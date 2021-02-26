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ASUS Republic of Gamers объявляет конкурс «Я — стример»

Творческое соревнование с возможностью стать стримером ROG и выиграть ценные призы
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  • «Я — стример»: творческий конкурс, участники которого получат шанс войти в команду стримеров Republic of Gamers.
  • Регистрация и правила участия: https://rogstar.ru
  • Даты проведения: 20 февраля – 15 апреля 2021 года.
  • Призы: первое место — игровой ноутбук ROG Strix SCAR 17 с комплектом периферии, второе место — игровой ноутбук ROG Zephyrus G14 AnimeMatrix, третье место — игровой ноутбук-трансформер ROG Flow X13.
Москва, Россия, 25 февраля 2021 года — Компания ASUS и принадлежащий ей бренд Republic of Gamers объявляет конкурс «Я — стример».

Конкурс проводится в период с 20 февраля по 15 апреля 2021 года и будет состоять из трех этапов.

На первом этапе необходимо записать видеообращение и рассказать о себе. На втором этапе участники сделают видео-стрим и смогут улучшить его под руководством профессиональных стримеров Twitch. Их представляют стримеры Денис Коробков (aka WELOVEGAMES), Андрей Голубев (aka DreadzTV) и Михаил Лучков (aka Juice). На третьем этапе финалисты конкурса должны будут показать все свое мастерство, создав видео в формате дайджеста по новостям из мира игр и технологий с интеграцией информации по продукту Republic of Gamers.

Для отбора участников первого этапа будут оцениваться: грамотность речи, дикция и жестикуляция, харизма и уверенность в себе, а также мотивация. Чтобы пройти во второй и третий этапы и получить возможность стать профессиональным стримером ROG, понадобится продемонстрировать умение удерживать внимание, технические знания, игровой опыт, а также юмор. Приветствуются знания о стриминге, киберспорте и играх.

Требования к участникам: возраст от 16 лет и проживание на территории РФ.

Помимо возможности влиться в команду суперстримеров Republic of Gamers, у вас будет возможность получить один из трех ноутбуков ROG:
- победитель конкурса получит игровой ноутбук ROG Strix SCAR 17 с комплектом периферии;
- участник, занявший второе место, заберет ROG Zephyrus G14 AnimeMatrix;
- третье почетное место будет награждено новейшим ROG Flow X13.

Даты
  • Первый этап: 20 февраля — 10 марта 2021 г.
  • Второй этап: 10 — 30 марта 2021 г.
  • Финал: 30 марта — 08 апреля 2021 г.
  • Объявление победителя: 15 апреля 2021 года
Пройди все этапы конкурса! Выиграй крутые призы и возможность стать частью команды Republic of Gamers!

Принять участие в конкурсе и зарегистрироваться можно по ссылке: https://rogstar.ru



О серии ROG

Republic of Gamers («Республика Геймеров») — это принадлежащий компании ASUS бренд, под которым на рынок выходят геймерские продукты самого высшего уровня. Созданный в 2006 году, он охватывает множество продуктовых категорий, в том числе материнские платы, видеокарты, ноутбуки, стационарные компьютеры, мониторы, звуковое оборудование, маршрутизаторы и различные периферийные устройства. С брендом ROG компания ASUS активно участвует в жизни мирового геймерского сообщества, выступая спонсором крупнейших киберспортивных турниров. С помощью устройств серии ROG, которые являются популярнейшим выбором среди геймеров и энтузиастов по всему миру, установлены сотни рекордов оверклокинга. Всю информацию о ROG можно найти на сайте http://rog.asus.com.
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Кирил Драгнев
17:30
palit твой дом спалит
Palit привезла в Россию видеокарты GeForce RTX 3060 Dual и StormX
DiLouk
17:30
А, ну или так.
Линейка настольных процессоров Intel Rocket Lake-S появилась в ассортименте одного из магазинов
Ангелина Ахметова
17:29
От создателей вашей омерике скоро хана, и доллар скоро рухнет. >
NVIDIA считает, что ждать появления игровых видеокарт после майнинга на вторичном рынке не стоит
Igor Zhdan
17:29
Т.е. собрали, когда "майнинг рухнул"? Ну да, все грамотные мамкины бизнесмены же так и делают. Покупай когда дорого, продавай когда дешево...
NVIDIA считает, что ждать появления игровых видеокарт после майнинга на вторичном рынке не стоит
wolfy81
17:27
При чем за пару карт )
Palit привезла в Россию видеокарты GeForce RTX 3060 Dual и StormX
id_1
17:27
Судя по всему, там просто лишняя буква «F» в именовании одной из моделей ;)
Линейка настольных процессоров Intel Rocket Lake-S появилась в ассортименте одного из магазинов
Curtis Jackson
17:24
Воистину вечен
Palit привезла в Россию видеокарты GeForce RTX 3060 Dual и StormX
DiLouk
17:20
Там 11700кф две штуки. Та что дороже идет с кулером. 11900ф без кулера. К тому же за разблокированный множитель нужно доплачивать. Плюс они оба 8/16 по ядрам, что сильно сбивает с толку.
Линейка настольных процессоров Intel Rocket Lake-S появилась в ассортименте одного из магазинов
Тролль Толстый
17:20
4G decoding - адресация памяти устройств свыше 32-битного предела, нужна как для майнеров, кто подключает по несколько видеокарт, так и для resize bar
Активация Resizable BAR принесёт увеличение fps для видеокарт серии GeForce RTX 30 в ряде игр
Максим Романовский
17:19
скорее всего они выйдут на рынок когда начнутся уже распродажи ферм
Стали известны спецификации игровых видеокарт Intel Xe-HPG - до 4096 ядер, 16 ГБ VRAM и шина 256 бит
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