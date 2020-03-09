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Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700

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Оглавление

Вступление

В данном материале будет рассмотрено противостояние процессоров Core i3-9100F и Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 в разрешениях 1920 х 1080 и 2560 х 1440.

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Посмотрим, кто выйдет победителем.

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Напомним, что о работе тестовых стендов, методике и обработке результатов можно узнать из подробного рассказа о тестировании комплектующих в играх.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

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Результаты тестов: сравнение производительности

Assassin's Creed Odyssey

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Battlefield V

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Call of Duty: Modern Warfare (2019)

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Far Cry New Dawn

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Hitman 2

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Need for Speed Heat

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720x390 62 KB

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Shadow of the Tomb Raider

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Star Wars Jedi: Fallen Order

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Среднегеометрические результаты процессоров в восьми играх

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Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных процессоров.

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Для выведения соотношения стоимости и производительности CPU бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на их основе рассчитан среднеарифметический ценник ЦП.

  • Core i3-9100F - 5 800 рублей;

  • Ryzen 5 1600 - 7 250 рублей.

Соотношение стоимости и производительности процессоров (рублей/средний FPS)

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Заключение

Процессоры Core i3-9100F и Ryzen 5 1600 показали высокие результаты в большинстве игр, что является для них положительным фактором.

По диаграмме среднегеометрической производительности участников в восьми играх видно, что в штатном режиме между ними был зафиксирован паритет. После разгона на первое место вышел процессор из «красного» лагеря.

Теперь рассмотрим противостояние ЦП в отдельно взятых играх.

  • Core i3-9100F был быстрее Ryzen 5 1600 в играх Far Cry New Dawn и Star Wars Jedi: Fallen Order.
  • Core i3-9100F был медленнее Ryzen 5 1600 в играх Assassin's Creed Odyssey, Battlefield V, Call of Duty: Modern Warfare, Hitman 2, Need for Speed Heat и Shadow of the Tomb Raider.

В итоге модель Intel обошла своего соперника в двух играх из восьми и отстала в шести проектах. Зато по соотношению цена/производительность она стала безусловным лидером.

Как следствие, экономному пользователю стоит обратить внимание на процессор Core i3-9100F. В номинальном режиме он составил достойную конкуренцию оппоненту и был однозначным лидером по привлекательности для покупки.

При желании получить большую производительность, не считаясь с затратами, лучшим выбором станет Ryzen 5 1600. Однако для полного раскрытия потенциала его необходимо разогнать. И после повышения тактовой частоты он уверенно лидировал в тестировании.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

Сказ о том, как Phoenix тестирует комплектующие в играх

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Теги

amd intel тест phoenix radeon rx 5700 ryzen 5 1600 core i3-9100f

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