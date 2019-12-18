Оглавление

Вступление

Если раньше игровые ноутбуки ассоциировались с большой массой и неудобством использования вне дома, то сейчас ситуация меняется, что делает сегмент производительных ноутбуков интересным для многих пользователей. Вместе с этим, увеличивающееся количество мультимедийного контента привело к появлению пользователей, нуждающихся в производительном ноутбуке, но не для игр.

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Ответом компании ASUS стали игровые ноутбуки, с прицелом на компактность и мобильность, но без жертв с точки зрения вычислительной мощности. Такой приоритет можно проследить в рамках линейки ROG Zephyrus.

Сегодня мы расскажем про еще один ноутбук из данного семейства – ROG Zephyrus M GU502G.

Технические характеристики

Модель ASUS ROG Zephyrus M GU502G Тип устройства Игровой ноутбук Процессор Intel Core i7-9750H Видеопроцессор NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti / NVIDIA GeForce RTX 2060 / NVIDIA GeForce RTX 2070 Операционная система Microsoft Windows 10 Оперативная память До 32 Гбайт Встроенная память 256 / 512 Гбайт, 1 Тбайт Экран 15.6" IPS, 1920 x 1080, 240 Гц, 3 мс Беспроводные интерфейсы Wi-Fi, Bluetooth Блок питания 230 Вт Размеры 360.0 x 252.0 x 18.9 мм Масса 1.9 кг Цена 142 264* руб.

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Отметим хороший выбор модификаций. Доступно несколько вариантов видеокарт и объемов памяти, но вот процессор всегда останется одним и тем же.

Цена, указанная в таблице, отражает расценки фирменного магазина. Однако несложный поиск позволил найти более доступные предложения в других магазинах. Так, данную версию можно приобрести примерно на 30 тысяч рублей дешевле.

Внешний вид и конструкция

Стремление сделать ноутбук одновременно тонким, легким и прочным потребовало применения современных технологических решений. Одним из них стало использование магниевого сплава при производстве корпуса.

В итоге удалось добиться высокой жесткости корпуса и прочности при механических воздействиях. Отличается наш герой и стойкостью к появлению заметных следов эксплуатации.

Верхняя крышка выполнена металлической и украшена шлифовкой. Разным направлением текстуры образуется геометрический рисунок, дополняемый подсвечивающимся логотипом Republic Of Gamers.

В основании крышки можно увидеть трапециевидный вырез, обеспечивающий беспроблемную циркуляцию воздуха в рабочем положении и открывающий доступ к индикаторам активности, когда крышка закрыта.

Снизу корпус целиком закрыт единой крышкой с большим количеством вентиляционных решеток.

В качестве опор выступают крупные резиновые ножки, обеспечивающие надежное фиксирование на поверхности стола. За счет высоты ножек обеспечивается необходимое пространство для доступа воздуха к вентиляционным отверстиям.

На левом торце можно увидеть разъем питания, порты RJ-45 и HDMI, а также полноразмерный USB-A 3.1. Здесь же предусмотрены разъемы 3.5 мм для подключения звуковой периферии.

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Справа предусмотрены еще два порта USB-A 3.1 и многофункциональный USB-C 3.1 с поддержкой режима DisplayPort.

Слева и справа также предусмотрены вентиляционные решетки для вывода горячего воздуха из корпуса.

Угол открывания крышки не слишком широкий, а вот петли выполнены с хорошо подобранным усилием. Открыть крышку одной рукой можно без ощутимого сопротивления, но сама крышка надежно фиксируется в своем положении. Конструкторы смогли соблюсти удачный баланс.

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Внутри можно увидеть достаточно плотную компоновку элементов, пространство использовано эффективно и с грамотным распределением элементов.

Корпус создает впечатление качественной вещи с большим запасом прочности. Дизайн строго выдержан в фирменном стиле и не вызывает каких-либо нареканий.

ROG Zephyrus M позиционируется как предложение для любых пользователей, которым необходим компактный аппарат с топовой производительностью. Поэтому помимо темной расцветки предусмотрена также светлая модификация.

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С точки зрения удобства использования иногда создавалось впечатление недостаточно большого угла дисплея. Больше всего это заметно при работе на коленях. Если же рассматривать типовое применение в формате рабочей станции за столом – никаких неудобств не наблюдается.

Теперь же обратим внимание на рабочую зону ноутбука. Поговорим о клавиатуре и сенсорной панели.

Клавиатура и тачпад

Клавиатура островного типа сконфигурирована типично для современных ноутбуков данного бренда. Клавиши достаточно крупные, с небольшим ходом и четким определением момента нажатия.

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Панель вокруг выполнена из магниевого сплава и обладает приятной бархатистой матовой поверхностью. Она обладает неплохо стойкостью к появлению механических повреждений или следов эксплуатации.

Раскладка не предполагает выделенного цифрового блока NumPad, что позволило сделать остальные клавиши крупнее. Отметим расширенную клавишу пробел и выделенные клавиши регулировки громкости. Здесь же расположены кнопки отключения микрофона и запуска фирменной утилиты Armoury Crate.

Справа можно увидеть крупные клавиши перемотки, размещенные столбцом. А кнопки со стрелками, хотя и выполнены меньше остальных, обладают крупными размерами и удобно выделены из общей массы.

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Клавиатура обладает фирменной многоцветной подсветкой AURA с возможностью ее индивидуальной настройки.

Тачпад получил матовую поверхность со скругленными углами и встроенные клавиши. Нажимать можно на всю площадь панели.

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Такая конфигурация сенсорной панели пришла в игровые ноутбуки недавно, но уже давно применяется в более "гражданских" моделях. Учитывая, что для использования в играх подавляющее большинство пользователей предпочтет мышь, конструкция и тип сенсорной панели не имеет большого значения.

Дисплей

Дисплей обладает стандартной диагональю в 15.6 дюйма и разрешением 1920 х 1080 точек. Применяется IPS матрица с частотой обновления 240 Гц. Поверхность дисплея матовая.

Боковые рамки выполнены минимальными, для экономии пространства конструкторы отказались от встроенной фронтальной камеры. Вместо нее предусмотрена внешняя проводная камера с автофокусом и каскадом микрофонов. Она может поставляться в комплекте с ноутбуком и синхронизируется с ноутбуком посредством стандартного кабеля USB. Кроме того, данная видеокамера может работать с системой Windows Hello для функции разблокировки по лицу.

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Используется качественная матрица с широкими углами обзора. Паразитных засветок или изменений в цветопередаче и контрастности не наблюдается под любым углом.

С помощью колориметра мы провели замеры яркости подсветки и протестировали заводскую калибровку цветопередачи.

Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1 100 333 0.346 962 50 128 0.133 962 0 18 0.019 947

Яркость подсветки достаточна для комфортной эксплуатации. Также отметим неплохой уровень контрастности и ее равномерность на всем диапазоне подсветки.

Гамма-кривые показывают хорошее совпадение с референсными показателями.

Цветовая температура лишь немного завышена, это не будет отражаться на общих впечатлениях от цветопередачи. Субъективно картинка будет восприниматься с абсолютно натуральной цветовой температурой.

Цветовой диапазон лишь немного отклоняется от общепринятого треугольника RGB. Такой показатель можно назвать отличным, к точности отображения оттенков не будет возникать никаких претензий.

Ноутбуки компании ASUS традиционно комплектуются качественными матрицами с широкими углами обзора и качественной калибровкой. Это правильный подход, ведь от качества дисплея зависит общее восприятие ноутбука. С учетом позиционирования данного ноутбука как для геймеров, так и для работы с мультимедийным контентом, можно предполагать сценарий регулярного использования вне помещения, и здесь поможет высокая контрастность изображения вместе с матовой поверхностью матрицы.

Программное обеспечение и прошивка

Ноутбук работает под управлением операционной системы Microsoft Windows 10. Предусмотрены домашняя или профессиональная версии.

Производитель предусматривает специальную утилиту для управления ноутбуками из линейки Republic Of Gamers. Она называется Armoury Crate и может быть запущена из меню приложений или нажатием на специальную кнопку.

На главное странице отображается информация о состоянии ноутбука и активном профиле производительности. Для максимальной эффективности использования доступно несколько специальных профилей. Правда, наш экземпляр почему-то упорно не желал отображать информацию о состоянии процессора. Впрочем, это явно особенность конкретного экземпляра.

Также соответствующий раздел открывает доступ к управлению подсветкой с возможностью синхронизации периферии, поддерживающей Aura Sync.

В целом, данная утилита традиционна для всех современных ноутбуков этой линейки и она хорошо знакома пользователям. Отметим корректную русификацию, понятный интерфейс и удобное управление.

Аппаратная платформа и производительность

Современный игровой ноутбук не может комплектоваться компромиссным «железом», и при разработке ROG Zephyrus M был выбран современный центральный процессор Intel Core i7-9750H.

Это шестиядерный чип, способный работать в двенадцать потоков одновременно. Он выполнен по 14 нм техпроцессу и обладает базовой тактовой частотой до 2.6 ГГц. В режиме TurboBoost этот показатель может возрастать до 4.5 ГГц.

А вот вариантов используемых видеоадаптеров несколько. Так, наш герой укомплектован графикой NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti с 6 Гбайт собственной памяти GDDR6. Также предусмотрены модификации с GeForce RTX 2060 или GeForce RTX 2070.

Объем оперативной памяти нашего экземпляра составляет 16 Гбайт. В данном случае 8 Гбайт интегрированы в материнскую плату, еще 8 – установлены в виде отдельного модуля. Память работает в двухканальном режиме.

Максимальный объем оперативной памяти для данной модели заявлен на отметке в 32 Гбайта.

Обратимся к результатам тестирования в различных приложениях для оценки общего уровня производительности.

Мы уделили внимание игровой производительности новинки. В частности было проведено несколько циклов тестирования встроенным бенчмарком в игре Metro: Exodus.

Как видно, ноутбук без проблем справляется даже с серьезной нагрузкой. В целом, к игровой производительности не возникло каких-либо нареканий. Загрузка данных происходит быстро, а каких-либо зависаний или даже малейшего недостатка в частоте кадров не наблюдалось.

Однако производство компактного и производительного ноутбука требует разработки эффективной системы охлаждения. Ведь с тепловыделением процессора и других компонентов необходимо бороться.

В данном случае применяется развитая система тепловых трубок, отводящих тепло от наиболее нагруженных компонентов и рассеивающих его на радиаторах. В свою очередь за циркуляцию воздуха через эти радиаторы отвечают два крупных вентилятора с большим количеством лопастей.

В режиме повседневного использования вентиляторы работают на минимальных оборотах или вовсе отключаются. А вот под нагрузкой шум становится заметным, хотя и не выделяется особенно высокой громкостью в сравнении с другими моделями.

При работе под нагрузкой корпус сохраняет комфортную температуру, да и внутренние компоненты не нагреваются сильнее 75 градусов. Хотя в особенно сложных условиях температура может достигать примерно 90 градусов, это лишь кратковременные показатели, не влияющие на общие результаты показателей.

Мультимедиа

За вывод звука отвечает пара крупных стереодинамиков, расположенных слева и справа от пользователя.

Динамики укомплектованы интеллектуальным усилителем, позволяющим добиться увеличения максимального уровня громкости без появления выраженных звуковых искажений. Также предусмотрена защита от перегрузки динамиков.

Звуковая карта поддерживает вывод звука на гарнитуру в аудиоформате Hi-Res Audio с эффектом виртуального 7.1-канального пространственного звука.

Пара стереомикрофонов размещена на нижней рамке дисплея и всегда обращена к пользователю. Также каскад стереомикрофонов предусмотрен во внешней фронтальной камере.

Беспроводные интерфейсы

Подключение ноутбука к сети Интернет осуществляется посредством гигабитного беспроводного модуля Wi-Fi Intel 802.11ac с каскадом антенн по формуле 2х2. Также предусмотрен порт RJ-45 для подключения к проводной локальной сети.

Благодаря использованию нескольких антенн и современного сетевого адаптера обеспечивается качественный и надежный прием сигнала даже при расположении точки доступа на другом конце квартиры.

Для передачи данных или синхронизации с беспроводными аксессуарами предусмотрен Bluetooth v5.0.

Файловая система

Как и подобает современному ноутбуку, применяются твердотельные накопители формата M.2 с интерфейсом PCI-E. Доступны версии с объемами от 256 Гбайт до 1 Тбайта.

К нам для тестирования достался промежуточный вариант – на 512 Гбайт. Такую модификацию можно назвать наиболее оптимальным на современном рынке.

Скорость работы накопителя тестировалась с помощью приложения Crystal Disk Mark. Мы провели несколько циклов тестирования с различными условиями.

Как видно накопитель успешно справляется с обработкой файлов различных объемов, каких-либо снижений скорости не наблюдается.

Если же в процессе эксплуатации пользователю потребуется увеличить объем файлового хранилища, замена накопителя не потребует больших усилий.

Время автономной работы

Емкость встроенного аккумулятора составляет 76 Вт*ч. Это неплохой показатель, да и внутри корпуса попросту нет свободного места для установки аккумулятора большей емкости.

Проведем несколько циклов тестирования и сделаем выводы о запасе автономности нашего героя.

Для начала переведем ноутбук в энергосберегающий режим и закроем все активные приложения. Дисплей отключен, активно только Wi-Fi соединение. Такие настройки позволяют имитировать минимальное энергопотребление в режиме простоя.

Результат составил около пяти часов – достаточно средний показатель для современного игрового ноутбука.

Производитель обращает внимание на применение технологии NVIDIA Optimus, обеспечивающей автоматическое переключение на интегрированную видеокарту для сбережения энергии. Однако, судя по результатам тестирования, данная технология в тестовом экземпляре не активирована. Мы уже встречались с такой ситуацией и потому можем точно сказать, что вопрос заключается в необходимости выпуска обновлений программного обеспечения.

Теперь усложним задачу запуском воспроизведения видеороликов на YouTube в качестве 1080р. Используется интернет-браузер Microsoft Edge, ноутбук работает в режиме сбалансированной производительности, а яркость дисплея максимальная.

