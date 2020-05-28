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Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z490 Gaming Carbon WiFi

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Оглавление

Вступление

В арсенале MSI три игровых серии материнских плат: MEG, MPG и MAG. Первая ветка включает наиболее функциональные и дорогие модели, вторая предлагает чуть меньше возможностей при более доступной стоимости, а третья ориентирована на еще менее требовательных геймеров. Четвертое направление Pro носит уже пользовательский характер, считается классической «рабочей лошадкой» и сам производитель не причисляет модели этой линейки к геймерским.

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С анонсом процессоров Intel Comet Lake модельный ряд компании заметно пополнился. Как показала практика, наибольший интерес у геймеров вызывают продукты семейства MSI Arsenal Gaming и, конечно же, более навороченные модели MSI Performance Gaming, предлагающие к базовому набору отличные набортные технологии и хорошее оснащение для оверклокинга.

Возглавляет боевую операцию старшая модель, оснащенная беспроводными интерфейсами – MSI MPG Z490 Gaming Carbon WiFi. Ей покорится и разгон комплектующих, и ваше внимание.

Технические характеристики MSI MPG Z490 Gaming Carbon WiFi

Модель MSI MPG Z490 Gaming Carbon WiFi
Сокет Intel LGA 1200
Поддерживаемые процессоры Supports 10 Gen Intel Core and Pentium Gold/Celeron Processors
Оперативная память 4 x DIMM DDR4, Dual Channel DDR4-4800 МГц (OC)
Слоты расширения 3 х PCIe 3.0 x16;
2 х PCIe 3.0 x1
Сетевые контроллеры Realtek RTL8125B 2.5G LAN
Аудиокодек 7.1-канальный HD Audio Realtek ALC1220
Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V, 4-pin ATX 12V
Разъемы на задней панели 1 x PS/2 Keyboard/Mouse Port;
2 x USB 2.0 Type-A;
1 x DisplayPort;
1 x HDMI;
4 x USB 3.2 Gen 2 (Type-A);
1 x USB 3.2 Gen 2x2 (Type-C);
1 x 2.5G LAN;
2 x Wi-Fi/Bluetooth Antenna Connectors;
5 x audio jacks;
1 x Optical S/PDIF-Out
Форм-фактор ATX

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Внешний вид и особенности дизайна

Материнская плата MSI MPG Z490 Gaming Carbon WiFi выполнена на черном шестислойном текстолите в форм-факторе ATX с габаритами 305 х 244 мм.

Дизайн новинки выполнен исключительно в темной цветовой схеме, подчеркнутой вставками из карбонового материала, акцентирующее внимание на наименование модели. Производитель в полной мере видоизменил и переработал печатную плату в сравнении с прошлым решением. Что же сами говорят разработчики о новинке? «Вдохновленная суперкарами, MPG Z490 GAMING CARBON обладает уникальным дизайном из углеродного волокна, который подчеркивает его высокую производительность».

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На обратной стороне особенных элементов внешнего вида и системы охлаждения выделить нельзя, кроме одной микросхемы в центре текстолита, к которой мы еще вернемся.

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Модель MSI MPG Z490 Gaming Carbon WiFi базируется на новом процессорном разъеме Intel LGA1200, физически не совместимым с процессорами прошлых поколений. Поддерживаются все актуальные процессоры десятой серии Intel.

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На борту материнской платы располагаются четыре DIMM-слота оперативной памяти стандарта DDR4 с максимальным поддерживаемым объемом 128 Гбайт.

Производителем заявлена поддержка тактовой частоты 2133 / 2666 / 2933 МГц в штатном режиме и в диапазоне 3000 – 4800 МГц при оверклокинге. Питание организовано по схеме «24 + 8 + 4» pin.

Производитель сгруппировал четыре коннектора для вентиляторов для удобства подключения систем охлаждения. Здесь же располагается светодиодная панель Ez Debug LED, позволяющая идентифицировать этапы прохождения POST.

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Материнская плата MSI оснащена одной колодкой для подключения внешних портов USB 3.2 и одним USB 3.2 Gen 2 Type-C. Для организации дисковой подсистемы отведены шесть коннекторов SATA-III, развернутые на 90 градусов.

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Внизу материнской платы располагаются различные интерфейсы и порты для подключения всевозможных устройств и оборудования.

