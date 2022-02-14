Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости IT-рынка admin
ASUS начинает новый сезон турнира ROG KING CUP-2022 с призовым фондом 2 миллиона рублей
ROG KING CUP — игровой турнир по CS:GO в формате 1:1 Single Elimination для любителей и профессионалов
анонсы и реклама
Слив Asus RTX 3060 Ti - дешевле нет нигде
-23% за день на RTX 3070 Gigabyte
Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр
-30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются
Необычная RTX 3080 по цене 3070
  • ROG KING CUP-2022: индивидуальный турнир в формате 1:1 Single Elimination для профессионалов и любителей CS:GO, который пройдет в три сезона на новейших ноутбуках ROG Strix SCAR 17 G733ZW с видеокартами NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti для ноутбуков
  • Первый сезон состоится в Центральном регионе России с 18 марта по 06 мая 2022 года, даты второго и третьего сезонов, а также гранд-финала, будут анонсированы дополнительно
  • Регистрация на первый сезон ROG King Cup начинается 01 февраля 2022 года
  • Финал и призы: Общий призовой фонд составит 2 миллиона рублей. Призовой фонд сезона – 350 тысяч рублей, а также призы в виде периферии ASUS Republic of Gamers. Призовой фонд гранд-финала турнира – 700 тысяч рублей, главный приз турнира — ноутбук Republic of Gamers!
Москва, Россия, 10 февраля 2022 года — Компания ASUS и принадлежащий ей бренд ROG совместно с киберспортивными клубами Colizeum проведет в 2022 году очередной турнир ROG KING CUP по дисциплине CS:GO для любителей компьютерных игр и профессиональных киберспортсменов. Соревнование будет проводиться в оффлайн-режиме на самых современных киберспортивных ноутбуках ASUS ROG Strix SCAR 17 G733ZW-LL093W с видеокартами NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti для ноутбуков и экранами 240 Гц. Как и в прошлом году, попробовать завоевать главный приз можно в 40 клубах Colizeum в 26 городах России.



Формат турнира: 1:1 Single Elimination. Grand-Final Bo3. Участие в турнире бесплатно и открыто для всех желающих.

Регистрация на турнир открыта с 01 февраля 2022 года.

Начало турнира — 18 марта 2022 года.

География турнира

Первый сезон: Центральный регион России
Второй сезон: Южный регион
Третий сезон: Сибирь
Гранд-финал: Москва

Даты проведения второго и третьего сезона, а также гранд-финала, будут объявлены дополнительно.

Список клубов, в которых будет проходить состязание, и подача заявок — на страницах турнира: https://rogcup.com/

8 лучших участников этапа разделят между собой призовой фонд первого сезона ROG King Cup размером 350 тысяч рублей, а также призы в виде периферии ASUS Republic of Gamers – наушники ROG Strix Go 2.4, мыши ROG Gladius III Wireless и коврики ROG Scabbard II.

Победителю гранд-финала достанется 700 тысяч рублей и мощный игровой ноутбук Republic of Gamers!

Следите за новостями, расписанием и результатами на https://rogcup.com/

Желаем удачи всем участникам!
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 7
3
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 5 3600 и Core i5-11400F в связке с GPU GeForce RTX 3060 Ti и Radeon RX 5700 XT
15
Противотанковая артиллерия Вермахта. Пролог
39
ATI/AMD vs Nvidia - нелегкий выбор лучшего производителя видеокарт. Немного "диванной" аналитики
61
О новой соц. сети Павла Дурова на криптовалюте TON и возможности на этом заработать
19
Российские процессоры-кентавры «Мультикор» - разбираемся, на что они способны и где применяются
11
Выбираем кресло для работы за компьютером и игр вместе с AeroCool
12
Битва процессоров: Core i3-10105F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой GeForce RTX 3060
6
Большая распродажа лицензий на Windows и Microsoft Office со скидками до 62%
Мои впечатления от игры Driver San Francisco. Часть четвертая заключительная
+

Сейчас обсуждают

Tank
20:40
Скажи Фениксу - он там весь эксель за 15 лет сможет монетезировать. :)))
О новой соц. сеть Павла Дурова на криптовалюте TON и возможность на этом заработать
Slow Mo
20:38
Я всегда покупал ПК без кредита ,будет не хватать мощности тогда и посмотрим
Биткоин начал неделю с небольшого падения на фоне слухов о запрете майнинга Proof of Work в ЕС
Виталий Shokerxxx
20:37
крупное? минут на 30? ну окей) может кинут кость хомякам..
Завтра CD Projekt RED проведёт посвящённую Cyberpunk 2077 прямую трансляцию
Виталий Shokerxxx
20:36
все в кучу смешал.. пьяным пишешь? книги этого челика читаешь? https://ru.wikipedia.org/wiki/Менгеле,_Йозеф...+ при чем тут ядерная энергетика? ученые ее разрабатывали как именно мирный атом. просто к...
Нейроинтерфейсы Илона Маска причиняют "невыносимые страдания" подопытным обезьянам
Tank
20:35
Предлагаю назвать "Хериум" ;)
Учёные из Гонконга обнаружили сверхэластичный сплав, который становится более упругим при нагревании
Leshiy2371
20:33
https://overclockers.ru/blog/Leshiy2371/show/61813/nemnogo-kospleya-po-franshize-diablo Сиськи тут
Противотанковая артиллерия Вермахта. Пролог
Антон Зольд
20:33
Такое ощущение что статью писал какой то зумер, прям видны эмоции между строк, что бы успеть заработать, но зарабатывают в основном только на наивных дурачках. Многие пишут про шибу, а вот про пиар чи...
О новой соц. сеть Павла Дурова на криптовалюте TON и возможность на этом заработать
Vincentprapor
20:33
Так там не 25%, а 18%
Процессоры AMD Ryzen 7000 (Zen 4) получат ощутимый прирост IPC и увеличение частоты — инсайд
Tank
20:32
Ну смотрим... Будет так-же скандально как и релиз?.))
Завтра CD Projekt RED проведёт посвящённую Cyberpunk 2077 прямую трансляцию
NEON_ft
20:30
Знаю от разработчиков war thunder историю весьма показательную относительно амд и нвидии. В очередной патч вылез баг на уровне драйверов видюх, причем у всех видюх. Написали в обе поддержки. К слову, ...
ATI/AMD vs Nvidia - нелегкий выбор лучшего производителя видеокарт. Немного "диванной" аналитики
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем