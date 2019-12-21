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Вступление

В хмуром-хмуром царстве, в сером-сером государстве приближался Новый год. Но вот незадача – пропали все ели. Ну, как-то рубили-рубили лесорубы, да все и вырубили – с кем не бывает. И пришлось оверклокерам срочно искать, что наряжать вместо лесных красавиц. Оперативную память попробуют – не то. На материнскую плату посмотрят – никакого праздника. За корпус возьмутся – терпимо, но все мимо.

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К счастью, решили помочь оверклокерам добрые дизайнеры из Zotac. И выпустили уже наряженную видеокарту. Да еще как наряженную. Да на почти топовом GPU TU104. Да во флагманской линейке AMP Extreme.

Именно так она и выглядит – вот уж действительно яркая видеокарта. Пожалуй, Zotac Gaming GeForce RTX 2080 AMP Extreme затмевает даже недавно протестированную мною Palit GeForce RTX 2080 Super White GameRock.

Но чтобы доказать принадлежность к заслуженной серии AMP Extreme одной внешности недостаточно. Еще нужно, чтобы все базовые потребительские качества были на высшем уровне: качество охлаждения, акустические характеристики и разгонный потенциал. Как со всем этим обстоят дела у новинки Zotac – в сегодняшнем обзоре.

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Упаковка и комплект поставки

Базовые характеристики GeForce RTX 2080 Super лишний раз приводить не будем, они тут стандартные, за исключение повышенной на 60 МГц частоты Boost. Для флагманского видеоядра – очень неплохой штатный разгон.

Видеокарта поставляется в крупной коробке, как обычно, обернутой в глянцевую «суперобложку».

Дизайн упаковки сдержанный, но с точки зрения информативности все в порядке: еще по лицевой стороне можно четко понять, что конкретно за продукт внутри.

А с обратной стороны, как водится, можно ознакомиться с основными особенностями модели и ее внешним видом во всей красе.

Ручка у коробки отсутствует, так что пакет для переноски понадобится крупный. Благо видеокарта в упаковке хоть и большая, но не тяжелая.

Внутри черную уже картонную коробку дополнительно защищает слой плотного пластика.

И лишь под ним обнаруживается черная картонная коробка с «двойной крышкой»:

Причем внутри и сверху присутствует вставка из вспененного полиэтилена. В результате надежность упаковки иначе как отличной не назовешь. Страшно представить, что должно случиться с ней в пути, чтобы видеокарта пострадала.

А вот комплект поставки, традиционно для современных видеокарт, достаточно скуден. За исключением минимальной документации тут лишь два переходника питания.

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Какие-либо заглушки на портах и слотах, как и пленка на каких-либо элементах видеокарты в моем случае отсутствовали.

Скорее всего, они должны быть, поскольку даже на ранее протестированной Zotac Gaming GeForce RTX 2070 Super AMP Extreme заглушки были:

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Так что их недостача тут – возможное следствие того, что ко мне на обзор видеокарта приехала далеко не к первому. Это особенно хорошо было видно как раз по состоянию упаковки.

Дизайн и конструкция

В обзоре Zotac Gaming GeForce RTX 2070 Super AMP Extreme уже упоминалось, что это очень крупная видеокарта. Так вот GeForce RTX 2080 Super той же серии еще больше. На сантиметр длиннее – до 32 см, на два с лишним выше – модель возвышается над своей крепежной планкой на все 27 мм. И при этом так же полноценно трехслотовая. То есть в реальности для комфортной установки потребуется как минимум четыре подряд свободных слота расширения на материнской плате.

В такие размеры можно было вписать и три 100-миллиметровых вентилятора. Здесь же они «всего лишь» 90-миллиметровые. По-видимому, нужно было оставить больше места под светлые светящиеся вставки (RGB-подсветкой снабжены именно они).

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С обратной стороны, разумеется, присутствует полноценная алюминиевая защитная пластина во всю печатную плату.

Она заходит даже на верхнюю и задние грани видеокарты и снабжена там перфорацией:

В целом сразу видно, что перед нами топовая современная видеокарта – сказать что-либо еще про нее сложно.

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Разве что стандартно отметить, что было бы странным видеть здесь иной набор разъемов питания, кроме двух восьмиконтактных (минимальная рекомендуемая мощность БП заявлена на стандартном для GeForce RTX 2080 Super уровне в 650 Вт).

А вот набор портов урезан в сравнении с версией эталонного дизайна. Тут лишь стандартная четверка из трех DisplayPort и одного HDMI. Разъем USB Type-C отсутствует.

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На полулюбительской фотографии сложно полноценно передать эффект от иллюминации, которую создает работающая Zotac Gaming GeForce RTX 2080 Super AMP Extreme, будучи установленной в систему на открытом стенде. Создается ощущение, что даже в закрытом корпусе под столом видеокарта все равно будет освещать всю комнату.

Причем светятся не только большие светлые полоски сверху и снизу, но и вставка в задней, противоположной от монтажной планки части платы. Вот как подсветку иллюстрирует производитель:

Здешняя иллюминация носит имя Spectra 2.0 Lighting System. К счастью, наша героиня не создаст проблем и тем, кто не любит ни RGB-, ни какую-либо еще подсветку. И для этого даже не придется разбирать видеокарту, чтобы отключить ее питание.

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Производитель снабжает свои графические ускорители фирменной утилитой Firestorm. В ней, в том числе, можно очень гибко настроить подсветку Zotac Gaming GeForce RTX 2080 Super AMP Extreme. И даже заставить ее мигать в такт музыке. И, конечно, вообще отключить.

Само собой, поддерживается и разгон видеокарты, но в этом деле я привык доверять проверенным средствам.

Однако прежде чем переходить к тестированию, разберем видеокарту и изучим ее систему охлаждения и печатную плату.

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Печатная плата и система охлаждения

Система охлаждения Zotac Gaming GeForce RTX 2080 Super AMP Extreme получила собственное имя – IceStorm 2.0 Cooling.

В который раз остается лишь похвалить производителя за отсутствие каких-либо защитных пломб на винтах.

Но начинать разборку видеокарты лучше не с задней стороны, а со стороны монтажной планки. Здесь нужно открутить три верхних на картинке винтика:

Впрочем, и это еще не все. Далее стоит заранее открутить еще один винтик с противоположной стороны (на следующей иллюстрации он помечен зеленой стрелкой):

И лишь после этого можно браться за откручивание большого количества винтиков со стороны задней защитной пластины (лучше сначала откручивать периферийные, и только затем квартет основных, окружающих GPU). К счастью, все они с крестовыми головками и не слишком мелкие – обычной компактной отвертки будет достаточно.

Если вы все сделали правильно, то с легким усилием отодрав термолипучки с микросхем памяти (не с микросхемами памяти, это важно!), можно снять кулер:

До этого шесть тепловых трубок в штатной СО видеокарты мне встречались лишь у топовой же GeForce RTX 2080 Super бренда MSI. Большинство же производителей даже в системах охлаждения GeForce RTX 2080 Ti обходятся не более чем пятью.

Количество ребер радиатора у тестируемой Zotac Gaming GeForce RTX 2080 Super AMP Extreme также впечатляет. Площадь рассеивания здесь, по моим прикидкам, уверенно превышает 5 000 см2. Весь радиатор, кроме непосредственно контактной площадки основания, никелирован: и медные трубки, и алюминиевые ребра, и «расширенное основание», отвечающее за охлаждение микросхем памяти. Трубки к ребрам и основанию припаяны, а для лучшего контакта с последним они в месте контакта «сплюснуты».

При снятии основной части системы охлаждения задняя пластина также автоматически демонтируется. Она не отвечает конкретно за охлаждение элементов (хотя под нагрузкой все равно заметно нагревается) и проклеена изнутри изолирующим пластиком.

Вентиляторы – уже знакомые нам 92 мм крыльчатки Apistek GA92S2U, которые в случае необходимости без проблем находятся в продаже.

Вдумчивые читатели в этом месте уже наверняка отметили, что пока неясно, как охлаждаются элементы системы питания 250-ваттного GPU. А охлаждаются они отдельно и очень неплохо. На крупной фронтальной литой металлической рамке под них даже предусмотрены отдельные радиаторы:

Эта рамка и отвечает за отвод тепла от остальных нуждающихся в этом элементах. При ее снятии часть термопрокладок остается на рамке,…

… а часть – на самой видеокарте:

Теперь понятно, зачем тут нужна была такая большая печатная плата – масштабы системы питания Zotac Gaming GeForce RTX 2080 Super AMP Extreme поистине поражают. Она выполнена по схеме 16+4, и фазы питания GPU, даже скомпонованные максимально плотно, и определили ширину PCB.

При этом в зоне, где располагаются собственно графический процессор и микросхемы памяти, царит простор. Перед нами старый знакомый NVIDIA TU104 в его максимальной версии: с 48 активными ядрами CUDA и 3072 блоками ALU. Здешние 8 ГБ памяти – также самые быстрые в актуальной линейке GeForce, работают на частоте 7750 МГц.

На этом и с разбором видеокарты все, переходим к тестам.

Эффективность охлаждения, уровень шума и разгонный потенциал

Как и прошлые модели видеокарт данного производителя, Zotac Gaming GeForce RTX 2080 Super AMP Extreme – редкий случай, когда родной термоинтерфейс оказался эффективнее нашей штатной пасты Gelid Solutions GC-Extreme: под нагрузкой температура GPU с последней была на градус-другой, но выше. Так что снова нельзя не отметить производителя за использование топового термоинтерфейса.

Но основные тесты новинки проводились до ее разбора – с заводской термопастой. Видеокарта испытывалась на открытом стенде в составе системы на основе Intel Core i9-9900K, материнской платы ASRock Phantom Gaming 7 и оперативной памяти DDR4-4400 Patriot Viper Steel (PVS416G440C9K) объемом 16 Гбайт.

Эффективность системы охлаждения проверялась при помощи утилиты MSI Kombustor (аналог Furmark). Уровень шума измерялся шумомером (модель TM-104 с заявленным нижним пределом измерения в 30 дБ) с расстояния в 100 см от плоскости вентиляторов видеокарты. Как раз столько – 30 дБ – составлял измеренный фоновый уровень шума с работающей в простое на сниженных оборотах системой охлаждения CPU. Энергопотребление измерялось для всей системы в целом, сколько она потребляет от розетки (с учетом всех компонентов, КПД блока питания и прочего) и округлялось до 10 Вт.

В прошлых своих обзорах нереференсных видеокарт я не раз задавал вопрос, нужно ли в таком тестировании делать графики с частотами, уровнем шума, энергопотреблением и прочим. В комментариях желающих их видеть не нашлось, поэтому снова будут более удобные для меня скриншоты и текст. Но если вас они достали, и вы хотите видеть графики, пожалуйста, не стесняйтесь (в корректной форме!) написать об этом в комментариях – мне важна ваша обратная связь.

Результаты тестирования производительности NVIDIA GeForce RTX 2080 Super можно найти в обзоре данной видеокарты, их здесь повторно приводить не будем. Нас интересует эффективность системы охлаждения, уровень шума и разгонный потенциал варианта Zotac AMP Extreme.

При отсутствии нагрузки вентиляторы видеокарты полностью останавливаются, поэтому температура графического процессора обычно находится в интервале от 40 до 50 градусов (при комнатных 23–24°C, которые я традиционно поддерживаю во время всех тестов, связанных с измерением температур).

К слову, работает функция отключения вентиляторов очень плавно, не издавая лишних звуков при запуске, как это бывает. Вертушки останавливаются при снижении температуры GPU ниже 50 градусов, стартуют – при достижении ею значения в 60°C. Потребление всей системы в простое колеблется в интервале 50–60 Вт.

А что, если включить MSI Kombustor?

Температура GPU на максимуме составляет весомые 82 градуса. Это цена за очень тихий профиль системы охлаждения: уровень шума системы видеокарты составляет около 35 дБ (сравните с 38 дБ референсной версии NVIDIA, да еще не забывая, что шкала тут логарифмическая, и каждые 3 дБ – это увеличение уровня шума вдвое). Разумеется, при этом у системы охлаждения есть огромный запас по эффективности, и видеокарта работает абсолютно стабильно. А реальные частоты, в том числе и в MSI Kombustor, даже выше, чем заявленная Boost Clock – это просто уникальное явление.

Но далеко не все покупатели переплачивают за топовые оригинальные варианты видеокарт, просто чтобы наслаждаться тишиной, будучи уверенными в долгой надежной работе ускорителя. Многим важен еще и разгон. И вот тут, в отличие от предыдущего варианта AMP Extreme – GeForce RTX 2070 Super, у GeForce RTX 2080 Super все оказалось не так плохо.

Да, всего +85 МГц по GPU, но зато достойные +1400 МГц по памяти. И реальные частоты в MSI Kombustor на уровне 1920–1950 МГц (против 1905–1920 у «референса»).

При этом энергопотребление системы практически не растет и остается под нагрузкой на уровне 410–420 Вт (напомню, что речь обо всей конфигурации!) – это нормальные значения для GeForce RTX 2080 Super. Как не растет и температура GPU, которую система охлаждения поддерживает на уровне 82–83 градуса. Вентиляторам, правда, пришлось, чуть раскрутиться, и уровень шума составил уже 37 дБ. Но это тоже очень комфортный уровень. И на 2 дБ ниже, чем было в разгоне (до меньших частот) у эталонной версии GeForce RTX 2080 Super.

И в очередной раз напомню, что в обзорах видеокарт конечных производителей у нас нет цели повторно изучать производительность соответствующих GPU. Так, в случае с NVIDIA GeForce RTX 2080 Super результаты игровых и синтетических тестов можно найти в соответствующем обзоре. Вариант Zotac Gaming AMP Extreme из-за более высоких частот что в штатном режиме, что в разгоне обеспечит прирост на уровне 2-4% в большинстве тестов.

Заключение

Что ж, без сомнения, праздник удался. Протестированная видеокарта – не только самая нарядная из тех, что мне встречались, но и однозначно лучшая из уже четырех вариантов GeForce RTX 2080 Super, что я тестировал. Ее подсветка выглядит действительно впечатляюще. Но и те, кому она не нужна, смогут без проблем отключить эту иллюминацию. А кроме этого, получат еще много всего.

Железобетонная стабильность по частотам, наконец-то лучший оверклокерский потенциал, чем у референсной версии NVIDIA (а будь тут те же отобранные GPU, наверняка было бы еще лучше!), и очень тихая работа во всех режимах – что еще может быть нужно. Единственным ограничением может стать то, что видеокарта реально очень крупная. Но в большинство корпусов для игровых систем она без проблем поместится. И может стать их настоящим украшением.

Евгений Яковлев

По итогам обзора видеокарта Zotac Gaming GeForce RTX 2080 Super AMP Extreme получает награду:

Выражаем благодарность:

Компаниям Zotac, NVIDIA и магазину Регард за предоставленные на тестирование компоненты.