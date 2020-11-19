GeForce NOW теперь доступен на iPad и iPhone
Сервис GeForce NOW был сегодня запущен на iOS Safari в бета-версии. Миллионы мобильных игроков получили возможности премиального GeForce-гейминга на смартфонах iPhone и планшетах iPad.
Подписчикам сервиса GeForce NOW необходимо зайти на страницу https://play.geforcenow.com/ с устройств под управлением iOS 14.2 или iPadOS 14.2.
Бета-версия GeForce NOW iOS Safari доступна в Северной Америке и Европе, включая Россию, через GFN.RU, партнера по GeForce NOW Alliance. В будущем она будет доступна и в других регионах альянса GeForce NOW.
Вместе с замечательной командой Epic Games NVIDIA работает над версией Fortnite с сенсорным управлением, что немного отложит выход игры. Хотя в игры из библиотеки GeForce NOW лучше всего играть на мобильных устройствах с геймпадом, именно с помощью сенсорного управления более 100 миллионов игроков в Fortnite строили, сражались и прокладывали свой путь к королевской победе. Команды делают всё, чтобы скорее представить облачный стриминговый игровой процесс для Fortnite в GeForce NOW. Участники получат игру на iOS Safari уже в ближайшее время.
Для GeForce NOW на iOS Safari нужен геймпад, поэтому игры, в которые можно играть только с клавиатурой и мышью, недоступны из-за аппаратных ограничений. Для получения наилучших возможностей следует использовать геймпад, рекомендованный GeForce NOW, например Razer Kishi.
В нашем блоге содержится более подробная информация, а именно:
- качество сервиса уже улучшается и продолжит улучшаться в будущем;
- новинки в GeForce NOW: Watch Dogs: Legion с RTX, Among Us и Assassin’s Creed Valhalla. Совсем скоро будет доступна игра Cyberpunk 2077, также с поддержкой RTX;
- скоро появится поддержка для GOG. Точная дата пока не объявляется;
- поддержка Chrome webRTC появится на новых платформах в первом квартале следующего года;
- благодаря новому партнеру GeForce NOW Alliance, Zain, облачный гейминг скоро появится в Саудовской Аравии. Taiwan Mobile только что вывел из беты свой сервис GeForce NOW.
На этой неделе в библиотеке GeForce NOW появятся 7 игр, включая выходящую в Epic Games Store и Steam игру Bridge Constructor: The Walking Dead.
Традиционно, каждую неделю в Epic Vault объявляют бесплатные игры недели, профили для них сразу же появляются в GeForce NOW. Бесплатная игра этой недели - Elite Dangerous.
Новые игры в GeForce NOW
Games will be available on the service around 10:00am (Pacific) on Thursday, November 19 except where noted.
- Bee Simulator (new release on Steam)
- Bridge Constructor: The Walking Dead (day-and-date launch on Epic Games Store and Steam, Nov. 19)
- Poker Club (day-and-date launch on Steam, Nov. 19)
- Elite Dangerous (Free on Epic Games Store - Nov. 19-26)
- RuneScape
- Trials Rising (Epic Games Store version)
- Amazing Cultivation Simulator
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