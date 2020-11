War Thunder – производительность возросла до 30% в 4K

Enlisted – производительность возросла до 55% в 4K

Ready or Not – производительность возросла до 120% в 4K

Четыре новые игры получили поддержу технологии NVIDIA DLSS, которая помогла повысить частоту кадров и сделать изображения красивее и четче.Все в восторге от новой Call of Duty: Black Ops Cold War, и мы рады, что игра поддерживает трассировку лучей на базе DXR, NVIDIA DLSS, Reflex, Ansel и Highlights. NVIDIA DLSS увеличила частоту кадров до 85% в 4K на нашей линейке видеокарт GeForce RTX, чтобы сделать игровой процесс в Call of Duty: Black Ops Cold War максимально быстрым и четким.DLSS интегрируют не только большие студии. SDK NVIDIA DLSS используется для повышения производительности и небольшими и независимыми разработчиками. Поддержку NVIDIA DLSS получили также:Благодаря выделенным процессорам для обработки алгоритмов ИИ (тензорные ядра) в графических процессорах GeForce RTX , DLSS уже повысила производительность более чем в 25 играх, значительно увеличив частоту кадров. Технология гарантирует геймерам GeForce RTX высокопроизводительный игровой процесс в максимальном разрешении, с максимальными настройками детализации и с эффектами на базе трассировки лучей.18 ноября NVIDIA и Epic выпускают новую пользовательскую карту для Fortnite, RTX Deathrun, созданную Shride На протяжении всего этого смертельного забега игроки смогут насладиться различными эффектами трассировки лучей. Первая среда, Расколотая Реальность (Shattered Reality), оживает благодаря отражениям с трассировкой лучей. В Таинственной Пещере (Mystic Cave) световые эффекты становятся реалистичнее, чем когда-либо, благодаря теням с трассировкой лучей. А благодаря глобальному освещению с трассировкой лучей территория военной базы (Military Base) становится еще лучше за счет интерактивного непрямого освещения в реальном времени, добавляющего больше деталей. Исследуя эти среды, игроки будут стараться избегать препятствий и пытаться завершить смертельный забег как можно быстрее!Скриншоты карты RTX Deathrun для Fortnite можно загрузить с пресс-сайта NVIDIA www.nvidia-press.com Доступ к RTX Daethrun - в творческом режиме Fortnite с кодом 2623-0157-9251.По 4 новым играм с DLSS:По драйверам Game Ready для Call of Duty: Black Ops Cold War:Информация по Fortnite с RTX:Трейлер Call of Duty: Black Ops Cold War для ПК с RTX:Enlisted с NVIDIA DLSSТрейлер Fortnite с GeForce RTX