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Вступление

В данном материале будет рассмотрено противостояние процессоров Core i3-9100F и Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 в разрешениях 1920 х 1080 и 2560 х 1440.

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Посмотрим, кто выйдет победителем.

Напомним, что о работе тестовых стендов, методике и обработке результатов можно узнать из подробного рассказа о тестировании комплектующих в играх.