На страницах ресурса Seeking Alpha при некотором желании можно обнаружить стенограмму квартальной отчётной конференции Tesla, где комментариям Илона Маска (Elon Musk) уделяется традиционно много внимания. Кстати, сам глава Tesla сегодня заявил, что в будущем предпочёл бы реже появляться на подобных мероприятиях, присутствуя только в тех случаях, когда требуется сделать какие-то важные заявления.

Источник изображения: Come Route With Me

Говоря о перспективах распространения автопилота в наземном транспорте, Илон Маск в очередной раз призвал не сомневаться в неизбежности его повсеместного использования. Он привёл в пример эволюцию лифтов – изначально их перемещением управлял «специально обученный человек», который мог уставать, болеть или быть нетрезвым. Постепенно человека на этом посту заменила автоматика, и в наши дни лифты передвигаются по команде пассажиров, отдаваемых нажатием кнопки. Нечто подобное произойдёт и с автомобилями, как убеждён Маск, хотя прототипам придётся намотать не один миллиард километров, прежде чем контролирующие органы удастся убедить в превосходстве автоматики над человеком в два-три раза по степени безопасности.