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Вступление

В распоряжении компании ASUS богатый арсенал материнских плат на флагманском чипсете Intel Z490, которые обладают передовыми возможностями. Но одна серия выделяется экстравагантным дизайном и отмечена специальной наградой, присуждаемой продуктам с повышенным уровнем надежности. Конечно же, речь идет о семействе ASUS TUF Gaming, ставшей любимицей у геймеров и любителей оригинального дизайна.

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Материнская плата ASUS TUF Gaming Z490-Plus (Wi-Fi) поддерживает имидж серии и продолжает славную линейку The Ultimate Force . Новинка отличается мощной подсистемой питания с массивными радиаторами, оснащена беспроводным модулем Wi-Fi, несет на борту два разъема M.2 для твердотельных накопителей и позиционируется как доступное решение для построения игрового ПК. А как она покажет себя в деле?

Технические характеристики ASUS TUF Gaming Z490-Plus (Wi-Fi)

Модель ASUS TUF Gaming Z490-Plus (Wi-Fi) Сокет Intel LGA 1200 Поддерживаемые процессоры Supports 10h Gen Intel Core and Pentium Gold/Celeron Processors Оперативная память 4 x DIMM DDR4, Dual Channel DDR4-4600 МГц (OC) Слоты расширения 2 х PCIe 3.0 x16;

3 х PCIe 3.0 x1 Сетевые контроллеры Intel I219-V 1G LAN Аудиокодек 7.1-канальный HD Audio Realtek ALC1220A Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V, 4-pin ATX 12V Разъемы на задней панели 1 x PS/2 Keyboard/Mouse Port;

1 x DisplayPort;

1 x HDMI;

1 x USB 3.2 Gen 2 (Type-A);

1 x USB 3.2 Gen 2 (Type-C);

4 x USB 3.2 Gen 1 (Type-A);

1 x 1G LAN;

2 x Wi-Fi/Bluetooth Antenna Connectors;

5 x audio jacks;

1 x Optical S/PDIF-Out Форм-фактор ATX

Внешний вид и особенности дизайна

Материнская плата ASUS TUF Gaming Z490-Plus (Wi-Fi) выполнена на черном шестислойном текстолите с холодным серым отливом в форм-факторе ATX с габаритами 305 х 244 мм.

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Новинка принадлежит к экстравагантной линейке The Ultimate Force с характерным зубастым оскалом и геометрическим исполнением внешнего вида, подчеркнутый желтыми вставками.

Дизайн модели направлен на привлечение всеобщего внимания, что с практической точки зрения является верным ходом, и лишь затем, когда покупатель подошел поближе, производитель уверенно перечисляет основные достижения продукта, а не кричит громкими лозунгами издалека.

ASUS TUF Gaming Z490-Plus (Wi-Fi) базируется на процессорном сокете Intel LGA1200, поддерживающий процессоры десятого поколения Comet Lake-S. Разъем окружен парой высоких радиаторов с заостренным оребрением.

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На борту материнской платы располагаются четыре DIMM-слота оперативной памяти стандарта DDR4 с максимальным поддерживаемым объемом 128 Гбайт.

Производителем заявлена поддержка тактовой частоты 2133 / 2400 / 2666 МГц в штатном режиме и в диапазоне 2800 – 4600 МГц при оверклокинге. Питание организовано по схеме «24 + 8 + 4» pin.

Неподалеку располагается светодиодная панель ASUS Q-LED, позволяющая идентифицировать этапы прохождения POST (CPU, DRAM, VGA, Boot).

ASUS TUF Gaming Z490-Plus (Wi-Fi) имеет характерный вырез в текстолите материнской платы для размещения двух портов SATA-III, позволяющие дизайнерски обыграть подключение двух накопителей и воссоздать оригинальное решение с приятным оформлением.

Оставшиеся четыре порта SATA-III перекочевали в нижнюю интерфейсную часть новинки, где также размещены коннекторы панели USB 2.0, подсветки RGB, контакты Clear CMOS и системная панель.

В левую часть смещены аудиоразъем, порты lThunderbolt и COM. Что же касается колодок для подключения внешних портов, то на плате расположены по одному USB 3.2 у коннектора питания 24-pin и USB 3.2 Gen 2 Type-C у слотов DIMM.

В качестве звукового тракта задействован популярный восьмиканальный кодек Realtek ALC1220 с литерой «А» с использованием качественных аудиоконденсаторов Nichicon Fine Gold.

Для расширения функциональности ASUS TUF Gaming Z490-Plus (Wi-Fi) снабжена пятью слотами PCIe:

PCI Express 3.0 x1;

PCI Express 3.0 x16 с технологией SafeSlot;

PCI Express 3.0 x1;

PCI Express 3.0 x4;

PCI Express 3.0 x1.

Для построения конфигурации из нескольких видеокарт новинка поддерживает технологии AMD CrossFireX и NVIDIA SLI.

