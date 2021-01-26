В прошлом квартале Apple могла продать около 78 млн смартфонов
Квартальный отчёт Apple будет опубликован на этой неделе, но на страницах ресурса Barron’s можно встретить выдержки из комментариев отраслевых аналитиков по поводу ожидаемых результатов квартала. Консенсус упоминает о повышении выручки до $102,8 млрд, из них около $59,6 млрд придутся на реализацию iPhone.
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Смартфоны принесут на 6,4% больше выручки, чем годом ранее, как ожидают эксперты. Выручка от реализации iPad вырастет на 23,4% до $7,4 млрд, компьютеры Mac принесут на 20,4% больше выручки ($8,6 млрд), носимые устройства увеличат выручку на 14,8% до $11,5 млрд, а сервисы и приложения - до $15,2 млрд (+19,3%).
Специалисты Cowen ожидают, что по итогам квартала Apple продала 77 млн iPhone, что на 97% больше результатов третьего квартала, в годовом сравнении прирост ограничится 7%. Компания давно отказалась от публикации официальной статистики по количеству проданных смартфонов, оставив только данные по профильной выручке, поэтому аналитики пытаются вычислить этот показатель по косвенным величинам.
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Представитель Morgan Stanley считает, что анонс iPhone 12 должен стать самым успешным за последние пять лет, профильная выручка сможет вырасти на 14% до $63,9 млрд. Количество проданных смартфонов Apple этот источник оценивает в 78 млн штук, а средняя цена реализации должна достичь $825.
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