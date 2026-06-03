Выход игры в жанре хоррора в осенний сезон — весьма неплохая задумка.

В рамках мероприятия Sony State of Play разработчики из студии Screen Burn при содействии издательства Konami поделились, возможно, самой важной информацией из мира видеоигр за последние недели: огласили точную дату выхода Silent Hill Townfall — новой части культовой серии хорроров про загадочные объятые туманом населённые пункты. Релиз новинки запланирован на 24 сентября на всех актуальных «больших» игровых платформах.

В Townfall мы примерим на себя роль Саймона Орделла, который отправится на шотландский остров Сент-Амелия, где расположился одноимённый населённый пункт, с целью «всё исправить». На дворе в Silent Hill Townfall 1996 год со всеми из этого вытекающими последствиями вроде отсутствия лёгкого доступа к информации.

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Чтобы выжить в этом месте, от которого за версту отдаёт дьявольщиной, Орделлу предстоит полагаться на собственные навыки выживания и весьма ограниченный набор инструментов, в том числе карманный телевизор, который можно настраивать на подхват различных сигналов. При необходимости телевизор можно будет даже превратить в некое подобие датчика движения.

Разработчики позиционируют Silent Hill Townfall как полностью самостоятельный проект в серии. Что, в общем-то, и так понятно из описания игры.