



В данном обзоре будут протестированы процессоры, находящиеся в стоимостном диапазоне от 3 000 до 8 000 рублей. Тесты CPU пройдут в двух разрешениях: 1920х1080 и 2560х1440.

В итоге будет получена наглядная картина расстановки сил в этом ценовом сегменте, а также определены решения, наиболее привлекательные для покупки.

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Героями данного обзора стали следующие модели:

Core i3-9100F;

Pentium G5600F;

Pentium G5420;

Pentium G5400;



Ryzen 5 1500X;

Ryzen 5 1400;

Ryzen 3 1200;

Athlon 240GE;

Athlon 220GE;

Athlon 200GE.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

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1920х1080 Разгон



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2560х1440 Разгон



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1% low и average FPS

В игре Assassin's Creed Origins в штатном режиме на первом месте расположился процессор Ryzen 5 1500X, вторую позицию заняла модель Core i3-9100F и замкнул тройку лидеров Ryzen 5 1400. После разгона за лидирующую позицию поборолись CPU Ryzen 5 1500X и Ryzen 5 1400. Второе место сохранил процессор из синего лагеря, а на третью строчку вышел ЦП Ryzen 3 1200 . Игра оказалась настолько требовательной к мощности процессоров, что у младших моделей Athlon 2хх возникли проблемы с обеспечением комфортной производительности.

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1920х1080 Разгон



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Номинал



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2560х1440 Разгон



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Номинал



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1% low и average FPS

В фантастическом шутере Borderlands 3 с минимальным отрывом от соперников лидировал процессор Core i3-9100F. Следом за ним расположились три модели из зеленого лагеря: Ryzen 5 1500X, Ryzen 5 1400 и Ryzen 3 1200.

1920х1080 Разгон



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Номинал



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2560х1440 Разгон



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Номинал



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1% low и average FPS

В боевике Gears 5 уверенно лидировала модель из синего лагеря. За ней следовали процессоры Ryzen 5 1500X и Ryzen 5 1400.

1920х1080 Разгон



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Номинал



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2560х1440 Разгон



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Номинал



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1% low и average FPS

В знаменитой песочнице Grand Theft Auto V в номинальном режиме работы вне конкуренции был процессор Core i3-9100F. Только после разгона к нему смогли приблизиться CPU компании AMD: Ryzen 5 1500X, Ryzen 5 1400 и Ryzen 3 1200.

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1920х1080 Разгон



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Номинал



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2560х1440 Разгон



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Номинал



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1% low и average FPS

В ковбойском шутере Red Dead Redemption 2 в штатном режиме лидировала синяя модель Core i3-9100F. Второе место занял процессор Ryzen 5 1500X, а в борьбу за третью строчку включились сразу несколько CPU: Ryzen 5 1400, Pentium G5600F и Pentium G5420. После разгона на первую строчку вышел процессор Ryzen 5 1500X. Второе место разделили две модели Core i3-9100F и Ryzen 5 1400, а замкнул тройку лидеров Ryzen 3 1200. Примечательно, что в данной игре проблемы с обеспечением комфортной производительности возникли у процессоров Athlon 2хх серии.

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