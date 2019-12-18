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Pentium G5400 VS Athlon 200GE в связке с GeForce GTX 1660: тестирование в 1080p и 1440p

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Оглавление

Вступление

В данном материале будет рассмотрена производительность процессоров Pentium G5400 и Athlon 200GE в связке с видеокартой GeForce GTX 1660, в разрешениях 1920х1080 и 2560х1440.

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Посмотрим, кто выйдет победителем из этого противостояния.


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Тестовая конфигурация

Тесты проводились на следующем стенде:

  • Материнская плата №1: ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6, LGA 1151v2;
  • Материнская плата №2: Gigabyte X470 AORUS Gaming 5, АМ4;
  • Видеокарта: GeForce GTX 1660 6144 Mбайт - 1785/8000 МГц (Palit);
  • Система охлаждения CPU: Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин);
  • Оперативная память №1: 2 x 8 Гбайт DDR4 Corsair Vengeance LPX (Spec: 3333 МГц / CL15 / 1.35 В);
  • Оперативная память №2: 4 x 4 Гбайт DDR4 Kingston HyperX Savage (Spec: 3333 МГц / CL14 / 1.38 В);
  • Дисковая подсистема №1: 64 Гбайт, SSD ADATA SX900;
  • Дисковая подсистема №2: 1 Тбайт, HDD Western Digital Caviar Green (WD10EZRX);
  • Блок питания: Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140-мм на вдув);
  • Корпус: открытый тестовый стенд;
  • Монитор: 27" ASUS PB278Q BK (Wide LCD, 2560x1440 / 60 Гц).

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Процессоры:
  • Pentium G5400 - 3700 МГц;

  • Athlon 200GE - 3200 @ 4000 МГц.

Программное обеспечение:

  • Операционная система: Windows 10 x64;
  • Драйверы видеокарты: NVIDIA GeForce 441.66 WHQL.
  • Утилиты: D3DGear 5.00 Build 2252, AutoHotkey v1.0.48.05, MSI Afterburner 4.6.2.

Инструментарий и методика тестирования

Для более наглядного сравнения процессоров все игры, используемые в качестве тестовых приложений, запускались в разрешениях 1920х1080 и 2560х1440.

В качестве средств измерения быстродействия применялись встроенные бенчмарки, утилиты D3DGear 5.00 Build 2252 и AutoHotkey v1.0.48.05. Список игровых приложений:

  • Anthem.
  • Assassin's Creed Odyssey.
  • Battlefield V.
  • Call of Duty: Black Ops 4.
  • Far Cry 5.
  • Far Cry New Dawn.
  • HITMAN.
  • HITMAN 2.
  • Resident Evil.
  • Shadow of the Tomb Raider.
  • World Of Tanks.
  • World War Z.

Во всех играх замерялись минимальные и средние значения FPS. В тестах, в которых отсутствовала возможность замера минимального FPS, это значение измерялось утилитой D3DGear. VSync при проведении тестов был отключен.

Результаты тестов: сравнение производительности

Anthem



  • Версия 1.2.1.00.
  • DirectX 11.
    • Размытие в движении - включено.
    • Глубина резкости - включена.
    • Хроматическая абберация - включена.
    • Качество сглаживания - ультра высокое.
    • Рассеянное затенение - HBAO.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Фильтрация текстур - ультра высокая.
    • Каркасная структура объектов - ультра высокая.
    • Качество освещения - ультра высокое.
    • Качество эффектов - ультра высокое.
    • Качество пост-обработки - ультра высокое.
    • Качество рельефа - ультра высокое.
    • Качество растительности - ультра высокое.


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Assassin's Creed Odyssey

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  • Версия 1.4.0.
  • DirectX 11.
    • Модификатор разрешения - 100%.
    • Угол обзора - 100%.
    • Сглаживание - высокое.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Качество окружения - ультра высокое.
    • Детализация текстур - высокая.
    • Качество рельефа - высокое.
    • Плотность мелких объектов - очень высокое.
    • Качество тумана - высокое.
    • Качество воды - очень высокое.
    • Качество полноэкранных отражений - высокое.
    • Качество объемных облаков - ультра высокое.
    • Качество персонажей - ультра высокое.
    • Качество объемного освещения - очень высокое.
    • Качество глубины резкости - высокое.


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Battlefield V

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  • Версия 1.0 build 25081.
  • DirectX 12.
    • Трассировка лучей - включена.
    • RTX DLSS - выключена.
    • Угол обзора на технике - 95.
    • Размытие в движении - 50%.
    • Эффекты глубины резкости - включены.
    • Хроматическая абберация - включена.
    • Зернистость изображения - включена.
    • Виньетирование - включено.
    • Оптичемкая дисторсия - включена.
    • Разрешение - 100%.
    • Ограничение частоты кадров - 200.
    • Рендеринг последующих кадров - включен.
    • Ограничение памяти графического процессора - включено.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Фильтрация текстур - ультра высокая.
    • Качество освещения - ультра высокое.
    • Качество эффектов - ультра высокое.
    • Качество пост-обработки - ультра высокое.
    • Качество сетки - ультра высокое.
    • Качество рельефа - ультра высокое.
    • Качество травы - ультра высокое.
    • Сглаживание - ТАА высокое.
    • Глобальное затенение - HBAO.
    • Качество отражений при трассировке лучей - ультра высокое.
    • Количество эффектов - ультра высокое.


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Call of Duty: Black Ops 4

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  • Версия 1.15.1.3314056.
  • DirectX 11.
    • Предзагрузка шейдеров - включена.
    • Качество текстур - очень высокое.
    • Качество фильтрации текстур - высокое.
    • Качество спецэффектов - высокое.
    • Качество моделей - высокое.
    • Качество статических отражений - высокое.
    • Отражения в экранном пространстве - включены.
    • Дальность показа объектов - высокая.
    • Качество теней - очень высокое.
    • Динамические тени - все включены.
    • Тени от спецэффектов - включены.
    • Затенение оружия - включено.
    • Глобальное затенение - включено.
    • Качество сглаживания - очень высокое.
    • Качество затенения - очень высокое.
    • Эффект скорости - включен.
    • Подповерхностное рассеивание - включено.
    • Качество порядко-независимой прозрачности - высокое.


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Far Cry 5

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  • Версия 1.0.13.
  • DirectX 11.
    • Качество фильтрации текстур - максимальное.
    • Качество теней - максимальное.
    • Качество геометрии мира и растительности - максимальное.
    • Качество окружения - максимальное.
    • Качество воды - высокое.
    • Качество ландшафта - высокое.
    • Качество объемного тумана - высокое.
    • Сглаживание - SMAA.
    • Размытие в движении - включено.
    • Масштаб поля зрения - 90.
    • Масштаб разрешения - 1.0.


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Far Cry New Dawn

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  • Версия 1.0.4.
  • DirectX 11.
    • Качество фильтрации текстур - максимальное.
    • Качество теней - максимальное.
    • Качество геометрии мира и растительности - максимальное.
    • Качество окружения - максимальное.
    • Качество воды - высокое.
    • Качество ландшафта - высокое.
    • Качество объемного тумана - высокое.
    • Текстуры HD - включены.
    • Сглаживание - SMAA.
    • Размытие в движении - включено.
    • Масштаб поля зрения - 90.
    • Масштаб разрешения - 1.0.


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Вступление, конфигурация, инструментарий и методика тестирования, результаты тестов
Результаты тестов, среднегеометрические результаты, заключение
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