Москва, Россия, 10 февраля 2022 года — Компания ASUS и принадлежащий ей бренд ROG совместно с киберспортивными клубами Colizeum проведет в 2022 году очередной турнир ROG KING CUP по дисциплине CS:GO для любителей компьютерных игр и профессиональных киберспортсменов. Соревнование будет проводиться в оффлайн-режиме на самых современных киберспортивных ноутбуках ASUS ROG Strix SCAR 17 G733ZW-LL093W с видеокартами NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti для ноутбуков и экранами 240 Гц. Как и в прошлом году, попробовать завоевать главный приз можно в 40 клубах Colizeum в 26 городах России.Формат турнира: 1:1 Single Elimination. Grand-Final Bo3. Участие в турнире бесплатно и открыто для всех желающих.Регистрация на турнир открыта с 01 февраля 2022 года.Начало турнира — 18 марта 2022 года.Первый сезон: Центральный регион РоссииВторой сезон: Южный регионТретий сезон: СибирьГранд-финал: МоскваДаты проведения второго и третьего сезона, а также гранд-финала, будут объявлены дополнительно.Список клубов, в которых будет проходить состязание, и подача заявок — на страницах турнира: https://rogcup.com/ 8 лучших участников этапа разделят между собой призовой фонд первого сезона ROG King Cup размером 350 тысяч рублей, а также призы в виде периферии ASUS Republic of Gamers – наушники ROG Strix Go 2.4, мыши ROG Gladius III Wireless и коврики ROG Scabbard II.Победителю гранд-финала достанется 700 тысяч рублей и мощный игровой ноутбук Republic of Gamers!Следите за новостями, расписанием и результатами на https://rogcup.com/ Желаем удачи всем участникам!