В следующий вторник будет опубликована финансовая статистика HP Inc. за очередной отчётный период. Ожидается, что одновременно руководство компании озвучит некоторые предложения, которые призваны удержать акционеров от продажи акций в рамках враждебного поглощения, инициируемого Xerox. Скорее всего, HP Inc. не только объявит о выкупе акций, но и поднимет размер дивидендов. Попутно будет введён запрет на концентрацию более 20% акций компании в руках одного инвестора. Агентство Bloomberg сообщает, что продавец и покупатель в этой сделке действительно могли поменяться местами ещё в ноябре.

реклама

Источник изображения: Reuters

реклама

Во всяком случае, Карл Айкан (Carl Icahn), которому принадлежат 4,3% акций HP Inc. и около 11% акций Xerox, ещё в ноябре позвонил главе первой из компаний с предложением купить вторую по цене $45 за акцию. Руководство HP Inc. посчитало цену слишком высокой, отвергнув предложение. Сейчас Айкан в комментариях Bloomberg поясняет, что не преследовал этим предложением личную выгоду, и не планировал продавать принадлежащий ему пакет акций Xerox. В его интересах по-прежнему остаётся объединение компаний с целью извлечения долгосрочной выгоды от синергетического эффекта. Отказываться от попыток купить HP Inc. силами Xerox миллиардер не готов даже после объявления руководством первой из компаний новых заградительных мер. Можно по-прежнему переизбрать совет директоров HP Inc. на более лояльный.