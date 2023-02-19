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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Бренд Xiaomi Redkey представил свой лучший беспроводной пылесос Redkey P9 мощностью 30 кПа
В конце февраля Redkey P9 будет доступен очень дёшево
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Скоро начнутся продажи новой модели беспроводного пылесоса Xiaomi Redkey P9. Этот пылесос получил несколько улучшений для повышения эффективности уборки, а мощность всасывания выросла до 30 кПа. У него есть новое поколение электрических щёток и «мгновенная штурмовая уборка пыли». Кроме большой мощности всасывания, Redkey P9 долго работает и обладает умными возможностями взаимодействия с пользователем, что упрощает и ускоряет уборку дома.



Высокая мощность всасывания 30000 Па и лёгкое устранение пыли

Беспроводной пылесос может быть незаменим в доме, а мощность всасывания является его основным параметром. Чем она выше, тем эффективнее пылесос и проще удаляется пыль.



Вертикальный беспроводной пылесос Redkey P9 оборудован бесщёточным двигателем мощностью 350 Вт и тремя регулируемыми уровнями всасывания. Максимальный уровень имеет мощность всасывания 30000 Па, что заметно увеличивает скорость и эффективность уборки по сравнению с традиционными беспроводными пылесосами. Он способен легко собирать крупные частицы мусора и эффективно удалять пыль из щелей.

60-минутная продолжительность работы и съёмный аккумулятор позволят легко управиться с большой уборкой



Redkey P9 обладает литий-ионным аккумулятором ёмкостью 2600 мАч. Продолжительность работы пылесоса достигает 60 минут. Аккумулятор съёмный, так что можно купить запасной и устанавливать его вместо разрядившегося основного во время большой уборки. P9 применяет метод зарядки 2 в 1, который позволяет заряжать всё устройство сразу.

Высокая продолжительность работы и возможность извлекать батарею позволяют Redkey P9 бороться с пылью без перерывов, повышая тем самым качество уборки.

5-кратная непроницаемая для пыли система фильтрации



Другой отличительной чертой беспроводного пылесоса P9 стала 5-ступенчатая система фильтрации и конструкция с двойным фильтром HEPA. Она способна легко отфильтровывать пыль размером в микроны, эффективно блокируя утечку пыли и защищая здоровье окружающих.

Интеллектуальный экран для интуитивного понимания состояния устройства

P9 обладает умным дисплеем, позволяющим увидеть, заблокированы ли воздуховоды пылесоса, сколько осталось заряда аккумулятора и т.д. Знание о состоянии пылесоса позволит вовремя чистить его и поддерживать в исправном состоянии.

Множество продуманных конструкций повышают удобство использования



Для улучшения работы с пылесосом в Redkey P9 есть различные конструкции. Среди них передний светодиодный прожектор для обработки тёмных участков, таких как стены и углы. Насадка P9 компактная, гибкая и даёт простой доступ к трудным местам под кроватью или низким диваном.

P9 оснащён разными насадками и соединением на защёлках, чтобы соответствовать высоким гигиеническим требованиям. Можно легко поменять щётку одним щелчком. Ещё P9 оборудован подставкой для хранения. Основной блок пылесоса и аксессуары могут храниться для поддержания порядка в доме и для удобного доступа, чтобы их всегда можно было найти в нужный момент.

Беспроводной пылесос Xiaomi Redkey P9 будет доступен по наиболее выгодной цене на Ozon 27 февраля.

Купить Беспроводной пылесос Xiaomi Redkey P9

#xiaomi #redkey
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