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Первый слот M.2 – чипсетные линии, поддержка накопителей PCIe 3.0 x4 и SATA-III, 2242/ 2260 /2280 /22110;

Второй слот M.2 – чипсетные линии, поддержка накопителей PCIe 3.0 x4 и SATA-III, 2242/ 2260 /2280.

Между разъемами PCI Express скрываются слоты для накопителей формата M.2 с поддержкой следующих форм-факторов и интерфейсов:

Для удобства ориентирования на текстолите материнской платы имеется разметка какие линии и интерфейсы поддерживаются слотами M.2.

На материнской плате ASUS TUF Gaming Z490-Plus (Wi-Fi) изменена нумерация слотов M.2 и нижний является основным, накрытый металлическим радиатором Aluminum M.2 Heatsink.

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Микросхема системной логики Intel Z490 продемонстрировала свой холодный нрав, поэтому многие модели получили небольшой радиатор чипсета.

Отдельная декоративная насадка преобразует внешний вид новинки и маскирует габариты системы охлаждения.

Материнская плата ASUS TUF Gaming Z490-Plus (Wi-Fi) без радиаторов.

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Подсистема питания насчитывает 14 фаз (12+2) и располагается вокруг процессорного сокета. В качестве ШИМ-контроллера используется восьмифазный чип DIGI+ VRM EPU ASP1900B. В качестве сборок применены SIC639 с максимальной силой тока 50 А.

Разработчики переработали цифровую систему питания: используется силовой модуль DrMos, каждый из которых включает драйвер и два MOSFET-ключа (нижний и верхний), что дает удвоенную мощность без удвоителей.

Благодаря такому тандему итоговая формула получается следующая: шесть усиленных фаз отведены на CPU, по одной на VCCIO и VCCSA.

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За качественное исполнение охлаждения подсистемы питания отвечают два крупных радиатора The Ultimate Force.

Два массивных элемента системы охлаждения контактируют с мосфетами через серые термопрокладки.

Одной из изюминок материнской платы ASUS TUF Gaming Z490-Plus (Wi-Fi) заключена в специальном брекете для установки малого вентилятора 40х40 мм или 50х50 мм над частью соприкосновения радиаторов.

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Подобный подход позволяет улучшить охлаждение силовой части и дизайнерски освежить внешний вид итоговой сборки. В качестве примера использована вертушка Noctua NF-A4x10, но забегая вперед отметим, что нагрев зоны VRM не потребует столь необходимых мер.

Напоследок изучим набор интерфейсов на панели ввода-вывода:

1 x комбинированный порт PS/2;

1 x DisplayPort;

1 x HDMI;

1 x USB 3.2 Gen 2 (Type-A);

1 x USB 3.2 Gen 2 (Type-C);

4 x USB 3.2 Gen 1 (Type-A);

1 x 1G LAN;

2 x Wi-Fi/Bluetooth Antenna Connectors;

5 x audio jacks;

1 x Optical S/PDIF-Out.

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Упаковка и комплектация

ASUS TUF Gaming Z490-Plus (Wi-Fi) поставляется в картонной коробке с темной полиграфией, над которой возвышается крупное наименование линейки ASUS TUF Gaming. Производитель подчеркивает основные достоинства продукта, а на обратной стороне приводит детальные технические характеристики.

Внутри располагается интересный набор аксессуаров, необходимый для построений игрового ПК. Комплектация содержит руководство пользователя и диск с драйверами, включает фирменный сертификат с используемыми высококачественными компонентами и набор стикеров.

Что же касается «железной» части, то пользователю доступны заглушка на панель, антенна Wi-Fi, два кабеля SATA и специальный брекет для крепления вентиляторы зоны VRM.

Возможности BIOS

Материнская плата ASUS TUF Gaming Z490-Plus (Wi-Fi) получила обновленную оболочку UEFI BIOS Utility с фирменной для серии TUF цветовой гаммой черно-бирюзового оттенков.

Тестовый стенд

Материнская плата: ASUS TUF Gaming Z490-Plus (Wi-Fi) (Intel Z490, LGA1200);

Процессор: Intel Core i5-10600K;

Система охлаждения: Noctua NH-U12A;

Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;

Оперативная память: Team Xtreem 8Pack 4500 МГц 16 Гбайт (2 x 8 Гбайт);

Видеокарта: GeForce GTX 1660 Super;

Накопители: Western Digital Black SN750, 500 Гбайт;

Блок питания: Corsair HX1200, 1200 Ватт;

Операционная система: Microsoft Windows 10 x64.

Инструментарий и методика тестирования

В тестировании использовался процессор Intel Core i5-10600K.

На момент подготовки материала материнские платы проходили ежедневное тестирование производителями и получали актуальные обновления BIOS.

BIOS материнской платы ASUS TUF Gaming Z490-Plus (Wi-Fi) был обновлен до последней актуальной и доступной версии 0704.

