Новый GeForce Game Ready драйвер обеспечит комфортный игровой процесс для долгожданного шутера от первого лица Valorant от Riot Games в день его выхода. Драйвер также улучшает геймплей в Minecraft Dungeons, Disintegration и Crucible и добавляет поддержку обновления Windows 10 May 2020 от Microsoft.2-го июня выходит Valorant, новый шутер от создателей легендарной League of Legends. Бета-версия этой игры уже привлекла внимание сотен тысяч игроков. Valorant – это быстрый динамичный бесплатный шутер от первого лица. Гарантией плавного игрового процесса является новый Game Ready драйвер.Обновление Windows 10 May 2020 включает множество новых возможностей – от мониторинга температуры GPU в диспетчере задач до нового API DirectX 12 Ultimate . Графические процессоры NVIDIA GeForce RTX поддерживают трассировку лучей DirectX непосредственно с момента его анонса в 2018 году, а также все новейшие графические технологии, включенные в новый API.Внимание: если вы работаете с функциями Mesh Shader или Sampler Feedback в DirectX 12 Ultimate, установите новейшие драйверы для разработчиков с нашего портала Драйверы NVIDIA Game Ready выходят в день или накануне выхода популярных игр, чтобы обеспечить игрокам наилучшие впечатления. Дополнительной гарантией качества драйверов Game Ready является сертификат WHQL от Microsoft.Game Ready драйверу для Valorant:Загрузить драйверы NVIDIA: