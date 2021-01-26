Квартальный отчёт Apple будет опубликован на этой неделе, но на страницах ресурса Barron’s можно встретить выдержки из комментариев отраслевых аналитиков по поводу ожидаемых результатов квартала. Консенсус упоминает о повышении выручки до $102,8 млрд, из них около $59,6 млрд придутся на реализацию iPhone.

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Источник изображения: Getty Images

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Смартфоны принесут на 6,4% больше выручки, чем годом ранее, как ожидают эксперты. Выручка от реализации iPad вырастет на 23,4% до $7,4 млрд, компьютеры Mac принесут на 20,4% больше выручки ($8,6 млрд), носимые устройства увеличат выручку на 14,8% до $11,5 млрд, а сервисы и приложения - до $15,2 млрд (+19,3%).

Специалисты Cowen ожидают, что по итогам квартала Apple продала 77 млн iPhone, что на 97% больше результатов третьего квартала, в годовом сравнении прирост ограничится 7%. Компания давно отказалась от публикации официальной статистики по количеству проданных смартфонов, оставив только данные по профильной выручке, поэтому аналитики пытаются вычислить этот показатель по косвенным величинам.

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Представитель Morgan Stanley считает, что анонс iPhone 12 должен стать самым успешным за последние пять лет, профильная выручка сможет вырасти на 14% до $63,9 млрд. Количество проданных смартфонов Apple этот источник оценивает в 78 млн штук, а средняя цена реализации должна достичь $825.