В правой части помимо колодок для передней панели и USB-портов, разъемов модуля TPM и датчика открытия корпуса расположены коннекторы Intel TBT и RTD3 для подключения карт расширения с интерфейсом Thunderbolt, адресный порт A-RGB и переключатель подсветки.

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С другой стороны – пара коннекторов вентиляторов, аудиоразъем для передней панели и разъем последовательного порта.

В качестве звукового тракта задействован популярный восьмиканальный кодек Realtek ALC1220 с литерой «P» с использованием качественных аудиоконденсаторов Nichicon Fine Gold.

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Для расширения функциональности MSI MPG Z490 Gaming Carbon WiFi снабжена пятью слотами PCIe:
  • PCI Express 3.0 x16 с технологией Steel Armor;
  • PCI Express 3.0 x1;
  • PCI Express 3.0 x8 с технологией Steel Armor;
  • PCI Express 3.0 x1;
  • PCI Express 3.0 x8.

Для построения конфигурации из нескольких видеокарт новинка поддерживает технологии AMD CrossFireX и NVIDIA SLI.

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Стоит отметить, что с обратной стороны напротив первого слота PCIe 3.0 x16 расположена микросхема со стертой маскировкой. Благодаря фокусу с термопастой удалось прочитать наименование – это тактовый генератор IDT6V4 1801BN для реализации поддержки интерфейса Gen 4. Поскольку на данном этапе известно, что процессоры Comet Lake не поддерживают четвёртое поколение PCIe, то вероятно она появится в будущем на программном уровне или с появлением следующих CPU.

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Между разъемами PCI Express скрываются слоты для накопителей формата M.2 с поддержкой следующих форм-факторов и интерфейсов:
  • Первый слот M.2 – чипсетные линии, поддержка накопителей PCIe 3.0 x4 и SATA-III, 2242/ 2260 /2280 /22110;

Второй слот M.2 – чипсетные линии, поддержка накопителей PCIe 3.0 x4 и SATA-III, 2242/ 2260 /2280.

Для удобства ориентирования на текстолите материнской платы имеется разметка какие линии и интерфейсы поддерживаются слотами M.2.

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За непосредственное охлаждение твердотельных накопителей формата M.2 отвечают пара плоских радиаторов без оребрения. Данная технология у производителя носит наименование M.2 Shield Frozr, эффективность которой проверена в соответствующем разделе.

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Модель поддерживает подключение до восьми вентиляторов, разработчики сгруппировали коннекторы для удобного использования. Порты с пометкой SYS (системные) управляются исключительно в режиме DC, коннекторы помпы имеет PWM регулировку, а процессорный разъем поддерживает оба варианта и по умолчании функционирует в режиме автоматического определения.

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За пассивное охлаждение силовой части материнской платы MSI MPG Z490 Gaming Carbon WiFi отвечают радиаторы с массивным оребрением.

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Пара охладителей соединена в единый тандем тепловой трубкой диаметром 6 мм.

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Отдельная накладка прячет верхнюю часть подсветки и фиксирует заднюю интерфейсную панель.

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Чипсет Intel Z490 имеет потребление около 6 Вт и не требует пристального внимания, как многие другие компоненты материнской платы. Но производитель решил установить крупный радиатор с накладкой волокна, имитирующего карбон. Стоит отметить, что с охлаждением микросхемы системной логики у новинки все в полном порядке.

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Оголенная печатная плата MSI MPG Z490 Gaming Carbon WiFi во всей своей красе.

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Подсистема питания насчитывает 14 фаз (12+1+1) и располагается вокруг процессорного сокета. В качестве ШИМ-контроллера используется микросхема с маркировкой RAA229001 производства Intersil. В качестве сборок применены ISL99360 с максимальной силой тока 60 А.

Благодаря такому тандему итоговая формула получается следующая: шесть фаз с удвоением отведены на CPU, по одной на VCCIO и VCCSA.

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Напоследок изучим набор интерфейсов на панели ввода-вывода:

  • 1 x комбинированный порт PS/2;
  • 2 x USB 2.0 Type-A;
  • 1 x DisplayPort;
  • 1 x HDMI;
  • 4 x USB 3.2 Gen 2 (Type-A);
  • 1 x USB 3.2 Gen 2x2 (Type-C);
  • 1 x 2.5G LAN;
  • 2 x Wi-Fi/Bluetooth Antenna Connectors;
  • 5 x audio jacks;
  • 1 x Optical S/PDIF-Out.

