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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Samsung собирается снизить темпы роста объёмов выпуска HBM в следующем году
Почти на 15% относительно первоначальных планов.

По информации ZDNet, компания Samsung решила пересмотреть темпы наращивания объёмов выпуска памяти типа HBM, которые наметила ещё в прошлом году. К концу текущего года она собиралась довести объёмы выпуска до 150 000 микросхем в месяц, а к концу следующего планировала увеличить их до 200 000 штук в месяц. Теперь корейский производитель придерживается более осторожных прогнозов, намереваясь к концу следующего года поднять объёмы выпуска только до 170 000 штук в месяц.

Источник изображения: NVIDIA

Причина такой осторожности, как сообщается, кроется в задержке с сертификацией новейшей памяти типа HBM3E под нужды NVIDIA. Samsung начала выпускать 8-слойные микросхемы такого типа в третьем квартале, а до конца текущего полугодия собирается наладить поставки 12-слойных. При этом доля выручки от реализации HBM3E уже в этом квартале должна достичь 60% всех денежных поступлений от продажи HBM. Поскольку Samsung начнёт снабжать своей памятью HBM3E компанию NVIDIA позднее, чем собиралась изначально, то и планы по выпуску соответствующих микросхем придётся скорректировать.

#nvidia #samsung #аналитика #hbm #hbm3e
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