Новости Hardware Михаил Андреев
NVIDIA не привезёт новые графические ускорители GeForce на выставку CES 2026
Соответствующей информацией компания поделилась в соцсетях.

Завтра в Лас-Вегасе стартует ежегодная выставка электроники CES, и на всех так или иначе связанных с техникой информационных ресурсах будет вал интересных новостей с её полей. И хотя всем любителям высоких технологий следует быть готовыми к большому потоку информации, один из ключевых участников решил не привозить и не анонсировать на CES 2026 свою новую некогда основную продукцию.

Так, NVIDIA сегодня сообщила о том, что не презентует на выставке свои новые графические ускорители семейства GeForce. По всей видимости, речь идёт о фигурировавших в средствах массовой информации ускорителях линейки RTX 50 Super.

Как гласит публикация на официальном аккаунте NVIDIA GeForce в соцсети X, презентация будет посвящена преимущественно играм, приложениям, новейшим функциям, а также партнёрской продукции для геймеров и создателей контента.

Издание Videocardz утверждает, что гвоздём программы NVIDIA на CES 2026 станет усовершенствованная технология «умного» сглаживания DLSS 4.5 с функцией динамической генерации кадров для видеокарт серии RTX 50. Собственно, до презентации компании на выставке осталось всего около 14 часов, так что смысла в перебирании слухов на текущем этапе немного.

#nvidia #видеокарты
