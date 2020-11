Совсем скоро начинается главная распродажа года, «Чёрная пятница». Это означает, что у всех, кто пропустил распродажу к Дню холостяков, есть новая возможность закупиться гаджетами по скидке. Компания Tronsmart тоже примет участие в «Чёрной пятнице». Китайский производитель уже подготовил лучшие свои товары к распродаже. О них мы и поговорим далее.Первая модель – полностью беспроводные наушники Tronsmart Spunky Beat . Они стали очень популярными на старте продаж и продолжают такими оставаться до сих пор. Носимый гаджет получил 10-миллиметровые излучатели и поддержку кодеков apt-X, AAC и SBC.Устройство отличается наличием защиты от воды по стандарту IPX5 и системой шумоподавления, которая отвечает за улучшение качества звучания во время разговоров и при прослушивании музыки. Наушники подключаются к смартфонам по протоколу Bluetooth 5.0.Модель работает до 24 часов без подзарядки и поддерживает работу с голосовыми помощниками Alexa, Siti, Google Assistant. Заряжается устройство через симметричный разъём USB-C. Стоимость Tronsmart Spunky Beat в рамках «Чёрной пятницы» составляет около 27 долларов.Вторая модель компании называется Tronsmart Element T6 Plus . Это портативная колонка, оснащённая 40-ваттными динамиками (2 по 20 Вт). Она имеет цилиндрическую форму с защитой от воды по стандарту IPX6. Колонка получила поддержку технологии SoundPulse, которая отвечает за глубокие басы и повышение качества звучания.Вверху установлено колёсико, с помощью которого можно управлять воспроизведением треков и вызывать голосового помощника. Поддержка технологии True Wireless Stereo тоже заявлена. Это даёт возможность синхронизировать воспроизведение на двух колонках.Tronsmart Element T6 Plus обойдётся на распродаже в 51 долларов с учётом скидки. Из прочих параметров отметим эквалайзер, порт USB-C для подзарядки, до 15 часов автономной работы и адаптер беспроводной связи Bluetooth 5.0.Третья модель китайской компании – Tronsmart Element T2 Plus . Это ещё одна беспроводная колонка. Она отличается компактными размерами и поддержкой Near Field Communication для быстрого подключения к смартфонам и другим гаджетам. Синхронизация выполняется по протоколу Bluetooth 5.0.Портативная колонка имеет защиту от воды в соответствии с нормами стандарта IPX7. Время автономной работы составляет до 24 часов, что конвертируется примерно в 500 композиций. За это отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 3600 мА*ч. Поддержка технологии True Wireless Stereo тоже присутствует. Также отметим работу с основными голосовыми помощники и возможность установки карт памяти формата microSD.Tronsmart Element T2 Plus получила два полнодиапазонных динамика и пассивный излучатель. Мощность составляет 20 Вт. На «Чёрную пятницу» колонка обойдётся менее чем в 28 долларов.