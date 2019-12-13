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Вступление

В данном обзоре будет рассмотрена производительность двух связок: "Core i5-9500F + GeForce GTX 1660" и "Ryzen 7 2700Х + Radeon RX 590".

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Обе связки будут протестированы в разрешенях 1920х1080 и 2560х1440. Посмотрим, кто выйдет победителем из этого противостояния.

Тестовая конфигурация

Тесты проводились на следующем стенде:

Материнская плата №1: ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6, LGA 1151v2;

ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6, LGA 1151v2; Материнская плата №2: Gigabyte X370 AORUS Gaming 5, АМ4;

Gigabyte X370 AORUS Gaming 5, АМ4; Система охлаждения CPU: Corsair Hydro Series H100 (~1300 об/мин);

Corsair Hydro Series H100 (~1300 об/мин); Оперативная память №1: 2 x 8 Гбайт DDR4 Corsair Vengeance LPX (Spec: 3333 МГц / CL15 / 1.35 В);

2 x 8 Гбайт DDR4 Corsair Vengeance LPX (Spec: 3333 МГц / CL15 / 1.35 В); Оперативная память №2: 4 x 4 Гбайт DDR4 Kingston HyperX Savage (Spec: 3333 МГц / CL14 / 1.38 В);

4 x 4 Гбайт DDR4 Kingston HyperX Savage (Spec: 3333 МГц / CL14 / 1.38 В); Дисковая подсистема №1: 64 Гбайт, SSD ADATA SX900;

64 Гбайт, SSD ADATA SX900; Дисковая подсистема №2: 1 Тбайт, HDD Western Digital Caviar Green (WD10EZRX);

1 Тбайт, HDD Western Digital Caviar Green (WD10EZRX); Блок питания: Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140-мм на вдув);

Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140-мм на вдув); Корпус: открытый тестовый стенд;

открытый тестовый стенд; Монитор: 27" ASUS PB278Q BK (Wide LCD, 2560x1440 / 60 Гц).

Процессоры

Core i5-9500F - 4200-4400 МГц;



Ryzen 7 2700X - 3700-4300 @ 4300 МГц.

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GeForce GTX 1660 6144 Mбайт - 1785/8000 @ 2050/9500 МГц (Palit);



Radeon RX 590 8192 Мбайт - 1545/8000 @ 1670/9000 МГц (PowerColor).

Программное обеспечение:

Операционная система: Windows 10 x64;

Windows 10 x64; Драйверы видеокарт: NVIDIA GeForce 441.66 WHQL и AMD Radeon Adrenalin Edition 19.12.2.

NVIDIA GeForce 441.66 WHQL и AMD Radeon Adrenalin Edition 19.12.2. Утилиты: D3DGear 5.00 Build 2252, AutoHotkey v1.0.48.05, MSI Afterburner 4.6.2.

Инструментарий и методика тестирования

Для более наглядного сравнения систем все игры, используемые в качестве тестовых приложений, запускались в разрешениях 1920х1080 и 2560х1440.

В качестве средств измерения быстродействия применялись встроенные бенчмарки, утилиты D3DGear 5.00 Build 2252 и AutoHotkey v1.0.48.05. Список игровых приложений:

Anthem.

Assassin's Creed Odyssey.

Battlefield V.

Call of Duty: Black Ops 4.

Far Cry 5.

Far Cry New Dawn.

HITMAN.

HITMAN 2.

RAGE 2.

Resident Evil 2.

Shadow of the Tomb Raider.

World War Z.

Во всех играх замерялись минимальные и средние значения FPS. В тестах, в которых отсутствовала возможность замера минимального FPS, это значение измерялось утилитой D3DGear. VSync при проведении тестов был отключен.







Результаты тестов: сравнение производительности

Режимы работы игровых компьютеров:

Номинал:

Core i5-9500F (4200-4400 МГц) + GeForce GTX 1660 6GB (1785/8000 МГц);



Ryzen 7 2700Х (3700-4300 МГц) + Radeon RX 590 8GB (1545/8000 МГц).

