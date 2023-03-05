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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
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Не за горами Международный женский день, который является лучшим временем, чтобы уделить внимание матерям, жёнам, подругам, родственницам или сотрудницам. Если вы ломаете голову над тем, что подарить в этот день, наша статья может дать подсказки. Классными и практичными подарками могут стать электрические зубные щётки, роботы-пылесосы, ручные пылесосы для сухой и влажной уборки, капсульные кофемашины и другие устройства.

Электрическая зубная щетка Xiaomi Nandme NX 7000 для заботы о зубах



Электрические зубные щётки помогают эффективно ухаживать за полостью рта, очищать и отбеливать зубы, устранять зубной налёт и не бояться улыбаться.

Звуковая электрическая зубная щётка NX 7000 не только хорошо чистит зубы, но и может делать это целый год без зарядки. Это позволит брать щётку с собой в поездки и не брать зарядного устройства, что сэкономит место в багаже и сделает ваши зубы чистыми.

NX 7000 даёт на выбор 15 режимов чистки с разной интенсивностью под разную чувствительность. Вместе с щёткой предлагаются 12 насадок, которых хватит на три года. Продолжительность гарантии на зубную щётку составляет столько же, позволяя уверенно пользоваться ей.

Цена: 3069 руб.

Код на получение скидки: NX7000302

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Пылесос для сухой и влажной уборки Redkey W12 станет помощником в домашних делах



Каждый сталкивается с необходимостью максимально быстро устранить с пола попавшие туда крошки и жидкости, особенно на кухне. В этом может помочь пылесос Redkey W12, который одновременно умеет пылесосить и производить влажную уборку пола. Роликовая щётка отвечает за всасывание сухого мусора, при этом непрерывный поток воды распыляется на щётку и она сохраняет чистоту. Это увеличивает эффективность уборки и вы сможете не отвлекаться на чистку швабры посреди процесса.

W12 может самоочищаться одним нажатием. Это происходит, когда пылесос находится на базе. Включение самоочистки позволит тщательно очистить роликовые щётки без необходимости мыть их вручную.

Пылесос весит 3,8 кг, так что пользоваться им смогут женщины и пожилые люди.

Цена: от 18000 руб

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Беспроводной вертикальный пылесос Redkey P9 с эффективным всасыванием пыли сэкономит время на уборку



Беспроводной вертикальный пылесос Redkey P9 обладает сильной мощностью всасывания 30 Кпа и последним поколением электрической щётки, которая отвечает за лёгкую «взрывную» уборку пыли. 20 минут хватит для уборки комнаты, с которой традиционный аккумуляторный пылесос управился бы в лучшем случае за 35 минут.

P9 обладает бесщёточным двигателем мощностью до 350 Вт и имеет три настраиваемых уровня мощности всасывания.

Продолжительность работы пылесоса достигает 60 минут. Используется литий-ионная батарея ёмкостью 2600 мАч. Поскольку она съёмная, можно заряжать её внутри пылесоса или отдельно, поставив запасную и продолжив уборку.

P9 предлагает ряд удобных для применения конструкций. Среди них компактная электрическая щётка для уборки пола, добирающаяся до узких пространств - например, под кроватью. Светодиодная подсветка спереди даёт возможность видеть пыль в тёмных углах. Есть электронный экран и подвеска для хранения аксессуаров, что упрощает использование пылесоса.

Цена: 12499 руб

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Робот-пылесос Roidmi EVA выполнит влажную и сухую уборку за вас



Роботы-пылесосы способны облегчить ведение домашнего хозяйства. Они умеют сами мыть полы и очищать свою тряпку для мытья полов, а также собирать пыль в пылесборнике. Это избавит от необходимости заниматься уборкой пола самому.

Roidmi EVA моет полы, самостоятельно очищает тряпку для мытья полов и автоматически собирает мусор. Можно выбрать промежуток времени в 6/10/12 минут, после которого тряпка будет вымыта, чтобы не пачкать пол. Автоматический сбор мусора означает, что пылесборник не будет переполнен и не станет источником неприятных запахов. Пылесос одновременно всасывает пыль и моет пол, что обеспечивает более эффективную уборку.

Цена: 54675 руб

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Домашняя капсульная кофемашина HiBREW Multi Pod сделает жизнь вкуснее



Немало людей предпочитают начинать день с чашки горячего кофе. С домашней капсульной кофемашиной HiBREW Multi Pod делать это станет проще. Здесь используются капсулы Nespresso, которые можно без труда найти в продаже. Многоразовые капсулы повышают удобство, давая возможность засыпать свой кофейный порошок, который машина использует для приготовления кофе.

При первых нескольких стаканах кофемашина может иметь запах пластмассы, но потом он улетучится. Задняя часть слегка неустойчива, поэтому лучше не ставить кофемашину на поднос. В целом это хороший инструмент приготовления кофе.

Цена: 9896 руб.

Внешний аккумулятор MagSafe



Мобильным устройствам нужен заряженный аккумулятор, но рано или поздно он может разрядится в неподходящий момент. Тогда на помощь может прийти внешний аккумулятор (Power Bank).

В аппаратах Apple iPhone предлагается магнитная зарядка MagSafe. Для её использования следует поместить внешний аккумулятор на заднюю панель смартфона и он начнёт заряжаться. Для этого не нужны никакие дополнительные аксессуары или провода. Если ваш iPhone разряжается слишком часто, внешний аккумулятор решит эту проблему.

Цена: 3208 руб.

Проекторы для домашнего кинотеатра для любителей кино



Девушки могут оценить подарок в виде домашнего проектора, чтобы не нужно было ходить в кино для просмотра новинок кинематографа.

Модель Everycom T3 поддерживает вывод изображения на разрешении 1080p и может подключаться к компьютеру Mac mini посредством AirPlay без проводов и с передачей звука на Bluetooth-динамик. Проектор способен выдавать изображение на белую стену, хотя не помешает использовать шторы для более удобного просмотра.

У этого проектора есть направленная поворотная оптика, дающая возможность регулировать размер экрана по своему вкусу. Ещё у него есть множество портов для периферийных устройств и устройств вывода, а для беспроводной связи применяется Bluetooth. В результате можно подключать проектор к мобильным устройствам и динамикам, создавая домашний кинотеатр.

Цена: 5400 руб.

Описанные выше семь устройств весьма практичные и подойдут в качестве подарка на Международный женский день. Дополните их букетом цветов и подарок станет идеальным!
#nandme
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