Tronsmart Bang 2, Mirtune S100, T8 Mini и Trip 2 станут лучшим подарком как для любителей вечеринок дома, так и для сторонников активного образа жизни, которых объединяет любовь к качественному звуку
В субботу, 14 февраля 2026 года, будет День Святого Валентина, в честь чего многие производители товаров различных категорий, в том числе электроники, предлагают некоторые свои продукты со скидками. К числу таких производителей относится известная своими звуковыми устройствами компания Tronsmart. В магазине Ozon четыре модели её колонок будут предлагаться по наиболее выгодным ценам.
К числу моделей, которые можно будет приобрести со скидками, относятся Tronsmart Bang 2, Mirtune S100, T8 Mini и Trip 2. Эти модели могут заинтересовать в первую очередь молодых пользователей, которые ищут портативную акустику для использования дома, в поездках или в качестве подарка, что ко Дню Святого Валентина наиболее актуально. Подарив колонку с качественным звуком своей второй половине, можно не сомневаться, что этот подарок не будет пылиться на полке без дела.
Одним из предложений в рамках распродажи является портативная колонка для вечеринок Tronsmart Bang 2. Это модель мощностью 90 Вт с поддержкой стандарта беспроводной связи Bluetooth 5.3 и защитой уровня IPX6. С выключенной подсветкой она способна работать на протяжении 26 часов, если громкость будет составлять 50% от максимума. В качестве источников воспроизведения доступны Bluetooth, AUX-in, TF-карта и USB. Эта колонка обладает высоким запасом громкости, отлично подходя для вечеринок и поездок.
Другим интересным предложением является портативная уличная колонка Tronsmart Mirtune S100 мощностью 50 Вт. Она также поддерживает Bluetooth 5.3 и обладает защитой уровня IPX7. Без подсветки и с половиной максимальной громкости S100 способна работать на протяжении 20 часов. Источниками звука могут быть AUX-in, USB и карты памяти microSD.
Если нужно нечто более компактное, хорошим вариантом является мини-колонка Tronsmart T8 Mini со звуком на 360°. Продолжительность работы у неё достигает 20 часов, защита уровня IPX7 позволяет не беспокоиться о внешних воздействиях. В приложении можно настраивать эквалайзер и световые эффекты. Для получения стереозвука две таких колонки можно объединить или подключить два устройства посредством Bluetooth. T8 Mini можно без опасений за её сохранность использовать на кухне или в ванной.
Для любителей путешествий и активного отдыха более привлекательной покупкой может быть портативная колонка Tronsmart Trip 2. Это модель мощностью 10 Вт с Bluetooth 5.3, защитой уровня IPX7 и 20 часами работы с 50% громкости. Имеется поддержка технологии SoundPulse, звонки по громкой связи посредством встроенного микрофона, голосовые ассистенты, настройки эквалайзера и световых эффектов в мобильном приложении, стереопары, подключение сразу к двум устройствам, различные режимы воспроизведения, беспроводное подключение и карты TF.
Скидки в честь Дня Святого Валентина будут действовать на протяжении ограниченного времени. Наличие и стоимость колонок следует проверять в магазине Ozon в момент покупки. Также необходимо иметь в виду, что количество доступного по акции товара ограничено.