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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
На основе процессоров Qualcomm Snapdragon X Plus будут созданы не менее 58 моделей ПК с Windows
Это почти в три раза больше, чем насчитывалось в мае.

За прошедшие с момента анонса платформы Windows on Arm в лице процессоров Qualcomm Snapdragon X Plus шесть месяцев, как отмечает The Register со ссылкой на комментарии представителей компании на квартальной отчётной конференции, количество предложенных партнёрами моделей ПК под управлением Windows выросло с 20 до 58 штук.

Источник изображения: Qualcomm

Такое количество не сравнится с ассортиментом ноутбуков, оснащаемых x86-совместимыми процессорами Intel и AMD, но для многострадальной платформы Windows on Arm это уже неплохое достижение. Обеспечивая преимущества в виде высокой производительности и длительного времени работы от батареи, ноутбуки на основе процессоров Qualcomm Snapdragon X Plus до сих пор страдают от ограниченной совместимости с программным обеспечением в среде Windows. Корпорация Microsoft демонстрирует заинтересованность в устранении этой проблемы, так что время в данном случае работает на потенциальных покупателей таких ноутбуков. Тем более, что и за счёт расширения их ассортимента цены будут снижаться.

#qualcomm #ноутбуки #windows #arm #qualcomm snapdragon x plus
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