Чтобы исключить слабые стороны материнской платы при работе с оперативной памятью (из-за проблем непосредственно с самой DDR4), в тестировании был задействован «экстремальный» комплект Team Xtreem 8Pack с тактовой частотой 4500 МГц.

На графиках во всех случаях указана температура самого горячего ядра. Мониторинг скоростей вращения крыльчаток вентиляторов и температуры процессора осуществлялся с помощью последней версии утилиты HWiNFO. Температура воздуха во время проведения замеров составляла 26 градусов Цельсия.

Тест ASUS TUF Gaming Z490-Plus (Wi-Fi)

В последней версии BIOS повысили стабильность. «Из коробки» поведение системы на материнской плате ASUS TUF Gaming Z490-Plus (Wi-Fi) с версией BIOS 0704 следующее: CPU бустит до 4800 МГц на все ядра, но в режиме стресс-теста с AVX для шести ядер средняя частота составляет 4500 МГц при автоматическом напряжении 1.2 В.

Часть лимитов и второстепенные параметры сдерживают потребление процессора на отметке 158 Вт, в то время как другие участники со схожими настройками демонстрировали 180-185 Вт. Отсюда температура с кулером Noctua NH-U12A держится на отметке 60-62°C, а прошлых решений – около 67°C.

Потребление стенда без учета монитора составляет в простое 38 Вт, в выключенном состоянии 1,32 Вт, в LinX 0.9.5 достигает тех самых 158 Вт. Для последнего случая актуальны показания температуры подсистемы питания ASUS TUF Gaming Z490-Plus (Wi-Fi), не превышающее 45°C. Пирометр подтверждает данные результаты.

AIDA64 бенчмарк кэша и памяти на стоковой системе ASUS TUF Gaming Z490-Plus (Wi-Fi) с процессором Intel Core i5-10600K. Кольцевая шина по умолчании функционирует на отметке 4200 МГц.

Тестирование твердотельного накопителя Western Digital Black SN750 с поддержкой NVMe происходило из первого слота M.2, отмечен как M.2_1, с установленным фирменным радиатором Aluminum M.2 Heatsink.

Новинка не обладает поддержкой программной технологии ASUS Ai Overclock Tuner, поэтому посмотреть на автоматический разгон системы не получится.

В ручном режиме на материнской плате ASUS TUF Gaming Z490-Plus (Wi-Fi) удалось выжать из процессора 4800 МГц по всем ядрам, кольцевой шины – 4500 МГц. Оперативная память без ошибок проходила тесты при частоте 4200 МГц.

Максимальное потребление всего стенда в тесте LinX v0.9.5 достигает 220 Вт.

Переходим к результатам тестирования.

Cinebench R20

Single Core, All Cores, pts





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3DMark Time Spy

Physics, баллы





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Linx v0.9.5

Memory = 8192, GFlops





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AIDA64 6.25 Cache & Memory Benchmark

Memory read, Мбайт/с





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AIDA64 6.25 Cache & Memory Benchmark

Memory write, Мбайт/с





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AIDA64 6.25 Cache & Memory Benchmark

Memory copy, Мбайт/с





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AIDA64 6.25 Cache & Memory Benchmark

Memory latency, нс





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WinRAR 5.90 x64

Speed, KB/s





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Температурный режим

С одним из топовых односекционных кулеров Noctua NH-U12A были получены следующие температуры:

Температура процессора, °C



Linx v0.9.5

Меньше – лучше





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Температура зоны VRM, °C



Linx v0.9.5

Меньше – лучше





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Температура чипсета, °C



Linx v0.9.5

Меньше – лучше





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Отдельно произведено тестирование и проверка температурного режима твердотельного накопителя SSD NVMe без охлаждения и с фирменным радиатором Aluminum M.2 Heatsink в первом (нижнем) слоте.

Температура твердотельного накопителя SSD NVMe, °C



CrystalDiskMark

Меньше – лучше





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Заключение

ASUS TUF Gaming Z490-Plus (Wi-Fi) – это экстравагантная материнская плата с оригинальным дизайном и хорошим перечнем возможностей, которые новинка отрабатывает полностью.

В первую очередь стоит подчеркнуть уникальное черно-серое оформление с желтыми вставками и характерным выпилом для подключения двух накопителей. Таким образом можно красиво обыграть игровую сборку. А благодаря тесному сотрудничеству с партнерами, например, Cooler Master и Deepcool, разнообразие компонентов под маркой ASUS TUF Gaming позволяет собрать уникальный ПК в едином стиле.

Что касается самой материнской платы, то ее оснащение под стать уровню: массивная система охлаждения питания и хорошая цифровая подсистема, беспроводной модуль Wi-Fi и поддержка двух твердотельных накопителей M.2. Это обеспечивает всю необходимую для мультимедийной системы функциональность.

ASUS TUF Gaming Z490-Plus (Wi-Fi) отлично впишется в состав геймерского ПК среднего уровня, собранного в стиле The Ultimate Force в корпусе с прозрачной боковой панелью.

Александр Андерсон

Выражаем благодарность: