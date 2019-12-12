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Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X570 Gaming Edge Wi-Fi

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Оглавление

Вступление

Производители материнских плат продолжают расширять ассортимент моделей на новом чипсете AMD X570. Совсем непонятно почему такие большие цены на новые изделия и почему нет бюджетных моделей на новом чипсете. Возможно скоро появится какой-нибудь AMD B550, и ситуация станет лучше.

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Понятно, что AMD X570 – топовый чипсет, который ориентирован на максимальную производительность, но материнские платы по 50000 рублей – это перебор. Да, есть модели по 10-12 тысяч рублей, но там смотреть даже не на что. А еще производители начинают хитрить и резать все возможности не только чипсета, но и начинают экономить на всем. Понятно, что компоненты сейчас все плюс/минус одинаковые, но все равно стараются максимально все упростить, чтобы себестоимость была ниже. Лучше вместо этого добавить пять светодиодов, добавить приставку Gaming, и покупатели будут в восторге.

Я изучал много моделей начального уровня на чипсете AMD X570 и у нас на обзорах уже были некоторые недорогие модели. В целом о них в основном положительные отзывы в интернете и нетребовательных пользователей все устраивает, особенно новая шина PCI-e Gen4, хотя из устройств, которые реально ее используют мне приходит на ум только новые видеокарты AMD RX5700. Очень много положительных отзывов было у материнской платы MSI X570 Gaming Edge Wi-Fi. Цена этой модели около 14500 рублей, и она смотрится действительно привлекательно по своим характеристикам и внешнему виду. Так совпало, что компания MSI предоставила эту модель на тесты и можно будет изучить ее более детально.

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MSI Gaming – это очень популярный, узнаваемый бренд. Уже все знают этот логотип с драконом и как только видят его на каком-либо устройстве, сразу проявляют к нему интерес. Остается лишь позавидовать компании, что она вовремя поняла конъюнктуру рынка и выбрала нужное направление потребностей покупателей. Действительно, аудитория геймеров – самый перспективный рынок для высоких технологий и инноваций, где можно продвигать различные решения. Посмотрим, что из себя представляет бюджетная модель на топовом чипсете. Будем разбираться с тем, что так привлекает в ней покупателей.

Упаковка и комплектация

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Упаковка средних размеров. Выполнена практически по размеру самой материнской платы. Разумеется она немного толще, потому что надо еще все безопасно упаковать и обеспечить пространство для комплекта поставки.

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Очень качественная полиграфия, плотный картон, а что касается дизайна в оформлении, то он очень интересный и необычный. Хотя, мне больше по душе, когда есть спереди хотя бы фрагмент изображения устройства, чтобы, не открывая упаковки, было какое-то представление о продукте.

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Здесь спереди опять какая-то абстракция. Несмотря на это, выглядит все это гармонично и привлекательно, возможно потому, что удачно подобрана цветовая палитра и нет какой-то яркой вычурности.

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В левом верхнем углу находится логотип производителя и эмблема Gaming, которая знакома многим. В правом углу присутствует какая-то странная надпись Lightning Gen 4. Позже разберемся с этим, а пока по центру видим наименование модели, которое обозначено здесь очень крупными символами белого цвета.

В самом низу такие же крупные вставки с наименованием чипсета и логотипами поддержки процессоров. Возможно, благодаря таким крупным элементам создается ощущение, что вся передняя сторона забита текстом и различными элементами. Из нижних вставок можно получить информацию о поддержке процессоров 3000-й серии, технологии Store MI и шины PCI-e четвертого поколения.

Пора перевернуть коробку.

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Снова мы видим крупные надписи с плакатов соцреализма. Интересное стилистическое решение. Во всяком случае, необычное. Сверху крупными символами продублировано наименование модели. По центру находится небольшое изображение материнской платы, а по краям перечислены основные технические решения, которые в ней используются.

В частности, здесь снова упоминается про Lightning Gen 4. Сильно не удивляйтесь, это всего лишь интерфейс PCI-e Gen4, который представители MSI переименовали на свой лад.

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Еще нам рассказывают об усиленной подсистеме питания. Однако вся информация сводится к наличию двух разъемов дополнительного питания, которые обеспечивают 45А и 580 Вт. О количестве фаз ничего не сказано и судя по этому, тут не так все гладко.

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На задней стороне в самом низу находится небольшая спецификация и схематичное изображение с задней панели с подписями разъемов. Пора уже открыть коробку и заглянуть внутрь.

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Сверху находится сама материнская плата, которая лежит в картонном лотке и упакована в антистатический пакет. Под лотком разместился комплект поставки, который здесь не очень богат.

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Информационная составляющая представлена следующим набором:

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  • User Guide (руководство пользователя);
  • Quick Installation Guide (инструкция по монтажу);
  • Листовка какого-то конкурса;
  • Комплект наклеек для кабелей;
  • DVD диск с драйверами и программным обеспечением для различных операционных систем;
  • Регистрационная карта;
  • Брошюра с продуктами компании;
  • Наклейка на корпус.

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Вот такие аксессуары находятся в комплекте.

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  • Два кабеля SATA 6 Гбит/с;
  • Винт креплений для накопителей M.2;
  • Две антенны для беспроводного модуля;
  • Кабель для адресной подсветки.

Мало того, что комплекта практически нет, так еще он был укомплектован не полностью. Какой-то тестер уже заиграл один кабелек SATA, которые я вообще обычно не достаю из пакетов.

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Дизайн и особенности платы

Перед нами материнская плата формата АТХ. Ее габариты, согласно спецификации, составляют 304 х 243 мм. Получается, что производитель отпилил с каждого края по 1 мм. Новый Gaming выглядит строго и даже немного скучновато.

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Да, есть подсветка, есть принты на поверхности, но все какое-то черно-белое. На самом деле печатная плата темно-коричневая. Некоторые пользователи устройства в качестве плюса приводят в аргумент «толстый текстолит». На самом деле это не так, ведь слоев металлизации всего четыре. Не надо забывать, что это все же одна из самых недорогих плат на чипсете AMD X570.

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К внешнему виду претензий никаких нет, и мне даже нравится, что плата выглядит сдержано. Слоты черные, радиаторы черные, надписи серенькие и особо не выделяются. Вырез в районе портов SATA тоже смотрится хорошо, но это уже не удивляет, ведь что-то похожее было у ASRock.

Вместо пластикового кожуха над разъемами задней панели используется большой радиатор, который похож на кожух потому, что у него есть дополнительные боковые стенки и заглушка задней панели крепится к ним. Немного настораживает вентилятор на чипсете. Безусловно, смотрится он круто, но ничем не защищен. Лопасти у него очень острые, а скорость вращения большая. Бывает, что он не вращается при каких-то условиях и эта технология называется Zero Frozr.

С обратной стороны платы также находится элементы, но их не так много, как спереди.

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Здесь можно заметить удвоители фаз питания процессора в количестве пяти штук.

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Питание на материнскую плату подается через основной и два дополнительных коннектора ATX по схеме 24+8+4. Производитель рапортует об обеспечении 45А и 540 Вт.

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Такое сочетание разъемов встречается только на очень производительных платах, которые предназначены для разгона прожорливых процессоров. Видно, что производитель позаботился о питании как следует.

Для модулей памяти типа DDR4 предусмотрено четыре слота черного света. С одной стороны используются фиксаторы, а с другой защелки. Я до сих пор не могу понять почему именно так их расположил производитель, ведь на всех других платах они стоят всегда наоборот. Основной помехой всегда была видеокарта, и поэтому решили со стороны слота PCI-e использовать фиксаторы. Здесь реально ничего не понятно, зачем? Чтобы активировать двухканальный режим нужно установить две планки в слоты через один. Левее слотов есть маленькие надписи, где показано как надо.

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Заполнять рекомендуется, начиная от правого края платы или дальше от сокета. Производителем заявлена поддержка режимов работы DDR4 2133 / 2400 / 2666 / 2800 / 3000 / 3200 (3300 / 3333 / 3400 / 3466 / 3600 / 3733 / 3800 / 4000 / 4200 / 4400 (разгон)) МГц со штатным напряжением 1.2 В, которое можно увеличивать.

Контроллер памяти в новых процессорах теперь отвязан от шины Infinity Fabric и работает через делители. Оптимальным режимом для памяти является DDR4-3600 МГц. Максимальный допустимый объем 128 Гб достигается путем установки четырех модулей по 32 Гб.

Питание процессора выполнено по схеме 8+2, а точнее 4х2+2. Четыре канала сверху и шесть каналов сбоку. Это показатели плат уровня AMD B450.

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На каждый из десяти каналов приходится супер ферритовая катушка. На восемь каналов устанавливается по два транзистора типа Low Rds(on) (On Semiconductor 4C024 и 4С029), а на оставшиеся два по одной транзисторной сборке Ubiq QA3111.

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Драйверы, они же удвоители, распаяны с обратной стороны в количестве пяти штук. Это микросхемы International Rectifier IR3598.

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Самое интересное, что в качестве основного ШИМ-контроллера используется чип International Rectifier IR35201, который устанавливается на более дорогие платы и честно обеспечивает 8 фаз питания.

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В данном случае речь идет скорее не про разгон, а про стабильную работу. Устройство позиционируется больше как геймерское, недорогое решение, а не оверклокерское. Поэтому в целом подсистема питания выглядит удовлетворительно. Конденсаторы капсульные, твердотельные, распаяны неподалеку.

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Тепло от транзисторов отводят два радиатора. Обычно, прежде чем их демонтировать, нужно снять пластиковый кожух слева, но здесь один фактически сам является кожухом.

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Он изготовлен из алюминиевого сплава и окрашен в черный цвет. По бокам у него есть стенки, к которым крепится заглушка задней панели при помощи четырех винтов. Это устройство отвода тепла совсем не похоже на радиатор. Даже ребер здесь не видно. Однако именно оно осуществляет контакт с транзисторами и отводит от них тепло. В качестве термоинтерфейса используется черная терморезинка толщиной около 1 мм. Крепится этот элемент при помощи четырех винтов с обратной стороны. Это был боковой радиатор, а есть еще верхний. Он гораздо меньше, но также изготовлен из алюминиевого сплава и окрашен в черный цвет.

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Он отводит тепло от верхних транзисторов и сборок. В качестве термоинтерфейса снова используются черные терморезинки, причем действительно две. Одна на блок транзисторов, другая на сборки.

Крепление осуществляется с обратной стороны при помощи двух винтов жестко. На радиаторах сверху присутствуют декоративные элементы и надписи. На верхнем есть обозначение MPG (MSI Performance Gaming), а на боковом Edge.

Заглушка задней панели крепится к боковому радиатору.

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Еще одна сборная система охлаждения находится внизу. Она состоит из большой пластины, которая предназначена для охлаждения верхнего накопителя М.2, и радиатора чипсета с вентилятором.

Верхняя пластина фиксируется прямо сверху тремя винтами. Снимается она достаточно легко и крепится к радиатору чипсета, винтами и специальными направляющими втулками. Она изготовлена из алюминиевого сплава и окрашена в тот же цвет, что и радиаторы.

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Сверху на ней присутствуют надписи Lightning Gen4 M.2 и MSI. В качестве термоинтерфейса используется терморезинка, которая заклеена защитной пленкой. Радиатор чипсета также изготовлен из алюминиевого сплава и оборудован вентилятором.

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Он очень маленький и посредственный. Однако, ребра его используются для кулера турбинного типа и через них постоянно дует поток воздуха. В качестве термоинтерфейса используется какое-то странное вещество, армированное какими-то нитками. Оно очень хрупкое и буквально рассыпается.

Вентилятор крохотный. Модель двигателя Power Logic PLD05010B12H. Технические характеристики: 12 В, 0,2 А. Да, есть поддержка технологии Zero Frozr – это когда вентилятор не крутится, но такое состояние бывает не часто даже на открытом стенде.

Теперь, когда вся конструкция демонтирована, можно увидеть чипсет AMD X570.

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Он изготовлен на 18-й неделе 2019 года. Внешне он сильно изменился по сравнению с предшественником, а с его характеристиками, мы уже познакомились. Поскольку он несет в себе очень гибкую конфигурацию, то производители плат будут использовать в различных устройствах разнообразные комбинации. Здесь скорее всего все будет или в рамках возможностей чипсета или слегка урезано потому, что модель бюджетная.

Что касается использования накопителей, то, похоже, что все в норме. Шесть портов SATA 3 и два M.2. Все разъемы SATA 3 выведены вбок.

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Два канала SATA реализованы отдельным контроллером ASMedia ASM1061.

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Ниже боковых портов SATA распаяна одна колодка USB 3.0, которая также смотрит вбок. В месте выводе этих портов на печатной плате есть вырез в форме трапеции. В правом нижнем углу находится разъем для подключения кнопок, индикаторов корпуса, а также спикерфона.

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Рядом находится еще одна колодка USB 3.0 и разъем для подключения адресной RGB ленты. Рядом есть коннектор для подключения вентилятора чипсета. Дальше по нижнему краю находятся две колодки USB 2.0 и один COM-порт.

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Затем идут: четыре коннектора для системных вентиляторов, разъем RGB LED обычный, колодка для подключения TPM-модуля, разъем для передней аудиопанели.

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Звуковая подсистема представлена давно знакомым 8-канальным звуковым кодеком Realtek ALC1220. Специальные конденсаторы присутствуют. Сам звуковой кодек закрыт декоративной крышкой с надписью Audio Boost.

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В самом уголке находится операционный усилитель Texas Instruments OPA1652.

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Рядом со звуковой подсистемой находится контроллер ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6797D.

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Выше распаян гигабинтый сетевой контроллер, который представлен чипом Realtek RTL8111H.

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На этой плате мы видим пять слотов расширения. Два PCI-e x16 и три PCI-e x1.

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Верхний слот PCI-e x16 обрамлен металлической рамкой. Он получает свои линии PCI-e напрямую от контроллера процессора, а точнее от чиплета cIOD. Все остальные слоты получают линии PCI-e Gen4 от чипсета. Второй PCI-e x16 ограничен до х4. Над верхним слотом PCI-e x16 находится разъем M.2 для установки накопителей.

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Он может работать только в режиме PCI-e x4 Gen4, в отличие от нижнего, который может также работать в режиме SATA.

На задней панели находятся следующие интерфейсы.

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  • Один разъем PS/2 для подключения мышки или клавиатуры;
  • Два разъема USB 3.1 (один Type-C);
  • Четыре разъема USB 3.0;
  • Два разъема USB 2.0;
  • Один видеовыход HDMI 2.0;
  • Один гигабитный сетевой разъем RJ-45;
  • Пять аудиоразъемов типа minijack;
  • Один оптический выход;
  • Два вывода для антенн.
  • Кнопка BIOS Flash.

На плате установлен беспроводной модуль Intel 3168 NGW. Он вставляется в специальный разъем M.2 на плате. Для того, чтобы его демонтировать необходимо открутить два винта с обратной стороны. Еще на плате есть индикаторы работы компонент, они распаяны рядом с основным коннектором питания ATX.

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Еще есть несколько RGB LED светодиодов, которые распаяны с обратной стороны.

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Всего на плате находится пять разъемов для вентиляторов и один с возможностью использования помпы.

Технические характеристики

Поддерживаемые процессорыAMD Ryzen 2-го и 3-го поколений (список совместимых моделей уточняйте на сайте производителя)
Шина процессор-чипсетPCI-e x4 Gen4
Системная логикаAMD X570
Поддерживаемая оперативная память4 x 288-pin DDR4 DIMM, двухканальный режим, до 64 Гбайт при частоте 2133 / 2400 / 2666 / 2800 / 3000 / 3200 / 3300 / 3333 / 3400 / 3466 ( 3600 / 3733 / 3800 / 4000 / 4200 / 4400 (разгон)) МГц
Слоты расширения1 x - PCI-e x16 Gen4 (x16);
1 x - PCI-e x16 Gen4 (x4);
3 x - PCI-e x1 Gen4
Поддержка Multi-GPUSLI, CrossFireX
Поддержка SATA/RAID4 x SATA 6.0 Гбит/с порта – AMD X570; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;
2 x SATA 6.0 Гбит/с порта – 1x ASMedia ASM1061; RAID 0, 1;
2 x M.2 порта – 2x PCI-e x4 Gen4 или SATA3 (есть ограничения с использованием SATA портов см. на сайте производителя)
Поддержка M.2 SATA/PCI-eДа/Да
Сеть1 x Realtek RTL8111H;
1 x Intel 3168 NGW
Аудио Realtek ALC1220– 8-канальный HD аудиокодек
USB 2.02 + 4 x USB 2.0 (AMD X570)
USB 3.04 x USB 3.0 (AMD X570);
4 x USB 3.0 (AMD Ryzen)
USB 3.12 x USB 3.1 (1x Type-C) (AMD X570)
Системный мониторингNuvoton NCT6797D
Питание материнской платыATX 24-pin, 8-pin ATX 12V, 4-pin ATX 12V
Разъемы и кнопки задней панели1 x PS/2;
1 x HDMI 2.0;
4 x USB 3.0;
2 x USB 3.1 (1x Type-C);
1 x RJ45;
5 x 3.5 мм Jack;
1 x Optical Audio Out;
2 х Ant. Out;
1 x Flashback
Размеры, мм304 x 243
Форм-факторATX

Возможности BIOS

Оболочка уже давно знакомая по предыдущим моделям и претерпела небольшие косметические изменения. Это все тот же Click BIOS 5-го поколения. Не знаю, что меняется каждый раз, но она по-прежнему узнаваема и структура осталась неизменной. Все сделано красиво и в то же время интуитивно понятно.

Минимальные настройки доступны на начальном экране EZ Mode. Доступны функции выбора загрузки, активации XMP профиля и заводского разгона. Конечно же можно установить время и дату и поэкспериментировать с автоматической настройкой режима работы вентиляторов. Плата попала на тестирование с версией BIOS 1.10. Я немного поработал с ней, но потом обновил ее до версии 1.60.

Меню очень удобное и понятное. Что касается разгона, то здесь важно понять алгоритм и принципы в целом. Для этого есть предустановки под разными числами и последнее из них – 11, где активируется режим 4,45 ГГц.

В меню настроек достаточно много пунктов и легко заблудиться. Очень туго осуществляется ручной разгон. Сложно спрогнозировать поведение процессора. Нет четкой зависимости от увеличения напряжения на ядрах с их разгоном. Поведение платы при разгоне/переразгоне обычное. Приходится нажимать кнопку ClrCMOS.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы MSI MPG X570 Gaming Edge Wi-Fi проводилось в составе следующей конфигурации:

  • Процессор: AMD Ryzen 7 3700X (3600 / 4400 МГц база/турбо);
  • Кулер: Noctua NH-D15;
  • Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;
  • Материнская плата: MSI X570 Gaming Edge Wi-Fi, версия BIOS 1.60;
  • Память: 2 x 8Гб Patriot Viper 4 Blackout PVB416G400C9K (Samsung B-die);
  • Видеокарта: nVidia GTX1080Ti 11Gb (1481 / 1582 / 11008 МГц (ядро/boost/память));
  • Накопитель SSD M.2: Samsung 970 EVO 250 Гб;
  • Блок питания: AeroCool VX PLUS (700 Вт);

Испытание платы и разгон

Сборка и тестирование не вызвали никаких сложностей. Все установилось и заработало. Подсветка есть, но она светится синим цветом, а для управления нужно ставить специальный софт. Я решил не заморачиваться. Сама материнская плата попала на тестирование в убитом состоянии. До меня уже кто-то пытался молотком забить процессор в сокет, и он был просто в плохом состоянии.

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Все работало, но на объективность результатов я бы не надеялся. Это касается температурных показателей чипсета, и радиатора системы охлаждения.

Все термоинтерфейсы были не в лучшем состоянии, а их замену можно было расценивать «читом». Материнская плата поставлялась с ранней версией BIOS.

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Я не стал тестировать устройство на ней потому, что на момент тестирования уже вышла версия BIOS с AGESA 1.0.0.4 B. Это была версия 1.60.

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По умолчанию система выставляет режим работы памяти DDR4-2666 при 15-15-15-39. В обычных тестовых программах частота процессора в режиме Boost стабильно увеличивается до 4,3 ГГц. Что касается таких ресурсоемких тестов как Prime95, то частота после длительной работы стабилизируется на 3,925 ГГц.

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Далее я перешел к разгону. Понятно, что его нет и на этой плате никто скорее всего этим заниматься не будет, но мне было любопытно, на какой максимальной частоте удасться пройти Prime95.