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Упаковка и комплектация

Материнская плата MSI MPG Z490 Gaming Carbon WiFi поставляется в картонной упаковке с темной полиграфией и изображением спорткара, устремляющегося в бесконечность. Слоган новинки представлен во всей красе.

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Комплектация модели старшего звена включает следующие аксессуары:

  • Четыре кабеля SATA;
  • Один Y-образный разветвитель для подключения подсветки RGB;
  • Один кабель для подключения подсветки RGB;
  • Один кабель для подключения подсветки Corsair RGB;
  • Одна антенна Wi-Fi;
  • Три винтика M.2;
  • Наклейка с логотипом MSI;
  • Наклейка для маркировки кабелей SATA;
  • Регистрационная карточка продукта;
  • Диск с драйверами;
  • Руководство пользователя;
  • Руководство по быстрой установке.

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Возможности BIOS

Материнская плата MSI MPG Z490 Gaming Carbon WiFi получила фирменную оболочку микропрограммного обеспечения MSI Click BIOS 5 с черным оформлением.

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Тестовый стенд

  • Материнская плата: MSI MPG Z490 Gaming Carbon WiFi (Intel Z490, LGA1200);
  • Процессор: Intel Core i5-10600K;
  • Система охлаждения: Noctua NH-U12A;
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
  • Оперативная память: Team Xtreem 8Pack 4500 МГц 16 Гбайт (2 x 8 Гбайт);
  • Видеокарта: GeForce GTX 1660 Super;
  • Накопители: Western Digital Black SN750, 500 Гбайт;
  • Блок питания: Corsair HX1200, 1200 Ватт;
  • Операционная система: Microsoft Windows 10 x64.

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Инструментарий и методика тестирования

В тестировании использовался процессор Intel Core i5-10600K.

На момент подготовки материала материнские платы проходили ежедневное тестирование производителями и получали актуальные обновления BIOS.

BIOS материнской платы MSI MPG Z490 Gaming Carbon WiFi был обновлен до последней актуальной и доступной версии 121.

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Чтобы исключить слабые стороны материнской платы при работе с оперативной памятью (из-за проблем непосредственно с самой DDR4), в тестировании был задействован «экстремальный» комплект Team Xtreem 8Pack с тактовой частотой 4500 МГц.

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На графиках во всех случаях указана температура самого горячего ядра. Мониторинг скоростей вращения крыльчаток вентиляторов и температуры процессора осуществлялся с помощью последней версии утилиты HWiNFO. Температура воздуха во время проведения замеров составляла 26 градусов Цельсия.

Тест MSI MPG Z490 Gaming Carbon WiFi

В последней версии BIOS разработчики улучшили разгон оперативной памяти и повысили стабильность.

«Из коробки» поведение системы на материнской плате MSI MPG Z490 Gaming Carbon WiFi с версией BIOS 121 следующее: CPU бустит до 4700 МГц на все ядра, но в режиме стресс-теста с AVX для шести ядер средняя частота составляет 4500 МГц при автоматическом напряжении 1.2 В. Температура с кулером Noctua NH-U12A держится на отметке 68-70°C.

Потребление стенда без учета монитора составляет в простое 44 Вт, в выключенном состоянии 1,35 Вт, в LinX 0.9.5 достигает 179 Вт. Для последнего случая актуальны показания температуры подсистемы питания MSI MPG Z490 Gaming Carbon WiFi, не превышающее 48°C.

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AIDA64 бенчмарк кэша и памяти на стоковой системе MSI MPG Z490 Gaming Carbon WiFi с процессором Intel Core i5-10600K. Кольцевая шина по умолчании функционирует на отметке 4200 МГц.

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Тестирование твердотельного накопителя Western Digital Black SN750 с поддержкой NVMe происходило из первого слота M.2, отмечен как M.2_1, с установленным фирменным радиатором M.2 Shield Frozr.

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На промежуточном этапе была протестирована фирменная технология Game Boost от MSI, активированная в BIOS. В данном случае для всех ядер множитель относительно базового должна подниматься на один пункт, но видимо в настройках BIOS еще не все программные ошибки исправлены, так как материнская плата в реальности начинает действовать значительно агрессивнее: частота двух ядер достигает 4900 МГц, всех шести – 4800 МГц. Кольцевая шина по умолчании – 4200 МГц, оперативная память – 2133 МГц.

