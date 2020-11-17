4 игры стали быстрее с NVIDIA DLSS, Fortnite получает новую карту Deathrun
Четыре новые игры получили поддержу технологии NVIDIA DLSS, которая помогла повысить частоту кадров и сделать изображения красивее и четче.
Еще один праздничный блокбастер с RTX
Все в восторге от новой Call of Duty: Black Ops Cold War, и мы рады, что игра поддерживает трассировку лучей на базе DXR, NVIDIA DLSS, Reflex, Ansel и Highlights. NVIDIA DLSS увеличила частоту кадров до 85% в 4K на нашей линейке видеокарт GeForce RTX, чтобы сделать игровой процесс в Call of Duty: Black Ops Cold War максимально быстрым и четким.
DLSS доступна в War Thunder и еще 2 играх
DLSS интегрируют не только большие студии. SDK NVIDIA DLSS используется для повышения производительности и небольшими и независимыми разработчиками. Поддержку NVIDIA DLSS получили также:
- War Thunder – производительность возросла до 30% в 4K
- Enlisted – производительность возросла до 55% в 4K
- Ready or Not – производительность возросла до 120% в 4K
RTX Deathrun - Fortnite получает новую пользовательскую RTX карту!
18 ноября NVIDIA и Epic выпускают новую пользовательскую карту для Fortnite, RTX Deathrun, созданную Shride и Pimit.
На протяжении всего этого смертельного забега игроки смогут насладиться различными эффектами трассировки лучей. Первая среда, Расколотая Реальность (Shattered Reality), оживает благодаря отражениям с трассировкой лучей. В Таинственной Пещере (Mystic Cave) световые эффекты становятся реалистичнее, чем когда-либо, благодаря теням с трассировкой лучей. А благодаря глобальному освещению с трассировкой лучей территория военной базы (Military Base) становится еще лучше за счет интерактивного непрямого освещения в реальном времени, добавляющего больше деталей. Исследуя эти среды, игроки будут стараться избегать препятствий и пытаться завершить смертельный забег как можно быстрее!
Скриншоты карты RTX Deathrun для Fortnite можно загрузить с пресс-сайта NVIDIA www.nvidia-press.com.
Доступ к RTX Daethrun - в творческом режиме Fortnite с кодом 2623-0157-9251.
Полезные ссылки:
По 4 новым играм с DLSS:
https://www.nvidia.com/en-us/geforce/news/november-2020-rtx-dlss-game-update
По драйверам Game Ready для Call of Duty: Black Ops Cold War:
https://www.nvidia.com/en-us/geforce/news/call-of-duty-black-ops-cold-war-out-now-rtx-reflex-more/
Информация по Fortnite с RTX:
https://www.nvidia.com/en-us/geforce/campaigns/play-fortnite-with-rtx/
Видео:
Трейлер Call of Duty: Black Ops Cold War для ПК с RTX:
https://www.youtube.com/watch?v=PvtNQnWwJA8
Enlisted с NVIDIA DLSS
https://www.youtube.com/watch?v=Q1aJBbjuj6E
Трейлер Fortnite с GeForce RTX
https://www.youtube.com/watch?v=AS_3gm2SISk
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