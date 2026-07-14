Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Assassin’s Creed Black Flag Resynced ожидаемо возглавил недельный чарт продаж платных игр в Steam
По-другому и быть-то, собственно, не могло.
реклама

Компания Valve обновила информацию о продажах игр в своём сервисе цифровой дистрибуции Steam, и вполне ожидаемо на неделе с 7 по 14 июля «топ» премиальных (платных) игр возглавил Assassin’s Creed Black Flag Resynced — ремейк вышедших в 2013 году приключений пирата-ассасина Эдварда Кенуэя.

Следом за ремейком идут Palworld, Granblue Fantasy Relink, Meccha Chameleon, Granblue Fantasy Relink — Endless Ragnarok Upgrade Kit, Echoes of Aincrad, Dead by Daylight, до сих пор непонятно что в этой статистике делающий Steam Deck, ну и, наконец, Cyberpunk 2077 и EA Sports FC 26.

реклама

Возвращаясь к теме Assassin’s Creed Black Flag Resynced, напомним, что разработчики не только усовершенствовали графику, возраст которой в оригинале всё-таки давал о себе знать, но и развили ряд элементов игрового процесса, сделав их более современными и удобоваримыми, а также добавили квестовые линии напарников. В остальном «Чёрный Флаг» остался тем же.

#ubisoft #assassins creed #assassins creed iv: black flag #assassins creed iv black flag #assassins creed black flag resynced
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

11 процессоров и 4 видеокарты, о которых стоит забыть при сборке игрового ПК летом 2026 года
Подборка фильмов про искусственный интеллект — где режиссёры угадали, а где сильно промахнулись
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G Ventus 2X OC Plus
Интервью с Zelikman — автором на сайте overclockers.ru
Видеокарта Asus Phoenix GeForce RTX 3060 V2 12Gb или с ПК Asus хоть шерсти клок
Как сделать криптокарту «Мир» и оплачивать покупки по NFC в России даже без интернета
Обзор аккумуляторной цепной пилы Forcekraft WT03156: бюджетное решение для бытовых задач
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter