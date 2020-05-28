Новый Game Ready драйвер для Valorant и не только
Новый GeForce Game Ready драйвер обеспечит комфортный игровой процесс для долгожданного шутера от первого лица Valorant от Riot Games в день его выхода. Драйвер также улучшает геймплей в Minecraft Dungeons, Disintegration и Crucible и добавляет поддержку обновления Windows 10 May 2020 от Microsoft.
Valorant: динамичный шутер бесплатно
2-го июня выходит Valorant, новый шутер от создателей легендарной League of Legends. Бета-версия этой игры уже привлекла внимание сотен тысяч игроков. Valorant – это быстрый динамичный бесплатный шутер от первого лица. Гарантией плавного игрового процесса является новый Game Ready драйвер.
DirectX 12 Ultimate уже здесь
Обновление Windows 10 May 2020 включает множество новых возможностей – от мониторинга температуры GPU в диспетчере задач до нового API DirectX 12 Ultimate. Графические процессоры NVIDIA GeForce RTX поддерживают трассировку лучей DirectX непосредственно с момента его анонса в 2018 году, а также все новейшие графические технологии, включенные в новый API.
Внимание: если вы работаете с функциями Mesh Shader или Sampler Feedback в DirectX 12 Ultimate, установите новейшие драйверы для разработчиков с нашего портала.
Драйверы NVIDIA Game Ready выходят в день или накануне выхода популярных игр, чтобы обеспечить игрокам наилучшие впечатления. Дополнительной гарантией качества драйверов Game Ready является сертификат WHQL от Microsoft.
Полезные ссылки:
Game Ready драйверу для Valorant:
https://www.nvidia.com/en-us/geforce/news/valorant-game-ready-driver
Загрузить драйверы NVIDIA:
https://www.nvidia.ru/Download/index.aspx?lang=ru
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