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Напряжение на ядрах пришлось снизить до 1,35 В. В итоге получилось 4.2 ГГц. Память неплохо погналась до 3800 МГц при делителе с шиной FCLK 1:1. Что касается обычных приложений, но они спокойно работают на 4,3 ГГц, но Prime95 уже не пройти.

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Производительность и тепловой режим

Тестирование MSI X570 Gaming Edge Wi-Fi проводилось на открытом стенде при комнатной температуре 23°C в следующих режимах:

  • MSI X570 Gaming Edge Wi-Fi, AMD Ryzen 7 3700X (3600 / 4400 МГц), память 2133 МГц, тайминги 15-15-15-39-1Т, nVidia GTX1080Ti 11Gb;
  • MSI X570 Gaming Edge Wi-Fi, AMD Ryzen 7 3700X @ 4200 МГц (42 х 100), память 3800 МГц, тайминги 16-16-16-32-2Т, nVidia GTX1080Ti 11Gb;

Тесты проводились под операционной системой Windows 10 x64 версия 1903, прогонялись по пять раз, потом выбирались средние значения.

По новому регламенту тестов производительности при обзоре материнских плат не предусматривается, но если кому-то интересны результаты, то с ними можно ознакомиться в этом материале, который посвящен материнской плате ASUS ROG STRIX X570-E Gaming.

Crystal Disk Mark 6.0.2
М.2

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Посмотрим теперь на температуру радиаторов.

Температура верхнего радиатора транзисторов
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Температура бокового радиатора транзисторов
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Температура радиатора чипсета
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В системе еще присутствует небольшой вентилятор для охлаждения чипсетного радиатора. В рабочем режиме его частота колеблется в диапазоне 1300-1700 об/мин, согласно штатному мониторингу. Шум при этом составляет 33 дБ. Пожалуй, это один из лучших результатов, но вентилятор ничем не закрыт. Шума конечно же меньше, а вот попасть в крыльчатку чем-то вполне реально.

Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC1220. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких серьезных нареканий не вызывает. Звук очень чистый даже на максимальных уровнях громкости. Кроме этого я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.

16 бит, 44,1 кГц

450x165 22 KB. Big one: 607x222 38 KB

24 бит, 192 кГц

450x165 20 KB. Big one: 607x222 37 KB

Заключение

MSI X570 Gaming Edge Wi-Fi – это обычная (если можно так назвать плату за 14 500 рублей) материнская плата, которая ничем не примечательна. Безусловно, это современная модель с поддержкой самых последних интерфейсов. Есть беспроводной модуль, пусть даже не шестого последнего поколения. В остальном наблюдается стандартный набор: возможность установки двух накопителей M.2, радиаторы повсюду, вентилятор на чипсете, звук и подсветка Mystic Light. Еще есть неплохой BIOS, где в целом все удобно понятно и есть режим EZ Mode. На этом положительные моменты заканчиваются.

Самым слабым местом, на мой взгляд, является подсистема питания. Для производительной материнской платы, которая может поддерживать мощные процессоры, мало фаз. Есть вероятность, что с самыми прожорливыми модификациями CPU, подсистема питания будет работать на пределе. К тому же применены обычные транзисторы, а не более эффективные сборки. Как результат, разгон оказался самым слабым из всех протестированных мной плат, а нагрев элементов питания самым большим.

Однако все не так плохо: хорошо разгоняется память при условии, что она у вас и так хорошая (Samsung B-die). Странно реализован механизм прошивки BIOS, через какую-то внешнюю оболочку, но все вроде работает, хотя выглядит как-то ненадежно. В целом не очень предсказуемое поведение устройства при разгоне, а учитывая, что нет индикатора POST кодов, то им лучше вообще не заниматься. На самом деле это тоже не такой большой минус, поскольку на платформе AMD разгона нет совсем. В остальном все терпимо.

Не знаю, почему эта модель вызывает такой восторг у покупателей. На мой взгляд, цена новинки не очень-то оправдана для такой функциональность и версии на чипсете AMD B450 выглядят привлекательнее по соотношению цена/возможности.

Андрей Понкратов aka wildchaser


Выражаем благодарность:

  • Компании MSI за предоставленную для теста материнскую плату MSI MPG X570 Gaming Edge Wi-Fi.

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