Сейчас многие обсуждают ситуацию на рынке памяти, стоимость PlayStation 6 и цену будущей игровой консоли Sony, но ситуация вокруг следующей итарации игровых станций намного сложнее. Последние шесть лет Sony последовательно разрушала идентичность PlayStation и ее самобытность на рынке игровых консолей. Сегодня большинство преимуществ PlayStation 5 и экосистемы PSN исчезают за рамками корпоративных отчетов, а недостатков становится все больше. Чаша весов при выборе между PlayStation, PSN, Steam и игровым ПК неуклонно склоняется в сторону последнего.

Источник: Леонардо Ди Каприо в меме про PlayStation 5 от Sony Interactive Entertainment

Предисловие

За последние несколько дней корпорация Sony сделала несколько крупных заявлений с долгоиграющими последствиями. Некоторые стали громкими и яркими, другие остались в тени новостной повестки, но все они объединены одной идеей – замедлением прогресса и стагнацией игровой отрасли. Самураи четко и ясно утверждают, что впереди нас ждут сложные времена и больше торопиться некуда. На фоне подобных мыслей возникает вопрос – а зачем нам нужна будущая PlayStation 6 и какие у нее перспективы завоевать народные массы и стать популярным гаджетом?

Источник: Официальный отчет для инвесторов Sony Group Corporation

Миграция геймеров между платформами

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Это главный вопрос сегодняшнего повествования. Назовите пять причин, согласно которым обычный рядовой геймер решит отказаться от текущего поколения игровых устройств и перейти на следующее?

Есть поклонники эксклюзивов, но ближайшие пять лет они точно будут выходить на текущей платформе.

Есть поклонники передовой графики, но стоимость будет слишком высокой для рядовых геймеров.

Есть поклонники бренда, но у них огромные библиотеки дисковых версий игр и отсутствие привода станет препятствием.

Есть массовый геймер, и сессионки для них уже достигли пика своих возможностей.

Критическая масса на новом гаджете и отказ издателей от поддержки старой платформы, но этого не будет вовсе.

Мы оказались в ситуации, когда Sony смирилась с неизбежным и отказывается от агрессивного продвижения своего агрегата.

Забытая и непонятая FIFA 14

Из дня сегодняшнего мало кто может вспомнить легендарный проект с уникальной чертой и неочевидными фактами. Футбольный симулятор одновременно посетил PS2, PS3 и PS4. В одну игру смогли играть сразу на трех поколениях устройств.

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Данный факт здесь упоминается в контексте «Графика – ничто, игровой процесс – все». Геймеры 20 лет назад в первую очередь бежали за интересным и увлекательным геймплеем и только во вторую – за удобством и графикой.

Источник: Пресс-материалы Electronic Arts и фанатские обложки (коллаж)

40 млн активных пользователей Sony PlayStation 4

Текущее поколение игровых консолей наступило почти шесть лет назад, но до сих пор более 30% активных геймеров используют игровую платформу, морально устаревшую еще в далеком 2013 году. Скоро выходит Grand Theft Auto VI, и произойдет заметная миграция, но сам факт консервативного подхода геймеров удивляет.

Чтобы оставить любимое устройство прошлого и потратить деньги на текущее поколение, нужен весомый аргумент. Если запускаются любимые Red Dead Redemption, Call of Duty или Fortnite, то выкладывать $600 за улучшение графики в Minecraft не кажется рациональным решением.

Вторичный рынок игровых консолей

Об этом редко говорят, но у игровых консолей есть интересное свойство – у них стабильная цена на вторичном рынке. PlayStation 4 сегодня стоит столько же, сколько десять лет назад. Из-за подобной особенности появляется интересное свойство – можно взять гаджет, попользоваться им 3–5 лет и отдать за ту же цену. В западных странах подобное не слишком распространено, но в наших краях это простой способ познакомиться с консольным геймингом.

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Для сравнения, топовая видеокарта GeForce GTX 780 Ti из 2014 году потеряла 95% своей ликвидности, если вообще дожила до сегодняшнего дня.

Вторичный рынок игровых консолей – это полигон, где любой желающий с минимальными финансовыми рисками может прикоснуться к неизведанному. В интернете много мифов от диванных экспертов, но их легко проверить без серьезных финансовых затрат.

Рынок игровых дисков и лицензионный контент

Еще один факт, о котором не принято говорить: ваш аккаунт с сотней топовых игр ничего не стоит. Технически вы можете продать его малообразованному бедолаге, но в составе игровой консоли его ценность нулевая. С другой стороны, если консоль идет с идентичным набором подержанных дисков, ценность лота стремится к бесконечности. Маленький нюанс, о котором многие не говорят.

Из-за подобной особенности жизненный цикл связки «консоль плюс диски» намного дольше, чем у обычной консоли – подобный вариант берут с заметно большим удовольствием. Без дисков спрос на устройства при прочих равных заметно ниже.

Источник: Rockstar Games / Konami Digital Entertainment / Sony Interactive Entertainment

Sony отменяет издание физических версий видеоигр

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Это предвестник элитарности будущей платформы. Доступность устройства, без возможности запуска дисковых игр, станет заметно ниже. Если сегодня родители берут консоль и диски по бросовым ценам, то что будет завтра? Кто-то будет отдавать свой личный аккаунт со своей библиотекой или они по космическим ценам будут покупать заметные игровые проекты в цифре?

Сегодня в бюджетном сегменте главенствуют модифицированные консоли с бесплатными играми. Геймеры приучаются пользоваться техникой, отличной от персональных компьютеров, с раннего возраста. Но в обозримом будущем это может закончиться.

Взять консоль и пачку игр в цифровом формате ребенку, которому может «не зайти», мало кто захочет. Даже самая бюджетная консоль со вторички стоит больше «обычного подарка», и люди десять раз подумают: «Телефон, ПК или консоль».

Sony не будет субсидировать будущее поколение консолей

Еще одна достоверная новость из ненадежного источника. Само субсидирование и стоимость гаджета не имеют значения в мире с космическими ценами. Архитектура приставки проще персонального компьютера и в соотношении FPS на вложенный рубль всегда выиграет у конкурента, но есть нюанс.

У моего ребенка в комнате сейчас стоит персональный компьютер i7-6700 + 16 DDR4 + 512 SSD + RTX 3050 – относительно слабое устройство, но оно тянет абсолютно все игры. Хуже, чем на консоли, но «вам играть или шашечки?». Более того, изначально это был брендовый ПК, который я купил пять лет назад в конфигурации i3-6100 + 4 DDR4 + 120 SSD и с минимальными затратами прокачал до сегодняшней конфигурации.

Почему-то, когда сравнивают две платформы, на них смотрят по принципу «купил и забыл». Но цену можно растянуть на несколько лет и поддерживать гаджет актуальным на длинной дистанции.

Мне сложно единоразово вынуть из семейного бюджета $600 (или $1000) и потратить непонятно на что. Подобных людей огромное множество. Проще разбить платеж на несколько частей и получить аналогичный результат. Но консоль нельзя разбить, и базовая цена является определяющей.

Отсутствие субсидирования говорит о том, что Sony не планирует делать следующее устройство массовым с максимальным охватом аудитории.

Потеря идентичности PlayStation и элитарное устройство

Десять лет назад я точно и четко мог сказать, чем принципиально отличается игровая консоль от персонального компьютера. Я четко отличал один гаджет от другого. Тут вам:

качественные эксклюзивы;

низкий порог входа;

оптимизация каждого проекта;

простота использования;

отсутствие читеров;

вариативность покупок, скидок и экономии.

Но за последние годы большинство плюшек исчезло. Теперь половина главного экрана занята рекламой, в играх появились настройки как на ПК, подписку тычут во все места, платный апгрейд на ремастеры, число скидок сократилось, исчезли ключи на сторонних площадках, отменяют дисковые версии, появилась проверка онлайн-активации. Каждый квартал выходит новая инициатива, вроде мелкая, но она растет как снежный ком.

Источник: Здание глобальной штаб-квартиры PlayStation компании Sony Interactive Entertainment

Конечно, если вы денег не считаете, берете все без оглядки, то для вас ничего не меняется. Вы все так же можете наслаждаться величием платформы. Но сама PlayStation всегда была народным гаджетом под вывеской «дешево и сердито».

Для понимания всего непотребства, что творится в последние годы. Игра Horizon Zero Dawn™ Complete Edition через три года после релиза на скидках отдавалась за $10. Ее продолжение через три года минимально опускалось до $40. Но самое жесткое в этой истории – в Steam (американском, без регионалки) она стоит $30.

Послесловие

Мы оказались в очень странной ситуации, где новая консоль от Sony может оказаться провальным и ненужным агрегатом за бесконечно много денег с нулевыми преимуществами для подавляющего числа геймеров. Приставка без пользовательской базы обречена на забвение. Из-за отказа от физических дисков, отсутствия субсидирования стоимости, непомерной цены и отсутствия уникальных фишек установочная база начнет стагнировать. PlayStation 6 постепенно перейдет из народного устройства для всех в продукт для узкой, элитарной прослойки.