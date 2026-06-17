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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Assassin’s Creed Black Flag Resynced отправился в печать — релиз 9 июля
Теперь уже практически точно без изменений.
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Хотя Assassin’s Creed IV Black Flag до сих пор выглядит приятно, но возраст, особенно на фоне графического исполнения в ремейке, действительно берёт своё, поэтому в данном случае решение Ubisoft о выпуске обновлённой версии приключений Эдварда Кенуэя можно считать оправданным. Сегодня компания отрапортовала о том, что ремейк отправился в печать, или, если выражаться калькой с английского языка, «ушёл на золото».

В наши дни первоначальный смысл этого события полностью утрачен, но разработчики и издатели продолжают его отмечать как своего рода заключительный этап создания проекта. Нам же следует знать, что отправка в печать означает, что дата релиза уже с вероятностью, близкой к абсолютной, не изменится. Безусловно, прецеденты были, в том числе весьма громкие, но они весьма редки.

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Релиз Assassin’s Creed Black Flag Resynced, а именно так официально называется ремейк, состоится 9 июля на всех актуальных «больших» платформах. В России, понятное дело, только окольными путями или хорошо известными внеэкономическими методами.

#ubisoft #assassins creed #assassins creed iv: black flag #assassins creed iv black flag #assassins creed black flag resynced
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