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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Культовые «Дальнобойщики 2» стали доступны в Steam
Даже с официальной новостью, что достаточно любопытно.
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Задолго до того, ка мир «подсел» на Euro Truck Simulator 2, на постсоветском пространстве геймеры строили свои транспортные империи в «Дальнобойщиках 2». До сегодняшнего дня вспомнить детство/молодость и легально приобрести культовый симулятор было достаточно непросто, но теперь и это небольшое препятствие с трассы было убрано: игра появилась в Steam вместе с соответствующей официальной новостной публикацией.

Напомним, что «Дальнобойщики 2» это, конечно же, не симулятор уровня того же ETS2, а, скорее, транспортная аркада с элементами симулятора, но для периода начала «двухтысячных» проект был без преувеличения прорывным, за что и заслужил свой высокий статус как минимум в русскоязычном пространстве.

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Проверить свою память на то, где находится тайный быстрый путь в Алмазный через заброшенные копи, можно всего за 240 рублей, а если приобрести игру до 8 июля, то и вовсе за 144 рубля с учётом 40-процентной скидки.

#«дальнобойщики 2»
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