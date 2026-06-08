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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Nightdive Studios представила ремастер стелс-экшена Thief The Dark Project
И релиз не столь уж отдалённый.
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Серия стелс-экшенов Thief остаётся незаслуженно забытой в геймерском сообществе, и преимущественно в этом виноваты правообладатели, не стремившиеся напоминать о существовании данной франшизы. Впрочем, рано или поздно серия должна была воскреснуть и дать те или иные плоды. Так оно и произошло: в рамках мероприятия PC Gaming Show 2026 компания Nightdive Studios, получившая мировую известность за свои многочисленные ремастеры стареньких, но удаленьких видеоигр, анонсировала обновлённую версию оригинальной Thief The Dark Project.

Согласно официальной информации, ремастер создан на базе движка KEX Engine и включает в себя контент как из оригинальной игры, так дополнительные материалы из версии Thief Gold.

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В техническом плане нас ждут поддержка современных разрешений экрана — вплоть до 4K, возможность играть с частотой кадров до 120 fps, текстуры более высокого разрешения, более совершенные анимации, функция «оружейного колеса» для переключения между предметами и оружием, а также улучшенные анимации движений персонажей.

Выход обновлённой версии Thief запланирован на «эту зиму». Иными словами, отправиться в мрачный Город можно будет с декабря 2026-го по февраль 2027-го включительно.

#nightdive studios #thief #thief the dark project #thief the dark project remastered
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