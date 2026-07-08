Ремейк в целом удался. Что было вполне ожидаемо, учитывая ранее озвученную информацию о нём.

Уже завтра состоится релиз Assassin’s Creed Black Flag Resynced — ремейка приключений пирата Эдварда Кенуэя — ну а сегодня все желающие получили возможность ознакомиться с первыми мнениями прессы о данном проекте, которые заботливо собраны популярными агрегаторами. Так, на OpenCritic средняя оценка ремейка данной игры составила 86 баллов из 100 возможных, при этом 94% обозревателей рекомендуют новинку к прохождению.

В целом обозреватели сходятся во мнении, что в ремейке разработчикам удалось сохранить все хорошие элементы оригинальной игры, добавить новые интересные механики, а также расширить геймплей, который в первоначальном «Чёрном Флаге» выглядел неубедительно или даже комично.

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Отдельно отмечена визуальная составляющая. Хоть в нашей памяти Assassin’s Creed IV Black Flag и остаётся красивой игрой, но возраст берёт своё, и ремейк явно выглядит технологичнее, а краски — насыщеннее.

Главными же были и остаются оценки конечных пользователей, и что-то нам подсказывает, что уже завтра к вечеру их наберётся достаточно большая выборка, чтобы сделать о ремейке взвешенные выводы.