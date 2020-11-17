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4 игры стали быстрее с NVIDIA DLSS, Fortnite получает новую карту Deathrun

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Четыре новые игры получили поддержу технологии NVIDIA DLSS, которая помогла повысить частоту кадров и сделать изображения красивее и четче.



Еще один праздничный блокбастер с RTX

Все в восторге от новой Call of Duty: Black Ops Cold War, и мы рады, что игра поддерживает трассировку лучей на базе DXR, NVIDIA DLSS, Reflex, Ansel и Highlights. NVIDIA DLSS увеличила частоту кадров до 85% в 4K на нашей линейке видеокарт GeForce RTX, чтобы сделать игровой процесс в Call of Duty: Black Ops Cold War максимально быстрым и четким.



DLSS доступна в War Thunder и еще 2 играх

DLSS интегрируют не только большие студии. SDK NVIDIA DLSS используется для повышения производительности и небольшими и независимыми разработчиками. Поддержку NVIDIA DLSS получили также:
  • War Thunder – производительность возросла до 30% в 4K
  • Enlisted – производительность возросла до 55% в 4K
  • Ready or Not – производительность возросла до 120% в 4K
Благодаря выделенным процессорам для обработки алгоритмов ИИ (тензорные ядра) в графических процессорах GeForce RTX, DLSS уже повысила производительность более чем в 25 играх, значительно увеличив частоту кадров. Технология гарантирует геймерам GeForce RTX высокопроизводительный игровой процесс в максимальном разрешении, с максимальными настройками детализации и с эффектами на базе трассировки лучей.

RTX Deathrun - Fortnite получает новую пользовательскую RTX карту!

18 ноября NVIDIA и Epic выпускают новую пользовательскую карту для Fortnite, RTX Deathrun, созданную Shride и Pimit.

На протяжении всего этого смертельного забега игроки смогут насладиться различными эффектами трассировки лучей. Первая среда, Расколотая Реальность (Shattered Reality), оживает благодаря отражениям с трассировкой лучей. В Таинственной Пещере (Mystic Cave) световые эффекты становятся реалистичнее, чем когда-либо, благодаря теням с трассировкой лучей. А благодаря глобальному освещению с трассировкой лучей территория военной базы (Military Base) становится еще лучше за счет интерактивного непрямого освещения в реальном времени, добавляющего больше деталей. Исследуя эти среды, игроки будут стараться избегать препятствий и пытаться завершить смертельный забег как можно быстрее!

Скриншоты карты RTX Deathrun для Fortnite можно загрузить с пресс-сайта NVIDIA www.nvidia-press.com.

Доступ к RTX Daethrun - в творческом режиме Fortnite с кодом 2623-0157-9251.

Полезные ссылки:

По 4 новым играм с DLSS:
https://www.nvidia.com/en-us/geforce/news/november-2020-rtx-dlss-game-update

По драйверам Game Ready для Call of Duty: Black Ops Cold War:
https://www.nvidia.com/en-us/geforce/news/call-of-duty-black-ops-cold-war-out-now-rtx-reflex-more/

Информация по Fortnite с RTX:
https://www.nvidia.com/en-us/geforce/campaigns/play-fortnite-with-rtx/

Видео:

Трейлер Call of Duty: Black Ops Cold War для ПК с RTX:
https://www.youtube.com/watch?v=PvtNQnWwJA8

Enlisted с NVIDIA DLSS
https://www.youtube.com/watch?v=Q1aJBbjuj6E

Трейлер Fortnite с GeForce RTX
https://www.youtube.com/watch?v=AS_3gm2SISk
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