Разгон:

Core i5-9500F (4200-4400 МГц) + GeForce GTX 1660 6GB (2050/9500 МГц);



Ryzen 7 2700Х (4300 МГц) + Radeon RX 590 8GB (1670/9000 МГц).

Anthem

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Версия 1.2.1.00.

DirectX 11.

Размытие в движении - включено.



Глубина резкости - включена.



Хроматическая абберация - включена.



Качество сглаживания - ультра высокое.



Рассеянное затенение - HBAO.



Качество текстур - ультра высокое.



Фильтрация текстур - ультра высокая.



Каркасная структура объектов - ультра высокая.



Качество освещения - ультра высокое.



Качество эффектов - ультра высокое.



Качество пост-обработки - ультра высокое.



Качество рельефа - ультра высокое.



Качество растительности - ультра высокое.





Assassin's Creed Odyssey

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Версия 1.4.0.

DirectX 11.

Модификатор разрешения - 100%.



Угол обзора - 100%.



Сглаживание - высокое.



Качество теней - ультра высокое.



Качество окружения - ультра высокое.



Детализация текстур - высокая.



Качество рельефа - высокое.



Плотность мелких объектов - очень высокое.



Качество тумана - высокое.



Качество воды - очень высокое.



Качество полноэкранных отражений - высокое.



Качество объемных облаков - ультра высокое.



Качество персонажей - ультра высокое.



Качество объемного освещения - очень высокое.



Качество глубины резкости - высокое.





Battlefield V

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Версия 1.0 build 25081.

DirectX 12.

Трассировка лучей - включена.



RTX DLSS - выключена.



Угол обзора на технике - 95.



Размытие в движении - 50%.



Эффекты глубины резкости - включены.



Хроматическая абберация - включена.



Зернистость изображения - включена.



Виньетирование - включено.



Оптичемкая дисторсия - включена.



Разрешение - 100%.



Ограничение частоты кадров - 200.



Рендеринг последующих кадров - включен.



Ограничение памяти графического процессора - включено.



Качество текстур - ультра высокое.



Фильтрация текстур - ультра высокая.



Качество освещения - ультра высокое.



Качество эффектов - ультра высокое.



Качество пост-обработки - ультра высокое.



Качество сетки - ультра высокое.



Качество рельефа - ультра высокое.



Качество травы - ультра высокое.



Сглаживание - ТАА высокое.



Глобальное затенение - HBAO.



Качество отражений при трассировке лучей - ультра высокое.



Количество эффектов - ультра высокое.





Call of Duty: Black Ops 4

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Версия 1.15.1.3314056.

DirectX 11.

Предзагрузка шейдеров - включена.



Качество текстур - очень высокое.



Качество фильтрации текстур - высокое.



Качество спецэффектов - высокое.



Качество моделей - высокое.



Качество статических отражений - высокое.



Отражения в экранном пространстве - включены.



Дальность показа объектов - высокая.



Качество теней - очень высокое.



Динамические тени - все включены.



Тени от спецэффектов - включены.



Затенение оружия - включено.



Глобальное затенение - включено.



Качество сглаживания - очень высокое.



Качество затенения - очень высокое.



Эффект скорости - включен.



Подповерхностное рассеивание - включено.



Качество порядко-независимой прозрачности - высокое.





Far Cry 5

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Версия 1.0.13.

DirectX 11.

Качество фильтрации текстур - максимальное.



Качество теней - максимальное.



Качество геометрии мира и растительности - максимальное.



Качество окружения - максимальное.



Качество воды - высокое.



Качество ландшафта - высокое.



Качество объемного тумана - высокое.



Сглаживание - SMAA.



Размытие в движении - включено.



Масштаб поля зрения - 90.



Масштаб разрешения - 1.0.





Far Cry New Dawn

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Версия 1.0.4.

DirectX 11.

Качество фильтрации текстур - максимальное.



Качество теней - максимальное.



Качество геометрии мира и растительности - максимальное.



Качество окружения - максимальное.



Качество воды - высокое.



Качество ландшафта - высокое.



Качество объемного тумана - высокое.



Текстуры HD - включены.



Сглаживание - SMAA.



Размытие в движении - включено.



Масштаб поля зрения - 90.



Масштаб разрешения - 1.0.





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