Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Новый Game Ready драйвер для Valorant и не только

+
Новейший 10700K в Ситилинке
10400F за копейки в Регарде, жми
Новейший 10600K в Регарде
MSI Gaming 2080 Ti - цена упала на порядок
Новейший 10400F в Ситилинке

Новый GeForce Game Ready драйвер обеспечит комфортный игровой процесс для долгожданного шутера от первого лица Valorant от Riot Games в день его выхода. Драйвер также улучшает геймплей в Minecraft Dungeons, Disintegration и Crucible и добавляет поддержку обновления Windows 10 May 2020 от Microsoft.

Valorant: динамичный шутер бесплатно

2-го июня выходит Valorant, новый шутер от создателей легендарной League of Legends. Бета-версия этой игры уже привлекла внимание сотен тысяч игроков. Valorant – это быстрый динамичный бесплатный шутер от первого лица. Гарантией плавного игрового процесса является новый Game Ready драйвер.

DirectX 12 Ultimate уже здесь

Обновление Windows 10 May 2020 включает множество новых возможностей – от мониторинга температуры GPU в диспетчере задач до нового API DirectX 12 Ultimate. Графические процессоры NVIDIA GeForce RTX поддерживают трассировку лучей DirectX непосредственно с момента его анонса в 2018 году, а также все новейшие графические технологии, включенные в новый API.

Внимание: если вы работаете с функциями Mesh Shader или Sampler Feedback в DirectX 12 Ultimate, установите новейшие драйверы для разработчиков с нашего портала.

Драйверы NVIDIA Game Ready выходят в день или накануне выхода популярных игр, чтобы обеспечить игрокам наилучшие впечатления. Дополнительной гарантией качества драйверов Game Ready является сертификат WHQL от Microsoft.

Полезные ссылки:

Game Ready драйверу для Valorant:
https://www.nvidia.com/en-us/geforce/news/valorant-game-ready-driver

Загрузить драйверы NVIDIA:
https://www.nvidia.ru/Download/index.aspx?lang=ru
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

#directx 12 ultimate
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Новый Game Ready драйвер для Valorant и не только
+
В России стартовал предзаказ ROG Zephyrus G14
1
Ситилинк: На самоизоляции россияне больше внимания стали уделять качеству телевизионного контента и приему сигнала
+
Материнская плата ASUS Republic of Gamers ROG Maximus XII Apex помогла разогнать тактовую частоту 10-ядерного процессора до 7,7 ГГц, а оперативную память – до 6666 МГц
+
PAC-MAN исполняется 40, NVIDIA GameGAN придает ей новый облик с помощью ИИ
+
NVIDIA представляет первую в индустрии защищенную сетевую карту SmartNIC с оптимизацией для 25G-сетей
+

Интересные материалы

Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
24 мая 2020 28
Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
17 мая 2020 22
Тестирование процессора Intel Core i9-10900K: наверстать отставание любой ценой
26 мая 2020 317
Выбор лучших видеокарт для игрового компьютера до 100 тысяч рублей: май 2020
21 мая 2020 36
Обзор и тестирование технологии NVIDIA DLSS 2.0
23 мая 2020 119
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 2600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
18 мая 2020 96

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Тестирование процессора Intel Core i9-10900K: наверстать отставание любой ценой
317
Несколько признаков того, что вам пора переустановить Windows
99
Встречаем новую платформу Intel LGA 1200 и тестируем материнскую плату ASUS ROG Maximus XII Formula на чипсете Z490
19
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS Radeon RX Vega 56 в связке с процессором Core i5-9400F
26
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z490 Godlike
34
Выбор лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: май 2020
11

Сейчас обсуждают

Олег Анетько
10:09
Такие же вот утечки как сейчас... Ведь тут тоже не АМД почтит) Загуглите Ryzen 5G@Air
Видеокарта AMD Radeon 6900ХТ Big Navi на 30% обходит NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti, но проигрывает GeForce RTX 3080 Ti в чистой производительности
RendesryzenAgesovich
10:09
Про память на Б чипсете ты прям Америку открыл)) Если есть возможность, то надо гнать обязательно тут без вопросов. Голубая логика у тебя и того с кем ты спишь, ты забыл?)) А тебя твоя мерзкая двуличн...
AMD Ryzen 3 3300X выходит безоговорочным победителем в споре с Intel Core i3-10100 и Ryzen 3 3100 — тестирование Jarrod'sTech
LoL
10:08
И ты считаешь 2933 нормой?
Материнские платы Asus на чипсетах B460 и H470 теперь поддерживают неофициальный разгон процессоров Comet Lake
Каа
10:07
Xeon e5-2678 v3 уделает всё, что представлено в эксель-статье.
Выбор лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: май 2020
ibulletproof
10:07
При чем тут Fast & Furious, если это 100% Смертельная гонка?
Игроки не в восторге от первого показа геймплея Fast & Furious Crossroads по «Форсажу»
VOVANEK
10:06
мне i3 9100f с матплатой обошелся в 70 usd. во сколько станет аналогиный по производительности комплект на амд? стоимость охлаждения я не учитываю понятно что для интела хватит боксового кулера за 2 б...
Выбор лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: май 2020
Bojack Horseman
10:06
а какие мегагерцы некукурузны?
Материнские платы Asus на чипсетах B460 и H470 теперь поддерживают неофициальный разгон процессоров Comet Lake
Дмитрий Фриворд
10:05
Вы это радеону 6450 скажите, который не работает на новом минт. Хотя я всегда был адептом минта. И должен теперь сидеть или на открытых дровах или идти на другой дистриб.
Несколько признаков того, что вам пора переустановить Windows
Bojack Horseman
10:05
где есть?
Материнские платы Asus на чипсетах B460 и H470 теперь поддерживают неофициальный разгон процессоров Comet Lake
Bojack Horseman
10:04
Статью-то читал (хоть это не статья, а машииный перевод)? Про то что это будет в асрок, уж несколько недель назад писали. У остальных тоже будет, раз пошла такая свадьба.
Материнские платы Asus на чипсетах B460 и H470 теперь поддерживают неофициальный разгон процессоров Comet Lake
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем