Сперва заявив о приостановке переговоров из-за коронавируса, вчера корпорация Xerox была вынуждена признать, что порождённый пандемией экономический кризис – не лучшее время для подготовки подобных сделок. Компания обязуется отменить прямой выкуп акций HP Inc. и оставить попытки номинировать свой состав совета директоров.

Источник изображения: Facebook, Carl Icahn

Само по себе объединение Xerox и HP Inc. продолжает мотивировать руководство первой из компаний, и оно выражает благодарность тем акционерам HP Inc., которые поддержали данную инициативу, а также кредитным организациям, которые выступили обеспечителями данной сделки. Принято считать, что одним из сторонников сделки был миллиардер Карл Айкан (Carl Icahn, на фото выше), который является держателем крупных пакетов акций обеих компаний. Руководство HP Inc. заявило, что продолжит действовать в интересах акционеров, а рыночные позиции и финансовое положение компании достаточно прочны, чтобы пережить зарождающийся мировой кризис.