Такое усложнение задачи привело к снижению автономности до показателя около двух с половиной часов. Опять же, в таком сценарии использования вполне могла бы работать только интегрированная видеокарта с заметно меньшим энергопотреблением.

Наконец, с помощью стресс-теста создадим условия максимальной нагрузки на процессор и видеокарту, добиваясь максимального энергопотребления. Ноутбук переведен в режим максимальной производительности, яркость дисплея на максимальном уровне. В таком режиме солидное энергопотребление достигается не только активной работой процессора с видеокартой, но и усиленной работой системы охлаждения.

Для работы под полной нагрузкой, запаса энергии хватило чуть более чем на один час. Тем не менее, отметим, что при работе от аккумулятора ноутбук в любом случае работает не на полную мощность и для получения максимальной отдачи потребуется подключение адаптера питания.

Сам блок питания обладает мощностью 230 Вт. Однако для обеспечения мобильности и практичности ноутбука предусмотрена возможность использования компактных адаптеров от ультрабуков из линейки ZenBook с выходной мощностью 65 Вт. Естественно, процесс зарядки будет медленнее, но такое решение позволяет добиться максимальной мобильности.

Сравнение с конкурентами

Компактные игровые ноутбуки уже не являются редкостью и крупные производители способны предложить несколько конкурентных моделей.

Так, для геймеров можно предложить MSI GS65 Stealth 9SD. Данная модель обладает модификацией, повторяющей характеристики нашего тестового экземпляра. Здесь используется все тот же Intel Core i7-9750H в паре с дискретной видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti. Объемы оперативной и основной памяти составят 16 и 512 Гбайт соответственно.

Такая версия будет стоить около 120 тысяч рублей. Отличия в массогабаритных показателях присутствуют, но они минимальны и едва ли смогут оказать влияние на впечатления от использования. Среди заметных отличий отметим использование клавиатуры с выделенным цифровым блоком NumPad. В данном вопросе у каждого свои предпочтения, ведь кто-то предпочитает наличие цифровой клавиатуры, а кто-то – больше свободного пространства по краям и более крупную площадь самих клавиш.

Для тех, кто нуждается в производительном ноутбуке для работы, компания MSI представила ноутбук с соответствующим названием – MSI Creator 15M A9SD. В первую очередь данная модель привлекает внимание светлой расцветкой корпуса. Напомним, наш герой также предлагается в темном и светлом вариантах корпуса.

Аппаратная платформа здесь аналогична, а заявленная емкость аккумулятора меньше. При схожих габаритах данная модель отличается большей толщиной корпуса, но может похвастать немного меньшей массой. Стоимость такого ноутбука составит около 110 тысяч рублей.

Наиболее доступным среди конкурентных предложений можно назвать Dell G3 15 3590. Розничная стоимость составляет около 80 тысяч рублей, но и без нюансов не обошлось.

Так, данная модель будет комплектоваться лишь 8 Гбайтами оперативной памяти, а емкость аккумулятора составляет 51 Вт*ч. И хотя принято считать, что жертвовать емкостью аккумулятора приходится ради компактности и минимальной массы, в данном случае это не актуально. Корпус заметно крупнее, а масса больше практически на 500 г – не лучший показатель при выборе мобильного устройства.

Заключение

Новая модель игрового ноутбука делает еще один шаг в сторону универсальности и комфорта использования. В последнее время тенденция развития таких ноутбуков направлена на поиск способов, как сделать корпус легче и тоньше. И конструкторы добились неплохих результатов. Наш герой является одним из примеров таких достижений.

В достаточно легкий корпус (массой менее двух кг)удалось поместить флагманскую аппаратную платформу, избежав заметных компромиссов. Также, стоит отметить использование дисплея с увеличенной частотой обновления и продвинутой сетевой карты гигабитного класса.

Для достижения высокой жесткости конструкции в сочетании с легкостью и компактностью применяется корпус из магниевого сплава. А за эффективный отвод тепла от нагревающихся компонентов отвечает система охлаждения, построенная на двух крупных вентиляторах с большим количеством лопастей. И, наконец, изучение внутренней конструкции порадовало оптимальным использованием всего объема корпуса. Не наблюдается пустых мест, которые можно было бы применить для увеличения аккумулятора.

Однако стоит отметить несколько моментов, которые нужно учитывать при выборе. Не всем будет удобна клавиатура без отдельного цифрового блока справа, а для некоторых пользователей необходимой окажется встроенная камера для видеозвонков. Например, это может быть актуально при выборе ноутбука на роль рабочего инструмента и решения некоторых задач вне офиса или дома. Причем модель ASUS может обеспечить такую возможность, но необходимость использования камеры в такой ситуации создает определенные неудобства.

Также при выборе продавца стоит рассмотреть различные предложения и выбрать наиболее оптимальное по цене.

Алексей Пащук

Выражаем благодарность: