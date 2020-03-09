Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
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Оглавление
- Вступление
- Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования
- Результаты тестов: сравнение производительности
- Assassin's Creed Odyssey
- Battlefield V
- Call of Duty: Modern Warfare (2019)
- Far Cry New Dawn
- Hitman 2
- Need for Speed Heat
- Shadow of the Tomb Raider
- Star Wars Jedi: Fallen Order
- Среднегеометрические результаты процессоров в восьми играх
- Заключение
Вступление
В данном материале будет рассмотрено противостояние процессоров Core i3-9100F и Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 в разрешениях 1920 х 1080 и 2560 х 1440.
рекламаПосмотрим, кто выйдет победителем.
Напомним, что о работе тестовых стендов, методике и обработке результатов можно узнать из подробного рассказа о тестировании комплектующих в играх.
Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных процессоров.
Соотношение стоимости и производительности процессоров (рублей/средний FPS)
Процессоры Core i3-9100F и Ryzen 5 1600 показали высокие результаты в большинстве игр, что является для них положительным фактором.
По диаграмме среднегеометрической производительности участников в восьми играх видно, что в штатном режиме между ними был зафиксирован паритет. После разгона на первое место вышел процессор из «красного» лагеря.
Теперь рассмотрим противостояние ЦП в отдельно взятых играх.
В итоге модель Intel обошла своего соперника в двух играх из восьми и отстала в шести проектах. Зато по соотношению цена/производительность она стала безусловным лидером.
Как следствие, экономному пользователю стоит обратить внимание на процессор Core i3-9100F. В номинальном режиме он составил достойную конкуренцию оппоненту и был однозначным лидером по привлекательности для покупки.
При желании получить большую производительность, не считаясь с затратами, лучшим выбором станет Ryzen 5 1600. Однако для полного раскрытия потенциала его необходимо разогнать. И после повышения тактовой частоты он уверенно лидировал в тестировании.
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
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Результаты тестов: сравнение производительности
Assassin's Creed Odyssey
Battlefield V
Call of Duty: Modern Warfare (2019)
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Far Cry New Dawn
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Hitman 2
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Need for Speed Heat
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Shadow of the Tomb Raider
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Star Wars Jedi: Fallen Order
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Среднегеометрические результаты процессоров в восьми играх
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Для выведения соотношения стоимости и производительности CPU бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на их основе рассчитан среднеарифметический ценник ЦП.
Заключение
Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных процессоров.
Соотношение стоимости и производительности процессоров (рублей/средний FPS)
Процессоры Core i3-9100F и Ryzen 5 1600 показали высокие результаты в большинстве игр, что является для них положительным фактором.
По диаграмме среднегеометрической производительности участников в восьми играх видно, что в штатном режиме между ними был зафиксирован паритет. После разгона на первое место вышел процессор из «красного» лагеря.
Теперь рассмотрим противостояние ЦП в отдельно взятых играх.
В итоге модель Intel обошла своего соперника в двух играх из восьми и отстала в шести проектах. Зато по соотношению цена/производительность она стала безусловным лидером.
Как следствие, экономному пользователю стоит обратить внимание на процессор Core i3-9100F. В номинальном режиме он составил достойную конкуренцию оппоненту и был однозначным лидером по привлекательности для покупки.
При желании получить большую производительность, не считаясь с затратами, лучшим выбором станет Ryzen 5 1600. Однако для полного раскрытия потенциала его необходимо разогнать. И после повышения тактовой частоты он уверенно лидировал в тестировании.
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
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