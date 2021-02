«Я — стример»: творческий конкурс, участники которого получат шанс войти в команду стримеров Republic of Gamers.

творческий конкурс, участники которого получат шанс войти в команду стримеров Republic of Gamers. Регистрация и правила участия: https://rogstar.ru

https://rogstar.ru Даты проведения: 20 февраля – 15 апреля 2021 года.

20 февраля – 15 апреля 2021 года. Призы: первое место — игровой ноутбук ROG Strix SCAR 17 с комплектом периферии, второе место — игровой ноутбук ROG Zephyrus G14 AnimeMatrix, третье место — игровой ноутбук-трансформер ROG Flow X13.

Первый этап: 20 февраля — 10 марта 2021 г.

Второй этап: 10 — 30 марта 2021 г.

Финал: 30 марта — 08 апреля 2021 г.

Объявление победителя: 15 апреля 2021 года

Москва, Россия, 25 февраля 2021 года — Компания ASUS и принадлежащий ей бренд Republic of Gamers объявляет конкурс «Я — стример».Конкурс проводится в период с 20 февраля по 15 апреля 2021 года и будет состоять из трех этапов.На первом этапе необходимо записать видеообращение и рассказать о себе. На втором этапе участники сделают видео-стрим и смогут улучшить его под руководством профессиональных стримеров Twitch. Их представляют стримеры Денис Коробков (aka WELOVEGAMES), Андрей Голубев (aka DreadzTV) и Михаил Лучков (aka Juice). На третьем этапе финалисты конкурса должны будут показать все свое мастерство, создав видео в формате дайджеста по новостям из мира игр и технологий с интеграцией информации по продукту Republic of Gamers.Для отбора участников первого этапа будут оцениваться: грамотность речи, дикция и жестикуляция, харизма и уверенность в себе, а также мотивация. Чтобы пройти во второй и третий этапы и получить возможность стать профессиональным стримером ROG, понадобится продемонстрировать умение удерживать внимание, технические знания, игровой опыт, а также юмор. Приветствуются знания о стриминге, киберспорте и играх.Требования к участникам: возраст от 16 лет и проживание на территории РФ.Помимо возможности влиться в команду суперстримеров Republic of Gamers, у вас будет возможность получить один из трех ноутбуков ROG:- победитель конкурса получит игровой ноутбук ROG Strix SCAR 17 с комплектом периферии;- участник, занявший второе место, заберет ROG Zephyrus G14 AnimeMatrix;- третье почетное место будет награждено новейшим ROG Flow X13.Принять участие в конкурсе и зарегистрироваться можно по ссылке: https://rogstar.ru Republic of Gamers («Республика Геймеров») — это принадлежащий компании ASUS бренд, под которым на рынок выходят геймерские продукты самого высшего уровня. Созданный в 2006 году, он охватывает множество продуктовых категорий, в том числе материнские платы, видеокарты, ноутбуки, стационарные компьютеры, мониторы, звуковое оборудование, маршрутизаторы и различные периферийные устройства. С брендом ROG компания ASUS активно участвует в жизни мирового геймерского сообщества, выступая спонсором крупнейших киберспортивных турниров. С помощью устройств серии ROG, которые являются популярнейшим выбором среди геймеров и энтузиастов по всему миру, установлены сотни рекордов оверклокинга. Всю информацию о ROG можно найти на сайте http://rog.asus.com