX 0.9.5 достигает тех самых 158 Вт. Для последнего случая актуальны показания температуры подсистемы питания ASUS TUF Gaming Z490-Plus (Wi-Fi), не превышающее 45°C. Пирометр подтверждает данные результаты.

600x529 285 KB. Big one: 1644x1452 391 KB

AIDA64 бенчмарк кэша и памяти на стоковой системе ASUS TUF Gaming Z490-Plus (Wi-Fi) с процессором Intel Core i5-10600K. Кольцевая шина по умолчании функционирует на отметке 4200 МГц.

450x432 231 KB. Big one: 539x518 166 KB

Тестирование твердотельного накопителя Western Digital Black SN750 с поддержкой NVMe происходило из первого слота M.2, отмечен как M.2_1, с установленным фирменным радиатором Aluminum M.2 Heatsink.

450x323 79 KB. Big one: 482x347 33 KB

Новинка не обладает поддержкой программной технологии ASUS Ai Overclock Tuner, поэтому посмотреть на автоматический разгон системы не получится.

В ручном режиме на материнской плате ASUS TUF Gaming Z490-Plus (Wi-Fi) удалось выжать из процессора 4800 МГц по всем ядрам, кольцевой шины – 4500 МГц. Оперативная память без ошибок проходила тесты при частоте 4200 МГц.

Максимальное потребление всего стенда в тесте LinX v0.9.5 достигает 220 Вт.

450x432 217 KB. Big one: 539x518 160 KB

Переходим к результатам тестирования.

Cinebench R20
Single Core, All Cores, pts


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

3DMark Time Spy
Physics, баллы


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Linx v0.9.5
Memory = 8192, GFlops


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

AIDA64 6.25 Cache & Memory Benchmark
Memory read, Мбайт/с


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

AIDA64 6.25 Cache & Memory Benchmark
Memory write, Мбайт/с


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

AIDA64 6.25 Cache & Memory Benchmark
Memory copy, Мбайт/с


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

AIDA64 6.25 Cache & Memory Benchmark
Memory latency, нс


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

WinRAR 5.90 x64
Speed, KB/s


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Температурный режим

С одним из топовых односекционных кулеров Noctua NH-U12A были получены следующие температуры:

Температура процессора, °C

Linx v0.9.5
Меньше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Температура зоны VRM, °C

Linx v0.9.5
Меньше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Температура чипсета, °C

Linx v0.9.5
Меньше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Отдельно произведено тестирование и проверка температурного режима твердотельного накопителя SSD NVMe без охлаждения и с фирменным радиатором Aluminum M.2 Heatsink в первом (нижнем) слоте.

Температура твердотельного накопителя SSD NVMe, °C

CrystalDiskMark
Меньше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Заключение

ASUS TUF Gaming Z490-Plus (Wi-Fi) – это экстравагантная материнская плата с оригинальным дизайном и хорошим перечнем возможностей, которые новинка отрабатывает полностью.

В первую очередь стоит подчеркнуть уникальное черно-серое оформление с желтыми вставками и характерным выпилом для подключения двух накопителей. Таким образом можно красиво обыграть игровую сборку. А благодаря тесному сотрудничеству с партнерами, например, Cooler Master и Deepcool, разнообразие компонентов под маркой ASUS TUF Gaming позволяет собрать уникальный ПК в едином стиле.

Что касается самой материнской платы, то ее оснащение под стать уровню: массивная система охлаждения питания и хорошая цифровая подсистема, беспроводной модуль Wi-Fi и поддержка двух твердотельных накопителей M.2. Это обеспечивает всю необходимую для мультимедийной системы функциональность.

ASUS TUF Gaming Z490-Plus (Wi-Fi) отлично впишется в состав геймерского ПК среднего уровня, собранного в стиле The Ultimate Force в корпусе с прозрачной боковой панелью.

Александр Андерсон


Выражаем благодарность:

  • Компании ASUS за предоставленную на тестирование материнскую плату ASUS TUF Gaming Z490-Plus (Wi-Fi).

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

обзор тест asus go.d-bq atx gaming lga 1200 comet lake the ultimate force intel z490 core i5-10600k asus tuf gaming z490-plus (wi-fi)

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming Z490-Plus (Wi-Fi)
+
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре F1 2018
5
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z490 Gaming Carbon WiFi
18
Выбор лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: май 2020
64
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS Radeon RX Vega 56 в связке с процессором Core i5-9400F
31
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z490 Godlike
38

Интересные материалы

Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
24 мая 2020 29
Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
17 мая 2020 22
Тестирование процессора Intel Core i9-10900K: наверстать отставание любой ценой
26 мая 2020 325
Выбор лучших видеокарт для игрового компьютера до 100 тысяч рублей: май 2020
21 мая 2020 36
Обзор и тестирование технологии NVIDIA DLSS 2.0
23 мая 2020 121
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 2600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
18 мая 2020 96


Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Стартовала бесплатная раздача отличного гибрида ролевой игры и пошаговой стратегии с очень положительными отзывами в Steam
22
Samsung Galaxy S10 подешевел на 35 000 рублей – самая низкая цена флагмана 2019 года с начала продаж
17
Metro Exodus официально очистили от Denuvo
38
MSI официально подтвердили, что материнские платы B450 и X470 с 16MB чипами под BIOS без приставки MAX тоже получат поддержку Zen3 и Ryzen 4000
89
AMD Ryzen 3 3300X выходит безоговорочным победителем в споре с Intel Core i3-10100 и Ryzen 3 3100 — тестирование Jarrod'sTech
150
Новые процессоры Ryzen получат высокую стоимость и +200 МГц тактовой частоты – 12-ядерный Ryzen 9 3900XT оценён в 545 евро
52
4 старых флагмана Huawei получили стабильную прошивку EMUI 10 на Android 10
7
AMD Zen 3 поколения Ryzen 4000 будут использовать 5-нм техпроцесс TSMC
64
Названы лучшие процессоры для игрового компьютера, рабочей станции и разгона по версии Gamers Nexus
64
Падение стоимости настольных процессоров AMD продолжается — Ryzen 7 3700X и Ryzen 5 3600 можно приобрести на 7-16 % дешевле
148
Процессоры AMD Ryzen 6000 могут стать первыми в мире решениями на 6-нм техпроцессе
36
Xiaomi Redmi Note 8 потерял 50% стоимости – самая низкая цена на самый сбалансированный смартфон на рынке
17
Redmi Karna получит MediaTek Dimensity 1000+, частоту обновления экрана 144 Гц и датчик Sony IMX686 на 64 Мп
5
Эксперты выяснили, какой процессор лучший для сборки недорогого игрового компьютера – AMD Ryzen 5 3600 против Intel Core i5-10400 по мнению Techspot
93
Процессоры AMD Ryzen 4000 могут стать самым большим технологическим прорывом за последние 10 лет – высокие тактовые частоты, 5-нм техпроцесс и выход в 2021 году
99
AMD и TSMC раньше срока переводят процессоры Ryzen 4000 на усовершенствованный техпроцесс, Zen 3 на 5-нм+ уже в конце 2020 года
85
Дата и подробности презентации игровой приставки PlayStation 5 стали известны за неделю до анонса
8
MSI дарит до 50 долларов в Steam при покупке материнских плат на чипсете Intel Z490
13
Intel обещает в 2021 году выпустить процессор с поддержкой DDR5 и PCI-Express 5.0
60
Новое поколение настольных процессоров AMD Ryzen 4000 Renoir будет на 90% быстрее по сравнению с существующими моделями
45

Сейчас обсуждают

EpicIvan
12:39
у меня все нормально прошло, никаких ошибок или сбоев
Windows 10 May 2020 Update: Обзор нового обновления
VOVANEK
12:39
я тебя огорчу, но проц был новый ниразу не втыкаемый в плату с гарантией на год! с 1.05.2020 по 1.05.2021
Выбор лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: май 2020
Отшельник
12:39
Помнится у друга с 486DX (или это был 386?) была кнопочка на корпусе "Turbo". При её нажатии, вроде как, поднималась частота процессора с 33 до 66MHz. Но могу ошибаться. Вот это я понимаю разгон. Мечт...
Мое мнение: пять самых удачных процессоров AMD
EpicIvan
12:38
Microsoft уже давно не выпускала обновления без каких-либо проблем и ошибок
Windows 10 May 2020 Update: Обзор нового обновления
Елисей Творимиров
12:38
И где там 2933? https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/199278/intel-core-i5-10400f-processor-12m-cache-up-to-4-30-ghz.html
Эксперты выяснили, какой процессор лучший для сборки недорогого игрового компьютера – AMD Ryzen 5 3600 против Intel Core i5-10400 по мнению Techspot
nonses84
12:38
Ну так надо ж теперь продать ХТ всем, а потом сразу 4000
Процессоры AMD с архитектурой Zen 3 начнут поставляться в конце года
D3m0n
12:36
>>микрофильмы с чертежами сканят <humor>всё ещё натыренное шпионами КГБ у загнивающего запада не досканировали? ))</humor>
Эксперты выяснили, какой процессор лучший для сборки недорогого игрового компьютера – AMD Ryzen 5 3600 против Intel Core i5-10400 по мнению Techspot
Johan_888
12:36
а до этого события ты что, ел клавой и мышкой?
По подсчётам аналитиков, более 80 % геймеров регулярно едят и пьют прямо за играми
Exel Benchmark
12:35
То что я обсираю фанатиков интел, не делает меня фанатом амд. Я с пеной у рта не доказываю какая амд хорошая или плохая, в отличии и синебоев.
Эксперты выяснили, какой процессор лучший для сборки недорогого игрового компьютера – AMD Ryzen 5 3600 против Intel Core i5-10400 по мнению Techspot
Ваня Кислицын
12:35
ну посмотрю по цене, если будет кусать сильно, то возьму им 2200g 8Gb
AMD Ryzen 3 4200G и Ryzen 5 4400G протестированы в 3DMark
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем