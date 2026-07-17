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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Fallout 5 находится в ранней стадии разработки, Bethesda отдала приоритет The Elder Scrolls VI
В разработке, конечно, громко сказано: в стадии препродакшена.
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Хоть Bethesda Game Studios последнее время полюбила эксперименты, но суровая правда жизни такова, что её ценят в основном за игры серии Fallout и The Elder Scrolls. И вот в сегодняшнем большом обращении к сообществу представители студии поделились двумя большими новостями относительно сразу двух крупных проектов по этим двум франшизам.

Так, на сегодняшний день Fallout 5 — следующая часть культовой постапокалиптической серии ролевых игр — находится в стадии препродакшена (предварительного производства). Под этим термином в игровой индустрии принято понимать самые начальные этапе разработки игры: когда подготавливается сеттинг, создаются персонажи, сюжетные линии, придумываются игровые механики и тому подобное.

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Исходя из данного статуса, логично предположить, что релиз Fallout 5 — это перспектива в лучшем случае ближайших двух—трёх лет. Основной приоритет, как добавили в Bethesda, отдан The Elder Scrolls VI: именно над ней сейчас корпит большая часть сотрудников студии.

Подробностями шестой номерной части «Свитков», впрочем, пока не поделились. Вообще, следует помнить, что у Bethesda не входит в привычку растекаться мыслью по древу: обычно происходит анонс, презентация, и затем вскоре релиз. Портить впечатление и создавать завышенные ожидания от продукта путём избыточной публикации подробностей в Bethesda абсолютно справедливо считают пагубной практикой.

#bethesda game studios #the elder scrolls vi #fallout 5
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