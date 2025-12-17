Сайт Конференция
Новости Hardware Роман Семёнов
Флагманские защищённые телефоны Ulefone станут практичным подарком на Новый год
Смартфоны и планшеты Ulefone с тепловизорами, проекторами и большими аккумуляторами подойдут пользователеям с любыми запросами

Известная своими передовыми защищёнными мобильными устройствами компания Ulefone запустила Рождественскую распродажу, которая стартовала 16 декабря 2025 года и продлится до 6 января 2026 года. Все флагманские аппараты этого производителя резко подешевели, что делает и без того интересные устройства ещё более привлекательным приобретением.



В официальном магазине Ulefone на AliExpress и в магазине Amazon по всему миру скидки достигают 50%. Это устройства для любителей активного отдыха, профессионалов в промышленных сферах деятельности и просто желающих стать владельцем максимально прочного телефона и оказаться на переднем плане технического прогресса. Также можно попытать счастья в надежде получить смартфон бесплатно, приняв участие в рождественской лотерее.

Среди наиболее интересных предложений в рамках распродажи можно назвать Armor 29 Ultra. Это смартфон на высокопроизводительном процессоре Dimensity 9300+ с аккумулятором ёмкостью 21 200 мАч и быстрой зарядкой мощностью 120 Вт. Устройство является обладателем двойного экрана AMOLED и избавлено от бликов. Три камеры Sony IMX989 обеспечивают снимки уровня IMAX. Для их хранения доступно до 1 ТБ постоянной памяти, а скорость доступа в сеть обеспечивает наличие стандарта беспроводной связи Wi-Fi 7. Эта модель в настоящее время подешевела до $949,99 или 759,99 евро.



Вариант смартфона Armor 29 Pro Thermal работает с таким же аккумулятором ёмкостью 21 200 мАч и зарядкой мощностью 120 Вт. Вместо процессора Dimensity 9300+ Ultra в нём установлен также достаточно быстрый чип Dimensity 7400 и добавлен тепловизор ThermoVue T2 с разрешением 640 х 512. Объём хранилища был уменьшен до 512 ГБ, что способствовало снижению стоимости этого устройства до $799,99.



Защищённый телефон Armor 28 Ultra Thermal основан на производительном процессоре Dimensity 9300+ и обладает тепловизором ThermoVue T2 с применением алгоритмов искусственного интеллекта. Обладатели аппарата получат двойной дисплей AMOLED, основную камеру с 1-дюймовым сенсором Sony IMX989 и инфракрасную камеру ночного видения с разрешением 64 Мп. Объём хранилища равен 1 ТБ, есть стандарты беспроводной связи Bluetooth 5.4 и Wi-Fi 7. В период распродажи Armor 28 Ultra Thermal стоит $1199,99 или 999,99 евро.



Ещё доступнее по цене модель Armor 34 Pro с даже более внушительным аккумулятором ёмкостью 25 500 мАч. Отличительной чертой данного устройства стали встроенный проектор мощностью 150 люмен для превращения смартфона в карманный кинотеатр, универсальный светодиодный фонарь и встроенные сигнальные индикаторы. Этот смартфон подешевел до $749,99 или 649,99 евро.



Модель Armor 33 Pro с таким же аккумулятором 25 500 мАч обладает находящимся на обратной стороне вспомогательным экраном с диагональю 3,4 дюйма. В число остальных характеристик входят динамик громкостью 118 дБ, способный заглушить любой окружающий шум, и RGB-стробоскоп Infinite Halo 2.0. Это устройство доступно покупателям за $579,99 или 479,99 евро.



Защищённый планшет Armor Pad 5 Ultra является первым для Ulefone с DLP-проектором яркостью 200 люмен. Он работает от аккумулятора ёмкостью 24 200 мАч, обладая двойной универсальной светодиодной подсветкой, сигнальным фонарем и металлической подставкой. За обработку данных отвечает система на чипе Dimensity 7400X, а снимать при недостаточном освещении даёт возможность камера ночного видения с разрешением 64 Мп. Это устройство оценили в $799,99 или 759,99 евро.



Наконец, для самых экономных покупателей ещё дешевле обычного предлагаются смартфоны бюджетной серии RugKing. Это аппараты Ulefone последнего поколения, которые стоят от $139,99 и обладают лучшим уровнем защиты, несмотря на принадлежность к начальной категории.







Посетив официальный магазин Ulefone на AliExpress или Amazon, можно выбрать самые прочные мобильные устройства с инновационными характеристиками, такими как тепловизоры на основе ИИ, встроенный проектор и высочайшая продолжительность работы. Можно также попытать удачу и принять участие в розыгрыше моделей RugKing 3 Pro, RugKing 2 Pro или одного из трёх подарочных наборов Ulefone. Полная информация доступна на сайте Ulefone.
#ulefone
