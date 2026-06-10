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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
В Минцифры сообщили о восстановлении доступа к Roblox в России
Платформа полностью выполнила требования российского законодательства, уточнили в ведомстве.
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К законодательству в сфере защиты детей от опасного и прочего деструктивного контента в России можно относиться сильно по-разному, но суровая правда такова, что если та или иная компания намерена сохранять возможность присутствовать на российском рынке, то закон придётся исполнять. И вот, кажется, редкий позитивный прецедент того, что если всё делать как надо, то всё будет как надо, был продемонстрирован Минцифры России. Вчера ведомство совместно с Роскомнадзором запросило отмену введённых против игровой платформы Roblox ограничений на фоне полного выполнения со стороны Roblox Corporation всех требований российского законодательства, и вот сегодня доступ к платформе в стране был восстановлен.

Как уточнили в пресс-службе Минцифры России, компания «полностью выполнила требования российского законодательства по обеспечению безопасности пользователей». В частности, разработчики платформы создали целый комплекс мер для дополнительной защиты несовершеннолетних и реализовали механизм возрастного разделения создаваемых в Roblox игровых проектов.

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Напомним, что претензии к Roblox у российского законодательства возникли в декабре прошлого года. С тех пор разработчики потратили много времени и усилий, чтобы добиться восстановления своей работы на российском рынке, и вот, всё закончилось благополучно. Возможно, пример Roblox станет примером для других западных и не только компаний, работающих в сфере интерактивных развлечений.

#roblox
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