Главной фигурой в истории с попыткой Xerox поглотить более крупную компанию HP Inc. постепенно становится миллиардер Карл Айкан (Carl Icahn), который занимает пост в совете директоров и является держателем 11% акций первой из компаний, а также не менее 4% акций второй. Пока руководство HP Inc. противится предлагаемой сделке, ссылаясь на не слишком выгодную акционерам цену и высокую долю заёмных средств, которые потом лягут бременем долгов на объединённую компанию. Издание Barron’s поясняет, что кажущееся затишье в этой истории может быть обманчивым.

Источник изображения: The Wall Street Journal

Начнём с того, что 25 декабря стартует процедура предварительного выбора номинантов в состав совета директоров HP Inc. Некоторые эксперты считают, что Xerox при поддержке Карла Айкана с высокой вероятностью постарается заменить состав совета директоров HP Inc. на лояльных себе людей. Кроме того, некоторые аналитики предполагают, что Xerox со временем может повернуть вектор переговоров таким образом, что сама HP Inc. купит эту компанию.