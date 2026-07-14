По-другому и быть-то, собственно, не могло.

Компания Valve обновила информацию о продажах игр в своём сервисе цифровой дистрибуции Steam, и вполне ожидаемо на неделе с 7 по 14 июля «топ» премиальных (платных) игр возглавил Assassin’s Creed Black Flag Resynced — ремейк вышедших в 2013 году приключений пирата-ассасина Эдварда Кенуэя.

Следом за ремейком идут Palworld, Granblue Fantasy Relink, Meccha Chameleon, Granblue Fantasy Relink — Endless Ragnarok Upgrade Kit, Echoes of Aincrad, Dead by Daylight, до сих пор непонятно что в этой статистике делающий Steam Deck, ну и, наконец, Cyberpunk 2077 и EA Sports FC 26.

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Возвращаясь к теме Assassin’s Creed Black Flag Resynced, напомним, что разработчики не только усовершенствовали графику, возраст которой в оригинале всё-таки давал о себе знать, но и развили ряд элементов игрового процесса, сделав их более современными и удобоваримыми, а также добавили квестовые линии напарников. В остальном «Чёрный Флаг» остался тем же.