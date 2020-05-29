Для более наглядного сравнения видеокарт и процессоров игра, используемая в качестве тестового приложения, запускалась в разрешениях 1920 х 1080, 2560 х 1080, 2560 х 1440 и 3440 х 1440.
В качестве средств измерения быстродействия применялись утилиты FPS Monitor Build 5102 и AutoHotkey v1.0.48.05. В игре замерялись 1% мгновенные (редкие события) и средние значения FPS. Вертикальная синхронизация при проведении тестов была отключена
Графические настройки
Версия 1.16.
DirectX 12.
Полноэкранное сглаживание - TAA.
Анизотропная фильтрация - 16Х.
Качество освещения - высокое.
Качество пост-обработки - высокое.
Качество теней - очень высокое.
Качество теней от дыма - высокое.
Качество частиц - очень высокое.
Качество зрителей - высокое.
Качество зеркал - очень высокое.
Сложное затенение - HBAO+.
Качество пространственных отражений - очень высокое.
Качество стриминга текстур - очень высокое.
Качество отражений - очень высокое.
Качество погодных эффектов - очень высокое.
Качество поверхностей - очень высокое.
Качество тормозных следов - высокое.
Тени SSRT - выключены.
Асинхронное вычисление - включено.
Видеоролик тестового отрезка:
Сводные диаграммы результатов тестов видеокарт
1920х1080
Разгон
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1920х1080
Разгон
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1920х1080
Разгон
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2560х1080
Разгон
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2560х1080
Разгон
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2560х1080
Разгон
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2560х1440
Разгон
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2560х1440
Разгон
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2560х1440
Разгон
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3440х1440
Разгон
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3440х1440
Разгон
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3440х1440
Разгон
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Сводные диаграммы результатов тестов процессоров
1920х1080
Разгон
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1920х1080
Разгон
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Дмитрий Олегович aka PhoenixOC
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Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
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