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Материнская плата MSI MPG Z490 Gaming Carbon WiFi обладает необходимым функционалом и оснащением для хорошего оверклокинга, и тут она не подкачала. Новинке покорилась частота процессора 5200 МГц, но о стабильности речи не шло. Спустившись на один пункт, мы получили 5100 МГц по всем ядрам и 4800 МГц по кольцевой шине. Забегая вперед отметим, что в стресс-тесте LinX результаты отсутствуют, так как температура нашего экземпляра процессора исключительно на данной плате достигала 100°C, после чего система зависала. На других решениях с указанными настройками такой проблемы не было: видимо дело в скрытых опциях. Поэтому MSI MPG Z490 Gaming Carbon WiFi для максимального результата требуется жидкостная система охлаждения.

Реабилитация пришла в виде превосходного разгона оперативной памяти. Достигнув отметки 4600 МГц, мы получили отличные результаты, пусть и оставив эталонные тайминги.

Максимальное потребление с технологией Game Boost составляет 250 Вт, ручной разгон – 265 Вт для всего стенда в тесте LinX v0.9.5.

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Переходим к результатам тестирования.

Cinebench R20
Single Core, All Cores, pts


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3DMark Time Spy
Physics, баллы


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Linx v0.9.5
Memory = 8192, GFlops


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

AIDA64 6.25 Cache & Memory Benchmark
Memory read, Мбайт/с


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AIDA64 6.25 Cache & Memory Benchmark
Memory write, Мбайт/с


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AIDA64 6.25 Cache & Memory Benchmark
Memory copy, Мбайт/с


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

AIDA64 6.25 Cache & Memory Benchmark
Memory latency, нс


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WinRAR 5.90 x64
Speed, KB/s


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Температурный режим

С одним из топовых односекционных кулеров Noctua NH-U12A были получены следующие температуры:

Температура процессора, °C

Linx v0.9.5
Меньше – лучше


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Температура зоны VRM, °C

Linx v0.9.5
Меньше – лучше


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Температура чипсета, °C

Linx v0.9.5
Меньше – лучше


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Отдельно произведено тестирование и проверка температурного режима твердотельного накопителя SSD NVMe без охлаждения и с фирменным радиатором M.2 Shiled Frozr в первом слоте.

Температура твердотельного накопителя SSD NVMe, °C

CrystalDiskMark
Меньше – лучше


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Заключение

Материнская плата MSI MPG Z490 Gaming Carbon WiFi – самая старшая в линейке MSI Performance Gaming, предлагающей наиболее доступные и интересные возможности.

Скажем откровенно: новинка выглядит привлекательным решением для сборки высокоуровневой игровой системы с возможностью задействования беспроводных интерфейсов, установки пары графических ускорителей и мощного процессора. Такой вариант легко справится с оверклокингом оперативной памяти и центрального CPU. Приятным бонусом идут хорошая звуковая подсистема, стильный дизайн и отточенное микропрограммное обеспечение MSI Click BIOS 5.

Из особенностей отметим микросхему по поддержке Gen 4, вероятно ожидаемого в будущем. А что касается недостатков – не хватает кнопок включения и перезагрузки системной платы, подчеркивающих статус старшей модели.

Подводя итоги, MSI MPG Z490 Gaming Carbon WiFi однозначно рекомендуется к рассмотрению энтузиастам для построения производительного ПК, которому не чужд разгон.

Александр Андерсон


Выражаем благодарность:

  • Компании MSI за предоставленную на тестирование материнскую плату MSI MPG Z490 Gaming Carbon WiFi.

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Теги

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Maks Panteleev
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Shock Memes
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12:15
Неужели опять термоконча? оО
В случае с Core i5-10400 выбор степпинга влияет на тип термоинтерфейса
Adam Smith
12:15
святая кукуруза, мягко говоря, народу надоела
AMD заняла 60% южнокорейского рынка процессоров, но Core i5-9400F является лидером продаж
mazahakaruss
12:15
Они не офигели? За эту цену все процы должны быть с припоем. Мне, как энтузиасту, хотелось 10700k + z490 взять, но с таким отношением идут они далеко и надолго. Еще можно им припомнить 1151v2, который...
В случае с Core i5-10400 выбор степпинга влияет на тип термоинтерфейса
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