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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Скоро будет представлен защищённый смартфон Blackview BV9200 с экраном 2,4K 120 Гц
BV9200 станет очередным защищённым смартфоном производства Blackview
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Китайский производитель защищённых смартфонов Blackview старается выпускать не только практичные, но и привлекательные устройства. Компания готовится к выпуску очередной флагманской модели BV9200.



Согласно официальной информации, Blackview постаралась улучшить несколько аспектов будущего устройства, таких как автономность, индивидуальность и практичность. Это прорыв как для бренда, так и для защищённых смартфонов в целом.



Blackview BV9200 обладает экраном с диагональю 6,6 дюйма, разрешением 2,4K и частотой обновления 120 Гц, что даёт чёткое изображение. Экран имеет сертификат TÜV Rheinland Low Blue Light, что означает сокращение излучения вредного синего цвета для защиты глаз при длительной работе с устройством. Экран защищён стеклом Corning Gorilla Glass 5, спасающим от царапин и трещин.



BV9200 впервые поддерживает Harman AudioEFX с пятью голосовыми режимами: Smart, Music, Movie, Games и Voices. Двойные динамики Smart-PA BOX специально адаптированы к Blackview BV9200, выдавая высочайшее качество звука на максимальной громкости. Это делает аппарат хорошим выбором для любителей вечеринок.



Прежние утечки данных рассказали, что Blackview BV9200 станет большим прорывом в плане фотографических возможностей. Он получит сенсор Samsung 5K3P9 16 Мп в передней камере, что до 30% улучшит снимки в плане натурального отображения оттенков кожи людей различной этнической принадлежности, возраста и пола. Основная задняя камера 50 Мп с сенсором Samsung JN1 также способна передавать реалистичные цвета на каждом снимке, как вы их видите невооружённым глазом. Сверхширокоугольная камера 8 Мп предлагает поле обзора до 120°, также возможна макросъёмка с расстояния минимум 1 см. BV9200 обеспечивает устойчивость камеры к падению с высоты 1,2 м.



Предположительно, Blackview BV9200 использует алгоритм ArcSoft с улучшенными на 15% результатами благодаря расширенному режиму HDR 3.0, режиму украшения, портретному и панорамному режимам. Режим HDR позволяет получать превосходные снимки в условиях высокой контрастности. Режим украшения интеллектуально улучшает внешность людей, портретный режим выделяет объекты при размытии заднего плана. Панорамный режим записывает более широкие кадры. Были добавлены и некоторые новые режимы камеры, среди которых суперночной режим, видеозапись 2K 30 кадров/с с украшением и подводные режимы.

BV9200 обладает аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, что даёт до 500 часов работы в режиме ожидания. Проводная зарядка мощностью 66 Вт зарядит батарею до 20% за 5 минут, а мощность беспроводной зарядки составляет 30 Вт. Есть даже технология обратной зарядки 5 Вт, позволяющая заряжать от смартфона другие устройства. BV9200 оснащен цифровым вольтаметром, точно измеряющим электрический заряд. Аппарат может предложить интеллектуальную защиту от перезарядки.



Установлен процессор MediaTek Helio G96 с приличной производительностью. Объём оперативной памяти составляет 8 ГБ, виртуальная память способна добавить ещё 6 ГБ от хранилища. Объём этого хранилища 256 ГБ, есть поддержка карт памяти microSD объёмом до 1 ТБ для тысяч фотографий и видео, а также десятков приложений.



Ещё можно упомянуть встроенную систему охлаждения BV9200. Она уменьшает температуру процессора на 10°C и улучшает рассеивания тепла на 15%. Это сокращает вероятность перегрева при длительном использовании устройства.



Blackview представит последнюю версию операционной системы Doke OS 3.1, так что BV9200 может быть первым аппаратом на ней. Doke OS 3.1 установлена на Android 12 и обладает переработанным пользовательским интерфейсом с прицелом на удобство и простоту. Новая версия системы стала легче по сравнению с Doke OS 3.0. Применение предварительной загрузки призвано увеличить среднюю скорость запуска приложений на 27%.

Большим улучшением станет Low Memory Killer для поддержания производительности системы на приемлемом уровне за счёт закрытия неважных процессов. Среди впервые обновляемых функций приложения Focus Mode, Health и Fun Game. Они созданы для контроля работы со смартфоном, ежедневной записи данных о состоянии здоровья и бесплатных предустановленных игр. Blackview BV9200 удовлетворит потребности геймеров тремя игровыми режимами: энергосбережения, нормальным и режимом производительности.



BV9200 стал легче на 30% и тоньше на 20% по сравнению со своим предшественником. Толщина корпуса составляет 13,6 мм, вес 310 г. Степень защиты при этом не пострадала. BV9200 сохранил утолщённые резиновые уголки, боковую закреплённую винтами раму из алюминиевого сплава и плотно прилегающую крышку порта зарядки. Устройство отвечает требованиям стандартов IP68 и IP69K и MIL-STD 810H, что означает возможность пережить падение с высоты до 1,2 м и продолжать работать, побывав под водой на глубине до 1,5 м в течение 30 минут.

Международный анонс Blackview BV9200 ожидается в магазине Aliexpress 9-13 января 2023 года.

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