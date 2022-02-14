- ROG KING CUP-2022: индивидуальный турнир в формате 1:1 Single Elimination для профессионалов и любителей CS:GO, который пройдет в три сезона на новейших ноутбуках ROG Strix SCAR 17 G733ZW с видеокартами NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti для ноутбуков
- Первый сезон состоится в Центральном регионе России с 18 марта по 06 мая 2022 года, даты второго и третьего сезонов, а также гранд-финала, будут анонсированы дополнительно
- Регистрация на первый сезон ROG King Cup начинается 01 февраля 2022 года
- Финал и призы: Общий призовой фонд составит 2 миллиона рублей. Призовой фонд сезона – 350 тысяч рублей, а также призы в виде периферии ASUS Republic of Gamers. Призовой фонд гранд-финала турнира – 700 тысяч рублей, главный приз турнира — ноутбук Republic of Gamers!
Формат турнира: 1:1 Single Elimination. Grand-Final Bo3. Участие в турнире бесплатно и открыто для всех желающих.
Регистрация на турнир открыта с 01 февраля 2022 года.
Начало турнира — 18 марта 2022 года.
География турнира
Первый сезон: Центральный регион России
Второй сезон: Южный регион
Третий сезон: Сибирь
Гранд-финал: Москва
Даты проведения второго и третьего сезона, а также гранд-финала, будут объявлены дополнительно.
Список клубов, в которых будет проходить состязание, и подача заявок — на страницах турнира: https://rogcup.com/
8 лучших участников этапа разделят между собой призовой фонд первого сезона ROG King Cup размером 350 тысяч рублей, а также призы в виде периферии ASUS Republic of Gamers – наушники ROG Strix Go 2.4, мыши ROG Gladius III Wireless и коврики ROG Scabbard II.
Победителю гранд-финала достанется 700 тысяч рублей и мощный игровой ноутбук Republic of Gamers!
Следите за новостями, расписанием и результатами на https://rogcup.com/
Желаем удачи всем участникам!